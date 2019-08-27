Sahnelerin Atom Karıncası

145 KİLODAN 65 KİLOYA DÜŞTÜ

Röportaj: Habib BABAR

Bir gün kardeşimle röportaj yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi… Tam 145 kiloydu, o kilosuyla sahnelerde fırtınalar estiriyordu… Tabii en büyük hayali albüm yapmaktı… Ancak kilosu tüm müzik firmalarının kapısını yüzüne kapattı ne yazık ki… Yılmadı… Hedefine ulaşmaya ve perhiz etmeye karar verdi… Azmin elinden bir şey kurtulamadı…145 kilodan 65 kiloya düştü. Yüzüne kapıyı kapatan firmalar bu kez kapıyı sonuna kadar araladı. Müzik dünyasının ünlü yapımcısı, Rahmi Akkuş, Mehmet Ali Babar’a kucak açtı… Ve Akademi Müzik prodüksiyon etiketiyle ‘Hoçakal’isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı… Müzik dünyasının ‘Atom Karıncası’ büyük çıkış yakaladı. Tüm gazete ve televizyonlar onun azminden söz etti… Ana haberlere bile konu oldu… Mehmet Ali Babar, başarısının sırrını anlattı…

RESMEN ÖLÜM PEHRİZİNE GİRDİM

Benimde ilk sorum kilonla ilgili olsun… 145 kilodan 65 kiloya nasıl düştünüz?

(Gülerek yanıt veriyor…) Abi senin karşında şimdiden heyecanlandım valla…. (Kendine has kahkahası devam ediyor…) Albüm yapmak en büyük hayalimdi… Sahnemi gören yapımcılar övgü dolu sözlerle beni hep onure ettiler…İş albüme gelince ‘Kilo vermen şart’dediler…Yani 145 kilolu bir adama albüm yapmamız mümkün değil dediler…Onların bu tutumu beni kamçıladı. Bir gece sabaha kadar düşündüm ve bir sabah kalkıp spor salonuna gittim. Kilo vermek istediğimi söyleyip yardım istedim…. Önüme adeta ölüm orucu reçetesi konuldu…Bu reçeye uyup sporu aksatmamam istendi…. Başka şansım yoktu, ya hayaller, ya da kilolarımla yaşamaya devam… Elime reçetemi aldım ve birebir uygulamaya başladım… 8 ayda 65 kiloya düştüm…

HUZUR EVİ’NDEKİ YAŞLILAR KLİBİMDE OYNADI

Eeee sonra ne oldu?

Hayallerime kavuşmak için kolları sıvadım ve Akademi Müzik Prodüksiyonun kapısını çaldım.Müzik firmasının sahibi Rahmi Akkuş, albüm için hazırlıklara başlamamı istedi… Samet Akkuş’un yönetmenliğini yaptığı albümü tamamladık… Ve şarkılarım müzik dünyasına bomba gibi düştü… Şarkılarım radyolarda istenen parçalar haline geldi… İlk klibimi ‘Hoşçakal’isimli şarkıma çektim. Bu klibimin bir bölümü huzur evinde çekildi…Huzur evinde kalan yaşlılar da oynadı…Klip adeta ‘tık’lanma rekorları kırdı…

Albümde kimlerin eserlerini okudunuz, kendinize ait eserler de var mı?

Albümde müzisyen abim Tahir Babar’a ait eserlere yer verdim. Kendime ait eserlerim de var…

Yeni bir klip daha çektiniz, bu klibi hangi şarkınıza çektiniz?

Sözleri bana,müziği Fırat Erik’e ait ‘Hüzün Sokağı’isimli şarkıma çektik. İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekimlerini yaptığımız klip büyük ses getirdi. Bir aşk hikayesini anlatan klibim özellikle Fransa,Azerbaycan ve Almanya’da büyük ilgi gördü. Yeni klibim için önümüzdeki aylarda Fransa’ya gideceğim.

FİLM GİBİ HAYATIM VAR

Şarkıcılığın yanı sıra yazarlığınızda var biraz yazarlığınızdan söz eder misiniz?

Evet habercaddesi.com’da köşe yazarlığı yapıyorum… Sanat üzerine yazılar yazıyorum. Yazılaım hayranlarım tarafından çok beğeniliyor. Kendime ait birçok şiirim var… Şimdi 300 sayfadan oluşacak olan bir kitap hazırlığım var.

Şiir kitabı mı çıkaracaksınız?

Benim film gibi hayatım var… Daha 4 yaşında iken annemi kaybettim…Çocuk yaşlarda başlayan gurbet hayatı… Kitapta hayat hikayem ve beni anlatan şiirlerim yer alacak.Bol resimden oluşacak olan bu kitap Türkiye’de bir ilk olacak inşallah…

Ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz?

Yayın evi ile masaya oturduk… Ben de kitabı yazmaya baladım bile… Tek hedefimiz Ocak 2020’nin ilk haftası piyasaya çıkarmak…

Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkürler, başarılarınızın devamını diliyorum…

Bana böyle bir imkan verdiğiniz için ben size teşekkür ediyorum.

DOĞUM TARİHİ :1982

SAÇ RENGİ : Siyah

GÖZ RENGİ : Kahve

HOBİSİ: Şarkı söylemek,spor yapmak ve kitap okumak

UĞURLU GÜNÜ: HERGÜN

EN ÇOK SEVDİĞİ RENK: SİYAH

TUTTUĞU TAKIM: GALATASARAY