Türkiye’nin tek dünya starı Tarkan’dır

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kültür Sanat sayfamıza çok önemli bir sanat adamı konuk aldık. Yaptığı birbirinden değerli projeleriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yapımcı Zeki Sincar beyle bir araya geldik ve okurlarımız adına çok özel bir söyleşiye imza attık.

TV sektörüne geçişiniz nasıl oldu? Bu geçiş sürecine kimlerin etkisi oldu?

Müzik hayatını küçük yaştan beri seviyorum ve ilgi alaka ile takip ediyorum sanat camiasının içerisinde bulunan bir ailemiz var geniş bir aileye sahibiz onların medya ve tv dünyasında yer alması ve birçok sanatçı dostumuzda bizim ailenin içinde bulunması beni tv sektörüne soktu diyebilirim. Sanatçı keşfetmek ve televizyon sektörüne oyuncu kazandırmak bence benim için en büyük ilham kaynağıdır.

Kimliğinizin en belirgin özellikleri neler?

Her insanın bir kişilik yapısı bir durusu ve omurgası olmalıdır benim için en belirgin özelliğim analitik düşünme yapısına sahip duygularım ve insanlar üzerinde bırakmış olduğum dürüstlük yapımdır her insana merhametce yaklaşıyor ve elimden geldiğince destek veriyorum karakter ve duruş parayla satın alınabilcek tezgahta bulunabilecek birşey değildir. Onun için kendimizi her daim ileriye götürmek için çalışmamız gereklidir.

Küçüklüğünüzden beri sahip olduğunuz bir takıntınız ya da alışkanlığınız var mı?

Küçüklüğümden beri disiplin ve kurallarımla hareket etmişimdir bunlar olmazsa olmazlarımdır bir çok iş arkadaşımla disiplin ve kuralcı olmamdan dolayı yol ayrımına girmişimdir.

İlk projeniz neydi?

Zeki Sincar production olarak ilk projem sinema sektöründe Bahtsız Bedri filmi müzik sektöründe Berna Tan, Bayhan duygularım adlı proje oldu. Sonrasında bir çok projeye imza attım bunlardan birisinde Flash TV haber spikeri Gökhan Taşkın’a yapmış olduğum şiir projesiydi bu proje yapımcılar ve basın arasında fazlasıyla yer buldu.

Bugüne kadar yaptığınız en iyi proje hangisiydi?

En iyi projem Wilma Elles ile çekmiş olduğum reklam filmi diyebilirim. Wilma ile anlaşma sağladık falan korona virüs nedeni ile Almanya’dan Türkiye’ye olan uçuşlar iptal edildi. Aklıma telekonferans ile çekim geldi Almanya’da bulunan production şirketi ile hareket ederek çekimleri gerçekleştirdik. Bu hem Almanya hem ülkemizde telekonferans sistemi ile dünyada ilk reklam filmi diye basında yer bulduk bu beni fazlasıyla mutlu etti.

İsteyip de yapamadığınız bir şey var mı?

Allah’a şükür her şeyi yapıyoruz sağlık olduğu sürece her şeyi de yapacağımdan şüpheniz olmasın müzik dünyası sinema dünyası ve en önemlisi iş dünyasında her zaman güzel işler yaptım. Amacımda ülkemize daha çok katma değer sağlamaktır.

Sizce Türkiye’deki en iyi kadın ve erkek oyuncu kim?

Herkes kendine göre yeteneklidir tabii ama Aras Bulut şu dönemde en iyi erkek oyuncudur diyebilirim. Aldığı her rolü mükemmel şekilde başarıyor oyuncu kimliğinden öte kişilikli bir insandır kadınlarda ise Wilma Elles’in oyunculugunu beğeniyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin aldığı eğitimler ve yaptığı rollerle adından söz ettirmektedir.

Türkiye’den neden dünya starı çıkmıyor?

Türkiye’de en tek dünya starı olarak Tarkan’ın ismini verebilirim. Onun gibisi gelmez çünkü eski sanat ve eski müzik camiası daha kaliteli daha iffetli ve daha kültürel yapıda idi bunun için günümüzde artık ne sanata ne sanatçıya çok önem verildiği için çok star çıkmıyor ama ben bir yapımcı olarak dünya starı çıkaracağım bu ülkeden emin olsun herkes.

Peki nasıl star olunur?

Star olmak iyi bir projede ön plana çıkarsanız gerçekleşir ama esas alacağımız asıl konu star olmak dışında onu taşıyabilmektir ne yaZıkki çabuk üne şöhrete kavuşanlar şımarıklıklarıyla star olma yolunda çok büyük yaralar alıyorlar örnek verecek olursak Halil sezai ülkemizde herkesin ilgisini kazanmıştı fakat bir olay yüzünden belki de hayatı boyunca unutamayacağı linç kampanyası ile karşı karşıya kalmıştır şöhret olmak ne kadar kolay gözüksede kaybetmek daha kolay.

Nasıl oluyor da diziler Arap ülkelerinde fırtınalar estiriyor?

Arap ülkeleri Türk dizilerine ve oyuncularına hayran çünkü çok iyi senaryolu dizilerimiz var oyunculuk bizim ülkemizde daha gelişmiş seviyede özellikle Türk dizileri İran Dubai Katar gibi ülkelerde rekorlar kırmaktadır bununda sebebi yakışıklı oyuncularımız güzel kadın oyuncularımızdan dolayı diyebilirim

Sinema projeniz var mı?

Sinema projemiz ceberruhun çekimleri Çatalca’da tamamlanmıştır vizyon tarihi ne yazık ki 2 kere koronavirüs yüzünden sekteye uğramıştır yasaklar gittiğinde tekrar vizyon tarihi alıp gala gecemizle birlikte vizyona gireceğiz Ayrıca Arayış adında muhteşem bir dizi çalışmamız var Adana’da fragman çekimlerini tamamladığımız proje de bir çok ünlü oyuncu yet almaktadır bu projeleri aynı zamanda yeğenim olan adem Sincar ile üstlenmiş olduk

Eski dönemlerdeki yapımcı mantığıyla şimdiyi kıyaslar mısınız?

Yapımcılık artık maddi güce dayalı işlemekte eski dönemde yapımcı kimliği çevreye dayalı ilerleme sağlardı fakat şimdi maddi gücü yerinde olanlar piyasada hakimiyeti olmaksızın projeler yapabiliyor anlayacağınız kesinlikle yaratıcılık la anılan yapımcılık sekteye uğramıştır.

Star senaryo mudur oyuncu mudur?

Bence senaryolar star yetiştirir örnek verecek olursak kadir inanır Tatar ramazan filminde efsaneleşti Kurtlar Vadisi senaryosu Necati şaşmazı star yapmıştır bundan önce hiçbir projede görmediğimiz oyuncular iyi bir senaryo ile yıldızlaşmıştır.

Ülkemizde dizi-film sektörünün durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyadaki diğer ülkelere kıyasla ne durumdayız?

Sinema ve dizi sektörü ülkemizde hızla gelişmekte dünya üzerinde olan etkisine gelirsek dizi sektörünün sinema dan daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz bir dönem dünya genelinde breZilya dizileri konuşulurdu fakat zamanla ibre ülkemizin lehine dönmüş görünüyor.bu başarıda oyuncularımız dışında kamera arkasında bulunan yönetmen reji ışık şefleri olarak sıralayabiliriz onların emeği ne yaZıkki ülkemizde hiç konuşulmuyor.Burdan sizin aracılığınızla onlara vermiş oldukları emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu noktada Türk izleyicilerine neler söylersiniz?

İzleyici kitlemiz olarak daha pozitif ve aile değerlerimize uygun olan sinema ve dizileri izlemesidir özellikle ülkemizde bazı dizilertoplumda değer yargılarımızı bozuyor bunlara dikkat eder daha kültürel seyleri araştırıp izlersek çocuklarımızda daha emin ellerde yetişir.

Oyunculuk tekniği ve anlayışının değiştiğini düşünüyor musunuz?

Oyunculuk tekniği ve anlayışı zaman ve teknoloji ile değişim yaşamıştır Yeşilçam dönemindeki bir çok oyuncu ezber probleminden dolayı sektörde iş bulamıyor çünkü dizi çalışma saatleri çok fazla ve zaman yönetmenler açısından çok değerli eğer ezber sorununuz yoksa ve iyi bir okulda eğitim aldıysanız oyunculuk yapmanız daha kolaylaşıyor. Örnek verecek olursak Müjdat gezen sanat okulu mezunuysanız sektöre girişiniz daha kolay gerçekleşiyor.

Son olarak Önce Vatan Gazetesi okurlarına neler söylemek istersiniz?

Bana vakit ayırdığınız ve misafir ettiğiniz için teşekkür ederim öncelikle siz değerli gazeteciye ve Önce Vatan Gazetesi ailesine saygılarımı sunarım basın yayın organı olarak en doğru güncel haber anlayışınız var eminim daha güzel yerlere geleceksiniz teşekkürler.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz