Semur 2 CİNLERİN BÜYÜSÜ ile maceraya hazır olun

Merhaba Furkan Bey. Kaç yaşındasınız?

Merhaba, 19 yaşındayım.

Oyunculuk hayaliniz ne zaman, nasıl başladı?

Oyunculuk hayalim küçük yaşlarımdan bu yana hiç peşimi bırakmadı. Taklit etmek, anlatmaktan hep keyif alırdım. Her zaman kendime oynayacak olaylar yaratmak isterdim. Sinema benim aşkım. Sinemada olma hayalim kendimi bildim bileli peşimi bırakmadı. Sanki her an bir filmin içinde yaşıyormuşum gibi düşünürdüm.

Daha önce hangi projelerde yer aldınız?

Söz, Kösem Sultan, Kurtlar Vadisi, Kızım dizileri ve Kırımlı, Damat Takımı sinema filmlerinde rol aldım.

Oyunculuk için herhangibir eğitim aldınız mı?

2016 yılında Cihangir Sadri Alışık Kültür Merkezinde eğitimime başladım. 15 ay süren oyunculuk eğitimim sonucunda Sahne Çolpan İlhan’da Sidikli Kasabası Müzikali oyununda başrol Bobby Strong karakterini canlandırdım. Şuanda da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sahne Sanatları 1. sınıf öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum.

Lise hayatınız nasıldı, hangi liseden mezunsunuz?

Aslında lisede de hep oyunculuk okumak istedim. Fakat yalnızca bölüm olarak özel okullarda vardı, maddiyat açısından hayalime en yakın olanı seçecektim. İstanbul Şişli Maçka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Radyo TV bölümünü seçmek istedim ve lise hayatıma başlamış oldum. Lise süresince kendimce birçok kısa filmler, tv program formatları çekip rol aldım. Senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve sunuculuk üzerine yoğunlaşma fırsatım da olmuş oldu.

Hobileriniz neler?

Müzik dinlemeyi, enstrüman çalmayı severim. Piyano, bağlama, gitar enstrümanları ile kendimce çalışıp müziğimi yapıyorum. Senaryo yazmak kitap okumak ve Araştırma yapmayı çok seviyorum. Tarihe, mitolojiye ve felsefeye merakım var. Uzay bilimi, evren ile alakalı bilim kurgu yazı, belgesel, düşünceler yakından ilgi alanım. Fikrimce, sanat ile bilimin ayrılmaz bir parça olduğunu düşünüyorum, bilim olmayan yerde sanat, sanat olmayan yerde de bilim olmaz.

28 Şubatta vizyona girecek olan Semur 2: Cinlerin Büyüsü isimli sinema filminde başrol kadrosunda yer aldınız. Film hakkında ve rolunuz hakkında bize kısaca bahseder misiniz?

İlk başrol sinema filmi deneyimim oldu. Korku filmleri hep ilgimi çekmiştir. Semur 2’nin senaryosunu okuduğumda beni oldukça heyecanlandirdi. Bir grup arkadaşın macera ve korku dolu yolculuğu okurken beni içine sürükledi. Filmde Enes karakterini canlandırıyorum. Enes için zorlu bir yolculuk ürküten sonuçlar doğuracak ve hiç beklemediği bir sonla yüzleşecek diyebilirim. Filmin öyle yerleri var ki, gizemi ve korkuyu kendime ilk defa bu kadar yakın hissettim. Korku sineması sevenlere özel bir yapıt 28 Şubatta geliyor diyebilirim.

Seyirci Semur 2’yi neden izlemeli, vermek istediği mesaj nedir?

Filmin senaryosu merak uyandırıyor. Korku filmi olmasının yanında, macerali bir yolculuk içeren Semur 2’nin, aynı zamanda seyirciyi maceraya da sürükleyeceğine inanıyorum. Film, yakınımızda bulunan insanları doğru seçmemiz gerektiği, arkadaşlık ve dostluk kavramlarına daha yakından bakabilecegimiz üzerine kurulu bir kurgusu da var. İzleyince bu mesajları daha yakından görmek mümkün olacak, spoiler vermeden bir kez daha söylemek isterim. Seçimlerinize dikkat edin, kotuluk her an sizinle, en yakınınızda olabilir.

Röportaj: Kürsad Berkan