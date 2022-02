Şampiyon Dev Kedilerin Annesi: GÜL TUNA

GÜL TUNA’NIN YENİ HEDEFİ KEDİLERİNİN ÖNCE AVRUPA VE SONRASINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMALARI...

Bundan 5 yıl önce tesadüfen internette gördüğü ve âşık olduğu Maine Coon ırkı Amerikan kedileri ile tanıştıktan sonra, Türkiye’ye getirmek ve yetiştirmek için gerekli kurumlara müracaatederek resmi olarak Ülkemizin Safkan Maine Coon ırkı ile tanışmasını sağlayan Dev Kedilerin Annesi Gül Tuna o günden sonra katıldığı bütün kedi yarışmalarında şampiyonluklar kazanıyor. Maine Coon ırkı kedilerin soylarının safkan olarak çoğalması ve kedilerinin dünyanın birçok ülkesinde soylarının devam etmesini kendine misyon edinen Türkiye’deki ilk resmi yetiştiricisi Gül Tuna 5 yıl içerisinde yetiştirdiği bu kedileriTürkiye’nin dışında Yunanistan’dan Bulgaristan’a, Fransa’dan İsviçre’ye İngiltere'yekadar birçok ülkeye de yollamış ve bu dev kedilerin soylarının oralarda da çoğalmaları için katkıda bulunmuş. Ben Gül TUNA’nın kedileriyle tanıştım. Gerçekten muhteşem varlıklar. Yetişkin bir Maine Coon’un boyu ortalama 1 metreden uzun yani orta boy bir ev köpeği gibi bir şey. Tasma takıp sokakta köpek gibi gezdirebiliyorsunuz. Her biri sanki bir kaplan yavrusu. Ben Gül Tuna’ya bu maceraya nasıl başladı diye sordum o da beni kırmadı bütün detayları ve incelikleri ile bilinmesi gerekenleri ayrıntıları ile anlattı. Kedi sever bütün okuyucularım inanıyorum ki bu röportajı çok sevecekler…

Sevgili Gül; bu kedilerin cinsi nedir, bize biraz bilgi verirmisin?

Dünyanın en büyük kedi ırkı Maine Coon’dur ve ana vatanı Amerika’dır. Türkiye’de bu kediler 5 yıl öncesine kadar yok denecek kadar azdı ve çok az biliniyordu. Ben internetten görüp çok beğenmiştim, araştırdım ve sahip olmak istedim. Ancak Türkiye’de bir türlü safkan gerçek bir maine coon bulamadım. Çılgınlar gibi sahiplenmek için araştırırken çok sevdiğim bir arkadaşım doğum günümde bana ilk Maine Coon’umu hediye etti. Rusya’dan getirtip bana sürpriz yaptığı bu kedi, kedi gibi değil başka bir şeydi. Zaten diğer adı da Cat in dog, kedi içinde köpek yani .

Bu kedilerin farkı ve özellikleri nedir?

Çok akıllı ve çok zeki olduklarından eğitilebiliyorlar. Çok tüy dökmedikleri gibi koku da bırakmıyorlar. Bebeklerle birlikte yaşayabiliyorlar. Tırmalamadıkları için çocuklu ailelerin de tercihi oluyor. Çocukluğumdan beri her zaman kedim oldu. Bir gün internette dolaşırken Guinness Rekorlar kitabında kucakta bir maine coon fotoğrafı gördüm ve o günden sonra sürekli araştırma yaptım. İlk kedim bana (Maine Coon) geldiğinde, görüp tanıyıp yaşadıktan sonra buna başkalarının da sahip olması gerekli diye düşünüp Türkiye’deki WCF’e tam üye Dünya Kedi Irkları Federasyonu’na (DKED) gittim ve yöneticileri Emin ve Yasemin Hocaoğlu ile tanıştım. 2017’de eğitimimi tamamlayıp üretici sertifikası aldım. Resmi olarak Uluslararası Yetiştirici belgemi alarak olarakMaine Coon üretmeye başladım.

Türkiye’de ilk üreten sen misin?

Evet ilk resmi Mainecoon Cattery sahibi ve üreticisi benim. Türkiye’de 2017’den beri “Ivyrose Cattery” olarak muhteşem kan hattına sahip Maine Coonlar üretiyorum, sonra sahiplendiriyorum.

Kedi yarışmalarından biraz bahseder misin?

Hemen hemen her yarışa katılmaya çalışıyorum. Her yarıştan da kupa ve şampiyonlukla dönüyorum. Katıldığım tüm kedilerim Şampiyon ünvanı almışlardır. Aldığımız şampiyonluklar şecerelerine işleniyor sonrasında. Türkiye’de doğup büyüyenilk ve tek ICH Uluslararası Şampiyon Maine Coon’a sahibim. Master cat özelliği de var. Dünyadaki herhangi bir yarışmada da yarışma hakkımız var. Öyle de güzel bir kraliçem var. Geçtiğimiz Ekim ayında da Uluslarası Kedi yarışmasında Amerika’dan getirttiğim Maine Coon’um evimin kralı Apheliosda Best in Show seçilerek şampiyon oldu. Türkiye’ye anavatanından Amerika’dan Maine Coon getiren ilk ve tek Cattery olmanın da gururunu yaşıyorum.

Bu kedileri yetiştirdikten sonra neler öğrendin?

Bir kere kedi gibi değiller. Hep derler ya nankördür, başına buyruktur, gel dersin gelmez, git dersen gitmez. Bunlar öyle değiller hepsi ismini bilir. Gel deyince gelir, kapıda seni karşılar. Kucak delisidirler, muhakkak temas halinde uyumak isterler. Çok uysaldırlar, o pençelerini çıkartıp asla bir insana hamlede bulunmazlar. Tırmalama olayları olmadığı için de bebekli aileler çok sahiplenmek ister. İnanılmaz zekiler, eğitebiliyorsunuz. Top atın getiriyor, otur, kalk her şeyi anlıyorlar, yeter ki uğraşın. Tüyleri de yumuşacıktır. Normal kedilerden farkını yaşayınca görüyorsunuz. Bir alan bir tane daha almaya heves ediyor.

Bu kediler çok özel oldukları için kısırlaştırılmıyor mu?

Aslında kısırlaştırılmalılar, sadece üreticilerin, yeterli ilgi ve bilgiye sahip olan kişilerin üretmesi lazım diye düşünüyorum. Cattery dediğimiz Kedi evi sahiplerinin bu işi yapması gerekli. Onun haricinde kısırlaştırmak en güzelidir. Bu kedilerin nesillerinin düzgün bir şekilde devam edebilmesi için bu işi gerçekten çok iyi bilen uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Safkan ve şecereli kedi üretmek için.

Türkiye’deki en önemli adres sen misin, bu kedilere sokaklarda rastlayabiliyormuyuz.?

Başkaları da var tabii ki benden sonra başlayan ama ilk olduğum için ve en çok bilinen ve şampiyonluklarımdan dolayı da tercih edilen kedi evi benimki. Türkiye’de üretim için yavru verdiğim çok iyi Cattery (kedi evi) sahipleri de var. Safkan ırk Maine Coon’ları barınaklarda sokaklarda göremezsiniz. Bu kediler çok değerli oldukları için sokağa düşmeleri çok uzak ihtimal.

Saray kedisi diyebilir miyiz bu kedilere?

Geçmişte ilk olarak İngilizler tarafından gemilerle dev fareleri avlasınlar diye Amerika kıtasına getiriliyorlar. Amerika’nın kuzey doğusundaMaine eyaletinde keşfedilmişler ve evcilleştirilip tüm dünyaya yayılmışlar. Bir rivayete göre de vaşak ve rakun eşleşmesinden ortaya çıktığı söylenir. Görüntü olarak da başka bir ırka benzemez zaten. En büyük özelliği iri olmaları. İri olmaları onları prestijli ve gösterişli yapıyor. Heybetli oldukları için de çok kişi tarafından tercih ediliyor. Yumuşak huyları, güzellikleri ve zeki olmaları ve elbette iri olmaları en belirgin özellikleridir.

Bugüne kadar kaç ödül aldın?

Her katıldığımız yarışmadan şampiyonlukla döndük. Elimiz hiç boş dönmedik.Çok fazla kupam, madalyam, ödülüm var. Uluslararası Şampiyon (ICH) bir kızım var. 2 ayrı kıtada şampiyonluk alan kediler uluslararası şampiyon oluyor. Türkiye’de de bizim 2 kıtamız olduğu için hem Asya hem Avrupa’da şampiyon oldu. Ben 3 ayrı ülkede şampiyonluk alıp devam edersem kedim dünya şampiyonu ilan edilecek. Evimde yarışa katılıp şampiyon ünvanı almayan kedim yok.

Şampiyon kedinizin yeni hedefi Dünya Şampiyonu olmak o zaman.

3 ayrı ülkede de şampiyonluk alıp Dünya Şampiyonu ünvanı almak istiyorum.Pandemiden dolayı şartlar değişti ve biraz azaldı yarışların yapılması. Biraz zaman alacak bu isteğim.

Maine Coon yattığı zaman ve arkasından baktığım zaman ben köpek gibi görüyorum.

-Evet birçok küçük köpek ırkından büyükler. Normal kedinin üç katı büyüklüğündeler. Maine coon’lar 6 kg’dan 15 kg’ya kadar büyürler ve en büyük özellikleri de 5 yaşında yetişkin olurlar. O yaşa kadar büyümeye ve gelişmeye devam ederler.

Peki bu kediler ne kadar yaşıyor?

İyi bakıldıkları takdirde, kaliteli mama ve çiğ et ile beslendiklerinde 15 yaşa kadar yaşarlar. Vitaminlerini eksik etmeden veteriner kontrolleriyle birlikte daha fazla da yaşayabilirler. Dünya rekorunda 25 yaşa kadar gelmiş Maine Coon var.

İlginç özelliği var mı bu cinsin?

Çok iyi huylu ve oyuncular. Çok cana yakındırlar. Doğada gezdirebileceğiniz nadir kedilerdendir. Doğada tasma takıp gezdirilebilirsiniz. Guinness rekorlar kitabına giren en büyük ve en iri kedidir.

Köpeklerle arası nasıldır?

Bütün ırklarla arası iyidir. Çok uysal oldukları için köpeklerle de iyi anlaşır. Sahiplendirdiğim bir Maine Coon guınea pig ile beraber yaşıyor mesela.

Bu kedileri sahiplenmek isteyen olursa ne yapmalılar?

Bu kediler hakkında bilgi almak isteyen ya da sahiplenmek isteyenler web sitemizden ve sosyal medyadan bize ulaşabilirler.

Bu kedilerin bakımları, yedikleri içtikleri özel mi?

Bu kedilerin üst segment mamalarla ve çiğ et ile beslenmesi ve vitamin desteği almaları gerekiyor. Sahiplenenlere özel mama tariflerimiz var onlarla paylaşıyoruz. Çok iriler ancak çok yemiyorlar.

Bu özel ırk kedileri yetiştirmek için bağlı olduğunuz bir kuruluş var mı?

Kedi Federasyonları var. Biz de Dünya Kedi Irkları Federasyonuna DKED’e üyeyiz. Federasyon kurallarına bağlı üretim yapıyoruz. En az 4 nesil geçmişlerini gösteren ve safkan olduklarının kanıtı olan şecerelerini sahiplenen kişilere muhakkak veriyoruz. Yılda 2‘den fazla hiçbir dişi doğum yapamaz. 8 doğumdan sonra muhakkak anne kısırlaştırılır. Yavruların hepsi takip edilir. Çiplenir, aşıları yapılır öyle teslim edilir.

Bu kediler nasıl safkan kalır?

Bu kedilerin safkan kalabilmesi için kesinlikle başka bir ırkla karıştırılmadan çiftleştirilmesi gereklidir. Bunu da sadece YetiştiriciBelgeli üreticilerin yapması gerekiyor.

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ