Rıdvan Genç: Her karanlığın bir aydınlığı vardır

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Fitness antrenörü Rıdvan Genç ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle evde kaldığımız bu günlerde spora evde devam etmenin püf noktalarına ve Ramazan ayında sahip olunması gereken antrenman ve beslenme takvimlerine dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Rıdvan Genç kimdir?

Merhaba, öncelikle bu röportaj için teşekkür ederim. 1994 yılında Niğde’de doğdum. Ömer Halis Demir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunuyum Spora 6 yaşında taekwondo ile adım atmış ve o günden sonra hayatını sporla geçmiş biriyim. Her zaman hayalleri, idealleri olan ve bunu başarmak için elinden geleni yapan bir insan olmak için uğraşmışımdır. Fitness antrenörlüğünün haricinde instagram üzerinden e-ticaret yapmaktayım. Daha fazla uzatmadan bu röportajı okuyan arkadaşlarımıza şunları söylemek isterim; bizi bu hayatta iki şey kurtarır: Hayallerimiz ve çalışmak.

Fitness ile nasıl tanıştınız?

Fitness ile 2010 yılında uzun boylu, cılız bir çocukken kilo almak için bir spor salonunun kapısından girerek tanıştım. O sıralar kick boks sporu ile ugraşyordum. Bir süre sonra sadece fitness sporuna yönelip, bu spora hayatımı adadım.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sebebiyle antrenmanlarına evde devam edenlere hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Kesinlikle evde kaldığımız bu dönemde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, beslenme alışkanlığımızı ve uyku düzenimimizi bozmamaktır. Bu dönemde çok büyük gelişimler beklemek yerine olduğumuz yerden gerilememek, asıl amacımız olmalıdır. Gelişme olmaz, demiyorum. Sadece ilk hedefimiz, olanı korumak olmalıdır. Bu dönem geçtiğinde, her şey düzeldiğinde dışarı çıkmayı nasıl istiyorsunuz, sadece bunu düşünün. Her karanlığın bir aydınlığı vardır, unutmayın.

Evde spor yapmak için hangi spor araç ve gereçlerine ihtiyaç vardır?

Evde spor yapmak için evde olan her şeyi kullanabiliriz, yeter ki hayal dünyanızı kullanın. Mesela bir su şişesi, sandalye, oklava, içi doldurulmuş poşetler vs. En önemlisi şu; kendi vücut ağırlığınız bile bu dönemde spor yapmaya yeterlidir. İsteyin, yeter.

Evde spor yapmak, motivasyonu nasıl etkiler?

Spor salonunda spor yapmak, motivasyonu daha çok olumlu yönde etkiler; ama söylediğim gibi hayal edin ve bir gün o evden rahatça çıkacağınızı düşünün. Bu, sizin en büyük motivasyonunuz olsun.

Ev, istendiği durumda spor salonuna çevrilebilir mi?

Kesinlikle çevrilebilir; ama asıl soru şu: “Bunu yapabilmek için herkesin imkânı var mıdır? Bu imkâna sahip olan çok kişi tanımıyorum. Maliyeti epey fazla olacaktır.

Evde spor yapmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Bu dönemde evde spor yapmak, tartışmasız avantajdır; çünkü bu sancılı dönem elbet bitecek ve salona döndüğümüzde bunun avantajlarını daha iyi göreceğiz. Evde spor yapmanın dezavantajı ise istediğimiz gelişmeyi spor salonunda yaptığımız antremana kıyasla göremeyecek olmamız. Motive olmamız zordur.

Antrenmanlarına evde devam eden öğrencilerinizi nasıl motive ediyorsunuz?

Antremanlarına evde devam eden öğrencilerim için hem salona ait sosyal medya hesabından hem de şahsi hesabımdan evde yapabilecekleri antreman programlarını paylaşıyorum. Öğrencilerimle sürekli iletişim halindeyim.

Ramazan ayında hangi antrenmanlara ağırlık verilmelidir?

Ramazan ayında uzun süredir spor yapan arkadaşlarıma iftardan hemen önce antrenmanlarını yapıp iftarlarını açabileceğini söyleyebilirim. Bunu spora yeni başlayanlar için önermiyorum. Spora yeni başlayanlara iftardan iki buçuk saat sonra antrenman yapmalarını öneririm.

Ramazan ayında spor yapmanın yan etkileri olur mu?

Bu, kişiden kişiye değişir. Herkes için bir şey söyleyemem tabii; ama bilinçsiz şekilde yapılırsa zararı olabileceğini belirtmek isterim. Bu dönemde vücudun aldığı karbonhidrat, protein, yağ ve su dengesini kesinlikle kurmamız lazım. Sporumuzu yaptığımız saat de önemlidir. Bilinçli yapıldıktan sonra bir sıkıntı olmayacaktır.

Ramazan ayında nasıl bir beslenme takvimiyle hareket etmek gerekir? Okurlarımıza hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Ramazan ayında gıda alımı gece ve sabah -yakın zamanda- gerçekleşir. Vücut kitlesi, genel olarak değişmez. Toplam enerji alımı, kabaca sabit kalır ve karbonhidrat, protein ve yağ tüketiminde küçük değişikler görülür. Uygun zaman beslenmesi olmadığı için egzersiz adaptasyonu azaltır. Yüklemenizi iyi yapın, su dengenizi kesinlikle koruyun. Yarışmacı değilseniz küçük değişiklikler dışında sizi etkilemeyecektir.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Vücudunuza iyi bakın. Yaşamak zorunda olduğunuz tek yer, orasıdır.