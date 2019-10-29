ŞÖHRET BENİ SARSAMAZ

TUĞÇE KANDEMİR

YELKOVAN ZİRVEDE

RÖPORTAJ: ASLI MERCAN SARI

Bu hafta röportaj konuğum söz yazarlığını kendi yapıp söylediği şarkıları ile çok büyük dinlenme, tıklanma rekoru yakalayan başarı merdivenlerini alnının akıyla birbir çıkan, sıkı bir hayran kitlesi olan, mükemmel bir insan, harika bir ses, mütevazı, hanım, samimi Sevgili Tuğçe Kandemir var.

Etkileyici sesi ve her kelimesinde anlam yüklü Bu Benim Öyküm isimli eseriyle tanınan ve ünlenen sevgili Tuğçe Kandemir, genç yaşına rağmen müzik listelerinde ilk sıralarda yer alıp Youtube'da 100 milyonun üzerinde izlenme rekoruna ulaşmıştır. Mersinli ve de Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu, 1996 doğumludur. Halen üniversite de asistandır. Kendi özgün sözlerini bizzat kendi yazan ve müziğini notalara döken Tuğçe Kandemir aynı zamanda okulda oldukça başarılı ve derece yapan bir öğrenci. Sempatik genç şarkıcı Tuğçe Kandemir; müzik sektörüne iyi bir başlangıç yaptı. Aslında biz onu son bir kaç yıldır tanıyoruz fakat onun Youtube geçmişi epey eskiye dayanıyor. En son sözlerini yazıp kliplendirdiği Yelkovan isimli şarkısı yine çok büyük dinlenme rekoruna ulaşarak müzik listelerini başarısıyla alt üst etti. Yelkovan’ da benim için özel bir şarkı klibi izlediyseniz klip de kadına şiddete farkındalık yaratmak adına siyah band lar kullanılmakta. Son zamanlarda kadına şiddet hususunda zirvede olan bir dönem yaşadığımız için böyle anlamlı projelerin yapılması bizi umutlandırıyor kutlarım.

En merak edilen sorulardan sevgili Tuğçe Hanım’a sordum; şöhret öncesi Tuğçe Kandemir ve sonrası Tuğçe Kandemir desem? Hayatınız da neler değişti? Şöhret nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet sizi sarstı mı? Baya zorladı mı?

Alışana kadar elbet zorladı çünkü ben bu şöhret meselesini çok isteyerek yaptığım bir şey değildi yani hatta ünlü olacağımı fark edip bütün her yerden bütün hesaplarını silen de bendim. İstemiyordum ilk başta. Artık gelmiş başıma konmuş kuşu alıp öpmem gerekiyordu. Dedim madem başıma geldi zaten istemiyorum ama… Benim şöyle bir huyum var bir şey yapacaksam da tam yapmam gerekiyor. İrade isteyen karakter isteyen bir durum. Olduğum gibi devam edersem bu beni sarsmaz, sarsmadı da ifadelerini kullanan Tuğçe Kandemir ile röportajımız sizlerle.

Söyleşimize sizi başlayarak başlayalım Tuğçe Kandemir kimdir?

Tuğçe Kandemir 23 yaşında Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum Mersin Üniversitesinde asistanlık yapıyorum. Arada şarkı söylüyorum, arada konser veriyorum.

İzmir de ilk sahneniz mi? İzmir hakkındaki düşüncelerinizi merak ederiz?

İzmir’e çok sık gelip gidiyorduk zaten. Akrabalarımız burada. Konserlere sürekli gelip gidiyoruz. Şirin bir yer, bizi de çok sevdiler sık sık gelip gidiyoruz.

Müzik kalitesi bakımından nasıl görüyorsunuz ülkemizi? Magazinsel gibi görünen müzik türleri çıktı ortaya, anlaşılması zor müzikler. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

RAP MÜZİĞİ SONUNA KADAR ONAYLIYORUM

Eski kuşak şimdi ki kuşağı hiçbir zaman sevmiyor. Şimdi ki kuşak eski kuşağı dinlemiyor. Aralarında böyle anlaşmazlık dönüyor yani. Aslında bu her zaman olan bir şey. Bana sorarsanız şuan çok iyi bir müzik piyasası var. Rap müziği sonuna kadar onaylıyorum çünkü ben rap dinleyerek başladım işe ondan sonra biraz arabesk slowa döndü. O yüzden ben dinlediğim için şuan gündemde oluşu beni çok kasmıyor.

İleriye dönük kariyer hedefi planınız nedir? Birçok röportajınızda okudum edebiyat üzerinden yürümeyi düşünüyorum diye röportaj vermişsiniz. Müzikle mi yoksa edebi bir yolculukta ilerleyeceksiniz?

Müzik bizim hayatımızın bir dönemi daha sonrasında belki söz yazarlığına devam ederim ama edebiyat süreci zaten devam ediyor şuan. Dönüşümlü gidiyorlar, birbirlerine paralel gidiyorlar.

Birçok şarkınızın söz ve müziği size ait. Gözbebeğim dediğiniz satırlarınız hangisidir?

Yanlış isimli şarkımın sözleri bana ait. Benim öykümü bile solladı.

Yakında zamanda Sngle’ınız Yelkovan çıktı ve kısa bir süre içinde çok büyük dinlenme rekoruna ulaştı milyonlar milyonlar ve tine milyonlar diye eklemek isterim oraya tebrik ederim. Biraz bahsedebilir misiniz Yelkovan’dan?

YELKOVAN BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI

Yeni bir şey denedik kadına şiddete farkındalığı arttırmak adına. YELKOVAN beni hiç şaşırtmadı. Herkes o kadar güzel sarıldı ki bu tarifsiz bir duygu herkese çok teşekkür ediyorum.

Şuan mesleğinizi icra ediyor musunuz? Yani Edebiyattan bahsediyorum?

Aslı Hanım; KPSS döneminde ünlü oldum atama durumum olmadı üniversitedeyim asistanlık yapıyorum. Asistanlık bittikten sonra da tezimi verdikten sonra yola devam edeceğiz.

Repertuvarınızı seçerken özellikle dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

ERGENLİĞİMİN ŞARKILARI HEPSİ

En önemli özelliği benim ergenliğimin şarkıları hepsi. İnsan o zamanlar da dinlediklerini hiç unutmaz ya o yüzden bangır bangır olmasına dikkat ediyorum. Hep benim dinlediğim bağıra çağıra söylediğim insanlarda zaten bunu fark edip öyle eşlik ediyorlar. Genellikle benim ergenliğim aynı yaş gurubu oluyoruz çoğuyla o yüzden nefis bir konsere imza atıyoruz.

Halk sizi çok sevdi çok sarıldı yeğe hitap eden mevsimlik olmayan sözlerle karşımızdasınız. Birçok kişi Youtuberlık dan geldi birçok yakıştırmalar yapıldı adınıza. Çok büyük bir emek söz konusu bunların farkındayız her şey gözler önünde. Bunun öncesi Tuğçe Kandemir ve sonrası Tuğçe Kandemir desem? Hayatınız da neler değişti? Şöhret nasıl bir şey? Şöhreti taşıyabilmek mühim bir meziyet sizi sarstı mı? Baya zorladı mı?

ŞÖHRET OLMAK ÇOK İSTEYEREK YAPTIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ

Alışana kadar elbet zorladı çünkü ben bu şöhret meselesini çok isteyerek yaptığım bir şey değildi yani hatta ünlü olacağımı fark edip bütün her yerden bütün hesaplarını silen de bendim. İstemiyordum ilk başta. Artık gelmiş başıma konmuş kuşu alıp öpmem gerekiyordu. Dedim madem başıma geldi zaten istemiyorum ama… Benim şöyle bir huyum var bir şey yapacaksam da tam yapmam gerekiyor. İrade isteyen karakter isteyen bir durum. Olduğum gibi devam edersem bu beni sarsmaz. Sarsmadı da.





Yazma eşrefleriniz nelerdir? Hem söz yazarısınız hem söylüyorsunuz. Gece mi gündüz mü bunun bir zamanı var mı?

İnsanların kafasında hep şu var loş bir mum ışığı beyaz bir sayfa kalem falan bende asla böyle bir şey yok. Hatta geçende konuşmuştuk bunu kimi söz yazmak için yurt dışına giderek oradan ilham alarak işini yürütüyor. Bende anlık bir şey bu. Bazen uçakta bazen hiç ummadığınız bir anda ayakkabılarınızı bağlarken aklınıza geliyor. Bazen bir söz geliyor aklınıza gün boyu aklınızı kurcalıyor lanet olsun yazayım kurtulayım diyorsun. Ruhani bir ortamda oturup da ben yazacağım dediğiniz zaman olmuyor.

Müzikle ilgilenmek isteyen geç yeteneklere tavsiyeleriniz desem? Şans mı? Emek mi?

Her şeyin başı güven öncelikle kendilerine güvensinler. Yaptığı işten mutluluk duyması çok önemli. Birazcık da sosyal medyadan icra ettirmek istiyorsa postlara hikâyelere önem versin. Aslında bu konuda benim taktik vermem çok doğru olmaz çünkü ben çabalayarak bir şey yapmadım. Benim için şans böyle bir sorunun cevabı. Bir cevabı daha varsa da buda emek olmalı. İnsan emek sarf ettiğinde muhakkak onun karşılığını alıyor.

Son zamanlarda bitmek bilmeyen kadın cinayetleri hususunda bir kadın olarak söylemek istedikleriniz nelerdir?

Buna tabi ki olumlu cümleler kuramıyoruz ülke şartları gereği olmaması gereken her gün olmaya devam eden çok çelişkili bir şekilde dolu dizgin giden mide bulandıran bir olay. Tabi karşısındayız durdurmaya çalışıyoruz mesela son klibim öyle gözlerimize siyah band çektik. Farkındalık yaratmak adına böyle bir şey yaptık kadınlar için. İnşallah yerine ulaşır. Sadece böyle mesajlar vererek ilerleyebiliyoruz şuan.