RON FADLON: DOĞRU BİR EKİP SİZİ HER ZAMAN BAŞARIYA GÖTÜRÜR

RÖPORTAJ: GİZEM YILDIZ

Ron Fadlon enternasyonel bir iş insanı, halkla ilişkilerci ve aynı zamanda da hızlı ilerleyen bir blogger. Moda ve estetik ilgi alanları… Estetik sağlık sektöründe Ron Fadlon çok tercih ediliyor ve güveniliyor. Türkiye’ye dünyanın her yerinden estetik için hastalar getiriyor. Burada kaldıkları süre boyunca en iyi doktorlardan hastaları için randevu ayarlıyor estetiklerini yaptırıyor ve en lüx şekilde konaklatıyor. Sosyal medyada da hızlı bir şekilde ilerleme kaydeden Ron Fadlon yeni projelerle karşımıza çıkmayı planlıyor. Dünyanın her bir yerinden tercih edilen bir insan olduğu için bu konuda da insanlara gerek halkla ilişkiler gerek estetik ve gerek moda konusunda sayısız danışmanlıklar veriyor.

Ron Fadlon kimdir bize kendinizden biraz bahseder misiniz?

Ben 1996 doğumlu bir bireyim. Estetik ve moda alanlarında hizmet veren bir danışmanım diyebilirsiniz. Birde sosyal medyada çok güzel bir takipçi kitlem var. Onun için bloggerlığı da artık iş açılımıma ekliyorum. Enternasyonel olarak çok çevrem var ve tercih edilen bir iş insanıyım diyebilirim. Tüm dünyadan müşterilerim var ünlü ünsüz. Kendilerine elimden geldiğince en iyi danışmanlığı sunmaya çalışıyorum ve çoğu benden memnun kalıyor. Her sektörün olduğu gibi bulunduğum sektörlerinde zorlukları var ama hangi iş sektöründe yok ki? Önemli olan siz bu konun nasıl üstesinden geliyorsunuz ve başarı sağlıyorsunuz. Başarı insanın çok çalışmasından değil doğru ve stratejik çalışmasından geliyor diye düşünüyorum.

İtalya’da yaşıyorsun. Hep orada mıydın?

Küçük yaştan beri İtalya’da yaşıyorum ve burayı çok seviyorum. Hepimizin bildiği üzere İtalya modanın başka kentlerinden biri ve çok güzel bir şehir. Avrupa’nın güzel şehirlerinden biri diyebilirim sizlere. Gerek şehir merkezleri gerek sahilleri her yönüyle yaşanması gereken bir yer. İtalyan insanlar çok cana yakınlar aslında Türklere de karakter yapısı olarak benziyorlar. İtalya’da beni bu açılardan çok tatmin ediyor ve keyif veriyor. İşim gereği çok seyahat ediyorum aslında her yerdeyim diyebilirim sizlere. Tabi bu pandemi döneminde kısıtlamalardan ötürü planlarımda değişiklik yapmak zorunda kaldım. Genel olarak işim gereği çok hareketli seyahat eden biriyim onun için ben dünyanın her yerine gidiyorum, geziyorum.

İtalya’da moda sektörünün cenneti, burada estetik ve moda üzerine çalışmalarınızı nasıl sürdürüyorsunuz?

Çok keyifli sürdürüyorum. İtalyanların görünüşlerine çok dikkat ediyorlar ve estetik yaptırmayı da çok seviyorlar. Güzel yaşamayı iyi giyinmeyi yemek yemeyi ve gezmeyi çok seviyorlar. Bu saydıklarımdan İtalya’da işimi yapmak benim için çok kolay oluyor bu sektöre çok talep var. Boşuna modanın cenneti olmadılar ruhları böyle.

Pandemi estetik ve moda sektörünü nasıl etkiledi?

Her sektörde olduğu gibi bu sektörü de çok kötü etkiledi. Birçok büyük marka zarara girdi. Bununla beraber küçük işletmeler kumaşçılar parçacılar kuaförler vs bu zincir şeklinde bütün sektörü etkiledi hepsi birbirine bağlı. Ama şunu söylemeliyim ki moda çok çabuk adapte olabilen bir sektör. Pandemiye de kısa sürede kendini adapte etti ve yön değiştirip hemen dijitalleşti. Herkes hemen bu duruma göre şekil aldı. Moda zaten sürekli değişken bu sektörün içerisinde olanlar sık değişime alışkın. Değişim ve dijitallik bir süre daha devam edecek gibi onun için şimdilik bu şekilde devam ediyor yani dijital.

Bu süre zarfında dijitalleşme en üst seviyeye taşındı. Siz de bir influencer olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben dijitalliği seven biriyim her şey daha kolay hızlı oturduğunuz yerden hal olabiliyor. Ama her şeyin abartısı fazla dijitalliğinde en üst seviyeye çıkması beni bazen tedirgin ediyor. Elimizde olan bir şey değil değişim bu şekle sürüklüyor bizi. Tüketimin çok olduğu bir dünyada insanoğlu olarak çabuk değişebilmeyi öğrenmeye başlamıştık. Her şeyde bir iyi tarafta vardır birilerinin krizi birilerinin kazancı olabilir dünya bu zıtlıklar üzerinden ilerliyor. Napıcaz ne edicez diye düşünmek yerine hızlı bir şekilde harekette olmamız gerek. Düşünün ama aksiyona geçin hareket edin fırsatları yakalamaya çalışın yani uyanık olun her an her yerden bir şey yakalayabilir kapabilirsiniz. Krizi avantaja çevirmeyi bilmeliyiz bende bunu yapmaya çalışıyorum yaşayıp göreceğiz.

Enternasyonel bir iş insanı olduğunuzu söylüyorsunuz bu çevrenizi nasıl sağladınız?

Kolay bir iş yok ki! İşimi doğru ve en iyisini yapmak için uğraşıyorum ve doğru adımlar atmaya çalışıyorum. Çok güzel bir ekibim var ve onlar bana çok yardımcı oluyorlar. Doğru bir ekip sizi her zaman başarıya götürür. Onun dışında biraz kulaktan kulağa oldu diyebilirim. Başarılı olduğumu duyan birbirlerine söylüyor böylece bana gelen insan sayısı çoğalıyor bu sayede çevrem zamanla artıyor.

Estetik ve moda sektöründesiniz bu sektörlerin şuan ki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu sektörler de diğer sektörler gibi etkilendi. Kolay bir süreçten geçmiyoruz ve önümüzü göremiyoruz. Şuanda daha toparlamış bir vaziyette insanlar korkularını yenmeye başladıkça özel zevklerine yönelmeye başladılar. Estetikten vazgeçmek istemiyor insanlar çünkü herkes kendini aynaya bakınca güzel görmek ister ama bazen de estetik bir ihtiyaç oluyor. Moda da estetik gibi moda’nın içerisinde kendinize uygun parçaları seçip giyindiğiniz zaman iyi hissediyor insanlar ve enerjimiz güzelleşiyor, yükseliyor.

Daha çok hangi ülkelerden müşterileriniz ve danışanlarınız oluyor?

Türkiye, Avrupa’nın diğer çeşitli ülkelerinden İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika’dan çok var.

En çok hangi estetikleri tercih ediyorlar?

Birçok estetik var kişiden kişiye göre değişiyor size net bir şey söylemem çok zor. Örnek vermem gerekirse Burun estetiği, saç ekimi, bölgesel inceltme ve bu sıralar kalça silikonu. Biliyorsunuz dünyada Kim Kardashian’lar sayesinde çok popüler oldu kalçaya silikon taktırmak.

Kendinizi bir marka olarak görüyor musunuz?

Bunu benim söylemem biraz tuhaf geliyor ama evet. Bu kadar talep görmemdeki sebeplerden biride bu bence çünkü bir isim yaptığımı düşünüyorum ve insanların güvenini kazandığıma da inanıyorum.

Ünlü müşterileriniz var mı?

Çok var. İsim vermek çok doğru değil ve ünlü müşterilerimin çoğu kendini gizli tutuyor.

Sosyal medyayı sık kullanıyorsunuz ve sizi çok takip ediyorlar. Sizce neden bu kadar tercih ediliyorsunuz?

Doğal bir insanım işimi doğru yapıyorum. İnsanları iş konularım hakkında iyi bilgilendiriyorum. Onlara detaylı videolar çekiyorum yazılar yazıyorum ve benden bilgi alıyorlar. Bu çok önemli bir şey doğru bilgi almak internet ortamında zor. Bilgi kirliliği var ve ben dürüst bir insan olduğum içinde beni seviyorlar. Birazda kendi tarzımdan ötürüde olabilir. Kendime has bir stilim ve konuşma tarzım var insanlar değişik birini gördükleri zaman seviyorlar merak ediyorlar daha çok takip etmek istiyorlar peşinde olup ne yapıyor şimdi ne geliyor diye merak ediyorlar.

Bu zamanlarda estetiğe olan ilgi nasıl?

Bu zamanlarda inanmayacaksınız belki ama estetiği olan ilgi gayet iyi. Kimse güzelliğinden vazgeçmiyor. Özellikle kadınlar çok düşkün ve çok normal bir durum onları çok iyi anlıyorum. Her bir danışanıma mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışıyorum kendilerini iyi hissetmeleri için elimden geleni ekibimle beraber sağlıyorum. Estetik ve moda vazgeçilmez ikili, ikisi de birbiriyle bağlantılı. Estetik yaptırıp çirkin giyinmek ister misiniz ? Bence hayır. Estetik yaptırıp hem güzel gözüküp hem de güzel giyinmeyi severiz diye düşünüyorum ve öylede oluyor.

Dünyanın gidişatını nasıl görüyorsunuz?

Dünya’nın gidişatı hakkına bir yorumda bulunmak kolay değil. Bu konuda uzman olmuş insanlar finansçılar doktorlar ve politikacılılar bile doğru düzgün bir yorum yapamıyorken ben nasıl yapayım. Madem sordunuz şahsi düşüncem olarak şunları söyleyebilirim. Yaşadığımız durum çok çabuk düzelecek bir durum değil bu duruma göre insanların kendini alıştırıp hayat düzenlerini ona göre kurmaları gerekiyor. Bir müddet daha yaşadığımız durumun süreceğini düşünüyorum. Bu müddette bence minimum 2 sene. Yoğunluk seviyesi zaman zaman artabilir düşebilir ve tekrar yükselebilir ama neticede gene geçmiş olmuyor. Onun için dediğim gibi hayat standardımızı yaşayış tarzımızı değiştirmeye ne kadar çabuk alışırsak o kadar kolay olacak adapte olmamız. Elbet güzel günleri de göreceğiz bu durum böyle devam etmeyecek enerjimizi yüksek tutalım bu durumdan dünyamızı kurtaracak olan gene bizleriz. Farkındalığımızı arttıralım mümkün olduğunca her konuda. Her okuduğumuza inanmayalım kendi araştırmamızı yapalım dikkat bir şekilde.

Gelecek için genç nesil’e önerileriniz neler olur?

Gelecek için genç nesil’e kendilerini geliştirmeleri gerektiğini önerebilirim. İlgi alanlarını çabucak keşfedip onları üstüne yoğunlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğitim sistemi çok etkilendi gençler evlerinde sosyalleşemiyor ve bu gençleri bunalıma itiyor. Bu durum doğru ve bu duruma teslim olmak yerine bu konun üstesinden nasıl gelebiliriz diye düşünmeleri gerekiyor. Tabi ebeveynlere çok büyük görevler düşüyor. Bu konu hakkında sizinle çok uzun bir sohbet edebilirim.

Dünya modasının gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz sizce moda şuan ki duruma ne kadar ayak uydurabildi?

Moda şuan ki duruma çok ayak uydurdu hemen dijitalleşti sanki dünden hazırmış gibi. Sosyal medya bu konuda çok yardımcı oldu tüm moda severler zaten sosyal medyada çeşitli şeyler yapmaya başlamıştı. Dünya’nın şuan ki hali de bu konuların hızlanmasına sebep oldu. Moda çok hızlı adapte olabilen bir alan. Moda demek hızlı değişim demek moda demek kendinizi hemen yenilemek demek. Moda’nın bir bu konularda bir sorunu olacağını düşünmüyorum moda her ortama ve duruma kendini adapte eder. Moda severlerde hızlı değişebilen ve bu duruma ayak uydurabilen kişiler zaten. Bu saydıklarım sadece birkaç özellik bunun dışında birçok özellik sayabilirim. Ama genel olarak bak gerekirse görüşüm bu şekilde.

Enerjinizi yüksek tutmak için neler yapıyorsunuz?

Enerjimi yüksek tutmak için birçok şey yapıyorum yoga, meditasyon, kitap okumak, araştırmak, işime daha da sarılmak ve dünyayı takip etmek gibi. Enerjimizi yüksek olmak zorunda. Bu öyle bir dönemki aslında bir nevi kişisel savaş bu savaşta galip gelmek için kendimizi bir şekilde güçlü tutmak zorundayız yoksa kaybederiz. Enerjinizi yüksek tutmak için size iyi gelen ne varsa zaman’a bölerek yapın. Bağırmak mı iyi geliyor bağırın, klasik müzik mi dinlemek iyi geliyor dinleyin gibi….

Bu işlerin içerisinde olduğunuz için sıkıldığınız oluyor mu?

Hayır çünkü çok seviyorum ve her zaman ilgilendiğim konular. Ben her şeyden önce işimi seviyorum çalışmayı seviyorum ve benim için çalışmak hiçbir zaman sıkıcı olmaz. Asıl çalışmasam sıkılırım. Kendimi her zaman geliştiriyorum gerek işim ve gerek tüm dünya hakkında kendimi bilgilendirmeyi çok seviyorum.

Hobilerinizden bahsetmedik, hobileriniz var mı? Varsa neler?

Hobilerim kitap okumak ve doğada yürüyüş yapmak. Bunların ikisini çok seviyorum beni yeniliyor. Kitap okumak başlı başına zaten bilgi kaynağı okumak bizleri her zaman ileri atar ve geliştirir. Okumak kadar güzel bir şey var mı diye ben size sormak istiyorum ! Bir diğeri de doğada yürüyoruz doğayla bütünleşmek. Doğayla her zaman bir arada olmamız gerek bizlerde doğadan geldik. Doğayı çok sevmeliyiz, bütünleşmeliyiz ve iyi bakmalıyız.

Yeni Çağrı Gazetesi’nden alıntıdır.