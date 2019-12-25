Şarkıcı Volkan Sakar ve yeni şarkısı ‘Kıpır Kıpır’

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı şarkıcı Volkan Sakar ile müzik serüvenine ve Emru ile birlikte yorumladığı “Kıpır Kıpır” adlı yeni şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Volkan Sakar kimdir?

Ben Volkan Sakar. 25 yaşındayım. Almanya’da yaşıyorum. 16 yaşından itibaren çalışıyorum. Boş zamanlarımda müzikle ilgileniyorum. 9 yaşında başladım sözleri yazmaya. Annemle yaşıyorum. Annem ve babam, ben 16 yaşındayken ayrıldı. Annem, bana daima kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğretti ve en iyisini yaptı.

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Müzikle 9 yaşındayken tanıştım. Sözler yazıyordum; ama piyasaya sunmadım. Hobi olarak yapıyordum. Bana öncülük edenler ve teklifte bulunanlar oldu tabii ki; ama o zamanlar onlarla paylaşmak istemedim. Şimdi olsa seve seve veririm. Ben, hem kendi duygularımın hem de başkalarının duygularının yerine koyarak yazıyorum.

Eylül ayında müzikseverlerle buluşan “Kıpır Kıpır” adlı single çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

“Kıpır Kıpır” şarkısını insanların isyan etmeleri için değil, az da olsa neşelenmeleri için yaptık. Genç-yaşlı fark etmeksizin herkes kıpır kıpır olsun.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Şarkının sözü ve müziği Emru ile bana ait.

Şarkının vermek istediği mesaj nedir?

Şarkının vermek istediği mesaj, herkesin kara günleri unutup neşeli olmaları.

Şarkıyı Emru ile birlikte seslendirdiniz. Emru ile nasıl tanıştınız?

Emru ile aynı şehirde yaşıyoruz, o vesileyle tanıştık. Emru, zaten önceki zamanlarda da müzik yapıyordu. Daha sonra birlikte bir şeyler yapmaya karar verdik.

Şarkının klibi de yine Eylül ayında tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klip çekimleri çok güzel, keyifli ve az da olsa stresli geçti. Bunlar, tabii ki tatlı stresler.

Çekimler nerede ve ne kadar sürede gerçekleşti?

Çekimleri bir gün süren klip, yaşadığımız şehirde çekildi.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Klibin çekimleri için hayli düşündük. Çekimler sırasında küçük aksilikler oldu tabii.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Bizce uyumlu. Tabii ki tüm müzikseverler beğenecek, diye bir kural yok. Herkes, kendi düşüncesini söyleyebilir elbette. Bizler de diğer çalışmalarımızda daha iyisini yapmaya çalışacağız tabii ki.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir çalışmanız var mı?

Emru ile ayrı ayrı yeni projelerimiz var ve çalışmalarımızı en kısa zamanda tüm müzikseverlerle buluşturmak için uğraşıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Herkes bizi sabır ve merakla beklesin ve desteklesin. Sonuçta biz, onların sayesinde varız. Tüm müzikseverlere teşekkür ediyorum. Bizleri takip etsinler.