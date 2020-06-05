ŞAHABETTİN AYDIN’A GÜLBEN ERGEN DESTEĞİ

HABİB BABAR

İSTANBUL

O’nu denize düşen bağlamasını almak için suya atlayarak sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı oldu…Onun en büyük aşkı bağlaması… Şu sıralar muhteşem bir albümle müzik dünyasına merhaba demeye hazırlanan Şahabettin Aydın, albümde ünlü sanatçı Gülben Ergen’in de büyük desteğini gördü. Yakışıklı sanatçı, ‘'Gülben Ergen ile hayatımda bembeyaz bir sayfa daha aralandı'diyor… Evet dilerseniz sözü çok fazla uzatmadam genç şarkıcıyla sohbetimizi okuyalım…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

26 Nisan 1984 senesinde 18 çocuklu bir ailenin en küçük ferdi olarak Hakkari'de dünyaya geldim.

İlköğretimimi Hakkari merkezde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da bitirdim.

MÜZİĞE OLAN BU SEVDANIZ NE ZAMAN VE NASIL BAŞLADI?

Müzisyen bir aileden geldiğim için Arif Sağ Müzik Okulu'nda bağlama eğitimi gördüm, akabinde solfej, nota ve şan dersleri de aldım.

ERGEN İLE HAYATIMDA BEMBEYAZ BİR SAYFA DAHA ARALANDI'

Askerliğimi Kars/Sarıkamış'ta Askeri Gazinoda 'Müzisyen' olarak yaptım.İstanbul'da tekrar iş yaşamıma dönerken işte o an hayatımda benim için bembeyaz bir sayfanın aralandığını şimdi daha iyi anlıyorum zira benim melek kalpli ablam Sevgili Gülben Ergen ve Çok kıymet verdiğim Sevgili Mustafa Erdoğan Hocam ile çalışmaya başladım. Bu bağ öylesine güçlü ki hala onlarla çalışmanın mutluluğu içerisindeyim. 'Babam, Hakkari yöresinin eski dengbejlerindendi'

MÜZİSYENİZ BİR AİLEDEN GELDİĞİNİZİ DUYDUK. NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Evet, müzisyen bir ailenin müzisyen bir evladı olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Kıymetli babam (mekanı cennet olsun inşaALLAH),Hakkari yöresinin eski dengbejlerinden olup çocukluğumuzdan beri bize şarkılar ve türküler söylerdi. Öylesine içimize işlemiş ki bu müzik aşkı, aile fertlerimizin yarısı sanatçı oldu (gülüyor)Böylece, müziğe aşık bir babanın izinden sanat hayatımıza başladı ve devam etmekte; abilerim, yeğenlerim ve ben. Yani; bana ve sevgili aileme müziği sevdiren ilk hocamız canım babamdır.

'3 YIL EVVEL ÖPME DEDİ, KORONAYI BİLİR GİBİ'

Sanatçı Aydın Aydın abiniz mi?

Evet, büyük abimdir.'Büyükten küçüğe değin sanatçı Aydın Kardeşler' derler bize.

E haksız da sayılmazlar.Bu arada ben evin en küçüğüyüm(gülüyor)İçimizde profesyonel olarak konservatuarı bitirip sanat hayatına ilk başlayan abim Aydın Aydın'dır. 1987 Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği halk oyunları yarışmasında Hakkari'ye ilk Türkiye birinciliğini getirdi.Kendisi yıllarını sanat yaşamına adamış ve bilhassa malumunuz;toplumsal duyarlılığı en yüksek sanatçıların başında gelerek;su israfına, sigaraya, doğaya, temiz çevreye, sıfır atığa, obeziteye, trafiğe, kuzuların sesine, hayvanlara, kadına, aileye kısacası en önemli değerlere dikkat çeken örnek bir sanatçıdır.Korona virüs ortaya çıkmadan 3 yıl evvel 'öpme' diyerek 'yakın temasa ve öpüşmeye hayır!' dedi. 'Korona var öpme,hastayım ben öpme' klibiyle milyonlara seslendi. Bir çok enstrüman çalıp, çok değerli besteler üreten, ilklerin sanatçısı olarak da bilinen abim, evli ve 2 çocuk babasıdır.Diğer müzisyen abilerim de Hakkari'de sanatlarını icra ediyorlar.

'EN BÜYÜK ETKEN, SANATÇI GÜLBEN ERGEN'

Profesyonel müzik yaşamınız nasıl başladı?

Müzik işini evvela hobi olarak tercih ettim fakat çevremdeki insanların ısrarları ile albüm yapma fikri gelişti bende.Albüm fikri uyanmasında en büyük etken ise sanatçı Gülben Ergen.

GÜLBEN ERGEN VE MUSTAFA ERDOĞAN'IN HAYATINIZDAKİ YERİ NEDİR?

Sadece benim değil tüm ailemin hayatına dokunmuştur …. Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan. Özellikle rahmetli babamın hastalığı sürecinde manevi desteğiyle her daim yanımızda olup babacığıma, kendi öz babası şefkatiyle yaklaşmaları beni ve ailemi derinden etkiledi. Bu manada her ikisinin de üzerimizdeki emeği hakikaten çok kıymetli. Dedim ya, tertemiz bir sayfa açıldı hayatıma bu değerli insanların girmesiyle... Bu bağ hakikaten çok güçlü...

'ŞİMDİ BEN BÖYLE BİR İNSANI BAŞ TACI YAPMAYAYIM DA NE YAPAYIM?'

Neden her zaman Gülben Ergen ile berabersiniz?

Çünkü hayatımı güzelleştiren koca yürekli bir annedir, koca yürekli bir insandır Gülben Ergen... Çünkü çocukları üzerinde titreyen, şefkatli bir annedir Gülben Ergen... Çünkü ihtiyacı olan insanların yardımına bir tek lahza olsun durmadan koşup onları kucaklayan bir kara gün Dostudur Gülben Ergen... Çünkü sahiplendiği vatanına, bayrağına yani değerlerine öylesine bağlı,ülkesi için canını verecek kadar fedakardır Gülben Ergen... Çünkü sadece kendi evlatları değil için adeta tüm coğrafyadaki 'Çocuklar Gülsün Diye' onların sıcak bir gülüşünü görmek için 40 ana okulu açıp, çocuklar ile nefes alıp veren bir öğretmendir Gülben Ergen... Çünküler bitmez...İşte böyle dokundu benim hayatıma... Şimdi ben böyle bir insanı baş tacı yapmayayım da ne yapayım? (aklışlıyor)

'GÜLBEN ERGEN, HAYATIMI GÜZELLEŞTİREN İNSANDIR.'

Yani Gülben Ergen; o eşsiz yüreğiyle benim için bazan bir abla, hiç eksik etmediği şefkatiyle bazan bir anne, varlığıyla bana güç katan ve doğru yolu gösteren bazan bir arkadaş, ve müzik hayatıma yön veren ona ışık tutan hocam, üstadım yani çok şey...'Gülben Ergen, benim ailem' Kısacası GÜLBEN ERGEN benim canımın içi ablamdır, benim ailemdir... Ve ben bu koca nedenler mevcutken kendisini çok seviyorum.E şimdi siz bu insana dair, 'hayatımı güzelleştiren insan' demezsiniz de ne dersiniz?..

'GÖZÜMÜN NURU EL YAPIMI BAĞLAMAMIN DERDİNE DÜŞTÜM'

Bağlamanızla denize düştünüz ve ana haber bültenlerinde günlerce sizi gördük. Sosyal medyada da bu durum büyük yankı uyandı adeta sempatik bir fenomen oldunuz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?

Bodrum'da karantina günlerinde sahuru beklerken arkadaşıma müzik dinletisi yapıyordum. Kendimi öylesine müziğin ahengine kaptırmışım ki bir anda boşluğa gelip düşecek gibi oldum. İşte o an 'gözümün nuru el yapımı bağlamamın' (gülüyor) derdine düşüp onu kurtarma refklesiyle bağlamamın kırılmasını önlemek için kendimi dalgalara atıvermişim.Ne bileyim bu derece kamuoyunda yankı bulacağını... Öyle ki Hakkari'den ve ülkenin dört bir yanından sevdiklerim arayıp; 'Geçmiş olsun, nasılsın' diye telaşlandılar :)) Sağolsunlar.

'Gülben Ergen ile albüm mü? Ben bilmem, kendisine sorun...'

Bu haberler esnasında objektiflere sizin Gülben Ergen'e şarkı dinlettiğiniz yansıdı. Sizin yakınlığınızı biliyoruz, bu işin iç yüzü nedir çok merak ettik? Yoksa albümde bir sürpriz mi var?

Biz günlük hayatımızda hemen hergün gerek evde gerek ise dışarda daima Gülben Hanım ile şarkı söyleriz ama sizin neyi kastettiğinizi anlamıyor değilim :))

Malumunuz üzerinde çalıştığım albümüm var ve merak ediyorsunuz biliyorum Gülben Ergen albümümde olacak mı diye? Olur mu olmaz mı sürpriz :)) Kendisine sorsanız... (gülüyor)

'Sadece benim demiyorum çünkü üç evladımın da kıymetlisidir Şahabettin'

GÜLBEN ERGEN ÖNCE VATAN GAZETESİ’NİN SORUSUNU YANITLADI

Şahabettin Aydın sizin için neyi ifade ediyor?

Başta değerli babasını anlatmaya kelimelerim yetmez. Gerçekten çok saygıdeğer bir büyüğümüzdü,

nurlar içinde uyusun. (Gözleri doluyor)

Evlatlarına; 'Edep nedir, saygı nedir, vefa, minnet, hürmet nedir' böylesine güzel öğreten bir babanın emanetidir bana Şahabettin, benim ve bizim için. Sadece benim demiyorum çünkü üç evladımın da kıymetlisidir. Şahabettin, bizim olmazsa olmazımızdır; kardeştir, dayıdır, dosttur. 'birlikte bir anımız olmalı bizim...'

ŞAHABETTİN AYDIN İLE UFUKTA BİR ALBÜM ÇALIŞMASI VAR MI?

Bir de müzik sevdalısıdır Şahabettin.Yıllar içerisinde birlikte mırıldanırken karar verdik ki,'birlikte bir anımız olmalı bizim...' Single mı albüm mü olur, bilmiyorum ama; 'seslerimiz birleşecek bir şarkıda'