Samsun Demir’in Yeni Keşfi Dilan Açelya ile Çok Özel Röportaj!

ASLAN SAYIM

Yeni single çalışmanız ‘Dayana Dayana’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız?

Dilan Açelya: Alev Alev projemden sonra hızlıca yeni şarkı aramalarına başlamıştım. Yolumuz Mehmet Beyle kesişti ve Nilüfer Hanımla bir araya geldik. İlk şarkıyı okuduğum zaman çok etkilendim ve bunu yeni projem olarak çıkartmaya karar verdim. Çabucak üzerine çalışmaya başladık hemen Avusturyadan Türkiye'ye geldim ve stüdyoya girdik. Ondan sonrası ise en iyisi olması için çabalamakla geçirdiğim aylar olarak tanımlayabilirim. Çok emek verdim bütün çalışma arkadaşlarımla beraber ve gerçekten keyifle söylediğim bir eser olarak çalışmalarım arasında yerini aldı.

Dayana Dayana şarkınızın hikayesi anlatır mısınız?

Dilan Açelya: Şarkımın hikayesi aslında hepimizin bildiği,yaşadığı ve tattığı duyguların bir bütünü olarak tanımlayabilirim.Hepimizin hayatında kör olduğu ilişkiler yaşanmıştır , bu parçada da uzun süre emek veren karşıdakine sayısız fırsat veren fakat sonunda yine yalnızlığına sarılan ve gerçekleri en acı şekilde tecrübe etmiş hüzünlü bir aşk hikayesini görüyoruz. Söylediğim gibi değişmiyormuş zamanla hiç kimse. E bizde tutamadık kaçtı gitti şiraze.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Dilan Açelya: Müzik benim için bir hedef ve bir amaç. Bu hayatta herkesin bir amacı olduğunu düşünürsek benim içinde müzik budur. Tamamen hayata tutunma ve sevdiğim bir şeyi yapma konusunda küçüklüğümden beri ilk aklıma gelen müzikti. Bizi birleştiren küçüklüğümde ailemi de birleştiren ortak nokta her zaman müzik oldu ve bu yüzden müzik benim için hayatımın her şeyi diyebilirim.

Samsun Demir’in yeni keşfi olarak basında büyük yankı uyandırdınız. Bu işbirliği nasıl gelişti?

Dilan Açelya: Şu an ülkemizin en büyük müzik şirketiyle çalıştığım için öncelikle çok mutluyum. Projemiz bittiğinde menajerim Mehmet Beyle ilk iletişime geçtiğimiz şirket DMC idi. Ve çok güzel görüşmeler sağladık, hızlı şekilde anlaşmaya vardık.Gerçekten müziğe ve müzik için emek veren insanlara katkıları çok büyük. Çalışmalarımızın devamının geleceğine inanıyorum.

Küçük yaşta bir çok single şarkı çıkarttınız ve klipler çektiniz. İleriye dönük hedefleriniz neler?

Dilan Açelya: Evet biraz erken girdim ama bazen geç kaldığımı bile düşünüyorum, nihayi hedefim daha çok üretmek daha çok proje çıkartmak ve her seferinde üstüne koyarak ilerlemek.

Astrolojiye inanır mısınız? Kuantum gibi alanlara ilginiz var mı?

Dilan Açelya: Astrolojiye inancım çok fazla. Bence artık bir çok insan astroloji,enerji,kuantum gibi alanların farkına varmaya ve uyanmaya başladı. Bu evrende istediğimiz ve inandığımız her şeyi başarabileceğimizi ve yaşadığımız her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ve umarım herkes kötü günlerden sonra iyi günlerin geleceğine inanır , bedenen ruhen ve kalben huzuru yakalayabilir. Bu boyut ve yaşadığımız diğer her boyutta.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Dilan Açelya: Ben yurt dışında doğdum ve büyüdüm fakat her zaman türk müziğiyle beraberdim. Ülkemizde çok fazla beğendiğim yorumcu var her türden fakat en çok dinlemekten zevk aldığım Sezen Aksu , Gülşen , Aşkın Nur Yengi , Nazan Öncel , Nalan , Candan Erçetin gibi hepimizin kulağında yer edinmiş güçlü yorumcuları büyük bir zevkle dinliyorum. İyi ki varlar.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir?

Dilan Açelya: Artık dünyanın bu hızına müzikle beraber direnmek gerçekten zorlaştı. Bu kadar çabuk tüketimde bu hıza ve zamana meydan okuyacak eserler bırakabilmek zor fakat imkansız değil , önümüzde az önce isimlerini saydığım ve sayamadığım bir çok bunu başarmış hala dinlediğimizde ilk zamanki coşkuyla ruhumuza işleyen eserler mevcut. Bizlere çok iş düşüyor fakat kalite tesadüf değildir gerçekten emek veren ve emin adımlarla ilerleyen her insan bunu başarabilir. Vizyon ve misyon belirlemek bunun için en önemli adım olabilir en azından benim için öyle.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız?

Dilan Açelya: Deneme ve ögrenme sürecinde olduğum için doğal olarak bazı yanlışlıklar yapıyorum, asıl olan yanlışlıklardan ileriye dönük doğru ve olumlu sonuçlar çıkarmıştır.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz?

Dilan Açelya: Yapılan emeklerin çiğnenmesi ve yarı yolda bırakılmaktan hiç hoşlanmıyorum.