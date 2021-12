Sinan Söyler: “Ney üflemek de, Ney açmak da, Ney öğretmek de gönül işidir”

Bildiğiniz gibi üflemeli bir çalgı olan Ney, "Kargı Kamış" denilen bir çeşit budaklı sazlık kamışından yapılır. Bu kamışın Latince ismi Arundo Donax'tır. Ülkemizde; Güneydoğu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişir. Ayrıca Mısır’da Nil nehri civarında, Suriye’de Asi nehri civarında ve Kıbrıs'ta Ney kamışı toplanmaktadır. Ney kamışının kesimden önce yerinde kurumuş olması çok önemlidir. Sonradan kurutulan kamış zamanla buruşur. Bir neyin düzgün akortlu olabilmesi için 9 adet boğumdan oluşması ve bu boğumların her birinin birbirlerine eşit olması şarttır ki böyle bir kamışın sazlıkta bulunması çok enderdir. Bu sebeple ney yapımcıları perde deliklerini açarken kaydırma denilen bir yöntem kullanarak neyin akordunu istenilen frekanslarda ayarlamaktadırlar. Bu sebeple aynı tür iki neyin işçiliği birbirini tutmayacağı gibi, sesin akordu kamışın etli kısmının kalınlığına, çapına ve iç açkısına bağlıdır. İdeal ölçülerde bir neyin fiyatı çok yüksektir ve bulunması çok zordur. Profesyonel kalitede bir neyde aranacak özellikler; kamışın sarı parlak renkli yüzeyinin tırtıksız ve sık lifli olması, çok kalın ya da ince olmaması, boğum boylarının eşit ve boğum genişliklerinin yukarıdan aşağı doğru orantılı biçimde azalmasıdır. Neyin kalın veya ince olması, inebildiği en kalın yani pes sesi ve çıkabildiği en ince yani tiz sesleri etkilemektedir. Bunun yanında Ney perdesiz bir sazdır ve az evvel değindiğim gibi nota düzeni Ney üzerinde kaydırılarak yapılmaktadır. Zira her kamış farklı ölçü ve nitelikte olduğundan sabit bir şablonun her Ney için aynı olması imkansızdır. O nedenle, Ney açan ustanın kendisinin de bir Neyzen olması gayet mühimdir. Neyi açan usta kendisi de Neyzen ise ancak o zaman doğru akordu belirleyebilir. Türk ve Arap neylerinde, altısı üstte ve biri altta olmak üzere 7 delik mevcuttur. İran neyleri ise sadece 6 deliklidir. Kargı denilen kamışın içindeki süngerimsi kısım kamıştaki boğum çaplarına uyan açkılarla boşaltılır ve delikler açkı ile delinerek elde edilir. Avrupa’da Buselik (Natürel Si) perdesinin düzgün çalınabilmesi için alt tarafa bir delik daha açtıklarını böylece 8 delikli Ney yaptıklarını da duydum. Kamışın iki ucunun zarar görmemesi için bu uçlara "Parazvane" denilen metal yüzükler yerleştirilir. Bu parazvaneler için genelde gümüş, pirinç ya da bafon (alpaka) metalleri tercih edilir. Ney’e son yüzyıllarda eklenmiş üflemeyi kolaylaştırıcı önemli bir bölüm de başparedir. Başpareler manda boynuzundan, şimşir gibi bazı sert ağaçlardan ve son zamanlarda yaygınlaşan delrin denilen bir cins sert plastikten hatta epoxy karışımından yapılır. Ancak epoxy kanserojen bir maddedir ve hernekadar başparenize hoş bir görünüm verse de kesinlikle kullanılmamalıdır. Alt kalite neylerin başparelerinde normal plastik, PVC gibi malzemeler de kullanılmakla birlikte bir profesyonel için sayılan ilk üç malzeme önerilmektedir. Kullanılan kamış kadar kullanılan malzeme de Ney fiyatları üzerinde etkilidir. Manda boynuzu başparenin kalitesini belirleyen en önemli etmenler, boynuzun 25 yaşlarında yani doğal ömrünün sonlarında ölmüş bir mandadan alınmış olması, yapısında çatlak ve kırık olmayacak şekilde olması ve ölçülere uygun olarak özenle hazırlanıp doğru cilalanmış olmasıdır.

izlerken bir video gördüm. Hiç de adetim değildir öyle tanımadıklarımla yazışmak. Ama nedense videonun sahibine yazıverdim o anda. Sabahın nerede ise 3’ü idi, şunu yazmıştım; ‘’Merhaba, güzel üflüyorsun, ama parmaklarının pozisyonun yanlış, düzeltirsen daha iyi olacak’’… Hiç ummazken dakikasında mesajı yazdığım şahıstan cevap geldi; ‘’Selam, anlaşılan sen eski videomu izliyorsun, 2 ay kadar önce düzelttim, yeni videolarıma bak’’

O gece yaklaşık 2 saat kadar mesajlaşarak sohbet ettik. 46 yaşında imiş, eşi Japonmuş, 14 yıldır Katar’da yaşıyorlarmış, Satış ve Pazarlama Danışmanı imiş, 5 dil bilen enteresan bir kişilik, 1 yıldır Ney üflemeye merak sarmış, Katar’da Ney ve Neyzen olmadığı için internetten araştırıp plastik su borusundan kendine Ney yapmış. Pek hoş sohbet biri idi. Gelgelelim oruçlu idim, uyku ağır basmış ve dalmışım. Sabah uyandığımda bana yazdığı sitemli mesajları gördüm; ‘’Kardeşim hayırdır, yanlış bir laf mı ettim, insan bir iyi geceler der, pat diye muhabbeti kestin. Hiçbir şey anlamadım, yanlış bir şey söyledim ise özür dilerim…’’ İşte o şahıs kandan değil ama gerçekten candan ağabeyim sevgili Yusuf İlker Karaaslan’dı. Kendisi ile bu iki sene zarfında uzaktan uzağa öyle bir muhabbetimiz oldu ki bunu tecrübe etmeden anlamak biraz zor olsa gerek. Kendisi Ney öğrencim oldu. 2 yıl zarfında sektirmeden hemen her gün 1-2 saat derslerimiz ve bunun yanında saatlerce muhabbetimiz oldu. Ney’de hayli ilerleme kaydetti. Zaman içinde ailelerimiz tanıştı… Kâh güldük kâh ağladık. Bu gönlü Karun kadar zengin bir o kadar mütevazı abim ile ilk etapta YouTube kanalımı elden geçirdik. Kendisi videolarımın A/V düzenlemelerini yapmaya başladı, branding ve PR ile ilgili ne varsa kendisi el attı. Birlikte web sitemi kurduk ve 3 dilde yapılandırdık. Benim yabancı dilim çok yetersiz, daha önce benimle irtibat kurdukları halde dil engeli yüzünden yabancı öğrencilere ders veremiyordum, sayesinde 3’lü konferans yolu ile artık 5 dilde ders verebiliyoruz. Katar’da benim satış noktam oldu. ABD’de de bir satış noktası kurduk. Pandemi tedbirleri hafifleyip Katar kapılarını turistlere açınca da ilk işim Katar’a gitmek diye sözleşmiştik. Yıllardır Katar’da yaşamanın kendisine kazandırdığı nüfuzlu çevresi sayesinde ve başında bulunduğu TURKISH GRASSROOTS-QATAR sivil toplum oluşumu üzerinden Yunus Emre’nin vefatının 700cü yılı münasebeti ile yapılan bir dizi etkinlik için sponsorluk sağlayarak Katar’da ‘’Katar Kültür Bakanlığı TSK Doha Üs Komutanlığı Konseri’’, ‘’3. Katar Uluslararası Sanat Festivali’’ ve ‘’T.C. Doha Büyükelçiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’’ da dahil olmak üzere toplamda 11 adet konserde sahne almamı organize etti, yerli sosyal medya ve basında ilgili haberlerin yayınlanmasına ön ayak oldu. Bu esnada pek çok Katarlı müzisyen ile tanışma fırsatım oldu. Katıldığım her etkinlikte, gittiğim her yerde Türk’lere kayıtsız bir sempati olduğunu hissettim. Her milliyetten insanın olduğu Katar’da insanlar TV’de izledikleri yayınlardan Türkçe öğrenmiş. Hayretle gayet kolay iletişim kurduklarına kendim şahit oldum. Tabi Doha’daki Yunus Emre Enstitüsü’nün de profesyonel Türkçe eğitimi verdiğini öğrendim. Qatar Üniversitesi’nde de Türkçe bölümü varmış. Bunun yanı sıra bu 1 aylık ziyaretim sırasında yine sevgili Yusuf ağabeyim ile Katar’da ilk ve tek Ney atölyesini kurduk. Arap ülkelerinde daha çok Arap Neyleri revaçta ancak Türk Ney’lerine de bir hayli ilgi var. Buradaki oluşumu ileride yapacağımız workshoplar ve tanıtımlarla daha da geliştirip, Katar başta olmak üzere milli çalgımızın Körfez Ülkeleri’nde daha da yaygınlaşması ve müzik piyasasında hatırı sayılır ve sağlam bir yer edinmek doğrultusunda hedeflerimiz var. Başta da söylediğim gibi gerçekten uluslararası alana bu şekilde tam manası ile açılmam çok nadide bir tevafuk ile başladı. Elbette burada Sayın Doha Büyükelçimiz Dr. M. Mustafa Göksu’yu da anmadan edemeyeceğim. Kendisine 04-31 Ekim tarihleri arasında Katar’da geçirdiğim süre zarfında şahsıma göstermiş olduğu ilgi ve destek için ne kadar teşekkür etsem azdır.