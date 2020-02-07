Seymen Başkan Dr. Metin Özaslan

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Metin bey sizi tanıyabilir miyiz?

1967 yılında Ankara’da doğdum. İlkokulu Kayaş Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaöğrenimimi TED Ankara Koleji ve Kayaş Ortaokulu’nda, Lise eğitimimi ise Kurtuluş Lisesi’nde tamamladım. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldum ve İngiltere Nottingham Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama alanında Yerel Kalkınma üzerine doktora yaptım. 1993 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı’na uzman yardımcısı olarak girdim daha sonra uzman oldum. Kalkınma Bakanlığı’nda uzman olarak çalışmalarda bulundum. 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı’na (DPT) bağlı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) bünyesinde kurulan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmesiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak bu Bakanlığa geçtim. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veriyorum.

Seymenim ve Atadan Dededen binlerce yıldır süregelen büyük Türk geleneğini sürdüren bir ailenin ferdi olarak her zaman gurur duymuşumdur. Ankara Kulübü Derneği’nin 11 yıldır Genel Başkanlığını sürdürmekteyim. Ankara’ya ilişkin bazı vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında da yine yöneticilik ve başkanlık görevlerim mevcut. Sayın Murat Karayalçın’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kuruluşuna öncülük ettiği ve uzun yıllar Başkanlığını sürdürdüğü Ankara Enstitüsü Vakfı Başkanlığını 2015 yılından bu yana ve Ankara Kalkınma Kurulu dediğimiz ajansların üst kurulunun başkan vekilliği görevini sürdürmekteyim. Evli ve iki kız çocuğu babasıyım.

10 yıldır Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanlığını başarı ile yürütüyorsunuz, neler yaptınız daha da neler yapmak istiyorsunuz bu anlamda?

Mayıs 2009 yılından bu yana Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Ankara’nın en köklü sivil temsilcisi olan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık ruhunu yaşatın” talimatıyla 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü, aynı zamanda ülkemizin sayılı kamu yararına çalışan derneklerinden biridir. Ben de akademik çalışmalarımı ve sivil toplum etkinliklerimi önemli ölçüde “Başkent Ankara” üzerine yoğunlaştırdım.

Ankara nasıl bir şehir? Sizde anlamı nedir? Hedeflediğiniz projeler nelerdir?

Ankara gelenekleri, tarihi, kentsel kimliği hakkında çok sayıda belgeselde, TV programında ve bilimsel araştırma projelerinde kaynak kişi, danışman veya konuşmacı olarak bulundum. Akademik dergilerde ve basın-yayın kuruluşlarında Ankara’nın ekonomik, sosyal, kültürel yapısı konularında çok sayıda makale yayınladım ve bu alanda sayısız radyo ve TV programlarına katıldım. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’nın dinamik, canlı bir ekonomik ve sosyal yapı kazanması ve uluslararası ölçekte önem taşıyan bir başkent olması hedefine dönük olarak geniş bir yelpazede projeler üretmekte, Ankara’ya ilişkin konularda uzmanları, bilim insanlarını, araştırmacıları ve yerel temsilcileri bir araya getirerek söyleşi, konferans, panel, sempozyum, kurultay, proje ve rapor üretimi biçiminde bilimsel etkinlikler düzenlemekteyiz.

Ankara’nın tarihi, geçmişi, geçmiş birikimleri, mevcut hali ve geleceğine ilişkin tüm alanlarda çok geniş perspektifte çalışmalar yürüten Türkiye’nin çalışkan derneklerinden birisi olduğumuzu söyleyebilirim.

Atatürk’ümüzün Ankara’ya gelişinin 100. Yılı kutlamalarında beraberdik, gerçekten çok güzel hazırlanmıştınız ve harika iki gün boyunca yaşattınız bizlere, etkinlikler çok anlamlıydı, sizden dinleyebilir miyiz?

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yıldönümünü nerdeyse 2 yıldır yoğun bir çalışmayla planladık. Kızılcagün Haftası olacak şekilde etkinlikler dizisi olarak gerçekleştirdik. Resim sergileri, paneller düzenledik. 26 Aralık Akşamı tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi sembolik sinsin ateşimizi yaktık. 27 Aralık sabahı Abidinpaşa Köşkü’müzde sancağımızı diktik. Dikmen Keklikpınarı’ndaki tören ve seymen alayı sonrası gece ise Seymen ve Bacıerenlerimizin hazırladığı “Kızılcagün: Bir Cumhuriyet’in Doğuşu” tiyatral gösterisini tüm Ankaralılarla birlikte izledik. Tarihi bir yüzyıl kutlaması yaşadık.

Seymenlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptınız…

2002 yılında Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’na girdim ve 2002–2006 yılları arasında Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptım.

Seymenlik geleneğine sahip bir Ankara ailesine mensup olduğumdan Atatürk’ün Seymenlik Geleneğini Yaşatın talimatıyla kurulan Ankara Kulübü Derneği bünyesinde yürütülen Seymen çalışmalarına henüz lisedeyken başladım. Ankara Kulübü yanında, 1987–1992 yılları arasında ODTÜ’deki üniversite öğrenciliğim döneminde Seymen çalışmalarını ve çalıştırıcılığını ülkemizin en köklü ve saygın öğrenci topluluklarından biri olan ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu (THBT) bünyesinde sürdürdüm.

Seymenlik Geleneği Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdiğimiz çok köklü bir gelenek. Bir sivil inisiyatif birimidir. Seymen Alayı geleneğiyle de devlet kurma niteliği taşır. Bu gelenek Anadolu’nun birçok şehrinde var. Balkanlarda var. Balkanlarda çok sayıda seymen adı taşıyan yer var. Bugün de Safranbolu’da, Çankırı’da, Mersin’de, Burdur’da farklı beldelerde, ilçelerde, köylerde Seymenlik geleneği yaşatılıyor. Fakat en rafine şekilde Ankara’da yaşatılmasının temel nedeni yine 14. yy. da kurulan ahi devleti. Ankara’da Ahiler yönetimde bulunmuştur. Aynı zamanda Seymenler o dönemde esnaf ve zanaatkardır fakat onların savaşçı birimidir.

Halk müziği ve halk oyunları ile ilginiz devam ediyor mu?

Ankara halk oyunları ve halk müziği çalışmaları yanında 1989–1990 yıllarında iki yıl devam eden ODTÜ-THBT “Ankara Yöresi Halkbilimi Araştırması”nı yönettim. Yoğun bir saha çalışması sonucunda tamamlanan “Araştırma Halkbilimi Raporu” Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Halkbilimi Yöre Araştırmaları yarışmasında 1990 yılı birinci seçildi ve aynı Genel Müdürlük tarafından 1997 yılında kitap olarak yayımlandı. 1987–2002 yılları arasında ODTÜ-THBT Kuramsal Çalışmalar Kolu Başkanlığı görevim süresince yine Üniversitelerarası yarışmalarda birincilikle ödüllendirilen çeşitli halkbilimi araştırma projelerini yönettim. Bunlardan biri de “Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim Araştırması”dır. Araştırma Raporu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Yöre Araştırmaları yarışmasında bu kez 1992 yılı birincisi seçilmiştir. 1990–1991 yıllarında da ODTÜ-THBT Başkanlığı görevini üstlendim. Halkbilimi, halk müziği, seymenlik kültürü ve geleneği ile Ankara’nın sosyal ve ekonomik yapısı, kültürü ve tarihi gibi konularda çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalem bulunmaktadır.

Dr. Metin Özaslan Ankara Kulübü Derneği Başkanı

Genel Başkan

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı

Kalkınma Bakanlığı (DPT) Uzmanı

Ankara Üniversitesi (DTCF-SBF) Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Ankara Araştırmaları Merkezi (ANKAMER) Danışmanı

Ankara Kalkınma Kurulu Üyesi

Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu II. Yedek Üyesi

Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Tesbit Komisyonu Üyesi

1967 yılında Ankara doğdu. İlköğretimini Kayaş Atlıoğlu İlkokulu’nda, Ortaöğretimini TED Ankara Koleji ve Kayaş Ortaokulu’nda, Lise eğitimini ise Kurtuluş Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi (DTCF) Halkbilimi Bölümünde “Kentleşme, Kentlileşme ve Kent Kültürü” alanında Yüksek Lisans (Master), İngiltere Nottingham Üniversitesi Kent Planlama Bölümünde “ Kentsel ve Bölgesel Gelişme- Yeni Sanayi Odakları” alanında hazırladığı tezle Doktora (PhD) kariyerini tamamladı. Ayrıca, bir müddet devam ettiği ODTÜ-Kamu Yönetimi Bölümü yüksek lisans programı yanında bir diğer doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi(SBF) Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre) Bölümünde sürdürmüş ve tez aşamasında ayrılmıştır. Japonya, İngiltere, Almanya, Singapur, Pakistan ve Fas gibi ülkelerde düzenlenen çeşitli mesleki ve akademik eğitim programlarına katılmıştır.

1993 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde (BGYUGM) Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 1999 yılında “Yerel Gelişmede Kamu ve Kurumsal Yapı” konusunda hazırladığı uzmanlık teziyle “Planlama Uzmanlığı”na atandı. DPT tarafından yapılan çeşitli bölgesel gelişme projelerinde koordinatör olarak görev aldı. Bölgesel Gelişme, İl Kalkınması, Kentleşme ve Yerel Kalkınma alanlarında ulusal ve uluslar arası komisyonlarda Koordinatör veya Komisyon üyesi olarak yer aldı. DPT-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geçici Planlama Komitesi üyesi olarak bir süre Diyarbakır’da ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde görev yaptı. Uluslararası alanda Türkiye’yi OECD-Bölgesel İstatistikler Komisyonunda ve Türkiye-Fransa Üst Düzeyli Memurlar Ortak Seminerlerinde raportör olarak temsil etti. DPT Müsteşarlığı ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinde 2004 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen Kentsel Araştırmalar Sempozyumu (KEAS) koordinatörü ve editörlüğü görevini sürdürdü. DPT, İçişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Akademisi ve Kalkınma Ajansları başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu personeli ile başta Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurtdışından ülkemize eğitim amacıyla gelen kamu personeline çok sayıda konferans ve seminer vermiştir. Özaslan, halen DPT Müsteşarlığı’nda (şimdiki Kalkınma Bakanlığı) Planlama Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi’nde yarı-zamanlı (part-time) öğretim görevlisi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri de veren Özaslan, 2006 yılından bu yana DTCF Sosyoloji Bölümü'nde lisans öğrencilerinin “Ekonomiye Giriş”,yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise “Bölgesel Gelişme Politikaları” derslerine girmektedir. 2007 yılından itibaren ise SBF Maliye Bölümü'nde doktora öğrencilerine “Maliyenin Sosyal Teorisi” ile “Kamu Sosyal Politikaları” derslerini vermektedir. DPT yayınları arasında çıkan Kentsel ve Bölgesel gelişme ile İlçelerin, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksleri alanlarında kitapları ve çeşitli kitap ve dergilerde yayınlanan çok sayıda mesleki makaleleri bulunmaktadır. Özaslan ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslar arası kongre ve sempozyum da “Kentsel ve Bölgesel Kalkınma”, “Ekonomik ve Sosyal Gelişme”, “Gelişmişlik Göstergeleri ve Endeksleri” ile “Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Tarihi Yönleriyle Ankara” konularında konferanslar vermiş ve bildiriler sunmuştur.

Özaslan 2009 yılından bu yana “Ankara Kulübü Derneği” Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ankara’nın en köklü sivil temsilcisi olan ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü Derneği, aynı zamanda ülkemizin sayılı kamu yararına çalışan derneklerinden biridir. Özaslan, son dönemlerde akademik çalışmalarını ve sivil toplum etkinliklerini önemli ölçüde “Başkent Ankara” üzerine yoğunlaştırmıştır. 2002 yılında Ankara Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’na giren Özaslan, 2002–2006 yılları arasında Seymenlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2006–2009yılları arasında İkinci Başkan olan Özaslan, Mayıs 2009’dan bu yana ise “Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanlığı” görevini sürdürmektedir. Özaslan, Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde de (ANKAMER) Danışman olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Kalkınma Kurulu Üyesi olan Özaslan, Başkanlığını Ankara Valisi’nin yaptığı, Yönetim Kurulu üyelerini ise yasa gereği doğal üyeler olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Genel Meclisi, ATO ve ASO başkanlarının oluşturduğu Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun seçimle gelen II. Yedek Üyesidir. Ankara Valiliği koordinasyonunda çalışmaları devam eden Ankara Turizm ve Tanıtma Konseyi üyesi de olan Özaslan ayrıca Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Ankara kültürünün yaşatılması ve tanıtımı amacıyla oluşturulmuş çok sayıda komisyonda görev yapmaktadır. Özaslan’ın yönlendirdiği komisyonlardan biri “Ankara Seymenlik Geleneği”nin UNESCO’nun “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine alınması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Seymenlik geleneğine sahip bir Ankara ailesinden gelen Özaslan, Seymenlik geleneğinin yegâne temsilcisi olan Ankara Kulübü bünyesinde yürütülen Seymen çalışmalarına ise lise çağlarında başlamıştır. Ankara Kulübü yanında,1987–1992 yılları arasında ODTÜ’deki üniversite öğrenciliği döneminde Seymen çalışmalarını ve çalıştırıcılığını ülkemizin en köklü ve saygın öğrenci topluluğu olan ODTÜ Türk Halkbilimi Topluluğu (THBT) bünyesinde sürdürmüştür. Ankara halk oyunları ve halk müziği çalışmaları yanında 1989–1990 yıllarında iki yıl devam eden ODTÜ-THBT “Ankara Yöresi Halkbilimi Araştırması”nı yönetmiştir. Yoğun bir saha çalışması sonucunda tamamlanan “Araştırma Halkbilimi Raporu” Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Halkbilimi Yöre Araştırmaları yarışmasında 1990 yılı birincisi seçilmiş ve aynı Genel Müdürlük tarafından 1997 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. 1987–2002 yılları arasında “ODTÜ-THBT Kuramsal Çalışmalar Kolu Başkanlığı”nı aralıksız sürdüren Özaslan, bu görevi süresince yine Üniversitelerarası yarışmalarda birincilikle ödüllendirilen çeşitli halkbilimi araştırma projelerini yönetmiştir. Bunlardan biri de “Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim Araştırması”dır. Araştırma Raporu " Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Yöre Araştırmaları yarışmasında bu kez 1992 yılı birincisi seçilmiştir. 1990–1991 yıllarında da “ODTÜ-THBT Başkanlığı” görevini üstlenen Özaslan’ın halkbilimi, halk müziği, etnomüzikoloji, seymenlik kültürü ve geleneği ile Ankara’nın sosyal ve ekonomik yapısı, kültürü ve tarihi gibi konularda çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Son dönemlerde Ankara geleneksel müziğinde yaşanan dejenerasyona dönük olarak Ankara Kulübü bünyesinde hazırlanan ve geniş kitlelere dağıtımı yapılan “Seymen Tezeneleri Albümü”nün proje koordinatörlüğünü yürütmüş olan Özaslan, Ankara gelenekleri, tarihi, kentsel kimliği hakkında çok sayıda belgeselde, TV programında ve bilimsel araştırma projelerinde kaynak kişi, danışman veya konuşmacı olarak görev yapmıştır. Özaslan’ın ayrıca “Ankara’nın Ekonomik ve Sosyal Yapısı”, “Ankara Seymenlik Geleneği” ve “Ankara Tarihi ve Kültürel Yapısı” alanlarında yayıma hazırladığı üç adet kitap çalışması bulunmaktadır. Akademik dergilerde ve basın-yayın kuruluşlarında Ankara’nın ekonomik, sosyal, kültürel yapısı konularında çok sayıda makale yayınlayan, bu alanda sayısız radyo ve TV programlarına katılan Özaslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’nın dinamik, canlı bir ekonomik ve sosyal yapı kazanması ve uluslar arası ölçekte önem taşıyan bir başkent olması hedefine dönük olarak geniş bir yelpazede projeler üretmekte, Ankara’ya ilişkin konularda uzmanları, bilim insanlarını, araştırmacıları ve yerel temsilcileri bir araya getirerek söyleşi, konferans, panel, sempozyum, proje ve rapor üretimi biçiminde bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Ankara Kulübü yanında, ODTÜ Mezunlar Derneği, ODTÜ Türk Halk bilimi Topluluğu Mezunları Gurubu, Türk Eğitim Derneği, Sosyoloji Derneği, Gençler Birliği Spor Kulübü ve İç Anadolu Kalkınma Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarında da yönetici ve/veya üye olarak çeşitli görevlerde bulunan Özaslan, iyi derecede İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren bağlama çalan Özaslan’ın, “Seymen Kostüm ve Aksesuarları”, “Ankara Fotoğrafları, Fotokartları, Gravürleri, Belgeleri, Kitapları” ile seçkin Ankaralı ressamların yağlı boya tablolarından oluşan “Ankara Resimleri” koleksiyonları yanında sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki klasik eserlerden oluşan “Kitap” koleksiyonu bulunmaktadır.

Özaslan, Evli, Yaren ve Nehir adlı iki kız çocuğu babasıdır.