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Rıdvan Yıldırım 'ŞARKILAR ŞİRKETTEN' dedi

Kıvanç Terzioğlu’nun röportajı için tıklayınız...

23 Ocak 2022 Pazar 10:20
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Rıdvan Yıldırım 'ŞARKILAR ŞİRKETTEN' dedi

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Türk pop müziğinin yeni isimlerinden Rıdvan Yıldırım ile bir araya geldik ve yeni şirketi hakkında kısa bir röportaj gerçekleştirdik. İşin mutfağında da olan Yıldırım: “Bütün projelerimi kendi Youtube platformumdan yayınlayacağım.” dedi. 

Daha önceki projelerinizde hangi şirketlerle çalıştınız ve size nasıl bir katkısı oldu? 

İlk single çalışmam olan “Aşk Yarası” 3 Adım Müzik etiketiyle tüm dijitallerde yerini alırken, ikinci single çalışmam “Yıllara Diredik” ise DMC etiketi ile yeniden tüm dijitallerde yer almıştı. Belli bir dinleyici kitlesine ulaşmamda bahsi geçen şirketlerin desteği yadsınamaz, açıkçası bana olan tek katkılarının bu yönde olduğunu düşünüyorum. 

Kendi şirketinizle çalışma kararı almanızın sebebi nedir, yeni şirketle birlikte ne tür çalışmalar eklenecek? 

Samimi olmak gerekirse özellikle Türk popunda belli kriterlerden uzaklaşmak ve daha özgün klipler sunmak için kendi müzik şirketimle devam etmeye karar verdim. Bunun yanı sıra kendi şirketime yönelten sebeplerden bir diğeri de emeğimin finansal karşılığını alamıyor olmamdı. Takdir edersiniz ki bir şarkı dinleyiciye sunulurken arka planda çok büyük emek ve istikrarlı bir çalışma yatıyor tüm bunlardan sonra emeğinizin karşılığını alamamak demotiveye neden oluyor. Kendi şirketimin diğer bir avantajı da “Aşk Yarası” ve “Yıllara Direndik” şarkılarımın remix versiyonlarını da serbest bir şekilde paylaşacak olmam. 

Peki yeni şirketinizle beraber sizi önümüzdeki günlerde hangi tür çalışmalarla göreceğiz? 

Yeni yılda birçok single çalışması hazırlığı içindeyim. Atilla Taş, Tan Taşçı gibi önemli bestecilerin yer aldığı çalışmaların yanı sıra bir de kendi bestem ile dinleyicilerle buluşacağım. Ayrıca birkaç adet 90’lar şarkısı coverlayacağım. Hepsinin planları yapıldı çalışmalara başlandı bundan sonraki süreçte günümüz soundlarından uzak daha çok akustik çalışmalar ile dinleyicilerin karsısında olacağım. Yeni yılda yine yoğun bir konser takvimi olacağı için sahne çalışmalarımı da sürdürdüğümü belirtmek isterim. 

Fake izlenmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bunu tamamen emeğime haksızlık olarak görüyorum. Gece gündüz emek verip sonrasında kendimi tamamen sayısal olarak kandırmanın her şeyden önce kendime yaptığım bir saygısızlık olacağını düşünüyorum. Kendimi bildim bileli az ama özden yanaydım. 

Gün geçtikçe adınızdan söz ettirmeye başlıyorsunuz, yeni şarkı ve konser müjdeleriniz var. Peki bu işin mutfağında hangi isimlerle çalışıyorsunuz? 

Aşk Yarası şarkısıyla yollarımızın kesiştiği aranjör Emre Bayar ile yeni çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mix-Mastering konusunda Özgür Yurtoğlu ile çalışmalarımızı tamamlarken alınan karar ve planlamaları yeni menajerim Ece Kılboz ile yapmaktayız.

Başarılar Diliyorum Kardeşim sana 

Çok teşekkür ederim Kıvanç abi valla :))))

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