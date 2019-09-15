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ŞARKICI SARP KAYA ve YENİ ŞARKISI "KIR DÖK" 

Başarılı şarkıcı Sarp Kaya ile müzik serüvenine ve "Kır Dök" adlı yeni şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

ŞARKICI SARP KAYA ve YENİ ŞARKISI "KIR DÖK" 

Başarılı şarkıcı Sarp Kaya ile müzik serüvenine ve "Kır Dök" adlı yeni şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

15 Eylül 2019 Pazar 19:22
8 Okunma
ŞARKICI SARP KAYA ve YENİ ŞARKISI "KIR DÖK" 

AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Sarp Kaya kimdir?

1992 yılında Sivas'ta dünyaya geldim. Çocukluğumdan bugüne kadar müzikle ilgili her ne olursa olsun muhakkak heyecanlanır ve gülümserdim. Her zaman özgün olmayı kendime düstur edindiğim için bir gün yazdıklarımı bestelerken buldum kendimi. Hislerimi ve düşüncelerimi hem kâğıda hem de notalara dökmek, beni her zaman heyecanlandırmıştı.
Daha sonra konservatuvar okumaya karar verdim. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirdim. Müziğe karşı olan bu aşkım, beni sahnelere ve  albüme taşıdı. 

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Müzikle, ablamın kaset çalarıyla tanışmıştım. Ablam, bana çocukluğumda da müzik dinletirdi. Ben de o yokken kendi başıma dans ederdim. ☺  Kendisinin o dönem aldığı kasetlerden birkaçı hâlâ bende durur. Belli başlı yerlerde amatör olarak sahne aldım. Bunlar, beni tam olarak tatmin etmiyordu.. Sahne yelpazem genişledi ve daha fazlasını yapmam gerektiğini düşündüm. Farklı şehirlerde, farklı platformlarda sahneler yaptım. 

Temmuz ayında müzikseverlerle buluşan "Kır Dök" adlı şarkınızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

Sürekli kendi şarkılarımı yapıyorum. Bu konuda titiz ve hassas davranıyorum. Her şarkının sizdeki yeri farklı oluyor. Sizin üretiminiz, sizin duygularınız, sizin notalarınız… Birçok şarkı arasından 'Kır Dök'ü seçme sebebim, tamamen hissiyatımdır. Ben, hissetmediğim bir şeyi insanlara sunamam. Dolayısıyla, önce kendim hissettim. 'Kır Dök'ün yaklaşık iki yıllık bir mazisi var. İlk bestelerim arasında. Groove olarak yaptığım ilk şarkılardan biri. Söz ile müzik arasındaki ilişkisi, beni hep etkilemiştir. Ekibimdeki ortak istişare ve hissiyatım doğrultusunda 'Kır Dök' isimli şarkımın üzerine yoğunlaşmaya karar verdim ve bu şarkı, Maxi Single çıkış parçam oldu.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Şarkının sözü ve müziği bana ait.

Şarkının isim hikâyesi nedir?

Şarkının isim kararı, çok uzun bir süreç olmadı aslında. Zaten şarkı bir kez dinlendiğinde dahi, Kır Dök kelimelerinin; "Ne yaparsan yap, yine de dayanıklıyım." temasını vurguladığı anlaşılıyor. Bu şarkının ismi "Kır Dök" olmalı, dedim ve öyle oldu.

Şarkı, Uğur Tursun yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klip çekimlerimiz, oldukça keyifli ve güzel geçti. Ekibimiz, yapımcımız ve yönetmenimiz ayrı ayrı titizlik gösterdiler. Buradan sevgili yönetmenim Uğur Tursun'a ve çok değerli yol arkadaşım, yapımcım sevgili Hilmi Özer'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Tabii ki… Tüm çekimlerde küçük de olsa aksilikler olur. Bizler de çekimlerde aksilikler yaşadık.  

Çekimler nerede ve ne kadar sürede gerçekleşti?

Çekimlerimiz, İstanbul Kağıthane Baykuş Yapım Stüdyoları ve Şile'de gerçekleşti. Yaklaşık 9-10 saat kadar sürdü. 

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Bu konuda birtakım eleştiriler aldık. ☺ Eleştirilerin hepsini değerlendirdik. Klibin şarkı sözleriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum.. 

Hazırlığını yapmakta olduğunuz yeni bir projeniz var mı?

Evet… Görüşmelerimiz bitti. Şarkı konusunda kararımızı verdik.  Kış aylarında sözü ve müziği bana ait olan slow bir parça geliyor. Hep birlikte dinleyip, göreceğiz.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle gazetenize, çok değerli okurlarınıza ve size bu röportaj için teşekkürlerimi iletiyorum. Müzikle kalın, hoşçakalın, diyorum.

Önce Vatan Gazetesi

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Sarp KayaşarkıcıYeni şarkıKır DökAyşenur Mamaönce VatanRöportaj
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