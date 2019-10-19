Şarkıcı Burak Başar ve yeni şarkısı ‘Her şey yalan’

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı şarkıcı Burak Başar ile müzik serüvenine ve “Her şey Yalan” adlı yeni şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Burak Başar kimdir?

1990 yılında Berlin’de doğdum. Üç kardeşin ortancasıyım.

Müzikle nasıl tanıştınız? Bu yolda size öncülük etmiş isimler var mı?

Müziğe çocukluğumdan beri ilgim var. Bana öncülük etmiş biri yok. Her tarzı dinlediğim ve söylediğim için örnek aldığım pek fazla isim de yok.

Temmuz ayında müzikseverlerle buluşan “Her şey Yalan” adlı tekli çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararı nasıl verildi?

“Her şey Yalan” adlı parçanın çalışması şöyle başladı; internette bir beste dinliyordum,

kulaklığımı taktım ve iki saat içinde sözleri bitirdim (yazmayı da pek beceremem aslında. ) Bir saat içinde de aranjörüm Ersin Akın ile birlikte çekimi yapıp parçayı bitirdim.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Şarkının sözü söylediğim gibi bana; bestesi ise Type Beats’e ait.

Şarkı hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

Şarkının vermek istediği mesaj şöyle; “İstediğim her şeyi yapayım. Kendimi kandırmaya çalışsam bile her şey yalan, dünya yalan, çıkmıyor işte aklımdan.

Şarkının isim hikâyesi nedir?

Şarkının isim hikâyesi; her şeyin, dünyanın, dünyamızın şu anki halinin yalan olması, insanın ne kendisine ne de başkasına güveninin kalmaması.

“Her şey Yalan” Umut Dağdeviren yönetmenliğinde kliplendirildi. Çekimler nasıl geçti?

Çekimler gayet güzel geçti. Bu, ilk single çalışmam. Bayağı tecrübe kazandım. Ondan dolayı fazla zorlanmadım ve 6-7 saat içinde klip çekimlerini bitirdik.

Çekimler nerede ve ne kadar sürede gerçekleştirildi?

Çekimler, Berlin’in çeşitli semtlerinde gerçekleşti ve hiçbir aksilik yaşanmadı.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Klibin şarkıyla uyumlu olduğunu düşünüyorum; ama buna benim değil, izleyicilerin karar vermesi lazım.

Hazırlığını yapmakta olduğunuz yeni bir projeniz var mı?

Arabesk, halk müziği ve pop tarzında yeni projelerim var.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Okurlarınıza söyleyebileceğim tek şey; beni takip etmeyi bırakmayıp, sabırla beklemeleri.