NOKSANLAR KENTİ RADYO - LAVİNYA DERGİSİ

TOLGA TÜRKMEN

“BAZI ANLAR HAYATA İHANETTİR”

RÖPORTAJ: ASLI MERCAN SARI

Bu hafta başaranlar, azmedenler, örnek alınması gerekenler diye adlandırdığım röportajlarımda müthiş bir beyefendi konuğum var. Tam bir girişimci. Dişiyle tırnağıyla hiç kimseden hiç bir şey beklemeden bugünlere kadar gelmiş muazzam bir rol model. Benim röportajlarımda herkes konuk olamaz. Bu konuda seçiciyimdir. Muhakkak önemli bir meziyeti olması gerekir. İşte Hayatın uçundan inadına sıkıca tutan bütün platformlarda kadınlar susmasın, çocuklara zarar gelmesin, şairler, şarkılar susmasın diyen Tolga Türkmen’i gururla konuk ediyorum. 1994 İstanbul doğumlu. Hep mi kadınlar olacak? Böyle mükemmel Beyefendilerde var bilin isterim. Kendisi Noksanlar Kenti Radyo kurucusu ve Lavinya Dergisi imtiyaz sahibi. Radyo sloganı “BAZI ANLAR HAYATA İHANETTİR” Aslı Hanım; Sloganımızda bahsettiğimiz gibi ihanetleri, anlarımızı, paylaşmak adına kurduğumuz bir platformdur. Haftanın belli gün ve saatlerinde yayınlar yaparak insanların ruhlarına dokunmaya çalışıyor. Uzun süreçler geçirdik, Çok tökezledik, çok yolda bırakıldık ama pes etmedim tek başıma bir şeyler yapmaya çalışarak ilerledim. Hedefim radyoyu duymamış herkese duyurmak. Radyo benim için özgürlük demektir, kimse görmeden sizi rahat bir şekilde istediğinizi saygı çerçevesinde dile getirebiliyorsunuz. Aynı anda farklı işler ile ilgilenen herkes size kulak verebiliyor. Dokunabiliyorsunuz.

Dergiye gelince Aslı Hanım; LAVİNYA DERGİSİ / HERKESİN KONUŞTUĞU TOPLUMDA ŞAİRLER NEDEN SUSSUN? Sloganıyla 04.02.2019 tarihinde yayın hayatına geçmiştir. (www.lavinyadergisi.com ) Dijital bir dergi olup, her gün yazarlarımızın gönderdiği yazılar editör incelemesinden geçerek, TDK ( TÜRK DİL KURUMU ) yazı kurallarına uygun şekilde düzenlenip yayımlanmaktadır. Dergimizde 10 Kategori bulunmaktadır ( HİKÂYE, DENEME, BİYOGRAFİ, GÜNLÜK/ANI, ŞİİR, MEKTUP, KARİKATÜR, MÜZİKVEFİLM, YAZAR TAVSİYESİ, RÖPORTAJLAR )yazılan yazılar uygun kategoriye ayrılarak yayımlanmaktadır. Yazarlarımız konu bakımından özgündür yalnız yazılarımız hakaret, din, siyasi ya da belli bir kitleyi incitecek unsurlar içermez. Şuan güncel ekip ve yazar sayımız: 2 editör 1 sosyal medya sorumlusu 22 yazar kadromuz ile yayınlarımız devam etmektedir. Dergi şahsıma ait olmak ile beraber herhangi bir kar amacı güdülmemektedir. Hedefimiz daha çok yazar ile yeni yazıları daha büyük kitlelere duyurmaktır ve edebiyat yaşasın herkes bir nebze de olsun kendine parça bulsun diye devam edecektir. Amaçlarımızın bir tanesi yazıları denemeleri olan ama bir şans verilmemiş her insana da yardımcı olmaktır. Dergimizin Çoğu yazarları kadındır, Kadınları susturmak isteyen bir toplumda, ya da bir şeyler yapılacağına inanmayan insanları inandırmaktı. Gazi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Nahit Menteşe Lisesinde Konferanslar verdim.

Birçok yazımı daha doğrusu, Sokakta kalan çocukları anlatabilmek için daha sağlıklı ve gerçekçi. Sokaklarda o insanlar ile beraber yattım. Ve anlatabildiğimi düşünüyorum.

Anlam dolu, başarılarla bezenmiş, örnek alınası Tolga Türkmen röportajımız sizinle.

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz kimdir Tolga Türkmen?

01/09/1994 İstanbul doğumluyum, hala da İstanbul da yaşıyorum. Lise mezunuyum, eğitime saygım var ama sistemine karşı olduğu için üniversite okumadım. Çünkü her geçen gün gençlerimize, bizlere, ya da abi ve ablalarımıza robotlaşmayı öğretiyorlar. Robot üretmeyi değil. İnsanlara bir hayallerinin peşinde nasıl gitmesi gerektiğini anlatmak için kolları sıvazlayarak Yalnız Adam mahlasım ile yola çıktım, elbette ki çok engeller ile karşılaştım, çok karşı görüşle karşılaştım. Ama kendime inanmıştım ve herkesin bana inanacağını düşünerek adımlarımı attım diyebiliriz.

Kurmuş olduğunuz radyodan bahsedelim mi Tolga Bey? İsim çok yaratıcı. Nasıl karar verdiniz. Bu süreç nasıl işledi?

Tabi ki Noksanlar Kenti aslında herkesin radyosu olması adına kuruldu. Hepimiz biraz eksiğiz, kimimiz ailemizden, kimimiz aşktan, kimimizde yardan. Bu topluluğu bir arada tutmak gerektiğini düşündüm, Kimseden maddiyat beklemeden, kimseden para istemeden yapmalıydık bu yüzden çok çalıştık ve radyo ya karar verdik. Dediğim gibi hepimizin derdi aynıydı ve hepimiz ayrı olsakta kalplerimiz birdi, ee bunun ismi ne olabilirdi NOKSANLAR KENTİ tam da buna uygundu. ' Bazı Anlar Hayata İhanettir ' diyerek çıktığımız yolda çok şükür engelleri yıkarak başardık buralara geldik.

Hem iş hem dergi hem noksanlar kenti radyo hepsi bir arada nasıl yürüyor ne ara uyuyorsunuz?

Uyumuyorum diyecek kadar az maalesef, çünkü ekip arkadaşlarımıza bir iş verdiğimde bitmeden gözlerimi kapatamıyorum birde ne yazık ki her işi kendim yapmaya alıştım. Yani zor oluyor ama seviyoruz, Pes edersek, bu toplum için birilerinin bir şey yapmasını beklerken ya geç kalırsak, Günde 5 saat civarı uyuyorum, yetmese de yetiniyorum.

Bu konuda en çok desteği kimlerden aldınız?

Destekten ziyade dertdaşlarım oldu, İnsanlar şuna inanıyor bu adam bir şeyler yapıyor bence herkes destekliyor aksine destekten çok kösteklerim çoktu. Ama olsun onlarda iyi ki varlar. Onların inançsızlığı inancımı kamçıladı. Ama isim vermek gerekirse, Hümeyra diyebilirim. Benim için çok başkadır kendisi. Her işimi yapan, her işime koşan herşeyimdir..

Konuklarınızı seçerken belirli kıstaslarınız var mı? Radyo'ya konuk gelen bireyler ne tür meziyetlere sahip olmalı?

Asında bizler konuk bakımından genellikle yeni şarkılar çıkarmış insanlara destek vermeyi seviyoruz, çünkü biz büyürken bir el görmediğimiz için onlara biz el uzatmak istiyoruz. Ama bunun yanı sıra alanlarında başarılı değerli isimlerimiz konuk oldu elbette.

Hitap ettiğiniz hedef kitle kimlerdir?

Sesimizin ulaştığı herkes diyebilirim. Çünkü beni 70 yaşında teyzemde dinliyor, 16 yaşında kardeşimde, 45 yaşında annemde. O Yüzden bu kitle toplanmışsa biz kent olmuşsak, Herkes bir parça alıyor, ve bu bizim için en paha biçilmez.

Derginizden bahsettiniz ismi çok hoş ve özellikle Kadın ağırlıklı dediniz bir kadın olarak sizi takdir ettim. Biraz içerikten bahseder misiniz?

Kadınlar... Evet dergimizin %80 bölümü kadınlar, bunu herkes sormuştur, ekibin, yazarların neden hep kadın diye, sosyal platformlara bakıldığında kadınların çok değerli olmadığını hala görüyoruz maalesef ki... Ya da Kadınsın yapamazsın zihniyeti azalacağına artıyor. Bizde dedik ki dergimiz kadınlara yönelik olsun. Kadınlardan dinleyelim hayatı, aşkı, yalnızlığı, tarihi. Ve bu konuda gerçekten yazarlarımızın hepsi birbirinden kaliteli ve başarılı.

Dergi yolculuğuna nasıl çıktınız?

Aslında dergi fikrimiz yoktu, Bir akşam oturduğumuzda ' yahu ben radyo kurdum güzel sonuçlar aldım, neden dergim olmasın dediğimin bir kaç saat sonrasında isim düşünmeye başladık ve amaç aynıydı. Öncelikle kadınların bir şeylerin başaracağına ve başardığına toplumu inandırmak, arkasından da susmuş kelimelerin ve şiirlerin şahlanışını insanlara iletmekti.

Şuan kocaman bir ekibiniz var. Yazarlarınız sizden büyük insanlar bu insanlarla nasıl anlaşma sağlıyorsunuz.

Evet, sağlam bir ekibimiz var, birbirinden değerli isimler hepsi, Yazar kadromuz benden büyükler, çoğu öğretmen, ya da abilerim ablalarım gibi. Ama aramızda hep saygı çerçevesinde samimiyet ile yoğurduğumuz güzellik var. Ne ben onlara üstünlük sağladım, ne onlar beni aşağıda gördüler, Fikir alışverişi yaptık. Sağ olsunlar bir şey rica ettiğimde hepsi yaptı. Buradan onlara da selamlar söylüyorum.

Derginin bir dijital dergi olmasına rağmen bu kadar çok okunmasını neye bağlıyorsunuz?

Hemen hemen 20 yazarımız var diyebiliriz. Ortalama günlük 3 farklı yazarımızın yazısı yayınlanmaktadır dergimizde. Dijital platfrom olduğu için çok aktif olmalıyız önce bunu başardık. Dergimiz dünya geneli okunan ve gün geçtikçe yayılan 4 aylık dergiyiz. Bu kadar kısa sürede 120.000 üzeri bir kitleye, kalbe Lavinya tohumlarını serptik.

Muazzam bir girişimci ruhunuz var bunu ben biliyorum. Başarmak için nasıl yollardan geçtiniz? Bu yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

Öncelikle bu izlenimi bıraktıysam sizlere teşekkür ederim. En yakınlarınızın size inanması çok zor ve acımasızdır muhakkak, ben bunu yaşadım. Hiç tanımadığım insanların desteklemesine mutlu olurken bir yanım hep eksikti. Çünkü ailem, dostlarım, akrabalarım bana inanmadı. O an düşündüm , ' Bugün bana inanmayanlar bir gün benimle nasıl tanıştığını anlatacaklar ' diyerek başladım. Kimsenin sözüne kulak asmadım.

İleriye dönük kariyer hedefleriniz nelerdir?

Hiç ileriyi düşünmedim biliyor musunuz? Hep bugün insanlara ne verebilirim diye düşündüm. Yarını düşünerek bugünün mükâfatını alamazdım ben buna inandım. Ama muhakkak bir şey söylemem gerekirse, toplumun kitap okuması, radyo dinlemesi, kadınlara şiddettin olmaması için öncülük olmuş bir platfrom daha kurmak olacaktır.

Sokak çocukları ile ilgili çalışmalarınız var bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz?

Sokağı anlamak ve anlatmak için onlarla yaşamak gerekiyor. Kahvesi elinde sıcak odasında yazılan bir sokak hayatı bana hiç samimi gelmedi o yüzden olduğum muhitin belirli noktalarında sokakta kalmış kardeşlerimiz ile geceleri kaldım bir kaç kez dinledim not aldım, Yazdıkça kalem durdu, biraz yutkundum. Hepsinin hikâyesi bambaşkadır. Burada denmesi doğru değildir fakat, elimizden geleni platformlarımız dâhilinde yapıyoruz. Bir kardeşimi kurtarmak Lavinya da bir tohum demektir. Amacımız filizlendirebilmek.

Son zamanlarda bitmek bilmeyen kadın cinayetleri ve çocuk istismarı hakkında düşüncelerinizi kısaca alabilir miyim?

Kadına şiddet insanlığa şiddettir, dine hakarettir, vahşettir. Kadına kaldırırken eli, Karşımızdakinin bizim için cennet kapısı olduğunu benimsersek eğer inanıyorum ki bitecektir. Ama zihniyet her geçen gün pisliğe bulandığı için maalesef ki insanlarımız yolda yürüyen bir kadından hala tatmin olacaktır. Ama her zaman diyorum. Kadın köle diye sana gelmedi, Kadın erkeği adam etmek için bizlere mükâfattı.

Son olarak okuyucularımız için kısaca söylemek isteğiniz nelerdir? Size nerelerden ulaşabilirler?

Radyo Adresimiz: WWW.NOKSANLARKENTİ.NET / RADYO KULESİ( UYGULAMA ) : NOKSANLAR KENTİ Lavinya Dergisi ( www.lavinyadergisi.com ). Hemen hemen her platformda hesabımız mevcuttur. Yazmak isteyen bizlerle olmak isteyen herkese kapımız ardına kadar açıktı. İnstagram: tolgaoofficial/lavinyadergi/noksanlarkenti

Facebook: YalnizadamTt/Twitter: lavinyadergi/YouTube: Lavinya Dergisi HD

Öncelikle sesimizi duyurmak için bize bu şansı tanıyan Önce VATAN Gazetesi’ne ve Aslı Hanım’a çok teşekkürlerimi sunarım. Hayatın bu kadar kısa olduğunu bildiğimiz bir şehir de, yazmamak için neyi bekliyorsunuz. Konuşmak için sıra siz okurlarımızdayken neden susuyorsunuz? İhanet dolu anlarınızı anlatmak için silkelemelisin kendini. Herkesin konuştuğu toplumda sen susma.

Şiirle kalın, Hoş kalın.