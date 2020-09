Türkiye’nin Kim Kardashian’ı Gizem Şahin, Tacını Devrediyor

Gizem Hanım merhaba nasılsınız?

Merhabalar teşekkür ederim sizler nasılsınız?

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sizi nasıl etkiledi, hala tedbir alıyor musunuz?

Din dil irk fark etmeden tüm insanlığı etkileyen bu virüs için tüm dünya milletleri olarak gerekli önlemleri almalıyız ve tabi ki bende üzerime düşen görevi kendi sağlığım ve çevremdekilerin sağlığı için alıyorum . Etkilerine gelirsek, tabi ki olumsuzluklar yaşıyorum herkes gibi fakat dünya firmalarıyla çalışıyorum ve çalıştığım firmalar ( Fashionnova gibi ) bu süreci çok iyi planlamalarla yürütüyorlar. Dünya zaten artık internet çağını yaşıyor bir çok işi yüz yüze gibi zorlanmadan gerçekleştiriyorum.

Çekimleri Miami’de yapılan bir reality show programından teklif geldiğini duyduk. Ne durumda?

Evet, Miami’de Miss World International Realty Show’da dünya geneli taç kazanmış güzeller ile beraber Miss Turkey olarak yer alacaktım. Bu güzel haberi ilk sosyal medyamda gurur duyarak paylaşmıştım Pandemi nedeni ile Amerika vize randevu tarihlerini ertelediği için maalesef katılamıyorum. Normal şartlarda böyle bir durum yaşamayacaktım aslında . Gecen aralık ayında Amerika’da Noel gecesi soyguna uğradım ve ne yazıkki çalınanların içinde pasaportumda vardı. Ülkeme geçici pasaport ile dönmek zorunda kaldım .Şimdi işlemleri tekrar tamamlamak için vize randevularının açılmasını bekliyorum.

Amerika’da Style Cruze adlı moda dergisinde kapak güzeli olmuştunuz. Nasıl geçmişti çekimler, dergiden geri dönüşler nasıl oldu?

Çekimler çalıştığım ekip arkadaşlarım sayesinde mükemmel gecti. Fotoğrafta Gökhan Türk, Makyaj sanatçısı Zeynep Armutlu, Saç da Ahmet Güneş gibi onemli insanlarla çalıştım. Zaten bu tarz işler ekip işidir ve kimlerle çalıştığın çok önemlidir. Dergiden geri dönüşler çok güzeldi . Derginin satışa çıktıktan bir kaç gün sonra tükendiği haberini aldım, bu çok gurur vericiydi. Bunu kendi sosyal medyalarında da “çalışmaktan mutluluk duyduğumuz en iyi ünlülerden biri“ olarak paylaştılar. Gerçekten öncelikle ulkem adına sonra kendi adıma çok mutlu oldum.

VÜCUDUMU BU ŞEKİLDE SEVİYORUM

Kendisi gibi bir fiziğe sahip olmak isteyen genç kızlara, “Bu tarz bir kararı almak icin belli bir olgunluk ve yaşa gelmek gerekir. Daha öncede paylaştığım gibi mode ve güzelik kavramı zamanla değişkenlik gösteren bir şey ve sonradan pişman olmamanız için acele bir karar vermemeniz gerekir. Ben daha çok işlerimi Amerika’da gerçekleştirdiğim için, vücudumu değiştirme kararı aldım. Vücudumu bu şekilde seviyorum ve bunun içinde Comfortzone Surgery ekibine çok teşekkür ederim” şeklinde önerilerde bulundu.

Yakın zamanda geçtiğimiz sene birincisi seçildiğiniz Miss Freedom of the World 2020 gerçekleşecek, hem jüri üyesi olup hemde tacınızı devredeceksiniz neler söylersiniz?

İlk defa juri üyesi olacağım için bunun heyecanını yaşıyorum. Daha sonra yine jüriliğini yapacağım Miss Starlet ve Best Model Of The Iran icin tecrübe olmuş olacak . Tacı kazandıgım an çok yogun duygular yaşamıştım, devrederken de gorevimi başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşayacağım.

Peki seçim yaparken siz neye dikkat etmiş olacaksınız?

En çok kamp süresince sergiledikleri davranışlarına… Bu benim değer verdiğim bir durum. Bunun yanında modelin yürüyüşü, fiziği ve kıyafeti nasıl taşıdığı da çok önemli. Sonuç olarak orda bir ünvan alarak ülkenizi temsil ediyorsunuz, en iyisi olmak gerek.

Bir modelde olmazsa olmaz nedir?

İşini gercekten benimsemesi ve kendine güvenmesi…

Geçtiğimiz sene sizin katıldığınız Miss Freedom of the World 2019'a, siz nasıl katılmıştınız, süreçe çok kısa değinir misiniz? Birinci seçilmek nasıl bir duygu, biliyor muydunuz seçileceğinizi?

Fashion Tv Turkiye Yetkilisi Enis Onat, yarışma için benim ile beraber bir çok model arkadaşımın fotograflarını iletmiş ve içlerinden temsil etmem icin bana karar vermişler. Haberini aldığımda çok sevindim, hemen Emel Yıldırım’ı aradım. Emel Yıldırım’ında degerli tecrübesi ve yardımlarıyla yarışmaya büyük bir özenle hazırlandık. Kendisi de hatta bu süreçte, “umarım sana uğurlu gelirim” demişti ve gercekten öyle de oldu. Kamp süresince çeşitli yarışmalar düzenlendi ve onları başarılı derecelerle tamamladım. Bu sebeple final gecesi de derece alacağımı hissediyordum. Dereceler tek tek açıklanmaya başladığında yarışma birincisine sıra geldiginde hala ismim okunmamıştı. Korku ve heyecan karışık bir duygu yaşadım. “Kazanan Miss Turkey” diye bağırdıklarında mutluluktan sevinç gözyaşlarına boğuldum.

Ülkemizi temsil etmek ve sonrasındaki ilgiyi nasıl buluyorsunuz?

Bu basariyi aldıktan sonra bir çok ülkeden teklif almaya başladım. Gerek modellik, oyunculuk alanında… Ve beni tanımayan diğer büyük markalarla da bu sayede calışma fırsatı buldum.

HOLLYWOOD YILDIZLARIYLA KİM KARDASHİAN’A BENZERLİĞİM SAYESİNDE TANIŞTIM

Kim Kardashian’a benzerliği hakkında konuşan güzel; “İsmi ile marka olmuş bir ikon. Gerçekten çok zeki ve çalışkan bir insan. Kendi ismi ile bir çok sektörde markalaşmış biri. Gel gelelim ki Türk milletimize karşı yaklaşımı ve sosyal medyadaki yarattığı yanlış algı paylaşımları nedeni ile kınadığım biri. Benzerlik konusuna gelirsek herkesin bildigi bir sima olduğu icin çok fazla dikkat çekiyorum. Özellikle Amerika’da yürürken çok fazla durduruluyorum. Hatta Hollywood’da da bir çok dünya yıldızı ile bu sayede tanıştım. Özellikle yine Amerika’da bir çok firmanın da bu sebeple tercih sebebiyim” dedi.

Eskiden sıfır beden olmak dikkat çeken bir güzellikken, şimdi ise geniş kalçalar ve balık etli olmak daha hoş bulunuyor ne söylersiniz?

Dünya ve moda değişip ilerledikçe güzellik algısı da değişkenlik gösterebiliyor.

EVLİLİK VE AŞK BENİM İÇİN GERİ PLANDA

Bir çok erkeğin hayran olduğu kadınlar arasında olan güzel model evlilik ve aşka olan bakış açısını şöyle açıkladı; Evlilik ve aşk tabii ki önemli degerler ama şu an tamamiyle kariyerime odaklanmış durumdayım. Erkekte aradığım özelliğe gelince, bunun için tek tek madde iletmem doğru olmaz ama en önemlisi saygı ve sevgi” şeklinde açıkladı.

Bir kadın nasıl güzel görünür?

Her kadın güzeldir. Kalbi, niyeti ve enerjisi güzel olan her insan güzeldir.

Günlük yaşantınızda, evinizde nasıl birisiniz?

Evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Elimden geldiğince tüm işleri kendim halletmeye çalışıyorum.

Sosyal medyada oldukça takip edilen isimler arasındasınız. Sosyal medyayı ne kadar önemsiyorsunuz?

İçinde bulunduğumuz çağdan dolayı sosyal medya benim için de önemli bir etkiye sahip.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizimle olacaksınız?

Japon yapımı bir korku filminde gazeteci rolünü icra edecektim, pandemi nedeni ile tarihi ertelendi. Beklemedeyiz. Miss Starlet yarışmasının hem tanıtım yüzü hem de juri üyesiyim. Aynı zamanda Best Mode Of The Iran’da da juri üyesi olacağım. Öncelikle tabii ki umarım bu içinde bulunduğumuz olumsuz durum çabuk biter ve derin bir nefes alırız. Sağlığımız her şeyden önce geliyor. Daha sonra Amerika’dan aldığım teklifleri kabul edebilir ve karşınıza sürpriz büyük projelerle çıkabilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu zorlu süreci daha az zararla atlatmak icin Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulumuz’un yaptığı açıklamaları dikkatle dinleyip uygulamalıyız. Hepimiz için sağlıklı ve güzel günler temenni ediyorum. Hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı dilerim. Bu süreçte en büyük gorevi üstlenen sağlık çalışanlarımıza ve diğer destek veren sektör çalışanlarına da hepimiz adına teşekkürlerimi iletiyorum.

KUTU:

Doğum tarihi: 27.091991

Burcu: Terazi

En sevdiği huyu: Hayata olumlu bakmak

Sevmediği huyu: Tezcanlı

Uğurlu sayısı: 7

Uğurlu günü: Cumartesi

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Başarmak inanmanın yarısıdır.

Röportaj: Elif Hayvalı