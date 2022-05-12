Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.390,98
ALTIN
908,73
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,09
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Samsun Demir’in Yeni Keşfi Dilan Açelya ile Çok Özel Röportaj!

Aslan Sayım İle Biz Bize Röportaj

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:47
Samsun Demir’in Yeni Keşfi Dilan Açelya ile Çok Özel Röportaj!

ASLAN SAYIM

Yeni single çalışmanız ‘Dayana Dayana’ hayırlı olsun. Projenin oluşumunu anlatır mısınız? 

Dilan Açelya: Alev Alev projemden sonra hızlıca yeni şarkı aramalarına başlamıştım. Yolumuz Mehmet Beyle kesişti ve Nilüfer Hanımla bir araya geldik. İlk şarkıyı okuduğum zaman çok etkilendim ve bunu yeni projem olarak çıkartmaya karar verdim. Çabucak üzerine çalışmaya başladık hemen Avusturyadan Türkiye'ye geldim ve stüdyoya girdik. Ondan sonrası ise en iyisi olması için çabalamakla geçirdiğim aylar olarak tanımlayabilirim. Çok emek verdim bütün çalışma arkadaşlarımla beraber ve gerçekten keyifle söylediğim bir eser olarak çalışmalarım arasında yerini aldı.

Dayana Dayana şarkınızın hikayesi anlatır mısınız?

Dilan Açelya: Şarkımın hikayesi aslında hepimizin bildiği,yaşadığı ve tattığı duyguların bir bütünü olarak tanımlayabilirim.Hepimizin hayatında kör olduğu ilişkiler yaşanmıştır , bu parçada da uzun süre emek veren karşıdakine sayısız fırsat veren fakat sonunda yine yalnızlığına sarılan ve gerçekleri en acı şekilde tecrübe etmiş hüzünlü bir aşk hikayesini görüyoruz. Söylediğim gibi değişmiyormuş zamanla hiç kimse. E bizde tutamadık kaçtı gitti şiraze.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?

Dilan Açelya: Müzik benim için bir hedef ve bir amaç. Bu hayatta herkesin bir amacı olduğunu düşünürsek benim içinde müzik budur. Tamamen hayata tutunma ve sevdiğim bir şeyi yapma konusunda küçüklüğümden beri ilk aklıma gelen müzikti. Bizi birleştiren küçüklüğümde ailemi de birleştiren ortak nokta her zaman müzik oldu ve bu yüzden müzik benim için hayatımın her şeyi diyebilirim.

Samsun Demir’in yeni keşfi olarak basında büyük yankı uyandırdınız. Bu işbirliği nasıl gelişti? 

Dilan Açelya: Şu an ülkemizin en büyük müzik şirketiyle çalıştığım için öncelikle çok mutluyum. Projemiz bittiğinde menajerim Mehmet Beyle ilk iletişime geçtiğimiz şirket DMC idi. Ve çok güzel görüşmeler sağladık, hızlı şekilde anlaşmaya vardık.Gerçekten müziğe ve müzik için emek veren insanlara katkıları çok büyük. Çalışmalarımızın devamının geleceğine inanıyorum.

Küçük yaşta bir çok single şarkı çıkarttınız ve klipler çektiniz. İleriye dönük hedefleriniz neler?

Dilan Açelya: Evet biraz erken girdim ama bazen geç kaldığımı bile düşünüyorum, nihayi hedefim daha çok üretmek daha çok proje çıkartmak ve her seferinde üstüne koyarak ilerlemek.

Astrolojiye inanır mısınız? Kuantum gibi alanlara ilginiz var mı?

Dilan Açelya: Astrolojiye inancım çok fazla. Bence artık bir çok insan astroloji,enerji,kuantum gibi alanların farkına varmaya ve uyanmaya başladı. Bu evrende istediğimiz ve inandığımız her şeyi başarabileceğimizi ve yaşadığımız her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum. Ve umarım herkes kötü günlerden sonra iyi günlerin geleceğine inanır , bedenen ruhen ve kalben huzuru yakalayabilir. Bu boyut ve yaşadığımız diğer her boyutta.

Başarılı bulduğunuz yorumcular kimler? Kimleri severek dinliyorsunuz?

Dilan Açelya: Ben yurt dışında doğdum ve büyüdüm fakat her zaman türk müziğiyle beraberdim. Ülkemizde çok fazla beğendiğim yorumcu var her türden fakat en çok dinlemekten zevk aldığım Sezen Aksu , Gülşen , Aşkın Nur Yengi , Nazan Öncel , Nalan , Candan Erçetin gibi hepimizin kulağında yer edinmiş güçlü yorumcuları büyük bir zevkle dinliyorum. İyi ki varlar.

Müzikte hızlı tüketim devrindeyiz. Maalesef artık hit şarkı çıkmıyor. Sadece popüler oluyor şarkılar ve tüketimden sonra dinlenmiyor. Bunun nedenleri sizce nedir? 

Dilan Açelya: Artık dünyanın bu hızına müzikle beraber direnmek gerçekten zorlaştı. Bu kadar çabuk tüketimde bu hıza ve zamana meydan okuyacak eserler bırakabilmek zor fakat imkansız değil , önümüzde az önce isimlerini saydığım ve sayamadığım bir çok bunu başarmış hala dinlediğimizde ilk zamanki coşkuyla ruhumuza işleyen eserler mevcut. Bizlere çok iş düşüyor fakat kalite tesadüf değildir gerçekten emek veren ve emin adımlarla ilerleyen her insan bunu başarabilir. Vizyon ve misyon belirlemek bunun için en önemli adım olabilir en azından benim için öyle.

Otokontrollü müsünüz, yoksa hata yapar mısınız? 

Dilan Açelya: Deneme ve ögrenme sürecinde olduğum için doğal olarak bazı yanlışlıklar yapıyorum, asıl olan yanlışlıklardan  ileriye dönük doğru ve olumlu sonuçlar çıkarmıştır.

Size yapılan ne gibi yanlışı affetmezsiniz? 

Dilan Açelya: Yapılan emeklerin çiğnenmesi ve yarı yolda bırakılmaktan hiç hoşlanmıyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Samsun DemiDilan AçelyaRöportajAslan Sayımönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÜLŞAH ÇELİKER
GÜLŞAH ÇELİKER
ARDIÇ: "Başarınızın limiti sizsiniz. Yapacaklarınıza asla limit koymayın"
ARDIÇ: "Başarınızın limiti sizsiniz. Yapacaklarınıza asla limit koymayın"
ADİLE NAŞİT ANNEMİZ GİBİYDİ
ADİLE NAŞİT ANNEMİZ GİBİYDİ
HİRA GÜNGÖR “BEN KANSERLE MÜCADELEYE ÖNCE KENDİ AİLEMİN İÇİNDE BAŞLADIM”
HİRA GÜNGÖR “BEN KANSERLE MÜCADELEYE ÖNCE KENDİ AİLEMİN İÇİNDE BAŞLADIM”
“23:45 VE İNSANİSYAN” KİTAPLARININ YARATICISI  MUSTAFA ERGÜN ŞENCAN
“23:45 VE İNSANİSYAN” KİTAPLARININ YARATICISI  MUSTAFA ERGÜN ŞENCAN
ÜMİT GÜR: “Hayal et, cesaretini topla, harekete geç ve gerçek kıl”
ÜMİT GÜR: “Hayal et, cesaretini topla, harekete geç ve gerçek kıl”
Psikolog Hicran Tülüce: “Sadakat öğrenilebilir”
Psikolog Hicran Tülüce: “Sadakat öğrenilebilir”
“Geleceğin Müziği Eğlenceli Ama Anlamlı Olacak Mı?”
“Geleceğin Müziği Eğlenceli Ama Anlamlı Olacak Mı?”
YAZAR & ŞAİR HAZAL KARADAĞ YURDAGÜL; BEN MISRALARIMIN HAMALIYIM
YAZAR & ŞAİR HAZAL KARADAĞ YURDAGÜL; BEN MISRALARIMIN HAMALIYIM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma