Tamer Taylan Ayvalı: En büyük hayalim oyuncu olmak 

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU

Model olan Tamer Taylan Ayvalı, Kanal D’nin Operasyon 41 yarışmasındaki performansıyla dikkat çekti. Hakan Kanburoğlu’na konuşan Tamer Taylan Ayvalı yarışmanın hayatına renk kattığını belirtti. Henüz 22 yaşında olan Taylan Ayvalı kendisini spor tutkunu olarak görüyor.









Tamer Taylan Ayvalı: Yarışmadan sonra oyunculuk isteğim arttı



Tamer Taylan Ayvalı kimdir?

İstanbul’da yaşamaktayım ve 22 yaşındayım. Oyunculukla uğraşıyorum ve büyük bir spor tutkunuyum. Yurt dışında hayallerim var ve bu yüzden yabancı dil eğitimi alıyorum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum ve hayallerime kavuşacağım.

Kanal D’nin Operasyon 41 yarışmasında yer alıyorsun. Bu yarışma sana neler kattı?

Operasyon 41 yarışması hayatıma çok güzel bir renk kattı. Zorluğu ve mücadeleyi hatırlattı. Kamera önünde rahat olduğumu gördüm ve oyunculuk isteğim arttı.



Tamer Taylan Ayvalı: Çocukluk hayalim oyuncu olmak

Yarışma ve modellik sonrası oyunculuk yapabileceğinizi düşündüm. Oyunculuk hayaliniz var mı?

En büyük hayalim oyuncu olmak. Çocukluğumdan beri ekran önüne tutkum var ve oyuncu olmak istiyorum. Bazı şeyler doğuştan gelir, bunun gibi… Bu hayalim için çok çalışıyorum ve en kısa sürede ulaşacağım.





Modellik ya da oyunculuk eğitimi aldınız mı?



Tiyatro sahnelerinde bulundum ve eğitim döneminde birçok tiyatro oyununda rol aldım. Kamera önü deneme çekimlerine katıldım ve ufak ufak oyunculuk eğitimlerini hem aldım hem de almaya devam ediyorum.





Tamer Taylan Ayvalı: İdolüm Kıvanç Tatlıtuğ, Tuncel Kurtiz ve Rıza Kocaoğlu

Alanınızda beğendiğiniz isimler kimler?



Oyunculuğa kesinlikle dış görünüş olarak bakmıyorum. Tamamen yetenek ile alakalı bir şey. Yetenek odaklı düşündüğümde saygı duyduğum isimler; Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Aras Bulut İynemli.

En çok hangi rolü canlandırmak isterdiniz?



Örnek verecek olursam kendime yakın gördüğüm bir rol vardı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete karakterini canlandırmayı çok isterdim. Aras Bulut İynemli oynuyordu.

İdolleriniz var mı?



Her insanın olduğu gibi benim de var. Kıvanç Tatlıtuğ, Tuncel Kurtiz, Rıza Kocaoğlu bu isimler arasında yer alıyor.

‘’SPOR BENİM YAŞAM ENERJİM’’



Fitness sporcusu olduğunuz bilgisine ulaştım, vücudunuz dikkat çekiyor kaç yıllık bir emek verdiniz?

Yaklaşık 3 yıldır fitness ile uğraşıyorum. Bu sporu tutkuyla yapıyorum. Çünkü spor benim yaşam enerjim.

Hayalleriniz neler?

En büyük hayalim çok fazla çalışarak ve kendimi geliştirerek iyi bir oyuncu olmak. Bunun için okuyarak, izleyerek ve gözlemleyerek, en doğru şekilde hedefe ulaşacağım.



Taylan Ayvalı instagram

https://www.instagram.com/taylanayvali/