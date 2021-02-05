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Şimdi Emir’in Sırası

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05 Şubat 2021 Cuma 17:24
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Şimdi Emir’in Sırası

"Karanlıklar" ile müzik listelerinde hızla yükselişe geçen Emir Bozgan, hakkında merak edilenleri, kariyeriyle ilgili planları ve hala devam eden projelerini bizlerle paylaşıyor. 

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

Öncelikle “Karanlıklar” single çalışman hayırlı olsun. Single'nı konuşmadan önce okuyucularımıza kendinden bahseder misin? 

Bahçeşehir Üniversitesi “Yeni Medya” mezunuyum. Mezun olduktan sonra birçok dergide editörlük yaptım. Geçtiğimiz sene yüksek lisansımı bitirdim. Uzun yıllar oyunculuk ve şan eğitimi aldım. Oldukça hayalperest bir insanım. Uzun süredir kendi yazdığım şarkıları okumanın hayalini kuruyorum. Sonunda içlerinden birini dinleyiciyle buluşturduğum için çok mutluyum. 

Bize biraz müzik geçmişinizden bahseder misin? Müziğe nasıl başladın?

Bütün çocukluğum MTV izleyerek geçti diyebilirim. Ödül törenlerini izlemek için sabahlardım. “Sıra bana ne zaman gelecek?” diye düşünürdüm. Ben büyüdükçe bu hayalim de büyümeye devam etti. Kendi şarkılarımı yazmaya başladım. Başka sektörlerde çalışmama rağmen hayallerimden hiç vazgeçmedim. Sadece yaşadığım şeyler üzerine değil, gözlemlediklerim hakkında da yazdım. Uzun yıllar şan eğitimleri aldım. Her şeyin doğru bir zamanı varmış. Kendimi hazır hissedince de ilk single’ım Karanlıklar’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladım. 

“Karanlıklar” single çalışman nasıl geçti?

Oldukça keyifli, bir o kadar da heyecan vericiydi. Karanlıklar’ı uzun bir süre önce yazdım. Bu şarkıyla çıkış yapmak istediğimi biliyordum. Şarkının düzenlemesi için sevgili Tolga Erzurumlu ile bir araya geldik. Yaptığımız işten çok memnunum. Sonra yollarımız Sony Music Türkiye ile kesişti ve Karanlıklar doğmuş oldu. 

Şarkının sözleri, yaşadığın zorlu ilişkinin dışavurumu gibi olmuş.

Evet, böyle diyebiliriz. 

Müzikteki hedeflerin neler?

Yazdığım diğer şarkıları da dinleyiciyle paylaşmak istiyorum. Bunların da birbirlerine benzemeyen, farklı soundlarda olmalarını istiyorum. Özellikle farklı müzik türlerinde şarkı söyleme düşüncesi beni oldukça heyecanlandırıyor. Şarkı vermek istediğim isimler de var. 

Müzikal yolculuğuna single çalışmalarla mı devam edeceksin?

Albüm her açıdan oldukça yorucu olsa gerek. Tek bir şarkının hazırlığı bile uzun bir çalışma gerektiriyor. Aynı zamanda bu dönemde albümdeki diğer şarkıların, çıkış şarkılarına nazaran biraz gölgede kaldığı gerçeği de var. Ancak bir albümümün olmasını zamanı gelince isterim.

Pandemi sonrasında ne gibi projeler aklında var?

Evlere kapandığımız bu dönemde daha çok üretebileceğimize dair bir algı olduğunu düşünüyorum. Bence yaşama dokunmadıkça üretmeniz oldukça zorlaşabiliyor. Bildiğim bir şey var o da daha çok üretmek istiyorum. Bunun için de hayata karışmak, yaşamak, gözlemlemek lazım. Aklımda bir sürü proje var ama hayat bana uzun vadeli planlar yapmamam gerektiğini öğretti. Yarın ne yapacağımı kestiremiyorum açıkçası. 

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Maalesef bilmediğimiz, zorlu ve uzun bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz bunaldık, karamsarlaştık, belki de uzaklaştık gerçek yaşama… Nasıl hissediyorsak onu yaşamaya izin verelim kendimize. Mutlu olmak, evde spor yapmak, yemek yapmak, bir şey üretmek zorunda değiliz. Yeter ki hem kendimiz, hem de çevremiz için sağlığımıza dikkat edelim ve tabi ki en önemlisi müzikle kalalım. 

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Anahtar Kelimeler:
Emir BozganKaranlıklar
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