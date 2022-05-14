TÜM YÖNLERİYLE NAZAR 

FİLİZ BAHÇIVAN

Arapça'da "bakış" anlamına gelen nazar çeşitli kaynaklarda, kimi insanların bakışlarındaki zararlı güç sonucu bir kişiye, hayvana ya da nesneye bakmakla hastalık, ölüm, nesnede kırılma, sakatlanma gibi olumsuzluk yaratma anlamına geliyor.

Birçok kez çevremizde bazı insanların bizi etkilediğini ve kötü bir enerji yaydığını düşünürüz. Kendimizi gün boyunca halsiz ve yorgun hissederiz.

Halk arasında nazar olarak bilinen kötü enerji, çoğu kişinin etkilendiği ve oldukça mutsuz hissettiği bir kavramdır.

Kendisine nazar değdiğine inanan kişi mavi boncuk ve nazara karşı etkili geldiğine inanılan bir çeşit bitkileri yanında taşır ve evinde kullanır.

Birçoğumuz taşıdığımız mavi boncuk sayesinde rahatlar ve kötü gözlerden korunduğumuza inanırız.

Peki insanı oldukça rahatsız eden nazar değmesi gibi bir kavram gerçekten var mı?

Nazar nedir, nazar belirtileri nelerdir?

Nazarı sizin için araştırdık. Aman göz değmesin diyor ve nazar hakkında merak edilenleri uzmanına soruyoruz.

-- Merhaba. Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Mehmet Turgay. Sosyal medyada Magus Turgay olarak biliniyorum.

1976 yılında Lübnan'ın başkent Beyrut'ta doğdum. O dönemlerde Lübnan'da artan iç savaş tehdidi yüzünden ailem, Türkiye'ye geri dönerler.

Türkiye'de geçirdiğim 3. Yılın sonunda, henüz 10 yaşımdayken, babam bana ezoterik ve okült ilimler konusunda bildiklerini öğretmeye başladı. İlk etapta Ebced hesabıyla meleklerin isimlerini ve bazı vefk ve tılsımları nasıl yapacağımı öğretti. Babama bu ilmi kimden öğrendiğini sorduğumda, bana Lübnan'da yaşamış olan Şeyh Sabra adında bir alimin yönlendirmesi sonucu öğrendiğini söyledi. Şeyh Sabra da ona bu ilmi El Buni ekolünden öğrendiğini söylemiş tir. El Buni, Cezayir'in Konstantin vilayetine bağlı Bune kasabasında doğmuş, ardından Mısır'a yerleşmiş ve 1225'te Kahire'de vefat etmiş, naaşı ise karafe Mezarlığı'na defnedilmiştir. Dolayısıyla bizler El Buni üstadın ekolünün bir halkasıyız. 10 yaşımda başladığım Ezoterik ve Okült araştırma ve uygulama alanında bir nebze olsun durmadım desem doğru söylemiş olurum.

Havas ve Maji ilmini kapsayan Kabala, Tarot, Tılsım, Vefk, Spiritüel enerji, Remil ve Astroloji gibi benzer birçok konuda eğitim aldım.

Ayrıca Beş Element Majisi kitabının yazarıyım.

-- Nazar nedir?

Nazar bir şeyin başına gelmesine neden olduğuna inanılan tesirli bakış. Genelde nazar sahibi kişi, arzuladığı şeyi gördüğü an büyük bir iç çekme ” kıskançlık” duyar. Böylece canlı ve cansız şeylerin enerjisini çekip, kurutup onu yok etmektedir. Nazarın mantıklı açıklaması şöyledir: göz ateşten çıkan ışık sayesinde görür. Dolayısıyla ateş ve ondan çıkan ışınlar gözle güçlü bir bağı vardır. Ateşin zıttı olan Su hayattır . Nitekim bütün canlılar ilk önce su’da hayat buldu . Nazarlı göz negatif ışın saçtığı için, canlıda ki hayatı temsil eden suyu kurutmaya başlar . Dolayısıyla nazar değen kişi ister canlı veya cansız bir şey olsun, bir süre sonra solmaya , kurumaya hatta ölüme neden olabilir.

--Nazar kime işler ?

Psikolojik açıdan olumsuz takıntılar içinde olan herkes nazar ve her türlü negatif enerjiye açıktırlar. Spritüel astroloji yönünden bakınca gökyüzünde 2 devasa ışık küremiz vardır. Bu iki ışık küremiz den Güneş sağ gözümüz, Ay sol gözümüzü temsil eder . Dolayısıyla nazar değdiren kişi farkında olsun ya da olmasın gündüz nazar tesirini sağ gözden , gece ise sol gözden daha fazla çıkarır. Astrolojik temsiller bazılarına saçma gelebilir , lakin dikkat edilirse evren ile insan arasında müthiş bir benzerlik var . Örneğin bedenimizin dörtte biri toprak ve dörtte üçü su , ki dünyamızda aynı ölçülerde dir . Daha buna benzer birçok şey açıklayabilirim, konumuz olan Nazarın dışına çıkmamak için, bu konuyu burada noktalıyorum.

-- Mavi göz nazar değdirir mi ?

Nazar'ın göz rengiyle alakalı olduğuna inanmıyorum . Eğer mavi gözlü insanlar nazar sahibi olsaydı, şu an Avrupa’da insan kalmamış olurdu. Çünkü Avrupalı insanların çoğunluğu mavi gözlü dür. Belirttiğim gibi, nazar göz rengiyle alakalı değil, o kişinin kötü iç çekme enerjisinin ( kıskançlık) yoğunluğuyla ortay çıkar.

--Bıçak ve keskin şeylere karşı duyulan korku nazar belirtisi mi ?

Hayır hiç alakası yok. Eğer öyle olsaydı, Türkiye’nin doğu tarafında yaşayan halklar, nazar değen kişinin ev kapısı üzerine diken çalısı asmazlardı.

Bir dikenli ağacın dili olamasa da verdiği mesaj “ bana yaklaşma canın yanar” şeklinde okunur. Kapı üzerine asılan diken çalısı, nazar eden kişinin bilinçaltına verdiği mesaj “ nazar etme yoksa canın yanacak” şeklinde okunur. Görüldüğü üzere sivri bir şey olan diken çalısı nazar için kullanıldığında, nazar mağduru olanı korurken, nazar edeni kötü hale sokar.

--Yıldızımız düşük olduğunda nazara açık mı oluyoruz ?

Evet nazara açık oluruz. Astrolojik bakımdan yıldızı düşük olanlar birçok negatif enerjiye açık olur .

-- Birinin yıldız düşüklüğünü nasıl anlarız?

Eğer kişi hayatının belli bir kısmında veya tamamında sürekli aynı olumsuz şeyleri yaşıyorsa, o alanla ilgili olan gezegen ya düşük ya zayıf ya da zararlı halde dir. Bundan dolayı kişinin hayatının bir alanında yıldızı düşük olması nazara ve diğer negatif tesirlere açık hale gelir.

-- Birinin yıldızını yükseltmek mümkün mü?

Evet mümkün. Yıldızı yükseltmek için farklı birtakım metotlar vardır. Bunlardan en etkili olanları değerli taşlara , tılsım veya vefklere gezegen enerjileri yüklemektir. Böylece enerjiyle yüklenmiş nesne ile kişinin aurası birleştik ten sonra istenen güç açığa çıkmış olur.

-- İslam’da nazar var mıdır?

Tabii ki vardır, Hz. Muhammed, “nazar adamı mezara, deveyi kazana katar” demiştir. İslam’da Nazardan korunmak için Ayetel kürsü ve Nas dualarını okumayı öğütler. İslami ezoterik ve okült alanla ilgilenenler ( batıni) nazar ve benzer negatif güçlere karşı vefk ve tılsımdan yapılan muskaları tavsiye ederler. Neredeyse bütün Osmanlı padişahları kem gözlere ve akla gelebilecek her türlü negatif tesirlere karşı korunmak için tılsımlı gömlek yaptırmışlardır. Bu bahsedilen tılsımlı gömleklerin birçoğu halen Topkapı müzesinde sergilenmektedir. Şüphesiz her inanç kendine göre nazardan korunma yöntemi uygulamaktadır. Bunlardan bazıları mavi boncuk

Takmak, üzerlik tohumu yakmak, kapı üstüne nal ya da diken çalısı asmak gibi şeyler ile nazardan koruyacağına inanılır. Gizli ilimlerin üstadı Ahmet El Buni derki: nazardan korunmanın en etkili yollarından biri çarşamba günü 8. Merkür saatinde ( 14.00 ) mavi bir kalemle hazırlanan 8’li Merkür karesinin “vefk” etrafına nazar duaları yazarak üzerinde taşıyanın her türlü kem gözden korunacağını bildirmiştir

--Kem göz nedir ?

Kem Farsça kökenli “kötü bakış” demektir, arapça karşılığı nazar olmaktadır . Dolayısıyla Kem ve Nazar aynı şeydir.

--Nazar inancı hangi tarihte ortaya çıkmıştır?

Şüphesiz nazara inanış insanlık tarihinin başlangıcına kadar dayandırmak mümkündür, lakin kayıtlı tarihe bakılınca ( MÖ 4000 ) Mezopotamya Sümer, Babil ve Asur da nazar inancı olduğunu görürüz. Bunu da o dönemde yaşayan insanların, taktıkları nazarlık ve muskalardan anlıyoruz. Ayrıca yakın tarihte, özelikle orta çağda cadılar bakışlarıyla erkekleri öldürdüklerini anlatan hikayelerle karşılaşıyoruz. Cadılar nazar güçlerini artırmak için misk kedisi ya da kurtların gözlerini kullandıkları söylenmektedir.

--Nazar hangi zamanda daha etkili olur?

Şüphesiz nazar sahibi kişiler dilediği zaman nazar etme gücüne sahiptirler, lakin kısmı veya tam olarak herkeste bulunan bu gücün en doruk noktası sabah saat 10 ve öğleden sonra saat 3'te daha aktiftir. Ayrıca kameri ayın son haftasında bulunan çarşamba günü başını yıkayan kişi, nazar etme gücüne sahip kişiler tarafından daha fazla negatif tesiri alır. Böylece inanılmaz şiddetli baş ağrısı musallat olur.

Bu baş ağrısı bir iki gün içinde geçer. Diğer yandan gündüz kadınlar ve gece erkekler daha çok nazara açık olurlar.

Beş Element Majisi yazarı Mehmet Turgay. Sosyal medya hesap : Instagram magusturgay . Facebook Magus Turg