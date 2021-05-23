SANATÇI ÇAĞLA SAYDAĞ KARTER İLE 

ZAMBAK KARABAY

Çağla Hanım’a sorularımı yönlendirmeden önce kısaca size konumuna dair bahsetmem gerekenleri de yazmak isterim... Çağla, şiir ve resim üzerine yoğunlaşan İstanbul’lu bir sanatçıdır. Resimleri ilhamını duygulardan alıyor; renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışavurulan duygular; hüzün, zayıflıklar, mutluluk, aşk ve öfke.

"Düşünmeyi, kontrol etmeyi bırakıp duygularınızın yol göstermesine izin verdiğiniz, ruhunuzun renkleri ve dokularının parlamasına izin verdiğiniz o an paha biçilemez"

"Şiir, resim akar... Bu çılgınlığa dalmaya izin verin... Duygularınızın şekilden forma, formdan dokuya ve renge dönüşmesine, akmasına izin verin... Tıpkı hayatın kontrolsüzce akması gibi ..."

Şimdi Çağla Hanım’a soracağım sorulara verdiği cevapları sizler ile paylaşıyorum...

1. Çağla Hanım merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Sanatçı kimliğinizi okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Merhabalar, İstanbul doğumluyum ve uzun yıllar Amerika, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadıktan sonra yakın zamanda Türkiye’ye geri dönüş yaptım. Türkiye’de ekonomi ve Amerika’da işletme yüksek lisans eğitimi aldım, kurumsal hayatta Türkiye’de ve yurtdışında uzun yıllar çalıştım. Kurumsal hayata ara verdiğim dönemde ailemizin organik tarım işi ile ilgilendim. Ardından Moskova‘ya taşınmamızla başlayıp Dubai’de devam eden beni bir çok açıdan besleyen 11 senelik renkli bir dönem geldi.

2. Siz resim dışında şiirler de yazan bir sanatçısınız... Okuyucularımıza bu yönünüzden de bahseder misiniz?

Şiir yazmak benim için hislerimi dışavurabildiğim bir alan oldu her zaman. Hisler bazen kelimeler yoluyla bazen renkler ve fırça darbeleriyle hayat buluyor benim için.

3. Sanat hayatınız ne zaman başladı? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu? Okuyucularımıza bahsiniz duyarlılığınızda önem arz edecektir...

Hayatımın çocukluktan başlayıp bugüne kadar gelen her döneminde resim ve şiir duygularımı dışavurduğum önemli tutkularım oldu. Bir nevi sığınılacak liman da diyebiliriz.

Doğada, çiftliğimizde vakit geçirdiğim zamanlarda şekiller, çizgiler dokular ve renklerle daha derin ve duygusal bir bağ kurduğumu farkettim. Doğada olmak, renkleri ve şekilleri organik formlarında gözlemleyebilmek gözlerimi yeni görme biçimlerine açtı da diyebilirim.

4. Soyut eserleri olan bir sanatçısınız... Eserlerinizi yapabilmek için eğitim aldınız mı? Yoksa yetenek daha mı ön planda...

Resme olan ilgim ortaokul ve lise yıllarında öğretmenlerimin de yönlendirmesiyle başladı ve çeşitli sergilere katıldım. O dönemde, değerli ressam Dilek Işıksel çok önem verdiğim ve beni yönlendiren hocamdır. Bu hobim üniversite yıllarında da devam etti. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne devam ederken aynı zamanda resim dersleri aldım. ABD’de yaşarken de müze ve galerileri gezdim, hobi olarak çizimler yaptım.

Moskova'da Ressam Anna Schipper Studio'sunda daha sonra Dubai’de Ressam Maria Peat’in stüdyosunda resim çalışmalarıma devam ettim. Aynı zamanda Dubai’de 3 sene boyunca Lotus Sanat Akademi'sinde dersler alarak ve Soyut Ekpresyonizm üzerinde kitap çalışmamı tamamlayarak Soyut Sanat diplomamı aldım. Ayrıca yine Dubai’de dijital sanat üretimi konusunda eğitim aldım.

5. Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Soyut ekspresyonist stilde ağırlıklı kolaj ve karışık teknik kullanıyorum eserlerimde.

Benim ilhamım duygular; renkler ve soyut formlar aracılığıyla dışavurulan hisler; hüzün, zayıflıklar, mutluluk, aşk ve öfke. Soyutlama benim tutkum çünkü düşünmeyi, kontrol etmeyi bırakıp duygularımın yol göstermesine, ruhun renklerinin ve dokularının parlamasına izin verdiğim o an çok değerli. Vermek istediğim mesaj da bu oluyor resimlerimle ve şiirlerimle; hissettiklerimi olduğu gibi ifade edebilmek, varoluşu anlama ve yorumlama çabası...

6. Sanatınızı icra ederken çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Benim çalışmalarım çok katmanlı oluyor bu da detay çalışmayı beraberinde getiriyor. Bunun ruhun katmanlarını, değişen renklerini ve kırılgan derinliklerini yansıttığını düşünüyorum. Yine bu sebeplerden ötürü resimlerimde karmaşa ve yoğunluk organik ve inorganik şekillerle hayat buluyor. Bu bahsettiğim karmaşanın içinde aynı zamanda bir uyum, masumiyet ve dinginlik de söz konusu.

7. Tarzınızı oluşturan etkilendiğiniz bir sanatçı oldu mu? Olduysa... kimlerden etkilendiniz?

Kandisky ve Pollock’un eserlerini dışavurum niteliği açısından çok etkileyici bulurum.

De Kooning’in bir mesaj vermeye çalışırken arayış, kayboluş ve kendini keşfediş yolculuğu benim için ilham kaynağıdır.

Renklerle ifade konusunda müthiş olan Rothko ve Gorky’nin kimliği ve varoluşu sorguladığı soyut dışavurumu da benzersizdir.

8. Kendinizi resim ya da sanatsal ürünler yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa vakit değerlensin mi diyerek eserlerinizi yaparsınız?

Öyle bir şartlama ya da zorlama yapmak bana yapay geliyor. Sürekli bir resim veya çizim yapma güdüsü doğal olarak oluyor içimde. Fırsat bulduğum her fırsatta soluğu stüdyomda alıyorum diyebilirim. Benim resim yapma sebebim kendini ifade isteği ve anlam arayışı.

9. Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Ben sanatın iyileştirici etkisi sebebiyle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sanata ilginin arttığını görüyorum. Hiçbir şeyin kontrol edilemediği bugünlerde, özgürleştirici soyut sanata olan ilginin de artmaya başladığını hissediyorum.

10. Tasarımlarınıza dair kaç sergi açtınız? Sergilerinizin tasvir edilen bir sloganı var mı?

İlk kişisel sergimi geçtiğimiz sene Dubai’de gerçekleştirdim. Sufizm’den etkilendiğim bu sergimin ismi “circle of life & love” idi. (Yaşam & Aşk Döngüsü)

Eserlerim Dubai, Varna, Bodrum ve İstanbul'da gerek online platformlarda, gerek galerilerde gerekse sanat fuarlarında defalarca sergilendi.

11. Yaptığınız sanat eserleri ilgi görüyor mu? Tabii ki manevi yönünün dışında maddi olarak da faydalı oluyor mu?

Şu ana kadar resimlerim Shanghai, NY, Londra, Moskova, Dubai, Amsterdam, Selanik, Prag şehirlerindeki ve Türkiye’nin muhtelif şehirlerindeki koleksiyonerlerce satın alındı. Eserlerimin beğenilmesi ve başka evlerde ve şehirlerde yaşıyor olması benim için en büyük mutluluk.

12. Siz yönlü bir sanatçısınız... Sanatınıza dair projelerinizden bahs eder misiniz?

Kiev’de uluslararası bir sergiye katılıyorum yakın zamanda. Ayrıca; İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ve Bodrum Sanat Fuarı’na katılıyorum ve hazırlıklarım bu yönde sürüyor.

Şiirlerimi ve resimlerimi bir arada sergilemeyi planladığım bir kitap projesini de planlıyorum.

13. Sanatınız dışında yapmış olduğunuz Tarım yönetimi ile ilgili çalışmalarınızdan da bahs eder misiniz?

Kurumsal hayat sonrası ailemizin Büyük Çekmece’de gerçekleşen organik tarım işinin kurulum ve başlangıç aşaması ile ilgilendim. Ürünler, websitesi oluşumu, ve genel oluşumu için yoğun çalışmalarım oldu. Bu faaliyetimiz hala devam etmektedir.

14. Pandemi dönemi katılmış olduğunuz sergiler sanatsal duyarlılıklara dair etkili ve faydalı oldu mu?

Pandemi dönemi gerek ülkemizde gerek dünyada çok zor, sancılı ve hala maalesef devam etmekte olan bir süreç. Bu dönemde galerilerde ya da online platformlarda sergilere ara vermedim.

Ben sanatın daha önce de bahsettiğim gibi iyileştirici ve varoluşa dair anlam arayışına pozitif etkisi sebebiyle bu süreçte sanata ilginin arttığını düşünüyorum ve bu anlamda gerek izleyici/ koleksiyoner olarak gerekse sanatçı olarak sergilere katılmanın çok faydalı olduğunu ve hayatlarımızı zenginleştirdiğini düşünüyorum.

15. Yurt dışında sergiye katılımınız var mı? Varsa hangi ülkelerde?

Eserlerim Dubai’de ve Varna’da gerek galerilerde gerekse sanat fuarlarında sergilendi.

16. Duyarlılıklar yurt dışında almış olduğunuz eğitimlerle orantılı oluyor mu? Nasıl?

Türkiye’de, Amerika’da, Rusya’da ve BAE’nde uzun yıllar yaşadım ve birbirinden farklı bu ülkelerde eğitim almamın bütünleyici etkilerini kuşkusuz görüyorum. Ama benim kişisel duyarlılığımı arttıran en önemli şey birbirinden çok farklı kültürleri tanıma, anlama ve o kültürlerle yaşama fırsatı oldu. Baktığını farklı şekillerde ve açılarda tüm çıplaklığıyla görebilmek, ve olmakta olanı anlama çabası yargısız saf duyarlılığın tanımı benim için.

17. Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

Tüm eserlerimi ve şiirlerimi websitemde (www.caglasaydagkarter.com) ve İnstagram hesabımda paylaşıyorum. Sosyal medya yardımıyla ürettiklerimi daha çok sanat severe ulaştırabildiğimi düşünüyorum.

18. Sanatseverlere bilgi olması için yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Kiev’de uluslararası bir sergiye katılıyorum yakın zamanda. Ayrıca İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı ve Bodrum Sanat Fuarı’na katılıyorum ve hazırlıklarım bu yönde devam ediyor.

19. Son olarak eklemek istedikleriniz?

Herkese sağlıklı, mutlu ve sanat dolu günler diliyor ve başta Önce Vatan Gazetesi olmak üzere sizlere teşekkür ediyorum...