Bu hafta röportaj konuğumuz Azerbaycan’ın ünlü sanatçısı Şöhret Memmedov. Kısa sürede büyük kitlelere ulaşan ve ‘Sanatçının önce kendi sesi olmalıdır’ diyen Memmedov ile sanatı ve sanatçıyı konuştuğumuz özel söyleşimizi siz değerli okurlarımızla buluşturuyoruz.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Şöhret Memmedov kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

Benim kendime saygım sonsuz. Şöhret Memmedov doğduğu ilk günden beri Şöhret Memmedovdur. Kanımda canımda ne varsa her zaman kendim gibiyim.

Önce sanatçının kendi sesi olmalı, bununla beraber tabii ki ekip çok değerlidir. Her şey karşılıklı olmalı.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Kendimi tanıdığım ilk günden itibaren müzikle ilgileniyorum, müzik hayatına iki yıl önce başladım ve her gün müzik büyük bir keyifle katlanarak devam ediyor hayatımda. Şarkılarım dinleyinlerin kalplerine dokunuyor bu da muhteşem bir duygu.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Beni müziğe özendiren en değerli şey benim ruhumdur. Ruhum var olduğu sürece üretmeye ve müziğimi paylaşmaya devam edeceğim.

Yakın zamanda yeni şarkınız olan ''Öpüm Nefesinden'' çıktı ve büyük ilgi gördü. Bu şarkının hayatınızda önemli bir yeri var mı?

Evet; “Öpüm Nefesinden” benim sanat hayatımda çok önemli bir şarkı. Şarkının oluşma fikri ve ismi “Dildara Eyyubova “ya, söz ve müzik ise bana aittir. Şarkının en önemli özelliği de kendi doğum günümde yazmış olmamdır.

Müzik dünyasındaki varlığınızı neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Müzik dünyasındaki varlığımı ilk olarak Allaha borçluyum sonrasında ise bana bahşetmiş olduğu yeteneklere. Sesim ve bestelerim olmasaydı müzik dünyasında olamazdım.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Benim için sanatçının toplumda ilk görevi insanlara huzur vermekdir. Ahlaki ve kültürel olarak önderlik etmek ve doğruları göstermektir.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Şarkı yazmak bir ritüel değil Allah vergisi bir yetenektir. İnsanın içinden ne zaman gelirse o zaman yazabilir. Bunun için mekan ve zamana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Bir çok sanatçıyı beğeniyor ve dinliyorum. Sanatın evrenselliğine inanıyorum.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedeflerimi konuşmayı sevmiyorum. Hedefler zaten ulaşılabilmek içindir. O yüzden kendi huzurumu ve yazdığım sözleri, müzik ile dinleyenlere ulaştırmak en açık ve net ölçüm.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Hedeflerim hiçbir zaman ulaşılmaz olmamıştır. O yüzden söylediğim gibi müziğimi yapmaya devam ediyorum.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Eğer sanatçı olmasaydım askerlik mesleğime devam ederdim.

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Evet, pandemiden dolayı ara vermiş olsakta, çalışmalarımız devam ediyor. Pandemiden sonra sevenlerimizle buluşmaya devam edeceğiz kaldığımız yerden.

Gelecek ile ilgili projelerinizden söz eder misiniz? Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir süreç bekliyor?

Gelecekle ilgili bir çok projemiz var , ama ben bunlardan söz etmeyi sevmiyorum sürprizi ve büyüsü bozulacağından çekiniyorum. Adı üstünde sürpriz (Gülüyor)

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Bu piyasaya girmeden önce sanat dünyası bana bir masal dünyası gibi görünüyordu. Bu dünyayı gördükten sonra her şeyin tam aksi olduğunu gördüm.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Kendimi çok iyi tanıdığım için hiçbir şeye şaşırmıyorum.

Başarılarınız ve tarzınız ile fark yaratan bir sanatçısınız. Sizi diğer sanatçılardan farklı kılan başarınızın nedenini öğrenebilir miyiz?

Eğer ki düşündüğünüz gibi farklı isem bunun benim açımdan bir nedeni yok. Bunu yalnız Allahın bana verdiği yeteneklere borçluyum.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

En fazla sahip olmak istediğim mutluluk ve huzurdur. İkisine sahip olduktan sonra her şeyi en güzel şekilde halledebilirim gibi hissediyorum.

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Benim bu sektördeki en büyük tecrübem ismi “Ömrüm“ olan ilk şarkımı insanlara sunmak oldu.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Sanat adına çalışmalarımız var ama projelerim hakkında önceden konuşmak yerine sürpriz olmasını tercih ediyorum.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Son olarak dinleyicilerime onları çok sevdiğimi ve yakın zamanda büyük ve güzel projelerle karşılarında olacağımı söylemek istiyorum. İyi ki varlar.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…