SİBEL UZUN’dan “IŞIĞIN ŞİFA YOLU”

Yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim SİBEL UZUN ile uzun uzun sohbet ettik. Spiritüalizmden, danışanlarına verdiği desteklerden, çalışmalarından ve henüz dün çıkmış taze kitabı Işığın Şifa Yolu’ndan konuştuk. Eminim kitabı bizlere çok şey katacak, dilerim kendisine de 2022 yılında şans getirir...

Röportaj: Yağmur Tanyıldız

Hoş geldin Sibel. Ben seni yıllardır tanıyorum ve yerin benim için çok başkadır. Seni yeni tanıyacak olan okurlarımız için kısaca kendinden bahsedebilir misin?

Merhaba Yağmurcuğum. Seni çok seviyorum söylemeden geçemeyeceğim. Tabi ki bahsederim. Evliyim, 3 tane iki ayaklı 3 tane dört ayaklı evlat annesiyim. Uzun yıllar kariyerimi kurumsal kimlikle devam ettirdim ve son yıllarda bu kimlikten tamamen sıyrılıp evrensel uyanışımı başlatıp kişisel gelişim alanında yürümeye başladım. Yazan, okuyan, araştıran, paylaşan, iyileştiren ve öğreten bir birey oldum. ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kurumu MYK Belgeli Profesyonel Koçum aynı zamanda Spiritüel danışmanlık ve şifacılık yapıyorum. Enerji çalışmalarımızla alakalı TLHT®THE LIGHT OF HEALING THERAPY/IŞIĞIN ŞİFASI Sistemini kurdum ve markamızı duyurmak adına tüm tescillerimizi aldık. Uzun lafın kısası evrensel bakış açısıyla kendini sürekli geliştiren ve tüm gelişim sürecini bütüne hizmette kullanan bir bireyim.

Spiritüalizme olan ilgin ilk nasıl başladı? Bu yola çıkış hikâyeni de merak ediyoruz.

Kısaca anlatayım… Çocukluk yaşlarımda ilginç metafizik olaylar yaşardım. Bunlardan aileme bahsettiğimde çok kaile alınmaz hatta annem saçmalama falan derdi. Bende bir zaman sonra anlatmamaya başladım. Geceleri özellikle yaz aylarında gökyüzünü seyretmeye dalardım. Yıldızlardan daha çok algıladığımız madde dünya dışına bakmaya bayılırdım. O yaşlarda da şifaya yatkınlığım vardı. Annem hemşireydi, hatta annemim 1986 yılında hatıra olarak çektirdiği fotoğraf ve arkasına yazan notu yıllar sonra inanılmaz bir anlam kazandı benim için sürecimi anlatma konusunda. Gel zaman git zaman yaşam beni bir şekilde yola soktu ve ilerletti her şey ilahi nizamın bir parçası olarak kendi yaşam yolumda amacımı ararken beni bütünleştirmeye başladı. Aslında bir kitabım çıkmak üzere orda biraz daha detaylandırdım bu serüveni.

Danışanlarına uyguladığın şifalandırma yöntemlerini anlatabilir misin?

TLHT® kişinin kendi özüne döndürülmesini sağlayarak gerçek doğası olan Nur’a döndürülür bir nevi ruhsal, bedensel, zihinsel balance ayarı yapılır. Seans süresince kişi derin transtadır yani teta frekansındadır (astral alana çıkış), aurası ve enerji merkezleri olan çakraları temizlenir kişi astral alanındaki kendisi ile ilgili tüm hakikati görür; negatif kordonlar, beyne olumsuz kodların oluşmasına neden olan geçmişte yaşadığı hatıralar, bağımlılıklar varsa nedenleri, hayatında yaşadığı sorunların asıl gerçek nedenleri, melekleri, atalarının şifalandırılmasının gerekip gerekmediği, geçmiş̧ zamanların şifalandırılmasının gerekip gerekmediği gibi pek çok şifalanmasını sağlayacak gerekli olan ne varsa görür ve bunlar şifalandırılır. TLHT® EVRENSEL Şifa Terapisi Hayatın tüm alanlarında ve konularına yönelik uygulanmaktadır. Bütünsel kolektif bir çalışmadır tek bir konu veya tek bir sorun grubunu içermez. Aynı çalışma içinde tüm alanlarda aynı anda çalışılır. Haricinde yaptığım koçluk çalışmalarında enerji sistemi kullanılmaz ve kişinin kendi içsel alanındaki öz farkındalığına ulaşması için görüşme yapılır.

Hayatta hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz diyelim. Mesela deriz ya “böyle olaylar hep beni buluyor” diye. Hep benzer durumlar yaşıyorsak, ne yapmamız gerekir? Bu durumu nasıl çözebiliriz?

Bilinçaltı. Tamamen bilinçaltındaki sınırlandırılmış ve koşullanılmış kodlamalarla alakalı bir durum bu. 0-7 yaş arasında gördüğümüz, duyduğumuz ve yanımızda yaşanan tüm olayların etkisini bilinçaltı düzeyde kendi realitemiz olarak kabul ederiz ve yaşamımızı bu kodlamalarla sürmeye başlarız. Olumsuz döngüden çıkmanın en güzel ve kolay yanı yine farkındalık ve kodların dönüştürülmesi, yani uygun çalışma yöntemleriyle yaşamınızın mucizesi kendiniz olabilirsiniz.

Kaygılarımızdan kurtulmak için ne yapabiliriz? Örneğin bir ilişkimizde aldatıldıysak ve sonraki ilişkilerimizde devamlı aldatılacak mıyım korkusunu yaşıyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz?

Kişinin yaşamını yöneten ana merkez, kişinin inançlarının oluşturulduğu yer olan, bilinçaltıdır. Kişi, ancak bilinçaltının izin verdiği ve yönlendirdiği sonuçlara ulaşabilir. Bilinç, kişinin bir şeyi kabul etme sürecinde devreye girer. Bilincin gücü yüksektir ama bilinçaltı ile kıyaslandığında ancak sınırlı bir güçtür.Bilinçaltı kişiye bilinçaltında kodlanmış inanç sistemiyle uyumlu olaylar deneyimlenir, yaşadığımız sonuçları belirler. Çünkü duygularınız ve düşünceleriniz, sadece bilincinizden, değil, bilinçaltınızdan da etkilenir. Aynı şekilde sadece bilincinizi değil, bilinçaltınızı da etkiler. Eğer bilinçaltınızda “Ben değersizim” inancı varsa, bu inanç, bilinç düzeyinde sizi etkileyecektir, kendinizi değersiz hissetmenizin dışında, size kendinizi değersiz hissettirecek insanları ya da olayları fark etmeden hayatınıza çekecektir. O gün, gittiğiniz mekânda çok hoş birçok erkek vardır ama genç ve güzel kadın, kadınlara değer vermeyen, sadece birkaç günlük gönül maceraları yaşayan, aldatan adamdan etkilenmiş, onunla tanışmış ve ona âşık olup, kısa bir süre sonra da terk edilmiştir ya da aldatılmıştır. Böylece aslında değersiz olduğunu bir kere daha onaylanmıştır. Bilinçaltındaki değersizlik duygusu ona, değer vermeyen adamın hayatına girmesine neden olmuştur ya da bu adamı hayatına evrensel çekim yasası gereği çekmiştir. Bu durumda bu kadının bilinçaltındaki değersizlik inancı değişmedikçe bu trajedi kendini tekrarlayıp duracaktır.

Danışanların genelde ne gibi sorunlarına çözüm bulmak adına sana geliyorlar?

Her alanda çalışma yapabiliyoruz. Yaşamımızda nedenini bilmediğimiz tıkanıklıklar, hastalıklar, sorunlarla karşılaşabiliyoruz. TLHT® bu sorunların kaynaklarını ve çözümlerini size farkındalıkla sunmak üzere tasarlı bir sistemdir. Mesela bedensel hastalıklara bilinçaltındaki kayıtlarımız neden olur bu kayıtlar belirlenip dönüştürüldüğünde artık kişinin aynı hastalığı tekrar etmesine mani olabilir ve kişi sağlığına kavuşturulabilir. Bununla birlikte aşk, para, kariyer gibi hayati konular için de yine bilinçaltımızda bulunan olumsuz kayıtlar hayatımızın bu alanlarında sorunlar yaşamamıza neden olur. Hayatınherhangi bir alanında sorun yaşıyorsanız bilinçaltına ulaşarak bu sorunların ana kaynağını belirleyip dönüştürerek daha sağlıklı, mutlu ilişkiler içinde, bolluklu, başarılı özellikle farkındalık doluhayat sürmenizi sağlarsınız.

Okurlarımıza özel şifalanma ile ilgili bir tavsiyede bulunabilir misin? Evde kendi kendilerine yapabilecekleri küçük bir çalışma gibi örneğin…

Enerji alan temizliği çok önemli, bizler her an bir enerji dolanıklılığının içerisindeyiz dolayısıyla gün bitimi evimize döndüğümüzde kendimizi bitkin, yorgun hissetmek çok olası olacaktır. Günün yorgunluğunu kolaylıkla üzerimizden atabiliriz. Eve geldiğimizde mutlaka evimizi havalandıralım ve sadece adaçayı otunu yakalım sonra duşumuzu alalım ve su tepemizden akar iken tüm yorgunluğu isli bir bulut gibi düşünüp bedenimizin etrafından akan suyla gittiğini imajine etmek bedenin ve etrafının bembeyaz ışıkla kaplandığını görmek çok şifalayıcı olacaktır. Banyodan çıkınca bir de gül yağı sürmek ya da gül tütsüsü yakmak düşmüş olan frekansımızı da fazlasıyla yukarı çıkaracaktır.

2022'ye yeni kitabınla girdin, dağıtımı dün başladı sanırım. Umarım sana uğur getirir. Kitaptan bahsedebilir miyiz biraz?

Çok teşekkür ederim, tüm kâinata ışık olsun, aşk olsun, şifa olsun, niyetim budur. Kitap, bir’den bir’e uyanmaya niyet eden herkes için kendine sıklıkla ‘neden ben’ sorusunu soran cevap arayan, yaşamındaki döngülerin üzerine gidilmesi gerektiğini vurgu yapan kolektif bir bilinç ışığında yazıldı aslında. Birdenbire bitişiktir Türkçede bilirsin, buradaki vurgu birliğe uyanmak ve katılmak, unuttuklarımızı hatırlamak, sınırlandırılmış tüm zihin yapımızın farkına varmak. Baştan sona minik dokunuşlarla hatırlatma tuşuna basan farkındalık, içsel keşif, şifa yayan bir kitap. Size sizi sunuyor. Soruların cevaplarını yakalıyorsunuz. Allah’a ve onun sistemde var ettiği her şeye bakış açınızı genişlettiriyor. Sadece pozitif düşünce gücüyle değil tam ve bütün olduğunuzu unutmayın, şefkatle kendinize yaklaşın diyor. Kaynak siz de… Gerisi kitabımızda.

Kitabı alıp okuyacak olanlara neler söylemek istersin? Nasıl bir düşünceyle ya da ruh haliyle kapağını açıp okumaya başlasınlar?

İnan şu an içim coşkuyla doluyor… Kitabı elinize aldığınızda da aynı duyguları hissedeceksiniz. Dert ettiğiniz, çıkamıyorum bu döngüden dediğiniz her ne var ise ‘Işığın Şifa Yolu ‘ kendini tanı diyerek başlıyor. Her şeyiyle, öğrenme biçimin de dâhil buna. Biliyorsunuz şifayla yakından ilgilendiğim için kitabı baştan sona şifayla kodlayarak yazdım. Her satırı Yaradan bağlantılı şifayla dolu. Pozitif tüm duygular içerisinde. Şifaya niyetle okumaya başlayan her bilinç kendi enerji alanına da nasıl bir katkı sağlamak istiyorsa fazlasıyla katkı ve şifa olacaktır Allah’ın izniyle... Siz yeter ki şifaya niyette kalın ve yaradanın nurunun üzerinize akmasına izin verin… Her şey en mükemmel haline farkındalıkla dönüşür. O farkındalık anahtarı bu Işığın Şifa YOLUNDA…

Kitabın adına desteğini görüp teşekkür etmek istediğin isimler var mı?

Olmaz mı? Herkese o kadar şükran doluyum ki tarifim yok desem yeridir. Bütün teşekkür ve şükürlerimi önce Allaha hamd ederek yapıyorum. Kitabımız Destek Yayınları’ndan çıktı, başta Destek Yayınevi’nin Genel Müdürü Sayın Yelda Cumalıoğlu’na bana inandığı ve desteğini esirgemediği için çok teşekkür ederim. Destek ekibinde yer alan herkese tek tek teşekkürlerimi sizin aracılığınızla da ayrıca tekrar iletmiş olayım. Yoluma çıkan herkese, ışık öğrencilerime sonsuz teşekkür ediyorum bana sağladıkları her manadaki katkı için ve son olarak çok kıymetli eşim ve çocuklarım ellerini üzerimden hiç çekmediler her türlü sabır gösterdiler sonsuz minnettarım onlar iyi ki var.

Keyifli sohbetin için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersin?

Rica ederim her şey için sonsuz teşekkür ederim canım Yağmurcuğum, çok kıymetlisin ve seninle sohbet bana çok iyi geldi. Tüm okurlarımıza çok teşekkür ediyorum, hepimizin yolu aşk dolu, ışık dolu olsun.