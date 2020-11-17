Selçuk Kılıç

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Spor severler onu ilk olarak 2017’de kickboks dalında elde ettiği dünya şampiyonu başarısıyla tanır. Ülkemize bu önemli başarıyı hediye ettikten sonra bir çok dizi ve sinema teklifleri aldı. Ve oyunculuk serüveni böylece başlamış oldu. Şimdilerde ise İçinde olduğu her oyun, dizi, ve film farklı bir özelik kazanıyor… Bizler de bu hafta Önce Vatan Gazetesi olarak kendisiyle bir araya gelip özel bir söyleşi yaptık…

Merhabalar Selçuk bey söyleşimize hoşgeldiniz. İlk olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Sporculuktan oyunculuğa geçiş nasıl oldu?

Merhaba hoşbuldum. 2017’de kickboks dalında dünya şampiyonu olduktan sonra bir çok dizi ve sinema projelerinden teklif aldım ve iyi bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum.

Kimliğinizin en belirgin özellikleri neler?

Bildiğiniz üzere oyunculuk kariyerimden önce profesyonel olarak kickboks yapıyordum. Mevcut uzmanlığımı kullanabileceğim oyunculuk teklifleri geldiğinde, neden olmasın diyerek gelen teklifleri kabul ettim. Böylece oyunculuk kariyerim başlamış oldu. Oynadığım rollere adaptasyonum zor olmadığı için başarı ile ilerlemeye başladım. Hedefimi soracak olursanız; oynayacağım rollerde başarılarımın devamı, ismimin bu sektörde güzel anılmasını ve unutulmamasını sağlamaktır.

Küçüklüğünüzden beri sahip olduğunuz bir takıntınız ya da alışkanlığınız var mı?

Aslında bir takıntım yok ama küçüklükten beri bir düzen alışkanlığım vardır.

İçinde olduğunuz her oyun, dizi, film farklı bir özelik kazanıyor. Çalışarak olur mu? Yoksa Vermeyince Mabud neylesin Mahmut mu?

Kesinlikle çalışarak olur çünkü bir yetenek var olabilir ama azim ile çalışarak daha da iyi olabilir bir insan.Yani çalışmadan hiç birşey olmaz.

Ses, nefes, duruş, diksiyon, performans gibi oyunculuk dersleri şimdilerde çok moda ve herkesin dilinden düşmüyor. Toplum artist olmaya mı çalışıyor? Oyuncu ne yapsın? Oynamasın mı acaba?

Evet, herkes ekranda olmak isteyebilir ama çoğu insan doğuştan yetenkli çoğu ise bunun ile alakalı eğitimler alır. Zaten insan hapmak istediği hayalinin peşinden de gitmeli.

Oyunculuk serüveninde bedenin ne kadar önemi var? Boyuna, kilosuna göre ve kadar mı rol alma şansı oluyor?

Tabii her fiziğe göre rol var ama boy kilo fizik önemli rol alıyor.

Piyasada herkese yetecek kadar iş var mı? İş varsa seyirci var mı? Seyirci varsa şikayet nedir? Nedir bu oyuncuların derdi. Nereye kadar sürecek bu yakınmalar?

Maalesef herkese yetecek kadar iş yok. Çünkü 20.000 oyuncu var ama toplam 20 dizi oynuyor. Seyirci her zaman var. Şikayet elbet var ama yapacak birşey yok. Nasibinde varsa zaten oynarsın.

Oyunculuk tekniği ve anlayışının değiştiğini düşünüyor musunuz?

Teknik acıdan düşünürsek şuanki dönem daha iyi ve kolay olduğunu düşünüyorum.

Oyuncu bedeninin taşıyıcısı gibi ortalarda kendini gösterme telaşına düşmek zorunda mı bırakılıyor? Görünmezse unutulur mu? Gösteri dünyasının bir parçası olmakta işin olmazlarından mı?

Yer aldığınız bir proje var ise göz önünde bulunmanız çok normal. Normal olarak’da uzun süre ekranda görünmes isen unutulursun. (Gülüyor) Bu sektörün içinde olduğunuz zaman zaten gösteri dünyasının bir parçası olmuş oluyorsun.

Oyuncu karakterin ne kadarına müdahale edebilir? Yani metnin dışına hiç çıkmayacaksa yaratıcılıktan söz edilebilir mi? Metnin içi dar olabilir mi?

Oyuncu karakterine gerekti kadar mudahale edebilir ama metnin dışında her hangi bir yaratıcılık yapılabilir.

Karaktere nasıl çalıştığını biraz anlatabilir misin, bir de oyun bittikten sonra oynadığın karakteri özlüyor musun?

Genellikle ayna önünde çalışmayı seviyorum ve oynadığım karakteri özlediğim söylenebilir.

Yaşadığın en değişik sahne deneyimini bize anlatır mısın?

Bana göre oynadığım bütün sahneler değişik. (Gülüyor)

Sinema, dizi ve spor üçlüsü arasında içinde olmaktan mutlu olduğunuz, size en çok keyif veren sanat dalı hangisi, Neden?

Şu an içinde olmaktan mutlu olduğum şüpehsiz oyunculuktur çünkü spor hayatımda istediğim noktaya geldim. Zirveyi gördüm. Şuan içinde olduğum bu sektörden dolayı mutluyum.

Yeni projeleriniz nelerdir? Sinema ve dizilerde sizi görebilecek miyiz?

En kısa zamanda sevenlerim ile ekranda buluşacağız. Proje süpriz kalsın.

Hayatınız boyunca kaç farklı karakter canlandırabileceğinize inanıyorsunuz?

Bir oyuncu bütün karakterleri canlandıra bilmesi gerekiyor tabi bu benim şahsi fikrim.

Hiç mesleğinize dair pes ettiğiniz, geri çekilmek istediğiniz bir dönem oldu mu?

Hayır.

Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?

Ben besleyen bir çok tarafı var ama en çok tarafı içimde farklı karakterlerin ortaya çıkmasıyla beraber ben kendimi daha bir haz noktası olarak görüyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.