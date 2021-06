Türk sineması nereye gidiyor?

Haber Sedat Sarıkaya

Türk sinemasının son dönemlerde başarılı yapımcılarından Nartugan Film Şirketinin yönetim kurulu başkanı Erol Aydın ile Türk sineması hakkında kısa bir söyleyişi yaptık.

Erol Bey sizin için Türk sinemasının kaptanı demek doğru bir deyim olur sanırım. Zira gerçek hayatınızda da gemilerde kaptanlık yapmış bir yapımcısınız değil mi?

Evet bu deyim gerçekten doğru zira biz daha öce Nartugan adlı şirketi ile yat, tekne kiralama üzerine turizm şirketi olarak kurduk. Tabi şimdi Türk sineması için başarılı yapımlar yapan bir şirket olarak devam ediyoruz.

Bu serüvene benim için çok büyük manevi bir değeri olan “Bir denizcinin doğum günü “ adlı bir festival filmiyle başladık. Bu filmi yapmamızdaki amaç aynı zamanda içinde bulunduğıım denizcilik sektörünün tüm zorluklarını ve deniz sevdasının nasıl büyük bir sevda olduğunu anlatmaktı. Bu filmimiz büyük bir ilgi gördü.

Film sektörüne girmeye nasıl karar verdiniz?

Sinemayla tanışmam benim çocukluk dönemime kadar uzanır. Üsküdar’da Toptaşı Caddesi’nde Gül sineması vardı. Evimizin teras katında tüm komşularımızla birlikte akşamları bir araya gelerek yazlık sinemadaki filmleri kaçak izlerdik.

Ben özellikle Türk filmlerini hiç kaçırmazdım. Daha sonra bende Türk sineması bir tutku oldu. O günlerde dahi içimden bir his hep bu sinema dünyasının içinde olacağımı söylüyordu. O günkü duygularım gerçek oldu ve bugün Türk sinemasının saygın isimleri ile filmler yapmaya başladım.

Geçtiğimiz yıl yapmış olduğumuz “Şuursuz Aşk” filminin daha proje aşamasından itibaren yakın dostum ve kardeşim diyebileceğim yönetmen Umut Ertek ile Nartugan adlı teknemde şekillendirip vizyona soktuk. Ve sevgili yönetmen dostumla birlikte yeni bir çok başarılı projeye imza attık ve atmaya devam ediyoruz.

Yeni projelerinizden bahsetmişken merak ettik. Yeni projeleriniz nelerdir?

Çekimlerini tamamladığımız birçok projemiz var. Maalesef pandemiden dolayı bunları vizyona sokma şansımız olmadı. Bu dönemde ben ve benim gibi birçok yapımcı filmini vizyona sokamadı. Pandemi koşulları müsaade ederse 15 Ekim 2021 tarihinde “Mini Fenomen” adlı çok keyifli bir çocuk filmi vizyona girecek. Ardından “Beton Nazmiye”, “Afacan Yarışçılar”, “Ağır İstanbul”, “Bıcır Bücür”, “Hafif Tonajlarda Hafif Gramlar” gibi filmlerimiz ve bunların serileri arka arkaya çekilecek ve izleyicisiyle buluşacak.

Türk sinemasının geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

Ülkemize Netflix, Amazon gibi güçlü dijital platformların gelmesiyle birlikte yerli platformların sayısında da artış oldu. Bu artış beraberinde rekabeti ve tabi ki kaliteyi de yanında getirecektir. İlerleyen günlerde daha da kaliteli yapımlar tanışacağımızı düşünüyorum.

Bunların yanında televizyon dizilerini baz almamız yanlış olur. Sonuçta bu yapımlar izleyicinin evine ücretsiz giren yapımlar. ,İzleyici her ay belli bir ücret ödediği bir platformdan daha iyi şeyler seyredeceğini düşünerek üye olur. Şu an aslında her şey senaristlerimizin üretecekleri projeleri, doğru isimlerle buluşturup kaliteli işlerin ortaya çıkması sonucu Türk sineması daha da ileri gidecektir.

Peki Nartugan Film nasıl çalışıyor?

Projelendirme ekibimiz bir proje ürettiğinde bu proje şirket CEO’muz Umut Ertek tarafından hem prodüksiyon hem mali olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeler olumlu olduğunda bizlere sunulur. Bizlerin de onayını alan proje Umut Ertek ile sete iner. Çekimler biter, film hazırlanır. Sonrasında dağıtım işi ve filmimizin basın tanıtımları başlar.

Şirket olarak kısa sürede iyi bir çıkış yakaladık ve bunu devam ettirmek için büyük titizlikle çalışmaya devam ediyoruz.

Birçok film şirketi zorluk yaşarken sizler bu başarınızı nasıl açıklarsınız?

Ekibimiz uzun yıllardır bu sektörün içerisinde başarılara imza atmış insanlardan oluşuyor. Ekibimizin deneyimleri bizlere büyük ivme katıyor. Proje kısa sürede hazırlanıyor. Birçok film şirketi ön hazırlıklar için günlerce çalışırken biz o aşamada filmimizi bitirmiş oluyoruz. Ekibin tamamı proje adamı ve hepsi pratik çözümlerle oluşabilecek sıkıntıları aşabilecek kapasitedeler. Nartugan Filmi diğer şirketlerden ayıran en büyük özellik ekibimizin engin deneyimi ve tecrübesi ile Amirallerle birlikte yol almasıdır diyebilirim.