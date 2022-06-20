SERHAT ATABAY: ‘BEDEL’ İHANETE UĞRAMIŞ BİR ÂŞIĞIN İSYANIDIR

Sizi tanıyabilir miyiz? Serhat Atabay kimdir?

Öncelikle herkese selamlar… 2 Nisan 1993’te İzmir’in Aliağa ilçesinde doğdum. Lise yıllarıma kadar İzmir Bergama’da yaşadım. Lise döneminde İzmir’in Karşıyaka ilçesine taşındık, lise eğitimimi burada tamamladım. Küçüklüğümden lise bitimine kadar futbol oynadım, hayalimde futbolcu olmak vardı. Lise bittikten sonra belirli sebeplerden dolayı futbolu bıraktım ve İstanbul’a taşındım. Hâlâ İstanbul’da yaşamaktayım.

Müzikle nasıl tanıştınız?

Aslında müzikle çok küçük yaşlarda tanıştım. Babam, şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok severdi. Çocukluğum; Cengiz Kurtoğlu, Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur gibi isimleri dinleyerek geçti, diyebilirim. Ağabeyim de gitar çalıp şarkı söylerdi, evde sesi güzel olan oydu. Aslında benim sesim o yıllarda çok tiz ve cırtlak olduğu için onu çokça kıskanmışlığım da vardır. Bense sabah akşam top peşinde koşar, antrenman yapardım. Benim ilgi alanım futboldu ve bu, 20 yaşına kadar böyle devam etti. Futbolu bırakmak zorunda kaldıktan sonra aileme şakayla karışık;“Ben popçu olacağım, İstanbul'a taşınacağım.” dedim ve sağolsunlar her zaman olduğu gibi bu konuda da beni çok desteklediler ve İstanbul’a taşındım. İstanbul'a ilk geldiğimde epey zorlandım. Tanıdığım kimse yoktu burada; ama çalışıp ertesi sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümünü kazandım. Müziği meslek olarak icra etme isteğimde bu dönemlerde başladı.

Şarkı yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Şarkı yazmak, sanılanın aksine epey zor bir iş. Ben şarkı yazacağım, diyerek şarkı yazamıyorsun. En azından benim için öyle. Benim yazdığım şarkılar genelde beklemediğim anlarda aklıma geliyor. Örneğin köpeğimi dışarı çıkarıyorum, yanıma telefon vb. hiçbir şey almıyorum. Şarkı sözleri bir anda kafamda dönüyor ve besteliyorum. O an kaydedecek hiçbir şeyim olmadığı için koşa koşa eve gidip kaydediyorum. Genelde hiç aklımda yokken meydana geliyor parçalarım.

Müzik dünyasında örnek aldığınız isimler var mı?

Müzik dünyasında örnek aldığım, sevdiğim özellikle benim yaşımdaki herkesin ortak cevabı olan Tarkan. Tartışılacak bir yanı yok bence bu konunun.

Geçtiğimiz yıl müzikseverlerle buluşturduğunuz ‘Bedel’ adlı çalışmanızdan bahseder misiniz? ‘Bedel’ ortaya nasıl çıktı?

‘Bedel’ benim çıkardığım ilk parçam. Bu yüzden benim için çok önemli bir yeri var. Şarkımın çıkış zamanı çok ters ve üzücü bir zamana denk geldi. Ülkemizin her yerinde orman yangını varken çıktı. Gönül isterdi ki bunlar yaşanmasaydı, bunlar yaşanırken çıkmasaydı; ama çıkış zamanı 2 ay öncesinden belliydi ve çıkarıp çıkaramamak maalesef benim elimde değildi. Dolayısıyla içimden ne reklam ne de bir şey yapma isteği oldu ama olsun, yine de ilk şarkım ve benim için bir başlangıç oldu. Bu yüzden çok değerli benim için. Bedel’i az önce bahsettiğim gibi köpeğimi çıkardığım parkta yazdım. Birçok şarkım vardı yazdığım; ama ilk bu şarkıyı çıkarmak istedim.

‘Bedel’ ile dinleyicilere hangi mesajları vermek istediniz?

‘Bedel’ ihanete uğramış bir âşığın isyanıdır, diyelim.

Parçanın isim hikâyesi ne?

İsmi, şarkı tamamlanana kadar belli değildi. Şarkının aranjörlüğünüçok sevdiğim ağabeyim,büyük üstatSuat Aydoğan yaptı. Buradan ellerine sağlık, diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Şarkının ismini sordu ve o anda şarkının isminin‘Bedel’ olmasına karar verdik. Şarkıya isim koymak şarkı yazmaktan daha zor veya ben bu konuda biraz kararsız kalıyorum ve isim koyamıyorum, diyelim.

‘Bedel’ Faruk Yerlikaya yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri istediğiniz gibi geçti mi?

‘Bedel’klibini çok sevdiğim arkadaşım, dostum Faruk Yerlikaya ile çektik. Bu yola çıktığımızda bütçem yok denecek kadar azdı ve ona dinlettiğimde “Bunu yapalım.” dedi ve beraber bu yola çıktık. Klibimi büyüdüğüm şehir olan İzmir Bergama’da çektim. Benim için çok güzel ve özel oldu. Her konuda bize kolaylık sağladılar ve Bergama’nın tarihi dillere destan zaten. Klibimdebu güzellikleri az da olsa gösterebildiğim için çok mutlu oldum. Klip, istediğim gibi oldu, bende çok özel bir yeri olacak her zaman.

Üzerinde çalıştığınız yeni bir projeniz var mı? İlerleyen dönemde dinleyenlerinizi neler bekliyor?

Üzerinde çalıştığım yeni bir parçam var. Yakın zamanda klip çekimleri için start vereceğiz inşallah. Aranjörlüğünü yine Suat Aydoğan’ın yaptığı bir şarkı olacak.

İlerleyen dönemde dinleyicilerimi biraz daha hareketli bir parça bekliyor. Bu yaz her şey çok güzel olacak, inanıyorum.

Son olarak neler söylersiniz?

Beni destekleyen, dinleyen herkese teşekkür ederim. Beni desteklemeye devam etsinler. Önümüzdeki aylarda çok güzel bir parça geliyor. Beklemede ve sağlıcakla kalın. Teşekkürler...