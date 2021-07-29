Serdar Doğan ve Ekibi

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Genç grup çok başarılı müzik yapıyor ve sahneleri çok güzel özellikle esprili ile canlı tutuyor ve herkese hitap ediyorlar. Yeni yılda albümleri de geliyor, yakın zamanda çok ses getireceklerine inanıyor ve yollar açık olsun diyorum. Buyrun samimi röportajımıza

Serdar Doğan ve ekibini tanıyabilir miyiz?

Serdar DOĞAN (Solist+gitar); 1989 İstanbul doğumluyum. Müzik ile ilkokul çağında tanıştım. Yıllar sonra hobi olarak başladığım müzik yolculuğunda ustalarla tanışmam sayesinde profesyonel olarak devam ettim. Hayatta en mutlu olduğum yer olan sahnelerde uzun yıllar var olmak için elimden gelen çabayı gösterip hergün daha iyisini yapmaya çalışarak varlığımızı mümkün olduğunca fazla kitlelere hissettirmek istiyorum.

Ersel Tunay (klarnet+vokal); 1993 İstanbul doğumluyum. Hobi olarak başladığım müzik hayatımda Serdar DOĞAN ile tanışmam ile beraber ilk günden aldığım elektrik ve hislerin doğru olduğunu bu gün net bir şekilde farkediyorum. Şu an profesyonel olarak müzik yapıyoruz ve bunun daha ileriye gideceğine eminim. Çok enerjik ve potansiyeli çok yüksek ekip arkadaşlarımla güzel bir oluşum içine girdik. Mutlaka başaracağız.

Meriç Kaya (bas gitar); 1981 Elazığ doğumluyum. Müziğe başladığım ilk gün müzisyen olacağım demiştim. Bunu başardığım için mutluyum. Tabiki de sonu olmayan bir yol bu ancak böylesine iyi bir ekip ve dostlarla bu işi daha rahat yapacağıma eminim. Sahne ve hayat birbirinden farklı olmasına rağmen bu ekiple dışarısıda aynı bir sahneymiş gibi…

Hakan Karaer (klavye vokal); 1979 İstanbul doğumluyum. Küçük yaşta bağlamayla tanıştım. Daha sonra dayımın hediye aldığı klavyenin başına oturunca asıl enstrümanımın o olduğunu farkettim. Şu an profesyonel olarak müzik yapıyorum. Grup arkadaşlarım böyle bir oluşumdan bahsedince bu kadar sevdiğim insanlarla olma fikri beni çok heyecanlandırdı ve iyi ki de oldu. Daha da güzel şeyler yapacağız.

İsmail Emrah Çelik (perküsyon +davul); 1983 İstanbul doğumluyum. Erken yaşta müzikle tanıştım. Bir çok grup ve soliste eşlik ettim. Çoğu yerde müzik yaparken iş gözüyle bakmamız gerektiğini hissederken bu ekibin içinde müzik yaparken tel amacın eğlenmek olduğunu hissediyorum. Bu da benim motivasyon ve ekibe olan bağlılığımı artırıyor. Dolayısı ile iyi müzik ve eğlenceli sahne ortaya çıkarıyoruz.

Ne zaman kuruldu grup?

Daha önceleri bir çok kişiye ekip olarak ya da 2 kişi 3 kişi şeklinde çalıyorduk. Kafamızda bir oluşum hep vardı. Ama olası şartlar ve durumlar buna elverişli değildi. Ancak pandemide öğrendiğimiz en büyük şey birlik olmanın yani grup olmanın önemi oldu. Biz de artık bunun ertelenemeyecek bir şey olduğuna kanaat getirerek toplandık ve hızlı bir giriş yaptık. Şartlar bize izin verirse herkese nasıl eğlenerek müzik yapılır bunu göstermek istiyoruz.

Beğendiğiniz örnek aldığınız yerli yabancı sanatçılar var mı?

Grup ve beraber çalıma önem verdiği için Barış Manço ve kurtulan Express bize bu konuda çok büyük bir örnek. Hepimiz enstrümanları gereği ayrı sanatçılara ve enstrümanistlere hayranlık besliyoruz. Yapılan her kaliteli işi beğeniyor ve sahnemizde paylaşıyoruz. Tabiki de modern soundlar kullansakta kültürümüze ait çok büyük bir müzik yelpazesi içinde olduğumuzu ve bunu devam ettirmek sorumluluğumuz olduğunun da farkındayız. Yani 7 bölgeden ve bir çok tarzdan eserleri kendi yorumumuzla bizim sahnemizde dinleyebilirsiniz.

Müzik türünüz nedir ve kimlere hitap ediyorsunuz?

Bu soru bizim için en zor olanı. Bizim tarzımızın seçtiğimiz repertuarın değil onu yorumladığımız hislerin olduğunu düşünüyoruz. 10 yaşındaki kardeşlerimizinde 60 yaşındaki büyüklerimizin de rahatlıkla sevdiği ve dinleyebileceği bir ekip olabilmek için repertuar ve sunumumuzu ona göre yorumluyoruz.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Müzik bizim aldığımız nefes, vazgeçemeyeceğimiz tek şey.

Yurt dışına açılma hedefiniz var mı?

Müziğimizi büyük kitlelere ulaştırmak tabiki de en büyük hedefimiz. Bunun içinde yurt dışı da var.

Hayranlarınız sizi nerden takip etsinler?

Şu an için sosyal medya üzerinden takip ediliyoruz. İnstagram adresimiz @serdardoganonline

Sizce genç sanatçılara ülkemizde yeterince destek olunuyor mu?

Bu konu çevrenizle alakalı malesef. Potansiyel bir çevreniz varsa destek olunuyor. Bunun iyi sanatçıların ve grupların çıkmasında payı olduğu gibi değerinden değerli gösterilen sanatçı ve gruplarında çıkmasında payı oluyor malesef.

Düzeyli dinleyici kitleniz var çok hakimsiniz ortama da sahneniz çok güzel ve aradaki espriler iyice coşturuyor güzel şarkılarla beraber, çok geniş yelpazede de repertuarınız var, siz aslında nasıl bir sahnede hangi müziği yapmayı istersiniz?

Biz yapmak istediğimiz müziği yaptığımız için sahnemiz enerjik oluyor. Bu da haliyle dinleyicilerimize geçiyor ve bize geri dönüşü olumlu oluyor .

Kendi şarkılarınızı derlediğiniz albümünüz ne zaman çıkıyor anlatır mısınız?

Bu konuda fazla detaycıyız. Çok hızlı tüketilecek eserler ile çıkmak istemiyoruz. Önümüzdeki kışa kadar bi aksilik olmazsa bize ait müziğimizi dinlemiş olacaksınız.