RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

Gülşah, müzik aşığı bir kadın, şarkı sözü yazıyor ve her tarz da şarkı söylüyor. Dahası ne yapıyor ne ediyorsa, dinleyiciyi etkilemeyi başarıyor. Klipleri kısa film tadında hem dinle hem de izle tabii ağlamakta serbest! Kız beste fabrikası gibi durmadan yazıyor. Gün içerisinde canı sıkılınca of “Hayat, bana mı zorsun hep” diyor, gece beste hazır aranjörü ara…

Tarkan’a sesleniyorum! Gülşah düete hazır seni bekliyoruz… Dönem Ankara havaları olsa da, Karadeniz türküsü “Yeminimiz Var İdi” dinlemeden röportajı bitirmeyin.

Merhaba Gülşah nasılsın, bize biraz kendinden bahseder misin?

Çocukluğumdan beri müziğin içindeyim. Kendimi bildim bileli sürekli şarkı söyleyen birisiyim. İlk şarkı sözü yazma ve beste çalışmalarım çocukluk yıllarıma uzanır. Ancak profesyonel olarak şarkı sözü ve beste çalışmalarıma 2010 yılında başladım.

2014 yılında ilk albüm çalışmam olan, sözü ve müzikleri kendime ait 11 şarkıdan oluşan “Aşka Davet’i ve ardından gelen “Hayat” dâhil olmak üzere 3 single şarkıyı müzik severlerle buluşturdum. Ayrıca başka sanatçılar tarafından da şarkılarım seslendirildi. Şimdiye kadar 150’nin üstünde eseri olan müziğe aşık birisiyim.



Müzik yolculuğundaki serüvenin nasıl başladı?

İlk beste çalışmalarıma başladığım o yıllarda aslında şarkılarımı başka sanatçılara iletmekti amacım ta ki eşim aranjör Selim Topsakal ile tanışana dek. O,beni müzik sektörüne girmem konusunda tüm kalbiyle destekleyen ilk kişidir. Ve ardından bir albüm hazırlığına başladık. “Aşka Davet” albümümü müzik sektörüyle buluşturduk.





''Hayat" single çalışman nasıl başladı?

Bir gün hayat koşturmacısının beni bunalttığı bir anda ağzımdan “Hayat, bana mı zorsun hep?” diye bir cümle çıktı. İçimden bu cümleyi bir şarkı yapmalıyım dedim ve aynı gün şarkıyı bitirdim. Aslında elimizde birçok banko dediğimiz şarkı olmasına rağmen “Hayat” şarkısına çok fazla yükseldik. Çünkü şarkının hayatın içinden olup hayatı anlatması ve herkese hitap etmesi önemliydi.

Kimlerle çalıştın?

Şarkımın düzenlemesini, mix ve masteringini eşim Selim Topsakal yaptı. Stüdyo aşamasında, yaylılarda İstanbul Strings, gitarda Caner Güneysu yer aldı. Şarkımın okumaları Kaya Stüdyolarında vokal koçum Fatih Ertür ile birlikte kayıt edildi.

Klibin yönetmenliğini ise Efe Cansoy yaptı. Klibim de “Diriliş Ertuğrul” dizisinden de tanıdığımız Mehmet Cerrahoğlu ve ayrıca Zaza Kara yer aldı.

Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Başta desteğini her zaman yanı başımda hissettiğim sevgili eşim, aynı zamanda aranjörüm Selim Topsakal’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü başarı ekip işidir.



“Hayat” şarkısının klibi hem dikkat çekici hem de birçok eleştiriye maruz kaldı. Yapılan olumsuz eleştirilere cevabın ne olacak?

Biz klip olarak Türkiye’de bir ilke imza attık. Çünkü kısa film tadında bir klip çektik. Tabii insanların alışmadıkları bir şeyi onlara sunduk. Alışılan o anlamsız görsel yığınlarından farklı olarak, konusu olan bir klip çektik.

Klibin konusu; orman hayatını simgeliyor. Ve klipte sürekli arkamdan gelip, beni yakalamaya çalışan iki karakter ise şanssızlıkları ve zorlukları temsil ediyor. Ormandaki hayat mücadelem devam ederken bir taraftan da sürekli peşimde olan şanssızlıklardan kaçmaya çalışıyorum. Finalde ise “acaba ne olacak” sorusunu oluşturduk. Ben çok keyif aldım ve çok beğenerek izliyorum.





Geri dönüşlerden memnun musun?

Geri dönüşlerden tabii ki memnunum tanıdık tanımadık binlerce kişiden tebrik mesajları aldım ve hala alıyorum. Şarkıyı dinleyip daha bu şarkıyı beğenmedim diyen birisi çıkmadı. Bu da bizim başarımızdır.



Türk pop müziğini nasıl görüyorsunuz? Şarkılar çabuk eskiyor, çok çalışmak sürekli üretmek mi gerekiyor? Ne yapmalı ayakta kalmak için?

Pop müziği gerçekten çok karmaşık bir hal aldı şarkılar çok çabuk tüketiliyor. En popüler isimler için bile durum aynı. Şarkıların ömrü en fazla 2-3 ay. Sonrasında yine yeni bir şarkı olması gerekiyor. Eskiden de pop şarkılar yapılıyordu fakat 2-3 yıl aynı albümü dinlerdik ve tüm şarkıları ezbere bilirdik. Şimdi maalesef öyle değil. Ayakta kalmak için her zaman kaliteden ödün vermeden sürekli üreterek gündemde kalmak gerekiyor.

Müzik dünyasında radyocuların ne gibi bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Radyocular şarkıcılara mı şarkıya mı öncelikle önem veriyor?

Radyoların etkisi tabii ki tartışılamaz derecede büyük. İnanın bazen bazı şarkıları daha ilk duyduğumuzda beğenmediğimizi söylesek de radyolarda çok sık duyduğumuz için bir gün bakmışsınız ki o beğenmediğiniz şarkıyı mırıldanmaya başlamışsınız. İşte bu noktada radyonun gücü çok büyük. Radyocular şarkıya ya da şarkıcıya bakıyor diye bir genelleme yapamam. Çünkü bu herkeste ayrı bir şekil alır. Kimisi şarkıya bakar kimisi şarkıcıya. Bence doğru olan şarkıya bakmaktır. Diğer türlüsü inanın hiç hoş değil...



Düet yapmak istediğiniz bir isim var mı? Kimle bir düet yapmak istersin ve neden o kişi?

Zaten Eşim Selim Topsakal ile birlikte düet olarak seslendirdiğimiz bir Karadeniz şarkım var “Yemininiz Var İdi” adında. İleride bir Karadeniz şarkımı daha birlikte seslendirebiliriz.

Düet yapmak istediğim tek kişi Tarkan’dır. Sesinin bir büyüsü var bana göre.



Hayatında müzik dışında neler var?

Müzik hayatımın önemli bir bölümünü oluşturuyor gibi görünse de, ben her şeyden önce bir anneyim ve her anne gibi sorumluluklarım var. Evladımın eğitimi ve öğretimi konusunda koşturmacalarım var.



Birçok ses yarışmaları oldu, yarışmalar hakkındaki düşüncelerin nelerdir?

Yarışmalar, evdeki izleyici açısından keyifli programlar. Fakat iş yarışmacı olmaksa, bana göre değil. Çünkü en fazla bir sezonluk ömrün oluyor. Ama yarışmacı etiketin ömür boyu seninle kalıyor. Katılanlara başarılar dilerim.



Kariyer planlamaların arasında neler var?

Dediğim gibi sürekli üretmeye devam edeceğim. Yorumculuğum dışında söz yazarı ve besteci kimliğimin de ismim ile birlikte anılması hedeflerim arasında.



Piyasada birçok yeni şarkıcı var sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? İnsanlar sizi neden dinlemeli?

Öncelikle üretiyorum, yani şarkı yazabilmek ve bestelemek ve iyi işler çıkarmak herkese nasip olmuyor ve her tarzdan eserlerim var. Ayrıca aynı zamanda her tarz müziği icra edebiliyorum. Bence çok geçerli sebepler bunlar.



Sosyal medya ile aran nasıl?

Sosyal medya ile aram gayet iyi. Aktif instagram kullanıcısıyım. Bana yazan herkese mutlaka cevap veriyorum. Beni @gulsahtopsakalofficial profilimden takip edebilirler.



Yeni albüm hazırlıkları başladı mı? Dinleyicileri ne gibi sürprizler bekliyor?

“Hayat” daha çok yeni onu istediğim çıtaya yükselttikten sonra ya bir single ya da bir maxi single ile tekrar “merhaba” diyebilirim.



Son olarak Murat Fırat okuyucularına neler söylemek istersin?

Bu yola çıktığım dünden bu güne beni destekleyen, yanımda olan, bana inanan başta eşim Selim Topsakal olmak üzere herkese teşekkürlerimi bir borç biliyorum.

Ayrıca size de teşekkür ederim.

Sevgiler, Murat Fırat.

