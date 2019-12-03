ŞAİR NACİYE BAĞLAN

“ERVAH” ÇIKTI

Bu hafta öyle bir röportajla karşınızdayım ki okurken o saflığı, temizliği, mütevazılığı, bozulmamışlığı iliklerinize kadar hissedebileceğiniz, başaran, hayalini gerçekleştiren bir hanımefendiyi tazecik yeni raflarda yerini alan şiir kitabı ERVAH ile Şaire Naciye Bağlan’ı evlerinize konuk edeceğim.

Naciye Hanım’ın hikâyesi çok etkileyici. Kendisini tanımak için hasbihal etmeye başladığımda Aslı Hanım; 15 yaşında evlendim dedi. Siirtli. Yaklaşık 25 yıl önce İstanbul’la yerleşmişler. 4 tane pırlanta gibi evladı var. Çok mutlu. 20 çocuklu bir ailenin en büyüğü ve kardeşlerine yol gösterici rol model. Eşi bilinen hikâyelerin çok tersine kadınsın evinde otur kır dizini dememiş. Hayatın bütün basamaklarında yanında olmuş. Elinden tutup ilkokul mezunu olan Naciye Hanım’ı okutmuş. Önce ortaokul sonra lise mezuniyeti derken Naciye Hanım şuan Anadolu üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmış okuyor. Eşi bununla da yetinmeyip tutmuş elinden yıllardır kaleme döktüğü satırları yayın eviyle anlaşmasına öncülük etmiş. Beyefendi fabrikada çalışıyor. Dünya da bu kadar güzel insanlarda var bilin isterim. Kendisini ayakta alkışlıyorum. Naciye Hanım ile bizim tanışıklığımız bundan aylar önce Veliaht Bey ile yaptığımız röportajdan ileri geliyor. Bana ilham ve yol gösterici oldunuz içerikli bin teşekkür ile bitirilen bir mail ile bu güzel serüvenimiz ve muhabbetimiz başladı. Bende bu güzel insanı ve bu emek emek yazılmış şiir kitabını. Başarısını. azmini bir çoğuna cesaret ve ilham olması adına kültür sanat köşeme konuk ettim. Sevgili Bağlan ile röportajımız sizlerle.

Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz kimdir Naciye Bağlan?

Merhaba sevgili Aslı Hanım; ben Naciye Bağlan 1978 Siirt doğumluyum 25 yıllık evli ve 4 çocuk annesiyim 25 yıldır İstanbul’da yaşıyorum

Sevgili Bağlan, şiir ve edebiyat tutkunuz nasıl başladı? Okuyucularımıza biraz bahsedebilir misiniz?

Benim edebiyat tutkum aileden annem ve babam sözel edebiyatı yani halk edebiyatını çok seven ve yaşayan iki insan bu tutkuları bize de geçmiş

Örnek alınacak hayat hikâyenizi tüm okuyucularımızın duymasını istiyorum 15 yaşında başlayan bir hayat serüveni sizin ki biraz bahsedebilir misiniz?

Ben ailemin ilk çocuğuyum ilkokulu köyde okuduktan sonra 15 yaşında evlenip İstanbul’a gelin geldim. 25 yıldır İstanbul’da yaşıyorum

Eş desteği çok önemli. Siz İlkokul mezunuydunuz evlendikten sonraki eğitim kariyerinizi dinlemek istiyorum çünkü eş desteği ile mükemmel işlere imza atan kadınlar cümlesinin anlam bulmuş halisiniz. Sizden dinlemek isteriz?

EŞİMİN DESTEĞİYLE OKUMAYA KARAR VERDİM

Ben ilkokul mezunuydum ama okumayı çok istiyordum. Bundan yaklaşık 12 sene önce eşimin desteğiyle okumaya karar verdim.

Kaplumbağa hızıyla ilerledim. Orta lise derken şimdi Eskişehir Anadolu üniversitesi Türk dili ve edebiyatını açıkta okuyorum. Bütün bunları eşime borçluyum. Onun desteği olmasaydı yapamazdım.

Sizce sonradan şair olunabilir mi yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir şiir yazmak?

Bence doğuştan bir yetenek. Çünkü şiirin bütün kurallarını bilseniz dahi eğer o duygu sizde yoksa bir yerde tıkanır kalırsınız.

Şiire ve şiir yazmaya merakınız nasıl ve ne zaman başladı? İlk şiirinizi ne zaman yazdınız?

Şiiri okumayı öğrendiğimden beri seviyorum desem abartmış olmam. İlk şiirimi de ilkokulda yazdım.

Şiirde alışık olduğunuz bir tarz var mı mesela âşık tarzı, serbest ölçüde şiir ya da kafiye olmazsa olmaz gibi. Ya da hiç yazmam dediğiniz bir şiir tarzı var mı?

Şiirin her hali bence güzel ama ben daha çok o anda içimden geçenleri yazdığım için her halde benimki âşık tarzı oluyor

Bütün şiirlerinizi ezbere biliyor musunuz ya da bunu gerekli buluyor musunuz?

Maalesef pek ezberleyemedim şuana kadarda gerek doymadım. Bundan sonra gerek duyarsam belki

Toplumumuzda şair olmanın getirdiği bir sorumluluk var mıdır?

Maalesef var şiirleri okuyanlar genelde şu soruyu soruyorlar bunları yazacak kadar ne yaşadınız diyorlar. Oysa yazmak için yaşamak değil hissetmek ve onu şiire yansıtmak önemli olan.

Şiirde gerçekçilik mi? İdeal dünyamı yoksa hüzün mü?

Şiir bu dünyada bizim gerçeğimizi ve hüznümüzü yansıttığına göre fikrimce üçü de önemli.

İlk şiirinizi kaç yaşında iken yazdınız, kime yazdınız. Sizi yazmaya iten önemli bir etken: "kişi, olay veya fikir" var mı idi?

İlk şiirimi ilkokulda yerli malı haftasında yazdım. Öğretmenimiz şiir ezberleyip okumamızı istemişti. Yerli malı haftasıyla ilgili tek bir şiiri bütün öğrenciler ezberliyor ve okuyordu her sene bu böyleydi bende o sene bir değişiklik yapıp kendim yazıp okudum.

Şiirleriniz de yaşanmışlıktan mı yola çıkarsınız yoksa diğer şiirlerin size verdiği bir ilhamdan mı? Hangisi doğru şairlik örneğidir?

Yaşanmışlıktan yola çıkarım bu benim için daha doğru bir örnek.

Eserleriniz arasında “gözbebeğim” diyebileceğiniz bir tanesi var mı?

İŞTE BU ÇOK ZOR BİR SORU

İşte bu çok zor bir soru çünkü bir anne nasıl çocuklarını ayıramıyorsa maalesef bende şiirlerimi ayıramıyorum.

Şiirlerinizde ne tür konuları ele alıyorsunuz?

RUHSAL DÜNYA

Daha çok ruhsal dünyayı. Ben insanlarda şunu görüyorum buna bende dâhil ruhumuzu geçmişte bırakıyoruz geçmişle yaşayıp geçmişle mutlu olmaya çalışıyoruz. Oysa acıda çekse bedenimizin ruhumuza ihtiyacı var ve ancak beden ruhla birleşirse bu hayat yolculuğu anlam kazanır.

Yazın yolculuğunuzda gelecek ile ilgili projelerinizden bahseder misiniz?

Yazarlık en büyük hayalim ve ben bu yola daha yeni başlıyorum.

“ERVAH” şiir Kitabınız ile sizce ilgili dönütler nasıl?

Çok güzel geri dönüşler alıyorum. İlk olduğu için heyecanım dorukta ama sevenlerim beni yalnız bırakmadılar hepsine minnettarım.

Klasik sorularımdandır. Her şair ve yazar kalemdaşımıza muhakkak sorarım. Yazar ve şairlerin kanayan yarası yayınevleri. Türkiye’de kitap yayımlamak zor mudur? Bir kitabı yayımlatmak için hangi süreçlerden geçmek gerekir?

Ben bu konuda çok şanslıyım. Hamdolsun hiç bir sorun yaşamdım kendi kendime ettiğim endişe ve kaygılar dışında.

"ERVAH" isimli ilk şiir kitabınız Sıfır Yayınları çatısı altında piyasada satışta. Genel tema, içerik ve Sıfır yayınları ile nasıl tanıştınız bahsedebilir misiniz?

Veliaht Dipçin’le gerçekleştirdiğiniz röportajınızı okudum

Sizin Veliaht Dipçinle röportajınızı okudum Veliaht beye bana bir yayın evi tavsiye etmesini rica ettim o da çok sağ olsun sıfır yayın evini tavsiye etti.

Meraklılarına isim neden ERVAH?

Ervah ismini yayın evinin müdürü Gökhan Yıldırım Bey buldu kitabın ruhuna uygun dedi bende çok beğendim. Bu şekilde oldu

Ne tür okuyucu kitlesine hitap ediyorsunuz?

Duygusal bir ruha sahip olan herkese hitap ettiğime inanıyorum

Başarı basamaklarını azimle bir bir çıkan bir hanımefendiden; okuyucularımız ve başarmak isteyen kadınlarımız bazı tüyolar duymak ister. Son olarak neler söylemek isterdiniz?

EN ÇOK KENDİLERİNİ OKUSUNLAR KENDİLERİNİ KEŞFETSİNLER

Her şeyden önce okumayı çok sevsinler ama en çok kendilerini okusunlar kendilerini keşfetsinler insanoğlu muhteşem bir varlıktır istediği takdirde başaramayacağı (beşeri anlamda tabi ki )hiç bir şey yoktur. Yeter ki istesin yeter ki kendine güvensin ama bunu yaparken gurura kapılıp sevdiklerinden uzaklaşmasın çünkü biz birlikte güçlüyüz ne kadar başarılı olursak olalım eğer o başarıyı paylaşacak kimse yoksa inanın mutlu olamayız.

Yolunuz Açık, yürek sesiniz daim, kaleminiz kavi olsun Sevgili Naciye Hanım.

Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Sizi tanımakta büyük mutluluk benim için. Sizin gibi örnek insanlara bu ülkenin ihtiyacı var