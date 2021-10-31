Şerife Kaya: Pandemide nefes almanın kıymetini öğrendik

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Öncelikle bu estetik merkezini nasıl kurdunuz?

18 yaşımda çok tanınmış iyi bir krem firmasıyla sektöre girdim zamanla birlikte ve aldığım 50 ye yakın eğitimle kendimi bu sektörde geliştirdim yani işin mutfağından geldim diyebilirim ve 37 yaşımda artık bende varım diyerek kendime ait bir salon açmam gerektiğini düşünerek kendi salonumu açtım.

Burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Salonumda güzellik salonunda olması gereken tüm hizmetleri veriyoruz epilasyon cilt bakımı bölgesel incelme kalıcı makyaj gibi ama sadece kendi alanımda hizmetler vermekteyim yani kesinlikle doktor gerektiren işlemler yapmıyoruz.

Neden bir estetik merkezi kurmak gibi bir hedefiniz oldu?

Aslında kurmadan önce başka bir merkezde müdürlük yöneticilik yaparak işin işletme kısmında müşteri ilişkilerinde nasılım diye bir deneyim yaşadım ve anladım ki işlemler kadar yönetim konusunda da iyiyim ve artık kendime kazanmalıyım diye düşündüm sektörde gördüğüm bazı yanlışları kendi yerimde yapmamaya dürüst sadece güzellik salonu nasıl olur göstermek için açtım yani bizde senetler kapıdan zorla içeri sokan anketörler yoktur.

Güzellik önce kendinde başlar insanın, sizin güzellik formülünüz nedir?

Güzellik formülü öncelikle kendini sevmek ve kendine iyi gelen mutlu eden şeyleri yapmaktır yani insan önce kendini sevip değer vermeli kendini seven insanda haliyle kendine önem verir ve bakımını yapar güzel bir cilt için temizlik nem neredeyse 18 yaşımdan beri hiç ihmal etmediğim şeylerdir sonrasında fazla kilo gerek sağlık İçin gerekse güzellik için iyi değildir canımın istediği her şeyi yedim evet ama 3 kilo alsam bunu vermek için derhal diet ve spora başlarım.

Türkiye’de pandemi dolayıyla birçok sektör ağır bir darbe aldı. Birçok işyeri kapandı, ama güzellik sektörü bu sektörlerin arasında en az yara alan iş kurumu oldu. Güzellik kavramı korona korkusunun önüne geçti. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında pandemi bizi de etkiledi biliyorsunuz bir kaç kez kapanma yaşadık ama pandemi de şöyle bir şey de oldu insanlar hayatın nefes almanın kıymetini öğrendi covid bize kendimize değer vermeyi öğretti az öncede söylediğim gibi kendine değer veren hayatı seven insan zaten bakımlı insandır mutlu olmayı hepimiz hak ediyoruz ve bugün var yarın yokuz var olduğumuz süreçte de bizi mutlu eden şeyleri yapmalıyız.

Birçok güzellik merkezi, estetisyenler açılıyor. Bir danışanın iyiyle kötüyü ayırt etmesi için zor, ama seçeneklerin fazlalaşması kolay bir hale geldi.

Maalesef diyorum bu konuya çünkü herkes kendi işini yapmalı fenomenler mankenler sanatçılar hatta ve hatta sokakta çalışan anketörler bile artık salon açıyor bu sefer biz gerçek uzmanlar mağdur oluyoruz nasıl mı? ünlü diye sosyal medyada reklamını çıkıyor veya fenomen zaten sosyal medyada uzman insanlarda iyi veya kötü diye ayırt etmeden ünlülerin yerlerine yöneliyor birde işi bilmeyen Anketörlerin açtığı salonlar var ucuz cihaz senetler havalarda uçuşuyor ama adı güzellik salonu yani hepimiz toptan karalanıyoruz insanlar salon sahibinin ünlü olmasına bakmamalı sonuçta bakım İçin gidiyorsanız oradaki kişinin medyatik olması size bir artı katmaz gittiğiniz salon sahibinin bu işteki eğitimleri sertifikalarını tecrübesini dikkate alarak giderseniz emin olun memnun ayrılırsınız.

Estetik alanında yıllardır tartışılan bir soru var. Özel kurslarla estetiysen olanlara güvenmeli miyiz yoksa bir estetik işlemini cerrah olan bir estetisyen doktora mı yaptırmalıyız? Estetisyenler bunun için yeterli eğitim alıyor mu?

Eğer eğitim saatlerini tamamladıysa sınavlarını başarı ile kazanıp sertifikasını almışsa Tabi ki güvenebilirsiniz gerçekten kolay eğitimler değildir bunlar, ama iğneli işlem(dolgu botoks)veya estetik işlemleri(ameliyat) için kesinlikle doktorları tercih etmeliyiz biz kesinlikle bunların eğitimini almıyoruz.

Artık kış aylarına giriş yapıyoruz. Şuan için en çok hangi cilt bakımı, estetik müdahaleler tercih ediliyor?

Kış mevsiminde en çok rağbet gören işlem epilasyon işlemidir, çünkü işlem düzen ister ve yazın insanlar genellikle tatilde olur bu yüzden kışın düzenli bir şekilde gelmeyi tercih ederler haklı olarak. Ayrıca tatil demek yemek içmekte demekse şehire döner dönmez bölgesel incelmede isterler. Yani yazın eğlenip güneşlenip kışın bakıma gireriz.

Dolgu ve botoks işlemlerinin özellikle yüz için çok zararlı olduğu söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ben kesinlikle zararlı olduğunu düşünmüyorum tabiki bir tıp merkezinde yapılan dolgu botoksun zararlı olduğunu düşünmüyorum. Aksine bence herkesin 25 yaşından itibaren botoksunu yaptırması geleceğe yatırımdır şahsen kendimde yaptırırım ve faydasını çokça gördüğümü de söyleyebilirim. Ama altını defalarca çiziyorum dikkat ettiyseniz lütfen dolgu botoks gibi işlemleri estetisyenlere değil doktorlara yaptırınız güzellik salonlarında değil tıp merkezlerinde yaptırınız…

Sizin bundan sonraki hedefleriniz nedir?

Bundan sonraki hedefim 2 kız çocuk annesiyim onlarında bu sektörde yetişip gerçekten sadece güzellik ile çalışan güzellik salonu işletmelerini istiyorum ki kendileri de çok hevesli ilgileri var. Sonrasında zaten yaş biraz kemale erecek ve herkesin hayali gibi Ege’ye yerleşip artık nefes almak çünkü dile kolay 22 sene bu işin içindeyim. Tabi ki orada da oturmak istemiyorum küçük butik bir salon istiyorum kızlarım İstanbul’da ben Ege’de nefesimizin yettiği yere kadar güzellik.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.