ROBİN HOOD OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM…

RÖPORTAJ:Habib BABAR

İSTANBUL

O bugüne kadar yardıma muhtaç birçok insanın yanında oldu. Yaptığı yardımları hep gizli tuttu. Çünkü yapılan yardımların gizli tutulmasının daha doğru olduğuna inanıyor. Bizde Hızır gibi hayır sever iş insanını makamında ziyaret edelim dedik. Yanıma Sosyal medya fenomeni sevgili dostum Mehmet Berk Ergin’i de alarak yola koyulduk. Kapıda bizleri ünlü iş adamının güler yüzlü ekibi karşıladı.Tam bir aile ortamının mevcut olduğu binada adeta huzur buluyorsunuz.. İş insanı Erdoğan Uludağ’da personeli gibi mütevazi kişiliğiyle büyülüyor bizi… Yapmış olduğu onca yardımın mutluluğunu yaşayan Erdoğan, ’Robin Hood’ benzetmesine ise çok kızıyor ve ‘Biz çalarak dağıtmıyoruz. Kazancımızdan destek bekleyen insanalar ve tüm canlıların yanında olmaya çalışıyoruz’diyor. Başarılı iş insanı Erdoğan Uludağ, usta gazeteci Habib Babar’a dobra dobra konuştu.

ERDOĞAN BEY İŞ TEKSTİL HAYATINA NE ZAMAN BAŞLADINIZ?

1994 yılında başladım. Yani ilk maaşımı aldığı yıl gönüllere ve hayallere dokunmaya başladım.

2002. ve 2010 yılında şirketlerimi kurdum. Çünkü bu beni mutlu ediyordu. Ama hedefim şuydu: İleride İnsanlara yetebilecek kadar parası olsun. insanlara dokunabileyim, öncelikliği ihtiyaç sahibi çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere tüm mağdur ve mazlum vatandaşlar için bir şeyler yapabilmek…Kadınlar için birşeyler yapabilek. Ezilenler için birşeyler yapabilmek. Diğer canlılar için bir şeyler yapabilmek, tabiat için bir şeyler yapabilek ve bu hayalimi de çok şükür işlerim yolunda gittiği sürece gerçekleştirmeye devam edeceğim.

ROBİN HOOD BENZETMESİNE NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?

Bu soru karşısında gülerek yanıt veriyor… Hiç bir şekilde Robin Hood olmak gibi bir özelliğim ve hevesim yok. olsa olsa olsa İnsan'ın İ harfinin noktası olabiliyorsak ne mutlu bana.

PEKİ KAÇ YILDIR HIZIR GİBİ İNSANLARIN YARDIMINA KOŞUYOR SUNUZ?

Seneler önce…. Bir bakkalın önünden geçiyordum. Bir amca gördüm, böyle eli kafasında deftere bakıyor. Veresiye defterine... kara kara düşünüyordu.İçeri girdim. Nasılsın Dayı falan derken “İyiyim yeğenim. Borçlara doyduk” dedi. Ne kadar borç var bu defterde diye sordumu. “Çok var” diye cevap verdi. En önemli ve en çok borcunu geciktirenin borcu ne kadar diye sordum. Bakkal “Beş kişi, bu kadar para.”dedi. Buyur dayı, bu senin demiş. “Sen kimsin?” diye sordu bakkal. Allah'ın bir kuluyum dedim… Bu borçları kapatırken, bakkallar kendisini isim olarak tanımazlar, çünkü sürekli değiştirir ismini..Borcu ödenen insanlarda kendisini tanımazlar.Bireysel desteklerinin de kendi ekibi var. Sosyal devlet kavramı yeterince oturmadığı sürece bireysel yardımların katkıların faydası bir noktaya kadar olabiliyor. Yardımın çeşidi yok. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan hiç bir şekilde, özellikle Her anlamda bizim için yardım, insanların nefes alabilmesidir...

Hiç bir çetelesi yoktur. İstisnai durumlar söz konusu değil ise hiç bir şekilde burs verdiğimiz öğrenciyle, veya destek verdiği insanlar ile bu güne kadar, bir defa dahi tanışmışlığımız yoktur.. Doğru yere destek olmak yeterli geliyor

NE KADARLIK YARDIM YAPIYORSUN?

Bilmiyorum! Hani sen bir tane saati tercih ediyorsun, Marka bir saat tercih ediyorsun; ama diğer yanda 15-20 tane de tercih edebilen olabiliyor. Belki pahalı bir araba almak gibi... Ben 15-20 tane tercih edecekken kendi bütçemi böyle kullanıyorum beni daha mutlu ediyor.

HER ULAŞANA YARDIM EDİYOR MUSUNUZ?

Her ulaşana yardım etmiyoruz! Ekibimiz yerinde gidip inceliyor, muhtarlıkla görüşüyor. Öğrenci ise öğrenci belgesi alıyoruz. Bir de hastalıksa esas konu hastalık derecesine bakıyoruz. Çünkü o kadar çok talep var ki... Tabi ki bu şekilde yardım eden Tek kişi Erdoğan Uludağ değil Farklı bölgelerde, farklı zamanlarda İsim vermeden yardım eden insanlar olduğunu görüyoruz. Bu destekleri gördükçe de mutlu oluyorum. Başarılı,dinamik,azimli bir ekiple çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan gerçek ihtiyaç sahipleri bize ulaşıyorlar. e posta adresimiz var veya DM'den ulaşıyorlar. Bunlar arasında tabi ki araştırma içerisine giriyoruz, öncelik vermemiz gereken konular oluyor. Gerçekliğine inandığımız konular bizim için çok önemli. Çünkü maalesef şöyle bir gerçek de var: kötü niyetli insanlar da var!

YENİ PROJELERİNİZ İLE İLGİLİ BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Eylül Ayı’nda ekimiz ile daha da profesyonelleşerek Umut olmaya devam edeceğiz.

(Gülüyor)… Gerisi sürpriz kalsın…

BİRÇOK İNSANA YARDIM ELİ UZATTINIZ VE BU YARDIMLARINIZI PEK DEŞİFRE ETMEDİNİZ BUNUN NEDENİ NEDİR?

3 yıl öncesine kadar tercihim bu yöndeydi, ancak dostların benim gibi örneklerin çoğalması açısından ön plana çıkmamın doğru olacağın ısrar ile telkin ettiler ve o şekilde sosyal medya da paylaşmaya başlandı. Ama yine de yapılan desteklerin ortalama %60’ı paylaşılmamaktadır. Çünkü insanların özel durumları olabiliyor. O nedenle fazlasını paylaşmıyoruz.

EROĞAN BEY,BU KEYİFLİ RÖPORTAJ İÇİN SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Benimde çok keyif aldığım bir röportaj oldu.Asıl ben teşekkür ediyorum.