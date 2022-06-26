SİHİRLİ DOKUNUŞUN ADI: BİOENERJİ 

FİLİZ BAHÇIVAN

Bioenerji nedir diye sorsam çoğu kişi şöyle bir düşünür. O zaman ben yanıt vereyim. Yaşam enerjisi olan bioenerji, var olma enerjisidir. Tüm canlıların bedeninde var olan bu yaşam enerjisinin, insan bedeninde sağlıklı bir şekilde bulunması gerekir. Vücutta azalan yaşam enerjisi hastalıklara neden olurken, doğru şekilde kullanıldığında mucizelere gebedir.

Bu hafta Röportaj köşemize Bioenerji uzmanı Erol Konuk beyi konuk ettik. Bio enerji hakkında merak ettiğim tüm soruları kendisine yönelttim.

Erol Bey'in, bioenerji hakkında verdiği bilgiler ile çok şey öğrendim. Ufkum açıldı. Yanlış bildiklerimi düzelttim. Siz de ufkunuzu genişletmek istiyorsanız bu röportajı sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyorum.

--Bioenerjiye geçmeden önce kendinizi okurlarımıza tanıtır mısınız?

1951 Ankara doğumluyum. Üniversite idari yöneticisi, ilaç firma bölge müdürü ve Avrupa Birliği araştırma geliştirme uzmanı olarak görevler yaptım. Tamamlayıcı Tıp ve Bioenerji Pratisyenleri Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Rusya’da alternatif tıp bioenerji eğitimi gördükten sonra Master Eğitmeni sertifikasını aldım. Uluslararası Rusya Alternatif Tıp Akademisi ve Kazakistan Ruhsal Sağlık ve Psikoloji Bilimini bitirdikten sonra Kozmik Enerji 1-2-3 dereceleri eğitimini tamamladım. Avrupa Birliği Sağlık Örgütü tarafından Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uzmanı diploması ve nişanını aldım. Daha sonra Amerikalı Doktor EricPearl’den TheReconnection ve Reconnective Healing (Tekrar Bağlantı Enerji Şifası ve Uygulaması Level I – II – III eğitimleri ve diplomasını aldım. 35 yıldır Bioenerji Uzmanlığı yapmaktayım.

Ayrıca "Bioenerji ile şifa" kitabının yazarıyım.

--Ben dahil çoğu kişi, biyoenerjinin ne olduğunu bilmiyor. İlk olarak onu anlatır mısınız? Biyoenerji nedir?

Sinir sistemimiz, doğadaki enerji dengesine uyum gösterecek şekilde programlanmış olduğundan, dengenin bozulmaması için, irademizin dışında reaksiyonlar gösterebilmektedir. Ne yazık ki, yaşadığımız ortam (hava kirliliği, hormonlu gıdalar, zararlı elektromanyetik dalgalar, ozon tabakasının delinmesi vs.) yaşam tarzımız (aşırı stres, dengesiz beslenme, spor yapamama) ve öfke, korku, üzüntü gibi duyguları içimizde bastırmamız, enerji dengemizi ciddi şekilde bozabilmektedir. Bu aşamada; bedenimizin dili olan ağrı, uykusuzluk, çarpıntı, terleme, daralma, sinirlilik, yorgunluk isteksizlik, iktidarsızlık gibi şikâyetler belirmeye başlar. Meydana gelen bu rahatsızlıkların ana nedeni, vücudumuzdaki bioenerji dengesinin bozulmasıdır.

Bioenerji kozmik bir hayat akımı demektir. Bioenerji vücudu bir bütün olarak ele alıp vücudu ruhsal, duygusal, fiziksel, düşünsel ve zihinsel olarak güçlendirir. Dünyada ve evrende her şey denge üzerine kurulmuştur ve devamlı titreşim vardır. Bioenerji şifası insanı ruhsal ve fiziksel olarak güçlendirir. Bioenerjimizin dengede olması, sadece rahatsızlıkların kısa sürede şifa bulması için değil, aynı zamanda olabilecek rahatsızlıklardan korunmak için de gereklidir. Bioenerjinin amacı; enerji kanallarındaki tıkanıklıkları ortadan kaldırmak ve enerjinin doğal akışını tekrar sağlamaktır. Bu şekilde sağlanan denge tamamen doğal olduğu için, yan etkisi söz konusu değildir.

-- Bioenerji nasıl uygulanır?

Bioenerji seansında alet, ilaç, iğne, cihaz kullanılmadan kişinin bedenine dokunulmadan aktarılmasıdır. Bioenerjinin uygulanması sırasında yapılan işlem vücudun (fiziksel ve düşünsel bedeninin) negatif enerji birikimlerinden temizlenmesinden ibarettir. Rahatsız olan kişide rahatsız olan bölgesinde ısınma, yanma, soğuma, karıncalanma ve uyuşma olarak hisseder. Bioenerji vücudu duygusal, zihinsel, ruhsal, düşünsel ve fiziksel olarak dengelenmesini yaptığı için kişinin rahatsızlıkları, alışkanlıkları, öfkeleri, üzüntüleri, küskünlüklerinde değişiklikler meydana gelmektedir.

--Rahatsızlık nedenleri nelerdir?

Kişinin olumsuz düşünceleri ve çevresel nedenlerden dolayı bağışıklık sisteminin çökmesiyle vücuttaki enerji sistemindeki tıkanıklar nedeniyle rahatsızlıklar meydana gelmektedir.

--Bioenerji seansının faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin yenilenmesini sağlar. Vücuttaki kan dolaşımını ve metabolizmayı hızlandırır. Kronik yorgunluğu ortadan kaldırır ve ruhsal, zihinsel durumu düzenler. Her türlü ağrıda etkilidir ve vücudun bozulan fonksiyonlarını düzenleyip vücut dengesini sağlar.



--Uzaktan seans yapılabiliyor mu?

Bioenerjistin yanına seans için hastalık iş ve zaman nedeni ile gelemeyecek olan kişiler hastanede ve yoğun bakımda yatanlar, çalışanlar, izin alamayanlar ve yurt dışında olanlar uzaktan bioenerji seansı alabilirler. Uzaktan enerji seansında mesafe mekân ve zaman kısıtlaması yoktur. Bioenerji senası uzaktan da enerji frekansı ve transferi ile uygulanabilmektedir. Uzaktan yapılan enerji sırasında da yakından yapılan seans etkilerini hissedebilirsiniz. Seanslarımız 3.seansta değerlendirme yapılarak 7 seansa kadar yapılmaktadır. Seanslar günde 1 defa ve her gün arka arkaya yapılmaktadır.

--Tekrar Bağlantı ( TheRecconection) seansı hakkında bilgi verir misin?

Tekrar bağlantı bedenimizdeki enerji noktalarını birleştiren benzersiz bir deneyimdir. Tekrar bağlantı seansı ömür boyu bir defa yapılmaktadır. 2 farklı günde yapılan iki seansta gerçekleşir. Tekrar Bağlantı seansının uygulaması sonrasında hücrelerinizde canlanma oluşur. Varlığınıza ait parçalar geri döner. Kişi bunu zamanla bedeninde kendisini rahatlatan istemsi kas hareketleriyle hissedebileceklerdir. Böylelikle farklı rahatsızlıklarınızla hücreleriniz ve dolayısıyla doku ve organlarınız yenilenecektir.

--Biyoenerji daha çok hangi hastalıklarda uygulanıyor?

Vücut sağlığını, enerji sistemini bozan fiziksel ve ruhsal bütün negatif enerjilerin atılması için Enerji bedeninde Aura ve Çakalların dengelenmesi, akort edilmesiyle beraber bütün rahatsızlıklar için uygulanır.

--Okurlarımızı bu konuda bilgilendirmek adına, bu hastalıklardan birkaçını saymanız mümkün mü?

Tabii. Baş ağrısı, kronik yorgunluk, yüksek tansiyon, solunum sistemi rahatsızlıkları, korku, migren, asabiyet, panik atak, şeker(diyabet),endişe, kaygı, epilepsi (sara),uykusuzluk, Baş dönmesi, astım, troid gibi problemlere bioenerji seansı yapılır.

--Biyoenerjinin başarılı olduğu başlıca hastalıklar nelerdir?

Her türlü rahatsızlıklarda başarılı sonuçlar alıyoruz.

--Seanslar ne kadar sürüyor?

Seanslar 30 dakika olmak üzere her gün arka arkaya yapılır,3.seanstan sonra kaç seans yapacağımıza karar vererek 7 seans ve fazlası yapılıyor.

Siz bioenerji eğitim seminerleri veriyor musunuz?

Bioenerjist olmak isteyen sertifikalı eğitim seminerine katılıp kendilerine ailelerine ve yakın çevrelerine faydalı olmak için eğitim vermekteyiz.

--Bioenerji seansı almak için ne yapmamız gerekiyor?

İstanbul – Ankara – İzmir – Almanya’da bulunan bioenerji merkezlerimizle iletişime geçilebilir ya da çağrı merkezimizi arayarak hem detaylı bilgi hem de randevu alabilirsiniz.



--Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bioenerji anlatılmaz, yaşanır… Sağlıklı ve mutlu yaşamak için bioenerji seansına gelerek bunu deneyimleyebilirsiniz.