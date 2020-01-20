‘SAHNEDE BEN BURADAYIM’ DİYEN BİR GÖKÇE KIRGIZ VAR

RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU



‘’EN BÜYÜK DESTEKÇİM BABAM VE ANNEM’’

Müzik ile ilgilenmeye 15 yaşında başlamışsın. ‘Kalbime Gömerim O Zaman’ ile fırtınalar estirdin. Fakat şarkıyı herkes sahiplendi. Muhtemelen de bu iddialar kariyerin boyunca devam edecek. Bu iddialara 2020’de son noktayı nasıl koyarsın?

Evet, bu durum kariyerim boyunca hep karşıma çıkacak. Her seferinde sabırla cevap veriyorum. 2020’de bu olaya son noktayı “Ben buradayım” diyerek koyuyorum. Sadece yaptığım işler sahneler konuşulsun.

Asker kızı olmak sana neler kattı?

Asker kızı olmak bana disiplin kattı, bende çok kuralcı ve disiplinli kadınım. Hayatım lojmanlarda askerlerle geçti doğal olarak disiplinliyim.

Ailen müzik piyasasında yer alman ile ilgili ne düşünüyor?

Babam ilk başlarda müsaade etmemişti. Benim için korkmuştu. E bir de asker zihniyeti olunca daha otoriter oldu her şey. Sonra ben hayallerimden vazgeçmedim, okulumu bitirdim ve müzik hayatıma kaldığım yerden devam ettim. Baktılar ben vazgeçmiyorum en son ‘Tamamdır’ deyip yanımda oldular, şimdi en büyük destekçim babam ve annem.

‘’HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR OLDU’’

Herkes senden bir slow şarkı bekliyordu. Mızrak şarkısıyla bu beklentiye yanıt verdin. Ben şarkıya bayılanlardanım. Özellikle nakaratı kulağa çok güzel geliyor. Mızrak nasıl oluştu?

Ben uzun zamandır sesimin slow bir şarkıyla müziksever tarafından daha çok sevileceğini biliyordum. Ama maalesef doğru şarkıyı yakalamak o kadar zor ki. Bir gece Habil Ceyhan'dan bana ‘’Geçmiş olsun, bu iş tamamdır.’’ mesajı geldi. Önce anlayamadım, arkasından 2.nci mesaj aracılığıyla şarkı geldi. Ve ben soluğu hemen Murat Güneş'in yanında aldım. O gece normalde Erhan Bayrak'a başka şarkı yollayacaktım. Bir anda her şey değişti ve Mızrak hayatımın en özel şarkılarından birsi olarak yerini aldı.

Mızrak ile hedeflediğin başarıya ulaştın mı?

Gayet güzel oldu. Radyolar olsun, televizyon kanalları olsun ve tüm dijital platformlarda en çok dinlenilen paylaşılan şarkılar arasında. Konserlerimde insanlar kısa sürede bana eşlik etmeye başladı. Şarkının çıktığı 2-3 gün sonra yaptığım sahnede 5 kez üst üste söylemek zorunda kaldım. O gece zaten doğru yolda olduğumu anladım.

Mızrak şarkısının en sevdiğin cümlesi?

Benden helallik istemeden ölme. Bu çok etkileyiciydi benim için, çok anlamlı.

Hiç hakkını helal etmediğin birisi oldu mu?

Olmaz olur mu? Elbette ki olmuştur.

‘’TAN İLE DÜET YAPMAK İSTERDİM’’

Ebru Gündeş’e sesin çok benzetiliyor. Kendisinden bir geri dönüş aldın mı? Bu bilinçli bir şey mi Allah vergisi mi?

Ben ve Suat Ateşdağlı, bir gün havaalanında Ebru hanımla karşılaştık, o zaman Ebru Hanım ‘’Takip ediyoruz.’’ diye bir cümle kullanmıştı. Çok mutlu olmuştum, heyecandan titriyordum. Ortak arkadaşlarımız aracılığıyla beni desteklediğini duydum.

2020 Mayıs ayında albümün çıkacak. Kimlerden şarkı aldın ya da almayı düşünüyorsun?

Şuan hazırlık aşamasındayız her telden olacak ama hedef 2021. Öncesinde yaza hareketli bir şarkı şart.

Suat Ateşdağlı’nın her zaman yanında, müzikal emek birliğiniz sana neler kattı?

Suat ağabey gerçekten bana çok şey kattı. Kariyerim boyunca hep yol gösterenim oldu, hala da öyle. Eskiden neyi nasıl yapacağımı bilmezdim ama şimdi onun sayesinde daha tecrübeli ve kendini bilen bir Gökçe Kırgız var.

Kimlerin şarkısını okumak isterdin?

Tan Taşçı, Sezen Aksu bestesi okumayı çok isterdim

En çok düet yapmayı istediğin isimler?

Hakan bunu yıllardır söylerim, ben sadece Tan ile düet yapmak istiyorum.

‘’POP MÜZİK ÖLMEDİ BUNU DİYENLER SON SİNGLE ÇALIŞMALARINA BAKSIN’’

Türkiye’de Rap müziği anlamadığına dair bir açıklama yaptın. Rapçileri kıskandın mı?

Çooookkk öldüm kıskançlıktan. (Gülüyor) Olur mu öyle şey, rap benim ilgi alanım değil herkese saygı duyuyorum. Sadece anlamadığımı söyledim.

Ezhel ve Ben Fero’nun işlerini beğendiğini söyledin. Rap müzik yapar mısın? Bu isimlerle bir iş birliği gelir mi?

İkisine de bayılıyorum ama ben kendi tarzımdan dışarı çıkmayı çok düşünmüyorum.

Reynmen ile polemik yaşamıştın. ‘Midem bulanıyor.’ açıklaması yapmıştın. Hala bulantı devam ediyor mu? Polemikte son durum nedir?

Evet, hala devam ediyor. Zaten durum belli, gazetelerde televizyonlarda görüyoruz ne halde olduğunu. Hoş değil.

Hande Yener pop müziğin öldüğüne yönelik açıklamalar yaptı. Sence pop müzik öldü mü yaşıyor mu? Yoksa bitkisel hayattan güçlü bir şekilde sağlığına mı kavuşacak?

Pop müzik ölmedi, ölmez de. Bu cümleye gerçekten katılmıyorum. Kime göre? Neye göre ölüyor? Asla, bitmez herkes rahat olsun. Bu açıklamayı yapanların da son çıkardığı single çalışmalarına bakmak gerek.

https://www.youtube.com/watch?v=mvfBVG95dag&app=desktop

‘’HİÇBİR ZAMAN DİNLENME SATIN ALMADIM’’

Müzik piyasasının en büyük sorunu nedir?

Bizim piyasanın en büyük sorunu kimse iyi niyetli değil, herkes birbirinin arkasından kuyu kazma telaşında olmasıdır. Belki de birbirimize destek verseydik, her şey başka da olabilirdi, bardağın bir de bu tarafına bakmak gerekir.

Neden Dünya starı çıkaramıyoruz? Sence hangi genç isim dünya starı olabilecek potansiyelde?

Ah Hakan ah, Türkiye de Aleyna Tilkimiz var aşk olsun (Gülüyor)

2020’nin ilk ayında en çok dinlediğin pop şarkılar neler?

Berkay / İki Hece

Sezen Aksu / Yetinmeyi Bilir misin?

Gökhan Tepe / Asmalı

Bir şarkın için hiç dinlenme satın aldın mı?

Asla! Bu konuyu en ağır dille eleştiren kişi benim biliyorsun ki. Asla almadım eğer ki alsaydım da bu zamana kadar yaptığım bütün şarkılar 100 milyon gözükürdü, buna emin ol.

‘’AŞKA KAPALIYIM’’

Senin için aşk nedir? Gökçe âşık olunca nasıl oluyor?

Ben aşkın başında ki sevinci de sonunda ki hüznü de sevmiyorum, o yüzden inanmıyorum. Aşka kapalıyım.

Gökçe Kırgız karşı tarafta ilk neye dikkat eder? En sevmediği insan tipi nedir?

Ukala insanlara tahammülüm sıfır, kendini beğenmiş çokbilmiş ve ego olarak dünyaya gelmiş herkesten uzaklaşırım, kimse farkına varmaz.

Evde nasıl bir Gökçe Kırgız var? Dağınık mıdır? Temizlik yapar mı? Yemek yapar mı?

Tam bir ev kızıyım, asla geceleri dışarı çıkmam. Dostlarım evime gelir hep. Evde yemek yapmayı da temizlik yapmayı da severim, köpeğimle vakit geçiririm, dağınıklığı asla sevmem. Antepli olduğum için güzel yemek yaparım, kitap okurum, film izlerim ve hep evdeyimdir.

Sana göre Türkiye’nin en güzel çifti?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti çok tatlılar.

‘’INSTAGRAM’DAN YÜRÜYORLAR’’

Gözlerin çok güzel, YouTube’ta onlarca yorum var. Gökçe Kırgız fiziksel ve kişilik özellik olarak en çok neyini beğeniyor?

Son zamanlarda gözlerime takmış vaziyetteler. Kendimi seviyorum. Merhametimi seviyorum, vicdanımı seviyorum. Kim canımı acıtsa zaman geçtikten sonra affediyorum, hep affedici ve birleştirici bir yapım var. Bu huyumu da seviyorum aslında.

Kendini eleştirdiğin oluyor mu? En çok hangi eleştiride bulunursun?

Çok eleştiririm, her açıdan eleştiririm. Neden yaptın, niye yaptın, keşke yapmasaydın, neden onu giydin? O, bu, şu… Her konu da kendimi eleştiririm.

Sürekli Kıbrıs’ta sahnedesin, sahnede nasıl bir Gökçe Kırgız var?

Sahnede bambaşka bir Gökçe Kırgız var, onu ben de sahnede tanıyorum aslında. Devleşen, hissettiği her şeyi şarkılarına yansıtan, güçlü, ‘‘Ben buradayım.’’ diyen ve sonsuz mutlu duran bir Gökçe Kırgız var.

Instagram yorumların neden kapalıydı?

Zaman zaman kapatıyorum, zaman zaman açıyorum Hakan’cım. Sosyal medya ekibim ilgileniyor.

Birçok ünlünün başı Instagram mesajlarının ifşa edilmesiyle dertte. Sana hiç dm’den yürüyen oldu mu? Ya da sen hiç yürüdün mü?

Asla yürümedim, bana yürüyen tabii ki oluyor ama ünlü değil merak etme. (Gülüyor)

‘’KADIN OLMAK SOKAĞA ADIM ATTIĞIN AN İTİBARİYLE TEDİRGİN OLMAK DEMEK’’

Türkiye’de kadın olmak nasıl?

Sokağa adımını attığın an itibariyle tedirgin olmak demek. Bazen de hep kavga etmen demek. Ne bakıyorsun? gibi. Türkiye’de kadın olmak çok zor, haksızlığa ve hakarete maruz kalıyoruz, buna sebep olan herkesi kınıyorum.

Sihirli bir değneğin olsa neyi değiştirirdin?

Böyle bir değneğim olsaydı bütün kötü kalpli insanların iyi niyetli olması için kullanırdım.

Dünya nasıl güzel olur? Hayatının mottosu olan söz?

Kötü insanlar olmasaydı bütün dünya güzel olurdu. Hayatımın sözü de ‘’Kalbinizle yaptığınız her şey bir gün mutlaka geri dönecektir.’’ Bu söze çok inanırım ve doğrudur.

En büyük korkun nedir?

En büyük korkum bir gün sevdiklerimi kaybetmek.