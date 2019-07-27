RÖPORTAJ: FİLİZ BAHÇIVAN

“Uzun ince bir yoldayım” diyordu halk ozanı Aşık Veysel.. “ Gidiyorum gündüz gece” diye de devam ediyor Kubilay Bozkurt. Nam-ı diğer "Sapiens Dönüyor"

Tiyatrocu ve yönetmen Kubilay Bozkurt, 2017 yılında Münih'ten İstanbul'a yürüyerek başlattığı "Sapiens Dönüyor" projesinin ikncisini gerçekleştirmek üzere yola koyuldu.

Kubilay Bozkurt, 20 gün önce başlattığı yürüyüşünü, tutukluluğu devam eden tüm suçsuz insanlara; özellikle de gazetecilere ithaf ettiğini söyledi.

Yürüyüşüne başlamadan önce instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yürüyüşünün 70 ila 75 gün arası süreceğini belirten Kubilay Bozkurt 8 ülkeden geçerek 2350 kilometre yol alacağını duyurdu. Bozkurt 30 Haziran 2019'da başladığı yürüyüşünü İstanbul-Galata Kulesi'nde sonlandıracağını belirtti.

Kubilay Bozkurt'u, Hırvadistan'ın başkenti olan Zagrep'de yakaladık. Daha gidilmesi gereken uzun bir yol var. Ve vakit kısa. O nedenle hem yürüyoruz, hem sohbet ediyoruz.

Buyrun keyifli sohbetimiz sizlerle.

Merhaba Kubilay bey, öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar Filiz hanım, öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim.

1967 Adnan doğumluyum. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, eğitimimi Mersin'de tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirip, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak mezun oldum. Bu arada lisede başladığım tiyatroya hem amatör, hem profesyonel olarak devam ediyordum.

MeZuniyetimin hemen akabinde Almanya'nın Nurnberg şehrine yerleştim ve ilk olarak Perspektif tiyatrosunu kurdum. T.yatro bünyesinde 20 yıl türkçe oyunlar sergiledik ve oyunular yetiştirdik. Nürnberg devlet tiyatrosunda bir yıl sözleşmeli olarak projede başrol oyuncusu olarak görev aldım. Şimdilerde bir okulda Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktayım.

“Sapiens Dönüyor" projenize ilaveten bir kurgu karakter olarak "Sapiens" hakkında bize neler anlatmak istersiniz? Önemli bir ek olarak bu yürüyüşün esasını teşkil eden amaı ve ana fikri nedir?

İki yıl önce ilk yürüyüşüm için isim arayışı içindeyken homo sapiens anlatan bir kitap okuyordum. Sapiens-in öyküsü beni çok etkilemişti. 70 bin yıl öne Doğu Afrika'da yaşarken topraklarını terk edip dünyaya yayılmaya başlayan Sapiensler yürüyerek bütün dünyaya ulaşıyorlardı.

Benim yürüdüğüm bu yolu, Doğudan, batı'ya yürümüşlerdi. Ben ise ters istikamette yürüdüğüm için Sapiens dönüyor (aynı yolu) ismi uygun düştü.

Tabi burada özüne dönme, ayarlarına geri dönme vurgusu da var. Yeme-içme, barında ihtiyaçlarını karşılayan Sapiens tabiatta hareket halindeyken mutluydu. Daha sonra modern dünyada kendisini kapalı mekanlara hapsetti maalesef.

Öncelikle kendi özgürlük arayışımı tatmin etmek, tabiata dönerek esas hareket kaynağımıza dönerek yani yürüyerek ağaç olup, kök salmaktansa kuş olup uçmayı "mesafeler katteyi" istedim. Fakat bu büyük eylemi daha anlamlı kılmak için daha sonra, suçsuz yere hapiste olan düşüne ve fikirlerinden dolayı yıllarını Cezaevlerinde geçiren fikir insanları ve gazetecilere ithaf etmek istedim. Böylece bu özgürlük yürüyüşü belki sosyal medyada suçsuz yere cezaevlerinde yatan kardeşlerimizin sessiz çığlıklarına bir ses katar ümidindeyim. Bu tamamen kendi düzenlemiş olduğum bir hareket. Hiö bir siyasi fikir, gurup, dernek ve kuruluşla hareket etmeksizin.

Gerçek anlamda suçsuz kardeşlerimizin kim olduğu, soyu, kökeni, hiö önemli değil. Önemli olan insan olması. İnsanın özgürlüğü kutsal sayılmalı kanaatimce.

Anlattığınız geçmişinizdeki iş, eğitim ve tecrübeleriniz ile söz konusu "Sapiens Dönüyor" arasındaki bağı nasıl anlatırsınız?

Kendimi, günlerce toprağa ve yere basarken çoğu zaman Sapiensle özdeşleştiriyorum, zaten bu süreç içerisinde ihtiyaçlar da minimalize edildiği, saç sakal birbirine karıştığı için Sapiens olmamak elde değil. Şair Valerinin dediği gibi Aslan yediği hayvanlardan müteşekkildir. Ben de son zamanlarda homo Sapiens üzerine çok çeşitli kitaplardan besleniyorum.

Yürüyüş içinde sosyal medya hesaplarınızdan canlı yayınlar yapıyorsunuz. Bu yayınlarda nelerden bahsediyorsunuz?

70-75 gün sürmesini planladığım proje kapsamında, 8 ülkenin toprağında yürüyeceğim. Sosyal medya hesabımdan yolculukta başımdan geçen olayları, paylaşıyorum. Şu ana kadar olan yolculuğumda insanlardan çok büyük destek var. Hepsine ayrı- ayrı teşekkür ediyorum.

Bu uzun yürüyüşün ilkini gerçeklestirdiniz ve Haziran sonunda başlattığınız yeni ve rotadan daha uzun bir yürüyüş sizi bekliyor. Fiziksel veya Mental açıdan hazır hissediyor musunuz?

Bu yürüyüş için sağlıklı bir vücut ve sağlam bir mental düşünce yapısına sahip olmak gerekiyor, tabii bir de iyi seçilmiş yol malzemeleri . Ben de tabii bütün bunlar hazır olarak çıktım yola.Bu uzun yolda sürprizlere açık olmak gerekiyor Herşey mümkün tabii ama pozitif düşünce ile herşey'in çok güzel olacağını düşünüyorum. Yolun zorluğuna değil, hikayenin güzelliğine odaklanıyorum.

Sizin deyiminizle "Sapiens Dönüyor" 1'de neler oldu? Anlataağınız küçük anektodları dinlemek isteriz.

Sapiens dönüyor birinci yürüyüş tahminimden iyi geçti 60 günde tamamlandı. Her ne kadar basında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmadı ise de ben işin nicelik değil nitelik kısmına bakılmalı diye düşünüyorum. Yol boyunca insanlık ve dostluk adına insanlar adeta destan yazdılar. İnsana ve insanlığa dair Ümitlerim yeniden filizlendi diyebilirim.

Son olarak buradan okuyucularımıza, iletmek istediğiniz "Sapiens"in hayata ve özgürlüğe bakış açısıyla bir mesajınız olacak mı?

Hayata ve özgürlüğe dair ne söylemeliyim?

O kadar çok şey söylenebilir ki..

Ama ilk olarak şu geliyor aklıma:

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var.

Yaşadın mı büyük yaşayacaksın

. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına..

çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır;

ve hayat sunulmuş bir armağandır insana..

Özgürlük aslında en büyük dokunulmazlarımızdan ve kutsallarımızdan biridir. Onu her an hissetmeli ve kendimizi hiç bir şeyin esiri etmeksizin yaşamalıyız.

Şuan çok değerli olan vaktinizin bir kısmını bize ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizi daha fazla yolunuzdan alıkoymayalım. Yolunuz açık olsun.

Ben teşekkür ederım Filiz Hanım. Sevgiyle ve umutla kalın.