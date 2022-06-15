Türk Halk Müziğinin Zirvede Parlayan Yıldızı: Elif Buse Doğan

"SAMSAK DÖVECİ TİKTOK’DA EN SON 700 MİLYONU GEÇTİ, BÖYLE BİR SONUÇ ASLA BEKLEMİYORDUM"

Bu hafta röportaj konuğum,Allah vergisi duru sesi, hoş aurası, nahifliğiyle dikkatleri üzerine çeken benimde severek dinlediğim Türk halk müziğinin sevilen yorumcusu Elif Buse Doğan. Belki de birçoğunuz onu “Langıdılanlan,Samsak Döveci” türküsüyle tanıdınız. Ben yıllardır türkü seven biri olarak birçok seslendirdiği türküleri keyifle ve beğenerek dinliyorum. 1993 yılında dünyaya gelen Elif Buse Doğan, Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

Elif Hanım, “Müziğe olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? Müzikle tanışmanız nasıl oldu?” dedim.

“Aslı Hanım, dedelerim, babam, dayım, annem müzikle hobisel olarak ilgileniyor. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun müzisyen olması kaçınılmazdı. Önce 7 yaşımda özel bir müzik kursundan bağlama dersleri almaya başladım sonra ilkokulda düzenlenen ses yarışmalarına katıldım ve dereceler aldım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında başlayan müzik eğitimim, Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etti. Üniversite eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünde, yüksek lisans eğitimimi Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında tamamladım ve şu an doktora çalışmamı Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünde yapıyorum. 2016’dan beri TRT Müzik’ de müzik eğlence programı sunuyorum, 2 albüm ve 15 single çalışmam var.” İfadelerini kullanan Türk Halk Müziğinin değerli ismi Elif Buse Doğan ile röportajımız sizinle.

*Müzik sektöründe çok takdir edilen bir isimsiniz. Şarkılarınız milyonların dilinde. Okurlarımız için de Elif Buse Doğan biraz kendinden bahsedebilir mi? Bir günü nasıl geçer?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu ara konserlerimin olduğu günler dışında vaktimi evde geçiriyorum. Kendime, aileme, arkadaşlarıma vakit ayırmaya çalışıyorum. Evde kendime vakit ayıracaksam eğer film izliyorum veya kitap okuyorum. Haftanın belli günleri pilates, yürüyüş yapıyorum ve ata biniyorum. Gezmeye vakit bulduğumda da geziyorum.

Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

2016 yılında TRT Müzik eski Kanal Koordinatör Yardımcısı Rabia Yılmaz Bıçakçı’nın vesilesiyle TRT Müzik’de program sunmaya başlamam sanırım.

Kadınların her platformda ön planda olması tek dileğimiz. Sizi yürekten takdir ediyorum. Başarılı bir sanatçı görüyorum karşımda. Sizi bu yolculuğa özendiren, sürükleyen neydi?

Ailemde herkes müzikle hobisel olarak ilgilendiği için küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgim vardı. Sonra müziğe karşı hislerimi ve yeteneğimi keşfettim, peşinden gittim ve eğitim almaya başladım.

Bu yolculukta en büyük desteği kimlerden aldınız?

Ailemden. İyi ki varlar…

TRT Müzik’te yarışıma programına katıldınız ve daha sonra aynı kanalda kendi programlarınız oldu. TRT Serüvenizi anlatır mısınız?

2016’dan beri TRT Müzik’de müzik eğlence programı hazırlayıp, sunuyorum

Yarışmanın ödülü benim için çok değerliydi, çocukluk hayalimdi dolayısıyla katılmak istedim. Finalde ilk 3 e giren TRT Yurttan Sesler korosuna alınacaktı. 3. oldum fakat alınmadım. Sağlık olsun... TRT Müzik eski Kanal Koordinatör Yardımcısı Rabia Yılmaz Bıçakçı beni bir programda canlı izledikten sonra program teklifiyle geldi ve 2016’dan beri TRT Müzik’de müzik eğlence programı hazırlayıp, sunuyorum. Ona da bu vesileyle tekrardan çok teşekkür ederim.

İdolüm dediğiniz isimler var mı?

Çok fazla isim var... Öncelikle Türk Halk Müziği’ndeki bütün ozanlarımız... Hepsini saygıyla anıyorum... Musa Eroğlu, Erol Parlak, Cengiz Özkan, Nuray Hafiftaş, Erdal Erzincan, İsmail Altunsaray...

Sesiniz diyorum Allah vergisi. Sesinizin insanlar üzerindeki dinlendirici etki hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ses rengi konusunda çok şanslı olduğumu düşünüyorum, dediğiniz gibi Allah vergisi. Teknik olarak ses rengimin ismi “dramatik soprano”… Okuduğum eseri de hissediyorsam eğer dinleyicilerim bu yorumu yapıyor, mutlu oluyorum.

Şarkı, türkü repertuvarınızı seçerken dikkat ettiğiniz ne gibi hususlar var?

Öncelikle beni duygulandırması gerekiyor ama popüler olan eserler istendiği zaman onları da okuyorum.

Yakışıklılık ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı Elif Hanım?

Bence en önemli kriter duygu. Güzel ses de önemli ama en önemlisi dediğim gibi duygu.

Şu an ki müzik kalitesi bakımından nasıl buluyorsunuz ülkemizi? Magazinsel gibi görünen müzik türleri çıktı ortaya. Açıkçası anlaşılması zor müzikler mevsimlik. Bunlar için ne dersiniz?

SÜREKLİ ÜRETMENİZ GEREKİYOR YOKSA GERİDE KALIYORSUNUZ

Müziğin dijitale doğru kayması tüketimi çok hızlandırdı. Her şey elimizin altında ve istediğimiz an ulaşabiliyoruz. Bu da bambaşka bir rekabeti beraberinde getirdi. Sürekli üretmeniz gerekiyor yoksa geride kalıyorsunuz. Kalıcı işler yapanlar da, zamana ayak uyduranlar da sürekli üretmek zorunda. Nasıl bir müzik yaptığınızdansa ne kadar sıklıkla ürettiğiniz önemli oldu. Bu yüzden anlaşılması zor müziklerin sayısı da arttı.

Son zamanlarda albüm çıkaran sanatçı yok denecek kadar az. Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Tüketim toplumumun müzik piyasasına yansıması…Albüm yaptığınızda sadece 1-2 tane eser öne çıkıyor diğerleri dinlenmiyor. Tek bir esere odaklanmak daha kolay geliyor herkese. Tek eser çıkarmak avantaj oldu bu sebeple albüm yapılmıyor.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere çabaya değiyor mu?

Ortalama bir rakam söylemek çok zor, değişiyor. Süreç doğru yönetilirse verilen emeğe, çabaya değiyor.

Çok röportaj yaptım. Ama aynıyız cevabı çok aldım. Ev halimle benim iş halim bambaşka. Sizin sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Görsel olarak fark var. Günlük hayatımda spor giyinirim ve çok az makyaj yaparım. Onun dışında sahnede de evde de aynıyım.

Heyecanla takipteyim sizi. Ruha işleyen bir ses ahenginiz var. Çok başarılı. “Önümüzdeki günlerde yeni bir süprizsingle var mı Elif Hanım Hanım?

Hızla üretmeye devam ediyorum… “Yare Gidin Turnalar” daha çok yeni çıktı ama yakında sürpriz bir düet geliyor.

Halk sizi çok sevdi çok sarıldı yüreğe hitap eden mevsimlik olmayan müziklerle karşımızdasınız. Ben sizi yıllardır takipteyim. Ant Media Dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı kardeşim gibidir sürekli bahsederiz sizden. Nahifliğinizi seviyorum.

Langıdılanlan diyerek başlayayım söze resmen onunla yatıp kalkar oldu. Kızımın 7/24 dilinde. Türküyü YouTube’da kısa zamanda milyonlar izledi. Nasıl dönüşler alıyorsunuz?

Sizce neden bu türkü bir anda viral oldu?

SAMSAK DÖVECİ SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Arif beye de size de çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Her pazar akşamı saat 22.00’da TRT Müzik ekranlarında “Nefesten Sese” isimli müzik eğlence programını hazırlayıp sunuyoruz Serkan Çağrı ile birlikte. Serkan Çağrı önermişti bu eseri repertuar yaparken oku çok yakışır diye, ben de keyifle okudum. O bölümümüz yayınlandıktan bir süre sonra Tiktok’a ve diğer platformlara koymuştum Samsak Döveci’yi. Fenomen bir kaç arkadaşım video çekip bu noktaya getirdiler.

Tiktok’da en son 700 milyondu, böyle bir sonuç asla beklemiyordum. Sosyal medyanın gücü… En çok çocuklar seviyor ve instagram mesaj kutum “Samsak Döveci’yiokuyan çocukların videolarıyla dolu.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Kalıcı olmuşsam, hala okuduğum eserler dinleniyorsa ve öğrencilerim varsa bu son beni mutlu eder. Çok plan var, buraya sığmaz…

Başarıya giden yolda engeller de başarısızlıklar da kaçınılmaz. Böyle anlarda kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Nasıl tekrar tekrar ayağa kalkıyorsunuz?

Her şeyin geçici olduğunu kendime hatırlatıp dururum. Sağlık konusunda bir sorun olmasın yeterki her şey geçiyor.

Şöhret sevdasına kapılan birçok meslektaşınız var. Şöhret sizin nazarınızda nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet mi?

Şöhret sesimi daha çok kitleye duyurduğum bir araç, üstüne düşünüp fazla kafa yorulacak ve ya umursanacak bir konu değil hayatımda...

Bir kadın olarak sizin gözlemleriniz deneyimleriniz neler, kadınlar iş hayatında hangi engellerle karşılaşıyor, çalışan kadınların sorunları neler?

Cinsiyetçilik başlı başına en büyük engel ama bunu biz kadınlar olarak aşacağız.

Sizce başarının sırrı nedir? Emek mi? Şans mı?

Şans ayağınıza geldiğinde hazır değilseniz eğer bir işe yaramıyor bence…Emek varsa er ya da geç başarıya ulaşıyorsun. Ve emeğinden sonra ayağına şans geliyorsa başarı kaçınılmaz son.

Müzikle ilgilenmek isteyen gençlere, genç yeteneklere neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle iyi bir eğitim şart…Türü ne olursa olsun iyi müzikler dinleyin, konserlere gidin. Hedef belirleyin,kendinize inanın ve keyfini çıkartın.

Okuyucularımıza ve sizi sevenlere son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir Elif Hanım?

Çok teşekkür ederim zaman ayırıp okuduğunuz için, iyi ki varsınız.

Röportaj: Aslı Sarı