Sinemanın Kralı Berna Türkkan Oyunculuk Akademisi’nden çıktı

Funda Akosman Erman: Reji Asistanlığından, Ödüllü Menajerliğe uzanan hikayeniz nasıl başladı?

BERNA TÜRKKAN: Yabancı Damat dizisinde Taylan Biraderlere 1 yıl asistanlık yaparak başladığım sinema ve dizi sektöründe 5 yıl aralıksız reji asistanı olarak çalıştım. Reji asistanlığından yardımcı yönetmenliğe uzanan reji yıllarımda, oyuncuları sahneye hazırlayan kişi olduğum için bu durumun beni menajerliğe taşıdığını yıllar sonra farkettim. Aksoy Film’in “Avanak Kuzenler” sinema filminde yardımcı yönetmen ve cast direktörü olarak çalıştıktan sonra 1 yıl akademi ve şirket müdürlüğü yaptım. 2009 krizinde işsiz kalınca kendi firmamı kurmak durumunda kaldım. Bazen şer görünenler senin için hayırlıdır ya, benim durumumda bu cümlenin tarifi oldu. Krizden dolayı işsiz kalınca krizi fırsata çevirerek Berna Türkkan Casting (BTC) adı ile kendi menajerlik şirketimi kurdum, 10 yıldır celebrity, cemicelebrity ve noname oyuncularla sözleşmeli olarak menajerlik kariyerime devam ediyorum. Tahmin edersiniz ki reji asistanlığı yaparken uzun yıllar setlerde çalıştığım başrol ve ana cast oyuncularla oldukça samimi arkadaşlıklarım oldu, fakat kurmuş olduğum bu arkadaşlıklarla benim sadece Reji-Oyuncu ilişkim söz konusuydu. Onların menajerleri vardı ve “Ben rejiyi bıraktım artık menajerlik yapıyorum menajerinizi bırakın benimle çalışın” demek benim için asla etik değildi. O oyunculara emek veren ve o projelerde oynamalarına sebep olan kişiler varken kimseye böyle bir teklifte bulunmayıp tamamen kendi oyuncularımı yetiştirip sektöre kazandırmayı tercih ettim. Bana oyuncu olmak için gelen cast olarak uygun gördüğüm kişilere kameralı oyunculuk eğitimi vererek dizilere başrol ve ana cast olarak yetiştirdim. Onların ekrandaki başarıları bana da Türkiyedeki ödül alan ilk oyuncu menajeri ünvanı ile ard arda 4 ödülle “En İyi Yeni Yüzler Çıkaran Menajer” (2 ödül) , “En İyi Oyuncu Menajeri” ve “Umut Vadeden Yapımcı” ödüllerini beraberinde getirdi.

Yeni Yüzler Çıkarma alanında, Türkiye’nin ilk Ödüllü Menajeri oldunuz. Gördüğünüz kişinin ışığını nasıl keşfediyorsunuz?

Onlar bana gözlerindeki ışıkla oyuncu olmak istiyorum enerjisini veriyorlar zaten. Ben sadece onları yapabileceklerine inandırıyorum ve verdiğim kameralı oyunculuk eğitimi ile onları setlere hazırlıyorum. Aslında sadece setlere değil hayata karşı da bilinçlendirip güçlendiriyorum. Akademime gelip oyunculuğu çok isteyen ama akıcı konuşamayan yada asosyal olan çok fazla kişinin özgüvenini yükseltip hem özel hem iş hayatında onları başarıya ulaştırdım. Onlar kendilerindeki ışığı farketmeyen kişilerdi ama artık farkındalar ve çok mutlular, ben de onların mutluluğu ile mutluyum tabii ki...

Yeni Yüzleri, Kurduğun Oyunculuk Akademisinde kendin nasıl yetiştiriyorsun?

İlk gün itibariyle kamera ile tanıştırıyorum. Heyecanlandıklarını görünce de pes etmek yerine devam etmeleri gerektiğini söyleyerek “Heyecanlanmadan bu işi yapamazsınız içinizdeki heyecanınızı kaybetmeyin oyunculuk aşktır, heyecanlanmaktır, sabırlı olmaktır” diyerek onları motive ediyorum. Beykent Üniversitesi’nde Sinema Televizyon okuyup 5 yıl reji 10 yılda menajerlik yapan biri olarak hem yönetmen hem de menajer gözüyle, tiyatral değil kameraya yönelik bilgilerle doğal oynamalarını sağlıyorum. Dizi ve sinema filmi senaryolarından sahneler çalıştırarak kamera ile çekip televizyon ekranında kendilerini izletiyorum, böylece doğrularını yanlışlarını üçüncü bir göz olarak izleyip çok daha hızlı gelişim göstermelerini sağlıyorum. Tek düze oyunculuk yapmalarını istemediğim için komedi, dram, psikolojik sahneler hatta aksiyon sahnelerini oynatarak onları yetiştiriyorum. Bana göre iyi bir oyuncu her rolün üstesinden gelebilmeli. Sahneleri ezberleyip oynamalarının yanısıra doğaçlama sahneler de çalıştırarak pratik düşünme ve sahneye anlık müdahale edebilme becerilerini geliştiriyorum. Kamera açılarından set adabına devamlılık tutmaya kadar iyi bir oyuncunun bilmesi gereken herşeyi onlara kazandırıyorum. Bunları tamamladıklarında ise ses, nefes, artikülasyon, diksiyon dersi, dans dersi, krav maga savunma sanatı dersi ile onlara gerekli donanımları iyi bir eğitmen kadrosu ile sağlıyorum. Böylece akademi olarak yeni yüzlerimi sağlam bir eğitim ile yeni yüzlerin menajerliğini de üstlenerek sektöre kazandırmaya devam ediyorum.

Sinemanın Kral ve Kraliçe yarışması

Tüm teknik ve donanımları onlara kazandırdığımız için bu yarışma platformunda öğrencim Reza Molazadeh akademimden almış olduğu eğitim ile kendi farkını ortaya çıkararak 2019 yılı Sinemanın Kralı seçildi. Onun bu başarısında akademi olarak ayrıca menajeri ve eğitmeni de olarak payımın olması beni çok mutlu etti. Sadece Sinema Kralı ve Kraliçesi yarışması değil, Akademi olarak katıldığım Sinema Güzeli Yarışması’nda da öğrencilerimden Rıdvan Arslan ve Ezgi Necla Çağlar Akademimi en iyi şekilde temsil ederek büyük ilgi toplamıştır. Reza, Rıdvan ve Ezgi’nin menajeri olarak yolumuza devam ederken yeni sinema güzelleri, sinemanın kral ve kraliçelerini de çıkarabilmek için Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi tüm hızıyla çalışmaya devam edecektir.

Bir çok genç seni tercih ediyor, Akademi dışında onların kariyeri için de çalışıyor musun?

Beni tercih etme sebepleri onlarla hem akademide hem de menajerlik kısmında birebir ilgileniyor olmam. Akademide eğitim verirken gözlemlediğim öğrencilerimin yetenekleri doğrultusunda kariyer yönetimlerini yaparak sektöre en doğru kanallarla hazırladığımı söyleyebilirim. Şuan dizilerde başrolde ve ana castta olan oyuncularım benim onlar için ne kadar doğru bir yol izlediğimin göstergesidir.

Berna TÜRKKAN ile çalışmak isteyen gençler için belli kuralların var mı?

1- Oyunculuğa çok aşık olmaları.

2- Saygılı olmaları

3- Yüksek enerjili güleryüzlü olmaları

4- Öz güvenlerini yükseltip egolarını sıfırlamaları

5- Sabırlı olmaları

6- Sözleşmeme imza atarak karşılıklı güvenle beraber uyum içinde yürüyebileceğim kişiler olması

Herkes’ten oyuncu olur mu, sadece güzel ve yakışıklı kişilerimi tercih ediyorsun?

Evet, herkes oyuncu olabilir. Türk sinemasında da Dünya sinemasında da bunun birçok örneği mevcuttur. Oyuncu aurası dediğimiz o büyülü enerjiye sahip olan içinde oyunculuk aşkı olan ve istediğini alana kadar emek veren herkes oyuncu olur. Güzel ve yakışıklı olmak genelde başrol için aranılan özellik olarak görünse de karakter oyuncuları çoğu zaman daha ön plana çıkmaktadır. Öyle bir geçer zaman ki dizisinde Mete karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli’nin Çukur dizisinde başrolü yakalayıp Türkiye’de star olması gibi...

Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisini diğer akademilerden ayıran farklar nedir?

Sektörde herkes tarafından bilenen diğer akademiler tiyatral ve müzikal bazda daha çok sahne eğitimi veriyorlar, bu tiyatral eğitimler onları sahnede özgür bırakıp daha büyük hareketlerle ve yüksek ses tonuyla oyunculuk sergilemelerine sebep oluyor, bu durum ekran oyunculuğuna asla uygun değildir. Ben akademi olarak öğrencilerimi beyaz perde ve televizyon ekranlarındaki projeler için kameranın sevdiği şekilde daha doğal bir oyunculuk eğitimi ile yetiştiriyorum. Uzun yıllar reji yapan biri olarak benim kanaatim “En iyi oyuncu kendi devamlılığını tutan ve tüm teknik bilgilere hakim olan oyuncudur”. Benim eğitim sistemim ise bu düşüncemi destekleyerek öğrencilerime devamlılık nasıl tutulur? , Kamera ölçekleri nelerdir? Objektif değiştikçe hareket alanı ne kadar genişler yada daralır? Bunların yanısıra 2 adımla yerini bulmak- resime oturmak – amors çekim- plonje çekim vs... Kısacası sette duyabileceği tüm terimleri ve teknik bilgileri onlara aktararak tecrübeli bir oyuncu gibi onların menajerliğini üstlenip öğrencilerimi oyuncularıma dönüştürerek sektöre yeni yüzler yeni starlar kazandırıyorum. Ayrıca benim akademimi diğer akademilerden ayıran bir diğer özellik ise eğitim verdiğim oyuncularımın birebir menajerliğini üstlenmemdir. Bu bağlamda Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi, hem hiçbir akademide olmayan kamera oyunculuğu eğitimi ile hem de henüz noname olan öğrencilerinin menajerliğini üstlenip daha eğitim alırken onları ekranlara taşıyıp oyunculuk kariyerine başlatması ile sektörde bir ilki başarmıştır.

Ödüllü menajer olarak yola devam ediyorsun, ileride yapımcılığı düşünüyor musun?

Son yıllarda bana gelen güzel senaryoları okuyup değerlendiriyorum, “Holywood’da 4 Avare” sinema filmi için Mel Gibson ile sözlü olarak anlaşıp ticari bağlantılarımı güçlendirdim dolayısıyla ilerleyen dönemlerde güçlü bir projenin Yapımcılığını üstlenerek “Umut vadeden Yapımcılık” ödülümü yeni ödüllerle de taçlandıracağım. Tabii ki bu proje biraz zaman istediği için diğer yandan benimsediğim başka bir sinema filminin de yapımcılığı için çalışmalara başladım.

Bir Oyuncunun menajer ile çalışması ne kadar önemlidir?

İster celebrity ister no name olsun oyuncunun menajer ile çalışması çok önemlidir. Menajeri olan oyuncu ilk etapta free çalışanlara göre daha profesyonel bir görüntü sergilemektedir. Diğer taraftan ise menajer oyuncusunun yapımcıya karşı ve devlete karşı maddi manevi hukuki tüm haklarını savunmakta ve korumaktadır. Diğer bir açıdan da bakacak olursak hiçkimse tek başına başarılı olamaz başarı bir ekip işidir.