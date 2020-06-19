TACIMIN GERİ ALINMASINA ÜZÜLMEDİM

RÖPORTAJ:Habib BABAR

Yetenekli, zeki ve kendine özgü tarzıyla her daim üzerinde ışıltıyı taşıyabiliyor Dilan Oktaş, 1993 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde dünyaya gelen Oktaş, muhteşem güzelliği,başarılı çalışmalarıyla hem ülkemizde,hem de Almanya’da büyük çıkış yakaladı, birçok firmanın kataloglarını süsledi… Almanya’da ki evinde karantina günlerinde film yapımcılarından teklifler aldı. Güzel model yeni projeleriyle yaza damga vuracağa benziyor…Dilan Oktaş ile çalışmalarıyla ilgili konuştuk…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Almanya’da dünyaya geldim.En büyük hayalim iyi başarılı bir model olmaktı. Ailemin de büyük desteğiyle kısa sürede bu hayalime kavuştum. Almanya’da dünyaya geldim.Ailem ile birlikte burada yaşıyorum. Modelliği hem burada hem de Türkiye’de yapıyorum. Anlayacağınız Almanya ile Türkiye arasında adeta mekik dokuyorum… Tabii Paris’te de modellik yaptım.(Gülüyor…)

OYUNCULUK DERSLERİ ALACAĞIM

HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Karantina günlerinde yeni projelerim üzerine çalıştım. Bu projelerden biri de oyunculuk…Oyunculuk üzerine dersler almaya karar verdim ..Tek hedefim modellikle birlikte oyunculukta da zirveyi yakalamak. Bunu başaracağıma inanıyorum. En büyük hayalim dünyaca ünlü model ve oyuncular kervanına katılmak. Bunu mutlaka başaracağım.

TÜRKİYE’DEKİ MANKENLİK VE MODELLİK HAKKINDA NELER SÖYLEYECEK SİNİZ?

Ne yazık ki Türkiye’de yabancı modeller daha çok ön planda oluyor. Onlara daha çok öncelik veriliyor. Reklam ve kampanya yüzleri sürekli yabancı modeller oluyor. Bu durum beni gerçekten üzüyor.. Bu sözümün de yanlış anlaşılmasını istemem. Tabi ki yabancı modellere de iş verilecek..Ancak bunu yaparken Türk modellerde göz ardı edilmemeli. İşini çok başarılı bir şekilde yapan güzel Türk modeller var. Bence yerli modellere de sıkça fırsat verilmeli.

TÜRK MANKENLERİNİ NASIL BULUYORSUNUZ?

Türk mankenlerini iyi buluyorum… Çok profesyonel mankenlerimiz var. Ama ne yazık ki portfolyo eksikliği var ve yeterince destek verilmediğini düşünüyorum. Çünkü öncelik hep yabancı modellere veriliyor.

YARIŞMANIN BANA HİÇ BİR KATKISI OLMADI

BİR YARIŞMAYA KATILDINIZ VE YARIŞMANIN FİNALİNDE ÜZÜLDÜNÜZ,BİZE BİRAZ SÖZ EDER MİSİNİZ?

Zaten uzun yıllardır modellik yapıyordum bir çok referansım var… Yarışmaya çok büyük beklentilerle katıldım. Fakat bu yarışmanın bana hiçbir katkısı olmadı. O nedenle tacımın alınmasına asla ve asla üzülmedim. Hata o yarışmadan söz edilmesinden bile rahatsız oluyorum.İlerleme görmediğim bir yarışmadan taç almışım ne yazar,almamışım ne yazar… Yarışmaya katılmadan önce modellikte daha çok başarılıydım ve çok güzel işler alıyordum.. Yarışmadan sonra bir tane bile iş alamadım. organizatörler tarafından hep bedava işlere gönderilmek istendim, ben bunu kabul etmedim. Şimdi emin adımlarla eskiden olduğu gibi başarılı bir şekilde yoluma devam ediyorum.

OYUNCULUK TEKLİFİ ALDINIZ MI,OYUNCULUĞA SICAK BAKIYOR MUSUNUZ?

(Gülerek bu soruya cvap veriyor)… Evet alıyorum .Karantina döneminde birçok proje teklifi aldım.Bunlardan biri de oyunculuk… Oyunculuk sevdiğim ve,eğitimini almaya karar verdiğim bir meslek. Modellikte yakaladığım başarının aynısını oyunculukla da göstereceğime inanıyorum.

BEN İŞİNE AŞIK BİR MODELİM

SİZCE AŞK NEDİR, AŞK HAYATINIZ NE DURUMDA?

Bence aşk sadece iki insan arasında olan bir şey değildir. ..İnsan herhangi bir şeye aşık olabilir örneğim ben işime aşığım. Ben isimle aşk yaşıyorum işimi çok seviyorum ve daha başarılı olmak için çalışıyorum.

GÜZELLİĞİNİ VE FİZİĞİNİ KORUMAK İÇİN ÖZELLİKLE YAPTIĞIN BİR BAKIM VAR MI? VEYA BU KONU DA EN ÇOK NEYE DİKKAT EDERSİN?

Sigara ve alkol kullanmıyorum, gece hayatım yok, sporumu yapıyorum, sakinliğimi de koruyunca, hayata iyi niyetle bakınca, bir de gülümseyince yetiyor fazla bir şeye gerek kalmıyor.

BEGENDİNİZ TÜRK MANKENLER KİM?

Erkeklerden Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu’nu çok beğeniyorum. Oyunculuk anlamında da çok başarılılar. Oyunculuk ve mankenlik ruha yansımalı sadece güzel/yakışıklı olmakla yetinmiyor o ruhu taşiyabilmek çok önemli herkes taşımaz

HOBİLERİNİZ?

Evde 4 köpeğim var. Köpeklerimle vakit geçirmek en büyük hobim..Modayı takip etmeyi seviyorum o nedenle modayı, yeni trendleri takip etmeyi çok seviyorum . Müzik dinlemeyi, yeni insanlarla tanışmayı, sohbet etmekten inanılmaz keyif alıyorum.Hele hele başarılı insanların hikayesini dinlemeyi çok seviyorum bana ilham veriyor onları örnek alıyorum . Her sabah düzenli olarak spor yapıyorum. Film izliyor v e kitap okuyorum.

KAÇ KARDEŞSİNİZ?

Biz dört kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim.

PEKİ MEMLEKETİNİZ GAZİANTEP’E HİÇ GİTTİNİZ Mİ?

Memleketim Gaziantep‘e gittim tabi ki… Modern,güzel bir şiehir… Hela hele yemeklerini anlatmaya söz yetmez. Gaziantep’e her gittiğimde o güzel yemeklerini tatmadan edemiyorum. Durum böyle olunca kilo alıyorum haliyle … Gülüyor…) Gaziantep‘e gitmediyseniz görmenizi tavsiye ederim. Gezilecek ve görülecek muhteşem yerleri var.

EĞİTİM DURUMUNUZ NE?

Almanya’da Abitur yaptım ve okul bittikten sonra hemen çalışmaya başladım. Abimle birlikte kendi erkek giyim markamızı kurduk. Fakat işlerim yoğun olduğundan ilgilenemedim.

Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum Dilan hanım. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.

Asıl bana bu frsatı verdiğiniz için Önce Vatan Gazetesi’ne ve size ben teşekkür ediyorum.

SEVDİĞİNİZ RENK

Tüm renkleri seviyorum bence her rengin farklı güzelliği var.

TUTTUĞUNUZ TAKIM

Takım tutmuyorum

GÖZ RENGİNİZ

Kahve