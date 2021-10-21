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SAÇ TASARIM VE BAKIM UZMANI ORÇUN EKİZ

Sağlıklı saç için evde saç düzleştimelerini ve maşa yapmamalarını öneriyoruz. Zira bilinçsiz yapılan bu işlemler saçın dokusuna ciddi zarar veriyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 16:17
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SAÇ TASARIM VE BAKIM UZMANI ORÇUN EKİZ

FUNDA AKOSMAN ERMAN


Merhaba Sayın Orçun Ekiz sizi tanıyabilir miyiz? Saç tasarımı kuaförlük mesleğine nasıl karar verdiniz ve yol aldınız?
Orçun Ekiz yaklaşık 20 yıldır sektördeyim, bu mesleğe İstanbul’da başladım çıraklık ve kalfalık dönemimi orada tamamladıktan sonra yaklaşık 10 yıldır kendi işletmemi yöneterek ustalık dönemimi Bahçeşehir’deki kendi adımı taşıyan Orçun Ekiz Coiffeurda devam ettirmekteyim. Mesleğe başlamam, ziyaretine geldiğim İstanbul’daki akrabalarımın beni geçici olarak kuaföre çırak olarak vermesiyle başladı. Kısa süre olarak söylememdeki sebep üniversiteye hazırlanıyor olmamdı, daha sonra mesleğimi çok sevdiğimi ve ustamın bu işte yeteceğimin olduğunu açıktan üniversiteye gidebileceğimi hatırlatması üzerine bende dışardan okumaya karar verip bu mesleğe kalıcı olarak geçiş yapmış oldum.

Son 2 yıldır corona virüs insanları hasta etti, bazıları daha hafif geçirdi ama etkileri yadsınamayacak düzeyde, size saç dökülmesi şikayeti ile gelenlere nasıl yardımcı oluyorsunuz?
Evet, korona insanlar üzerinde ciddi hasarlar verdi ancak bizim tespitlerimiz doğrultusunda virüse yakalanmış kişilerin yaklaşık 5-6 ay sonra, özellikle altını çizmek istiyorum ince telli saça sahip olanların saçlarında ciddi dökülmeler söz konusu tıbbi bir tespit henüz olmadığından kadınların bu durumla alakalı karşılaştığımız olaylar hakkında bizden bilgi alabiliyorlar. Dökülme şikayeti ile gelenleri önce kan tahlili herhangi bir demir, çinko, B-12 eksikliği gibi yakın bir sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz herşey yolunda ise bizim önerdiğimiz doğal içerikli amineksiller dışardan dökülmeyi büyük ölçüde frenliyor.

 


Kısıtlama sürecini nasıl aştınız?
Kıstlama sürecini aslında tam olarak rahat aşmak mümkün değil tüm sektörlerde olduğu gibi en çok kuaförlerde etkilendi. Biz müşterilerimizi yalnız bırakmamak adına kendilerinin evde yapabileceği hijyenik ve tek kullanımlık boya kitlerini evlerine ulaştırdık, bi nebzede olsa mutlu olmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize. Uygulama için çok sayıda telefonla ve görüntülü görüşmeyle destek verdik ki, hiç alışkın olmadıkları bir durum olduğu için saçlarını kuaför dışında ilk defa boya gayretinde oldular.

Sanırım zamanla normal hayatımıza dönüş yapıyoruz, bu senenin trendleri neler?
2021’in en dikkat çeken saç trendlerinden ilki soğuk ve küllü kahve saç renkleri! Hatta bizce senenin en cool trendlerinden! Küllü ve soğuk kahve saç renklerinden en trend olanlarsa kışa doğru geçerken yerini biraz sıcak yansımalı bronz kumral kahveler mocha kahve ve buzlu çikolata kahve saç renkleri çerçeve kısımları aydınlık görünmesi için yaptığımız facelight işmiyle kahve tonlarını bütünleştiriyoruz… Kesim olarak kısa saç sevenler için pixie kesim tarzı ve bob modasının devam ettiğini belirtebiliriz

  

Sağlıklı saç için nelere dikkat etmeli?
Sağlıklı saç için evde saç düzleştimelerini ve maşa yapmamalarını öneriyoruz. Zira bilinçsiz yapılan bu işlemler saçın dokusuna ciddi zarar veriyor. Bunun yanında bakım anlamında sarı saç kullanan kadınlar için saçın yorgunluk derecesine göre önerdiğimiz kolejen keratin hayatlarını aşırı kolaylaştırmakta, evde devam ürünleriyle birlikte rahata kavuşabiliyorlar. İşlemsiz saçlar için saçın yapısını ihtiyacını kontrol ettikten sonra karar veriyoruz.

 

Yüz şekline göre kesim, renk, fön, topuz yapılmalı, siz müşterilerinizi bu şekilde yönlendiriyor musunuz?

Kesinlikle misafirlerimizin yüz hatlarına göre kesim ve topuz öneriyoruz çünkü bizim felsefemiz tam anlamıyla kişiye özel saç tasarımı yapmak. Aldığımız eğitimler doğrultusunda bunun alt yapısına ben ve ekibim hakim. Her zaman kendini yenilemek ve geliştirmek için gerek yurtiçi gerek yurtdışı eğitim programlarında yer almaktayız.

 

Hedefleriniz neler?
Şu anlık hedefimiz 2 yıl içinde en az 5 şube açmak yönünde, bunun yanında yurt içinden, yurtdışından eğitim için gelen arkadaşlara salonumuzda 3 günlük eğitimler veriyoruz bunun daha akademik boyuta taşımak İçin çabalarımız devam etmektedir..

 

Önce Vatan Gazetesi

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Orçun EkizFunda Akosman Ermanönce VatanRöportajKuaförOrçun Ekiz Coiffeurda
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