SONSES: “BENiM iÇiN MÜZiK NEFES ALMAK”

Genç müzisyen Bilal Sonses ile müzik kariyerini ve aşk hayatını konuştu. Aldatıldığını söyleyen Bilal Sonses şu sıralar aşk hayatında yalnız olduğunu belirtti. Yıldız Tilbe ile düet yapmak istediğini de belirten Sonses, “Eylül ayına albüm yetiştirmek istiyorum.” dedi.



“EYLÜL AYINA ALBÜM HAZIRLIĞINDAYIM”

Karantinada neler yaptın?



Stüdyodan çıkmıyordum diyebilirim, onun dışında şu sıralar bisiklet sürmeye merak sardım.



Üretime devam mı?



Son hız devam. Yetiştirebilirsem Eylül ayında albüm yayınlamayı düşünüyorum.

En çok neyi özledin?



Pandemi sürecinden dolayı arkadaşlarımla ve ailemle daha seyrek görüşebiliyorum. Açıkcası en çok bunu özlemiştim diyebilirim.

“Bilal Sonses Adıyamanlı mı?” Google’da en çok aratılan sorulardan, sence neden?

Sanırım çok benzetmiyorlar, İstanbul’da doğup büyüdüm ama aslen Adıyaman’lıyım.

“BU KADAR HIZLI POPÜLER OLACAĞIMI TAHMİN ETMİYORDUM”

Hit olan şarkılara imza atmak nasıl bir duygu?

Hit olan şarkılara imza atmak tarif edilemez bir mutluluk. Kendi yazıp söylediğim şarkıların başarısından sonra sanatçı arkadaşlarım için yazmış olduğum şarkıların da beğenilmesi benim için gurur verici.

Müzik piyasasına adım attığında bu kadar popüler olacağını tahmin ettin mi?

Bir gün popüler olacağımı hissediyordum ama bu kadar erken popüler olmayı beklemiyordum.

Şarkı yazarken ilham nereden geliyor?

Yaşadığım, gördüğüm ve dinlediğim her şeyden ilham alıyorum.

Sektörde çok başarılı isimlerle çalıştın. Nedir bunun sırrı?

Evet, çalıştığım isimlerin hepsi benim için çok kıymetli. Hepsiyle farklı bir duygu birliği oluşturup, doğru şarkılarda buluşmak diyebilirim.

Hayatının bir hikayesi var mı?

Herkesin bir hayat hikayesi var. Benim de kendime göre zorluklarla, üzüntülerle, hayal kırıklıklarıyla, mücadelelerle dolu bir hayatım oldu. Bundan sonrasına yoğunlaşıp mutlu olmak için çalışmak en doğrusu.

“TÜKETİM ÇAĞINDA ÜRETİCİLER OLARAK ÇOK HIZLI OLMALIYIZ”

“Yeni hedefim Yıldız Tilbe ile düet yapmak.” demiştin. Yıldız hanıma ulaşabildin mi? Var mı bir anınız?

Yıldız Tilbe ile düet yapmayı çok istiyorum. Bunu da her yerde dillendiriyorum. Ama açıkçası henüz bu yönde bir çaba harcamadım. Doğru zamanın geldiğini hissettiğimde kendisiyle iletişime geçmeyi düşünüyorum.

Yakın zamanda çıkacak olan çalışmalarından bahsedebilir misin?

Benim için yakın zaman diye bir şey yok. Yeni şarkılar yazmaya ve keşfetmeye devam ediyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde sık sık yeni şarkılar çıkarmaya devam edeceğim.

Müzik piyasası gençleşiyor ve dijitalleşiyor. Sen bu iki akım hakkında ne düşünüyorsun?



Dijitalleşme her sektörde var. Dijitalleşme çağında yaşıyoruz. Bu durumun yarattığı değişimlere, yeniliklere ayak uydurmamız gerekiyor. Her şey çok hızlı tüketiliyor. Dolayısıyla bizde üreticiler olarak çok hızlı olmalıyız.

Rap müzik revaçta. Trap daha doğrusu…

Beğendiğin genç isimler var mı?

Evet çoğunu severek dinliyorum, genç isimlerden Rozz Kalliope’yi çok başarılı buluyorum.

Rap sence neden bu kadar atağa geçti?



Aslında medyada bu kadar yer bulmadan önce de belli bir kesim tarafından revaçtaydı. Televizyon ve gazetelerde yer buldukça daha çok insana hitap etmeye başladı ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaştı.

Yeni şarkın Nefret milyonlarca dinlendi. Nasıl oluştu?

Aslında Pmc ekibinin daha önce yayınlamış olduğu rap parçasında duymuştum. Nakarat kısmı o kadar hoşuma gitti ki, hemen söz yazarı olan Bedo’ya ulaşıp yeniden düzenledim. Böylelikle ortaya güzel bir iş çıktı, çok da sevildi.

“EN BÜYÜK HAYALİM KENDİ ŞARKILARIMDAN OLUŞAN PROJE ALBÜMÜ”

En büyük hayalin nedir?

20 yıl sonra, bana ait şarkılardan oluşan o zamanın sanatçılarının yorumladığı bir proje albümü.

En büyük pişmanlığın nedir?

Pişmanlığım yok, yaşadığım her üzücü olaydan ders çıkartmaya baktım.

En sevdiğin hatan nedir?

Geçmişte aşık olduğum kişi. İyi ki olup bu şarkıları yazmışım.

Hala yaptığın çocukça şeyler var mı?

Sanırım yok. (Gülüyor...)

Yaşamaktan korktuğun en büyük acın?

Ailemi ve sevdiklerimi kaybetmek.

Senin için müzik?

Nefes almak gibi.

“AŞK ACISI ÇEKTİM AMA ŞU AN SÖZ KONUSU DEĞİL”

Aşklarının ardından nefret mi edersin?

Asla. Ne olursa olsun, yaşanmışlıklar var. En azından onlara saygısızlık olmaması adına karşımdaki kişinin mutlu olmasını temenni ederim.

Aşk acısı çektiğine yönelik yorumlar var, Bilal Sonses hiç aşk acısı çekti mi?

Tabi ki çektim ama şu anda böyle bir şey söz konusu değil. (Gülüyor.)

Bu şarkılar birine özel mi yapıldı? Yoksa Bilal Sonses içinden geçenleri mi besteye döküyor?

Az önce söylediğim gibi ben sadece aşık olduğum kişiye şarkı yazmadım. Yeri geldi birinin hikayesini dinleyip ondan etkilendim, onu kendi tarzımda yorumladım. Yeri geldi duyduğum bir olaydan etkilenip yazdım. Beni etkileyen herkese ve her şeye şarkı yazabilirim.

Aldatıldığını itiraf ettin peki Bilal Sonses aldattı mı?

Hayır.

Bilal Sonses çapkın mıdır?

Çapkın olduğumu düşünmüyorum. (Gülüyor.)

Aşk hayatınla ilgili hiç konuşmadın. Özel hayatını açıklama taraftarı değilsin. Şu an hayatında biri var mı?

Hayır yok.

Cennetten Çiçek şarkısı son günlere damga vurdu, sen de yorumlamıştın, Zehra ile ilgili ne düşünüyorsun?

Evet, ben yorumladığım zaman bu kadar bilinmiyordu. Zehra’yı aylar öncesinden takip ediyordum, çok güzel bir sesi var. Umarım hep başarılı olur.