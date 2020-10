RESSAM NESRİN ÇELİKKAYA İLE RÖPORTAJ

ZAMBAK KARABAY

Nesrin Hanım Merhaba... Nasılsınız? Okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Merhabalar Zambak Hanım, öncelikle bana kendimi tanıtma fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ben Nesrin Çelikkaya 1965 yılında İstanbul da doğdum. Lise eğitimim devam ederken evlilik yapıp, üç çocuk dünyaya getirdim. Çocuklarımla beraber büyüdüm ve onlarla birlikte eğitim hayatıma devam edip her zaman rol model olmaya çalıştım. Aynı zaman da gün geçtikçe içimdeki sanat aşkı büyüdü daha fazla merak edip araştırmaya ve kendimi hem müzik alanında hem de resim alanında geliştirmeye çalıştım.

Sanat hayatınız ne zaman başladı? Sizi resim sanatçı olmaya yönlendiren ne ve kim olmuştu? Okuyucularımıza bahsederseniz duyarlılığınızda önem arz edecektir...

Sanata olan sevdam aslında çocukluğum da başladı. Babam çok güzel resimler çizip, yağlı boya tablolar yapardı. Bizi sanat ve eğitim alanında hep yönlendirmeye çalıştı. Ancak resmi olarak, 17 yıl önce evimizin yakınındaki konaklara giderek resim hayatıma başlamış bulundum. Resim yapmaya başladığım zaman, kendimi yeni bir liman bulmuş gibi hissetim ve resimle ilgilenmek artık benim özel bir sığınağım olmuş oldu. Kendimi resim yaptıkça, çizdikçe, boyadıkça keşfetmeye ve de dünyaya daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Resim sayesinde çoğu olumsuzluklardan arındım. Her fırça darbesinde resim sanatıyla ilgili daha çok bilgi öğrenmek istediğimi fark ettim. Bu farkındalığı yaşadığım an itibariyle karşıma sevgili Pınar Koni benim çok değerli hocam çıktı.

“Yaşam pazılını güzelliklerle doldurmak istiyorum... Pınar hocama teşekkür ediyorum bana özgürce Resim yapmasını öğrettiği için” diyorsunuz... size bu kadar manidar cümlelerle teşekkür bildirimi yapmayı sağlayan Pınar hoca kimdir?

Hayatımı puzzle gibi görüyorum. Her an farklı şeylerle dolduruyorum. Tamamlayıp, tamamlanıyorum. Bu puzzle’ da hayatımda olan herkesin iyi ve kötüsüyle bir dokunuşu var. Sevgili Pınar hocamı tam 7 sene önce tanıdım. Herkesin hayatında çok değer verdiği, kalbine dokunan ve unutamadığı bir öğretmeni bir hocası ve yol göstericisi olur. Pınar hocam bana sanat anlamında çok eşsiz yollar gösterdi. O yollarda daha çok şey öğrendim yeni insanlar tanıdım ve deneyimler kazandım. Pınar hocamdan Çağdaş Sanatlar eğitimi alıp sergilere katılma şansı elde ettim. Hayatımın dönüm noktası sayesinde başlamış oldu. En önemlisi zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasak bile empati kurmamı geliştirdi. Özgürce içimdeki duyguları yansıtmamı sağladı. Her zaman bana öğrettikleri verdiği motive ve enerjisi resmin başına geçtiğimde aklımdaydı ve ben resme bu sayede daha tutkulu bir şekilde sarıldım. Bana bu kadar güzel şeyler kazandırıp özellikle de sanat anlamında yeni bir farkındalık oluşturduğu için kendisine çok teşekkür ediyorum.

Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Aldığım eğitimler sonunda belli bir kalıp içerisinde resim yapmaktan vazgeçtim. Resimlerimde hep kendimden ve çevremden bir parça bulunuyor. Ben zihnimdekileri ve kalbimdekileri olduğu gibi resimlerime aktarıyorum. Bazı insanlar karışık bulabiliyor ama benim için hepsi oldukça berrak. Resimlerimdeki vermek istediğim mesaj o an dünyada yaşanılan olaylara ve de benim duygu durumuma göre değişiyor. Bakıldığında her şeyin farklı bir anlamı olmuş oluyor… resimlerin çoğunda da yaparken çektiğim fotoğraflardan faydalanıp kolajlar haline getirerek çizimleri birleştiriyorum. Resim yaparken ki asıl amacım her yaş grubuna örnek olup, insanlara dokunabilmek... eğer bir kişiyi bile olsa sanata teşvik edebilirsem bunun çok büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ben sanat sayesinde olumsuzluklardan arınıyorum. Duygularımı resim ve müzikle yansıtıyorum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum ve göstermek istiyorum.

Yapmış olduğunuz eserlerinizdeki kırmızı gözlük neyi ifade ediyor? Meta olan kırmızı gözlük ile verilmek istenen mesaj nedir?

Pınar Koni, sayesinde özgürce kendimi ifade edip, resimler çizmeye başladım. Kırmızı gözlük benim için üçüncü bir göz ve yanımda yokken bile her daim Pınar hocamın yansıması… bazen farkında olmadan da resimlere kırmızı gözlüğü eklemiş oluyorum. Bu da artık dışa vurum tarzına ne kadar alıştığımı göstermiş oluyor.

Tarzınızı oluşturan etkilendiğiniz bir sanatçı oldu mu? Olduysa... kimlerden etkilendiniz?

Tabiki ilk olarak kendi hocamın resimlerinden etkilenerek yeni tarz elde ettim. Klasik resimlerin dışına çıkıp kendi özgünlüğümü yakalamış oldum. Dışa vurumcu sanatçılardan çok etkilendim. Onların hangi ruh haliyle o resimleri yaptıklarını merak ederim.Türk ressamlarda Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun resimlerini beğenirim... yabancı sanatçılardan Pablo Picass,Edward Munch, Modigliani ve dışa vurumcu sanatçıları takip edip resimlerini beğenirim.

Türkiye’de katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Türkiye de katılmış olduğum sergilerde resimlerimi gören sanatçılardan bu zamana kadar güzel yorumlar aldım. Çalışmalarımı değişik bulduklarını söylüyorlar bu da beni mutlu ediyor.

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler var mı?Temalarınızı nasıl oluşturuyorsunuz ?

Resimlerimi yaşanmışlıklar üstüne çiziyorum. Çizimlerim kağıdı kalemi elime alınca çıkan duygular. Belkide kendimin yansıması portreler ya da diğer çizimlerimde çektiğim fotoğrafları karışık teknikleri kullanarak özgürce resim yapma isteğim...

Ressam olmanızın yanında, ilginiz ve çalışmalarınız olan bir sanat dalı var mı? Okuyucularımıza bahseder misiniz?

Çocukluğumdan beri bir çok sanat dalına ilgi duydum enstüraman çalmayı çok istedim yedi yıldır Ud eğitimi alıyorum... Ud çalmayı çok seviyorum hala ud eğitimime devam ediyorum.

Ne tür sanat eserleri üretiyorsunuz? Felsefi olarak temanız nedir? Duyarlılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Genel olarak sanat eserleri, doğayı ve insanı konu alır. Bende hepsinden yararlanıyorum. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi duygularımı harmanlayarak dışavurumcu eserler sergiliyorum. Sık sık çizdiğim resimlere çok güzel yorumlar ve beğeniler geliyor. Resimlerimi sergilediğim hesabımda çoğu ülkeden ve şehirden insanlar resimlerime yorum yapıyor. Zaman zaman resimlerimin anlaşılamadığı oluyordur tabi ki de... ancak ben her zaman gittiğim yoldan gidip kendimi yansıtmaya bu tarzda resimler çizmeye devam edeceğim.

Sanat camiasının ve sanatseverlerin size yaklaşımı ne durumda? Size olumlu/olumsuz yanları nelerdir?

Bu zamana kadar tanıdığım kişilerden oldukça motive edici sözler ve de destek aldım. Bu olumlu dönüşler sayesinde de kendi özel sergimi açmak için daha çok kararlı ve azimle ilerlemeye çalışıyorum. Hepsinin yorumları benim için çok kıymetli ve değerli, beni takip eden, destekleyen ve de yapıcı eleştiride bulunan herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum.

Kendinizi resim ya da sanatsal ürünler yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Malum zamanda maddi değer kazanımı da önemli...siz ne diyorsunuz?

Kendimi şartlandırarak bir şeyler üretmem benim için imkansız bir şey. Ben içimden gelerek resimlerimi oluşturuyorum. Her gün resimlerime ve uduma zaman ayırıyorum onlara zaman ayırmak için vaktimi planlıyorum. Bir gün bile onlarla ilgilenmesem ruh halim hemen değişiyor ve kendimi mutsuz hissediyorum. Resimlerimi satıp para kazanmak gibi bir amacım da yok. Hatta günün birinde kendi kişisel sergimi açarım bulunduğum galerilerde resimlerim önceden satılır diye zaman zaman üzüntü duyuyorum. Ama tabi ki resim malzemelerinin de fiyatları yüksek, ancak insan sevince her şeyi yoluna koyuyor. Benim için bir kağıt ve kalem olsa bile sanatımı asla bırakmayacağım.

Ülkemizde resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Son dönemler de özellikle, sosyal medyanın kullanımın yayılmasıyla birlikte resime ilgi duyan gençlerin arttığını düşünüyorum. Ben gittiğim sergilerde ve internet üzerinden karşılaştığım, konuştuğum meraklı insanları görünce çok mutlu oluyorum. Tabi ki tam anlamıyla bilgi olabilmesi için bizim gibi sanatseverlere de büyük iş düşüyor. Benim hayalini kurduğum ve yakın zamanda yapmayı planladığım bir şeyde, parklarda ve sahillerde resimler yapıp insanların görmesini sağlayıp ilgi uyandırmak. Gördükleri resimlerden ve çizimlerden insanların teşvik olmasını sağlamayı hedefleyip diliyorum.

Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumda? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Pandemi döneminde resim yapmaya hep devam ettim. Ancak tabiki de gittiğim kurumlar bu dönemde kapalı olduğu için hocalarımdan ve arkadaşlarımdan ayrı olmak zorunda kaldım. Umuyorum yeni dönemde ve en yakın zamanda tekrar bir arada olup, eğitimlere kaldığım yerden almaya devam edeceğim.

Solo sergi açtınız mı? Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Solo sergi için Pandemi dönemi öncesinde bir çok yere başvuruda bulundum. Fakat dünyayı etkisi altına alan bu Pandemi nedeniyle sergilerin çoğu da ileri tarihlere ertelendi. Katıldığım Karma Sergiler bana sanatsal yönden oldukça katkı sağladı tabiki yeni sanatçılar tanıyıp onların resimlerini yakından inceleme fırsatı buldum. Sergilere katıldıkça, resimlerimi paylaştıkça mutlu oldum ve daha azimle özel sergim için çalışmalar yapmaya başladım.

Yaptığınız sanat eserleri ilgi görüyor mu? Tabii ki manevi yönünün dışında maddi olarak da faydalı oluyor mu?

Yaptığım çalışmaları sanatçılar, resim hocalarım ve çeşitli galeriler oldukça beğenerek beni daha fazla eser oluşturmam için teşvik ediyorlar. Maddi olarak bana kazandırdıkları asla önemli olmadı ben manevi değerleriyle ilgileniyorum.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu? Tanım için bizimle hesabınızı da paylaşır mısınız...

Resimlerimi nsrnart instagram hesabından paylaşıyorum. Dünyanın farklı yerlerindeki sanatçı ve takipçilerin güzel yorumları benim için oldukça önemli ve motive edici oluyor. Bende her takip ettiğim sanatçı ve ressam arkadaşlarımdan farklı şeyler öğrenip, çalışmalarını çok takdir ediyorum...

Sanatseverlere bilgi olması için yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Kasım 6-7-8 tarihlerinde NişArt galerinin düzenlediği Karma Sergiye Vadi İstanbul’ da katılacağım. Yeni projem tabiki kişisel sergimi açabilmek daha çok çizimler yapabilmek. Benim için mekan önemli değil sokaklarda, parklarda ve her yerde resimlerimi sergilemek istiyorum.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir ?

Hayattaki tek istediğim şey Pınar hocamla şu an kendisi Ankara’ da bir arada olup resimler çizmek sergiler açmak istiyorum. Benim resim azmimde kendisinin emeği çok büyük... Pınar hocam gibi gençlerin hocaların olması, sihirli değneğiyle öğrencilere dokunmaları gerekiyor... kendisine hayatıma yeni bir yön verdiği için teşekkür ederken, size ve gazeteniz Önce Vatan’ a da ayrıca saygılarımı sunuyorum...