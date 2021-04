SERCAN BOZKAYA “UNUTAMA BENİ” DEDİ ZİRVEYE OTURDU

“UNUTAMA BENİ” ŞARKISI KISA SÜREDE MİLYONLARA ULAŞTI

''Unutama Beni'' Şarkısı ile sosyal medyada milyonlar izlenen Sercan Bozkaya yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Bir eğlence mekânında kendisine uzatılan mikrofona şarkı söylerken çekilen videonun sosyal medyada yayılması ile tanınan Sercan Bozkaya sesi ile adeta tüm Türkiye’yi büyüledi. Uzun yıllardır profesyonel olarak sahne çalışmaları yapan Sercan Bozkaya'nın sosyal medyada yayılan videoda söylediği “Unutama Beni” şarkısı kısa sürede milyonlara ulaştı.

Sercan Bozkaya bu çıkışı ile önümüzdeki günlerde müzik dünyasında adından sık sık bahsettirecek.

Sercan Bozkaya ile röportajımız sizlerle.

Sercan Bey öncelikle sizi tanımak isteriz. Kimdir Sercan Bozkaya?

Adanalıyım. Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Kendini ve yasamayı seven hayatını müzik ile şekillendiren bir insanım.

Bize hayatınızı bir kaç kelime ile tarif edebilir misiniz?

Müzik ve sanatla iç içe standart ama keyifli bir hayat diyebilirim.

Hayallerinizin şu anki hayatınızı oluşturmada rolü neydi?

Kendimi bildim bileli tek amacım iyi bir müzisyen olmak ve sesimi daha geniş kitlelere duyurabilmekti. Yani hayatımı hayallerime göre şekillendirdim.

Müziğe ilginiz ne zaman başladı, yeteneğinizi nasıl keşfettiniz?

Çok küçük yaşlarda evdeki eşyaları mikrofon gibi kullanarak şarkılar söylemeye çalışırmışım. Aslında yeteneğimi ilk keşfeden ailem olmuş. İlkokul 1. sınıfta okul müsameresinde şarkı söylediğimde bende bu yeteneğimi keşfetmiştim sanırım.

Profesyonel müzik hayatınız nasıl başladı?

12 yaşında ailemin beni gitar kursuna yollamasıyla müzik alanındaki ufkum bayağı açılmıştı, bu sayede 14 yaşında Adana’da cafelerde sahne almaya başladım. Profesyonel müzik hayatına girişim bu şekilde oldu.

Müzikle alakalı çalışmalarınız nelerdir, müzikal geçmişiniz nedir?

15 yaşından beri elimden geldiğince kendi şarkılarımı yazıp bestelemeye çalışıyorum. Bunun yanında sahne çalışmaları ve albüm çalışmalarım devam etmekte. ‘Unutama Beni' tekli çalışmamın ardından hızlı bir şekilde yeni projelerime de başlamış bulunmaktayım.

Sizin beste yaparken uyguladığınız standart bir süreç var mıdır, ilham kaynağınız nedir?

Bununla alakalı kesinlikle bir standartım yok. Tamamen içimden geldiği gibi yazıyorum şarkılarımı. En büyük ilham kaynağım ise tabi ki hayatın kendisi...

Sizin herhangi bir eserinizin gerçeğe dönüşmesinde ve onun kalitesinin belirlenmesinde rol alan aktörler kimlerdir?

Bu tabi ki çok komplike bir süreç. Öncelikle en önemli faktör tabi ki kendime olan inancım daha sonrasında ise bu yolda bana destek olan ailem ve yol arkadaşlarım. Sizi kalite anlamında üst basamaklara çıkaran iyi bir yapım şirketi ve iyi bir menajer de bu sürecin en büyük aktörleri.

Bir müzik eserinin size göre kalitesini belirleyen temel ögeler nelerdir?

Kesinlikle ilk öğe benim için ''duydu'' dur. Bir eserin öncelikle ruhu olmalı ve tabi ki insanın içine işleyebilmeli. Böylece halkın nabzını da yakalamış olursunuz. Bu da eserin kaliteli olduğunun en büyük göstergesidir bence.

Sosyal medyada yayılan bir video sayesinde adınızı Türkiye'ye duyurdunuz. Bu durum nasıl gelişti, planlı bir proje miydi, bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?

Video tamamen doğal ve spontane olarak çekilmişti. Olayın buralara geleceğini hiç düşünmemiştim. Zaten planlı bir proje olmuş olsaydı bu kadar ilgi göreceğini düşünmezdim. Çünkü halk neyin ne olduğunu çok güzel analiz edebiliyor.

Aldığınız olumlu geri bildirimler sonrasında bu işi profesyonel ortama taşıyarak bir single çalışması yaptınız. Gelişmelerden memnun musunuz?

Gelişmeler elbette beni çok mutlu ediyor. Fakat bu benim için bir başlangıç projesi aynı zamanda da bir geçiş süreci. Yeni projeler ile de daha güzel geri dönüşler alabileceğime inanıyorum.

Elbette olumlu olduğu kadar olumsuz yorumlarda alıyorsunuzdur. Peki, bu eleştiriler sizi etkiliyor mu?

Bu eleştiriler asla beni olumsuz yönde etkilemiyor. Aksine kendimi geliştirebilmem adına bana rehberlik ediyor. Bu yüzden olum ve olumsuz eleştiri yapan herkese çok teşekkür ediyorum.

Yakın zamanda sizden yeni projeler görecek miyiz, gelecek planlarınız nelerdir?

Şuan hali hazırda 3 projemiz daha var. Önümüzdeki günlerde Türkiye de hiç yapılmamış bir proje ile karşınızda olacağım. Gelecek planlarım arasında öncelikle ülkemde güzel işlere imza atmak ve ardından ülkemi en güzel şekilde temsil etmek için yurtdışına açılmak var.

Pandemi döneminde birçok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bunun size yansıması nasıl oldu, siz nasıl sıkıntılar yaşadınız ve beklentileriniz nelerdir?

Tabi ki her müzisyen arkadaşım gibi bende bu süreçte büyük sıkıntılar yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum. İşin maddi boyutundan ziyade beni dinlemeyi seven insanlarla bir arada olamamak çok üzücü ve bu bizleri ister istemez psikolojik olarak da etkiliyor. Tabi ki beklentim bir an önce hayatın normale dönmesi müziğin susmaması ve insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri diyebilirim.

Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Müzik yapmak her ne kadar bir yetenek gibi görünse de aslında bir ekip işidir. Ve bu süreçte özellikle bana destek olan ailem başta olmak üzere yol arkadaşım, menajerim ve prodüktörüm Onur Demir'e yapımcım Özcan Beylan'a söylediğim şarkılara kameraları ile hayat veren değerli dostlarım Olcay Önkör ve Kadir Ercan'a tabi Sn. Aslı M. Sarı’ya teşekkürlerimi bir borç bilirim.​​​​​​​