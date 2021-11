RÖPORTAJ: YEŞİM DEĞER

Güzelliğin en önemli tamamlayıcılarından birisi de saçlarımızdır. Kişiliğimizin ifade göstergesi olan saçlarımızın ilk izlenimde önemli bir payı vardır. Ayrıca saçlarımızın bakımlı veya bakımsız olması hayat tarzı ve motivasyon üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. İşte bu sebepten dolayı bende her kadın gibi bende saçlarıma önem veriyor ve onları on yıldır sevgili kuaförüm Tuncay Türkkan’ın sihirli ellerine teslim ediyorum. Siz değerli okuyucularıma faydalı olabilmek adına, geçtiğimiz günlerde İmaj Hair Güzellik Merkezi’ne gittim ve Tuncay ile saç bakımı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Bize biraz kendinizden ve harikalar yarattığınız güzellik merkezinizden bahseder misiniz?

Ben Tuncay Türkkan, otuz bir yaşındayım ve on dokuz yıldır da mesleğimi icra etmekteyim. On yıl kadar önce İmaj Estetik ailesine katıldım. Son altı yıldır ise işletmeciliğini yapmaktayım. Ayrıca eşim ve kardeşlerim de benimle birlikte aynı mesleği icra etmektedirler. Merkezimiz Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Ergene Vadisi semtinde bulunmaktadır. Yirmi bir yıldır faaliyet gösteren aile şirketimizde önceliğimiz temiz ve hijyenik olmakla birlikte her zaman kaliteli ürünler kullanarak müşterilerimize hizmette kaliteyi sunmaktır.

Mesleğe kaç yaşında ve nasıl başladınız?

Mesleğe başladığımda on üç yaşında bir ortaokul öğrencisiydim. Annem bir gün saçlarını yaptırmak için kuaföre gittiğinde bende onunla birlikte gitmiştim. O gün kuaförden çıktığımızda, “Burada çalışmak ister misin?” diye sormuştu. Bende hiç düşünmeden ona, “Evet, isterim.” diye cevap verdim. Böylece annemin vesilesiyle mesleğime ilk adımı atmış oldum. Artık hem okuyor hem çalışıyor hem de kazandığım parayla okul ihtiyaçlarımı karşılıyordum.

Saç kesimlerinde ve saç renklerinde sezonun trendleri nelerdir?

Artık bu sezonun trendlerini bitirmek üzereyiz. Malûmunuz yakın zamanda yeni yıla gireceğiz; fakat gelecek sezonun trendleri hakkında konuşabiliriz. Renklendirmede tarçın tonları, natürel renk üzerine daha çok güneş ışığı yansıması olan balyaj uygulamaları tercih edilecek. Çünkü insanlar artık sarı tonlarından sıkılıp daha natürel yansımalı tonlara geçiş yaparak doğallığa yöneleceklerdir. Tabii ki yine de sarı tonlarından vazgeçmeyen müşterilerimizde olacaktır. Kesim trendlerinde ise klasik bob, fresh bob, düz kesimler ve birde perde kâküller daha çok tercih edilecek.

Sağlıklı saçların beslenme şekli ile ilgisi var mı? Var ise hangi besinleri tüketirsek saçlarımıza faydası olur?

Sağlıklı beslenme vücudumuz için nasıl önemlisiyle saçımız içinde tabi ki aynı şekilde önemlidir. Sağlıklı beslenen bir insanın saçları canlı ve parlak olur. Omega-3, C, B-12 ve D vitaminleri yüksek ürünleri mevsiminde tüketirsek, canlı ve sağlıklı saçlara sahip olmamızda bize yüksek ölçüde fayda sağlar.

Birçok kişi saç dökülmesi ve kepeklenme gibi sorunlardan şikâyet etmekte… Bu sorunlar nasıl çözülür?

Günlük saç dökülmelerinin olması gayet normal bir durumdur. Çünkü saçın kendisini yenilemesi gerekir. Aksi takdirde her zamankinden farklı, yoğun şekilde dökülmeler oluşuyorsa ilk önce doktora danışmalı ve kişinin kan değerleri kontrol edilmelidir. Daha sonra ise saçı güçlendirmek amaçlı takviye ürünler kullanılmalıdır. Ayrıca sıcak su kullanımı, kremli şampuan, saçı iyi durulamamak ve son olarak da sülfatlı şampuan kullanımı da kepeklenmeye yol açar. Bilinçli şekilde hareket edilirse yaşanacak olası problem riski de minimize edilmiş olur.

Her saç modeli her yüze uyar mı? Hangi yüze hangi saç modeli yakışır?

Tabii ki her saç modeli her yüze uygun değildir. Saç rengi ile ten rengi uyumu, yüz hatları, kaş yapısı, göz rengi saç modeli seçiminde önemli rol oynar. Her insan farklı yüz şekline sahiptir. Oval, kalp, kare, yuvarlak olmak üzere farklı yüz şekilleri vardır. Yuvarlak bir yüzünüz varsa katlı saçlar kesinlikle sizin için ideal bir seçim olacaktır.

Kare bir yüz şekline sahipseniz fresh cut ve uzun asimetrik yumuşak kaküllerden yana seçiminizi yapmalısınız.

Yüzünüz oval ise hemen hemen her tarz kesim yüzünüze uyacağından kuaförünüze danışmanızı tavsiye ederim.

Eğer kalp şeklinde yüz şekline sahipseniz lob cut tarzı kesim ve kakül yerine ise yan perçem tercih edebilirsiniz.

Kadınlar salonunuza en çok saç kesimi için mi, renklendirme için mi geliyorlar? Siz en çok hangisini yapmaktan keyif alıyorsunuz?

Müşterilerimiz hem kesim hem de renklendirme işlemi için salonumuza geliyorlar. Fakat renklendirme işlemi yaptıranların sayısı daha fazla oluyor. Saç ile ilgili her türlü işlemi yaparken keyif alıyorum. Çünkü müşterimin istediği saç modelini yaptığım zaman buradan memnun olarak ayrılıyor. Bende yaptığım işten keyif alıyorum. Müşteri memnuniyeti bizim için en güzel motivasyondur.

Kuaför olmasaydınız ne iş yapardınız?

Kuaför olmasaydım kesinlikle iç mimar olurdum. Çizim yapmak ve tasarlamak ilgimi çekiyor. Sanırım yaratıcılık ruhumda var:))

Sosyal medya hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Mesleğinize katkı sağladığını düşünüyor musunuz?

Sosyal medya doğru kullanıldığında çok faydalı bir mecra olabilir. Mesleğimize büyük oranda katkı sağladığını söyleyebilirim. Yaptığımız saç tasarımlarını ulaşamadığımız birçok müşterimizin görmesini sağlamış oluyoruz. Sosyal medyadan önce ulaştığımız çevre kısıtlıyken, şimdi bulunduğumuz bölge hariç sosyal medya kullanan tüm kişilere ulaşım sağlayabiliyoruz.

Kadınların saç bakımı ile ilgili yaptığı en büyük hatalar nelerdir?

Misafirlerimizin yaptığı ilk hata başkalarının kullandığı ürünleri kendilerinde denemeye çalışmalarıdır. Her ürün her saç yapısına uygun değildir. Saçta oluşan sorunlara göre doğru ürün kullanılmalıdır. İkincisi ise saçlarını yıkarken çok sıcak su ve sülfatlı şampuanlar kullanırlarsa saçın yapısını bozabilirler.

Pratikliği açısından popüler olan kuru şampuanlar gerçekten bir kurtarıcı mı, yoksa uzak durulması gereken bir ürün mü? Sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Kuru şampuanlar o gün için sizi yağlı gözüken saç yapısından kurtarmış gibi gözükse de sonrasında başka sorunlar meydana getirebilir. Ne gibi sorunlar diye soracak olursanız, kuru şampuan saçların dip kısmına kullanıldığında saç köklerini kapatıp saçın hava almasını engeller ve saçta başlayan kuruluk nedeniyle saç dökülmesi, deride kepeklenme gibi sorunlara yol açar.

Organik ürünler mi yoksa kimyasal ürünler mi tercih edilmeli?

Öncelikle organik ürünler tercih edilmeli. Özellikle kimyasala alerjisi olan kişiler için organik ürün seçimi çok daha uygun olacaktır. Fakat bazı durumlarda bazı saçlar organik ürünleri maalesef kabul etmiyor. Örneğin, yoğun ve sert beyazı olan kişilerde amonyak oranı fazla olan ürünler tercih edilmek zorunda kalınıyor.

Her zaman mükemmel bir saça sahip olmanın formülü nedir?

Düzenli beslenip, doğru ve gerekli ürünlerle (mevsimine göre) bakımlar yapılarak sağlıklı, canlı ve parlak saçlara sahip olunabilir.

Son olarak meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz?

Meslektaşlarıma mesleklerini severek yapmalarını ve trendleri takip ederek gelişimlerini sürdürmelerini önerebilirim. Unutmasınlar ki müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir.

Sihirli ellerin sahibi Tuncay Türkkan’a bu hoş sohbet için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.