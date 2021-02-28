Tayfun Erdoğan: Babamla en son 2012 yılında görüştük

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Merhaba Tayfun, en son seni Survivor da izledik. Şimdilerde neler yapıyorsun?

Evet bir survivor serüvenim oldu kısa ve öz oldu güzel oldu

Şuan pandemi sürecinden dolayı ailemle birlikte zaman geçiriyorum, herkes gibi bitmesini ve ondan sonra bir şeyleri yoluna koymayı düşünüyorum

Henüz yeni korona atlattın. Öncelikle dünyayı etkisi altına alan bu virüsten bahsetmek istiyorum. Virüse nasıl yakalandın?

Evet zor zamanlar geçiriyoruz dünya olarak. Bende atlatanlar biri oldum net olarak şunu söyleyebilirim “Sakınan göze çöp batar derler” o kadar sakındım korundum ama nereden nasıl kaptıgımı hiç bilmiyorum ama hafif atlattım bitirdim

Testin pozitif çıkmasından sonra “Eyvah!” Korkusu oluştu mu?

Normal olarak bir panik yaşadım evet insan hiç bir şey olmasa bile psikolojik olarak üzülüyor gerçekten Allah kimseye göstermesin

Test pozitif çıktıktan sonra günler nasıl geçti?

Pozitif çıktıktan sonra ailemle temas halinde bulunmadan kendi odamda geçirdim kapıdan görebiliyordum sadece ailemi ne yazık ki ağır atlatmadığım için şükür ettim gerçekten.

Sendeki en büyük belirtiler nelerdi? Virüsü ağır atlatanlardan mısın?

Baş ağrısıyla başladı sonra omuz ve bel ağrısına vurdu ilk basta insan kendine bunu konduramıyor yani tabi grip üşüttüm diyorsun bu tarz belirtilerde ama lütfen en ufak sırt bel ağrısından gidilsin doktora. Gerçekten bunu söylemek istiyorum… Sonra tat ve kokum da gitti test yaptırmadan anladım covid olduğunu zaten o an anlıyorsun ve gidip testi yaptırdığım zaman sonuç hemen çıktı.

Testin negatif olduktan sonra belirtiler devam etti mi?

Test yaptırdıktan ve izolasyon girdikten sonra 2-3 gün daha tat ve koku sürdü sonra hemen atlattım her şey yerine geldi iyileştiğini anlıyorsun zaten

En son Survivor da erken bir veda olmuştu senin elenmen. Öncelikle Survivor hayatı Tayfun’a neler kattı?

Erken elenmem için biraz da kendim ettim kendim buldum diyelim. Özlem çektim. Koşullar da beni zorlayınca, bir de ayağımda yırtık oluştu. Dedim ki “benden bu kadar gitmek en iyisi” bana güzel şeyler kattı, dostlar edindim aileme zaten düşkün insandım daha da değerlerini anlamamı sağladı ve yemeğin içmenin kıymetini bir kez daha ekmek kırıntısının değerini anladık hepimiz.

Bu geçen süreçte hayatında neler değişti?

Valla pek bir şey değişmedi corona dünyayı etkiledi ve dünya genelinde ki olayları izledim biraz psikolojimiz git gel oldu çünkü Survivor’da zaten psikolojik bir savaşın içinden cıkmışım birde burada karantina dönemlerini yaşadım iyice afalladık diyebilirim

Gerçek bir Survivor olmak, orayı yaşamak zor muymuş?

Gerçek bir Survivor oldum mu onu bilemem bilmiyorum, ama orayı yaşamak her ne kadar zor olsa bile bir o kadar da güzel ve herkesin yaşaması gereken bir macera anı diyorum kesinlikle…

Survivor’dan ayrıldıktan sonra kendi dünyana çabuk adapte oldun mu?

Söylediğim gibi adapte olmakta aslında çok zorlanmadım her şeye tekrar kavuşmanın verdiği mutluluk başka bir şey ama öyle bir psikolojiden çıkıp böyle bir psikolojiye girmek herkesin harcı değil.

Bursa’da yaşıyorsun. Hiç İstanbul’a taşınmayı istedin mi?

Bursa’da doğdum hala Bursa’da yaşıyorum. Hiç bir zaman İstanbul’da olsam demedim açıkçası İstanbul çok çok güzel bir şehir iş gereği olmadığı sürece pek taraftarı değilim Bursa’yı terk etme taraftarı değilim.

İstanbul’da yaşamama kararı babanın İstanbul’da yaşıyor olması mı?

Hayır, asla sebep bile olamaz.

Bursa’da nasıl bir dünyan var? 24 saatin nasıl geçer?

Ailemle yaşadığım çok güzel bir düzen var Annem ve dedemle işlettiğim mekanlarım vardı. Onlara yöneldiğim zamanlarım oluyor ama çoğunlukla ailemle geçiriyorum biraz evcimenim aileciyim ben bunu Survivor izleyen herkes gördü zaten.

Bu konuyla ilgili çok yazılıp çizildi. Hem seni hem de aynı sorularla gündemi meşgul etmemek için sadece kısa bir soru sormak istiyorum. Babanla en son ne zaman iletişim kurdun? Ve nasıl bir tepki aldın?

Evet, ne yazık ki bitmek bilmeyen bir şey bu… Tepki almadım çünkü görüşmedik bile görüşmediğiniz bir insandan tepki alamazsınız.

En son görüşmemiz 2012 yılı gibiydi.

Bugüne kadar gerçekleştirmek istediğin en büyük, en çılgın hayalin nedir?

Çılgın hayallerim olmadı aslında aile içinde kendi çapımızda konuştuğumuz kendimize özel hayaller duygularımız var gerçekleştirirsem zaten görürsünüz onun dışında Survivor hayalim vardı onu gerçekleştirdim işte bir daha Survivor hayali kurar mıyım acaba sanırım kurarım 2. kere gider miyim bilmem

Televizyon dünyasında bir kariyer düşünür müsün?

Yok, bir kariyer düşünmüyorum. Televizyon dünyasına -sağ olsunlar- beni yakıştıranlar, destekleyenler bile oluyor. Hepsine teşekkür ederim. Tabi ki nasip kısmet işleri bunlar bugün böyleyiz yarın bir telefonla hayatınız değişir. Kim bilebilir ki ama ben öyle bir kariyer düşünmedim hiç, çünkü herkes kendi işini yapmalı bunun okulunu okuyanlara, eğitimini alanlara bırakmak lazım.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra bu röportajı okuyan Tayfun’a nasıl bir anekdot düşmek istersin?

Tayfun her zaman aynı Tayfun olarak kalacak değişmeyecek. Tayfun’u gerçekten çok seviyorum. Ben de bu güzel sohbet için size çok teşekkür ediyorum.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.