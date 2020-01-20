SEMİHA CAN: “KADER” ETKİLEYİCİ VE GÜZEL ENERJİLİ BİR ŞARKI

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA



Öncelikle sizi tanımak isteriz. Semiha Can kimdir?

15.07.1978 tarihinde Artvin Şavşat’ta doğdum.1995 yılına kadar Ankara’da yaşadıktan sonra İstanbul’a yerleştik. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce İşletme mezunuyum. TGL Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.de Genel Koordinatör olarak çalışmaktayım. Evli ve 2 çocuk annesiyim.

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Benim hatırladığım kadarıyla 7 yaşımdan beri müziğe hep ilgim oldu. Okul müsamereleri, orkestralar, halk oyunları ve grupları derken, 2014 yılında Talat Er hocanın şefliğinde çalışan amatör koro vesilesi ile Klasik Türk Sanat Müziği merakı…

Üniversite tercihlerinin yapıldığı zamanlarda konservatuvar okumayı çok istemiştim, sonrasında meslek olarak farklı düşüncelerim olunca vazgeçtim; ancak hep içimde kaldığını söyleyebilirim.

2006 yılında evime yakın bölgede yarı zamanlı bir Türk Müziği Konservatuvarı açılacağını öğrendim. Evet, artık notaların dilini öğrenme vakti gelmişti.

TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Cengizhan Sönmez ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı hocalarından Gülşah Sönmez’in eğitmenliğinde 3 yıllık harika bir programı tamamlayarak 2019 yılının Mayıs ayında Büyükçekmece Musiki Derneği Yarı Zamanlı Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun oldum.

Geçtiğimiz yıl yolum Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Sanatçısı olan aynı zamanda İTÜ hocalarından Güzin Değişmez Hanım ile kesişti. Onunla çalışma imkânı yakaladığım için çok şanslı hissediyorum kendimi.

Eylül ayında müzikseverle buluşan “Kader” adlı single çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

Açıkçası profesyonel bir çalışma yapma fikri Konservatuvar hocam Cengizhan Sönmez’e ait. Ben de madem mezun oluyorum; nitelikli bir çalışma ile taçlansın, istedim. Sonuç olarak “Kader” Seyhan Müzik etiketiyle 5 Eylül’de tüm dijital platformlarda paylaşıldı.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Sözleri Hamza Demirdağ’a; bestesi Cengizhan Sönmez’e ait.

Şarkının vermek istediği mesaj nedir?

Şarkı, oldukça anlamlı ve duygusal sözlere sahip.

“Kader” kelimesi genelde duygusal şarkılarda kullanılır. Hatta itiraf edeyim; eskiden karamsar bir mesaj içermesi açısından ön yargım da vardı; ancak Hamza Bey’in kaleme aldığı duygusal sözlerin hocamın güzel nağmeleriyle buluşup, aranjör Tamer Özkan ve ses mühendisi Candar Köker’in güncel dokunuşlarıyla çok etkileyici ve güzel enerjili bir şarkı olarak akıllarda kaldığını düşünüyorum.

Şarkı, İlay Alp Giray yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Evet, aslında iş ortamında tanıştık İlay Alp Giray ile. Kendisinin enerjisini, yeteneğini çok sevdim. Çok keyifli bir çalışma gerçekleştirdik. Çekim maceramız; öğlen 12:00’de başlayıp, sabaha karşı 05:30’da bitti.

Klipte bana kalbine çok güvendiğim ve müzik yolculuğumda beni destekleyen kuzenlerim ve konservatuvardan sınıf arkadaşlarım eşlik etti. Hepimiz için unutulmaz bir anı oldu.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Hayır, değil; ama ben böyle olmasını istedim. Eğer şarkı sözleriyle uyumlu bir klip çekseydik çok sıradan olacaktı. Belki bu yolda kariyer yapmak amacıyla ilerleyen bir kişi için öylesi daha doğru olabilirdi; ama benim amacım, yaptığım çalışmanın enerjisinin karşı tarafa güzel geçmesiydi. Amacıma ulaştığımı düşünüyorum.

4 Ekim 2019 tarihinde İş Sanat Sahnesi’nde gerçekleşen projenizden bahseder misiniz?

En büyük hayalim, yeteneğimi ve nitelikli olarak ilgilenmeye çalıştığım hobimi çevremle paylaşarak toplumsal fayda oluşturabilmekti. Bu hayal, kendini iyilik yoluna adamış güzel kalplerle buluşunca 4 Ekim 2019 tarihinde İş Sanat Sahnesi’nde Çocuk Eğitim Derneği yararına düzenlediğimiz konser ile gerçeğe dönüştü ve 0-6 yaş grubundaki işitme engelli çocuklara Cengizhan Sönmez hocam ile birlikte ses olduk. Projeme inanan, kalbini koyan başta eşim Özhan Can’a, geceye ev sahipliği yapan Tezmaksan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma Aydoğdu ve Çocuk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sayın Melike Argiş’e, özellikle tüm hazırlık sürecinde kolum kanadım olan Seylan Bulut’a teşekkür ediyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Özellikle hemcinslerime hayatın içinde kabul görmüş klişeleri aşmak için inandıkları amaçlar uğruna pes etmeden emek vermelerini ve mücadele etmelerini söylemek istiyorum. Üreten, ilgisi olduğu konudan beslenen insanın da hem iş hayatında hem özel hayatında çok daha mutlu olacağını düşünüyorum.