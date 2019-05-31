RESSAM GÜLER SİPAHİ İLE SANATINA DAİR SÖYLEŞİ...

Merhaba Güler Hanım...Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Ressam olarak okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Zambak hanım öncelikle sizi kutluyorum. Sanata ve sanatçıya verdiğiniz değer için...bütün resim yapan sanatçılar gibi bende doğa aşığı bir insanım ve resim yapma arzum doğadaki tüm güzellikleri ve renkleri tuvale aktarmak isteği ile başladı. Size çok teşekkür ediyorum bana resimlerimi ve bu sanat hakkındaki düşüncelerimi paylaşma imkanı tanıdığınız için...

Ben 1966 İstanbul doğumluyum. 4 yıl Makina Ressamlığı eğitimi aldığım mesleğimi yapmadım. Genç yaşta ticarete atılıp bir moda evi sahibi oldum. Uzun yıllar gelinlik ve gece kıyafetleri çizip üretim yaptım. Özel sipariş çalışmak çok keyifliydi. Kişiye özel tasarım yapmakla müşterilerimi her daim memnun ettim. Bende zevkle çalıştım. Emekli olmaya karar vermemin tek sebebi hep hayalini kurduğum resim yapma arzusu oldu.

Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapma sanatına yönlendiren ne olmuştu?

Resim yapmaya İlkokulu sıralarında resim derslerinde doğa resimleri çizerek başladım. Kendi resmimi tamamlayıp yerleştirmeyen arkadaşlarımın resimlerini de çizerdim. Yaptığım resimlerim sınıfımıza ve okul koridorlarında sergilenirdi. Resimlerimin beğenilmesi beni çok mutlu ederdi. Lise yıllarında meslek okulu olduğu için makine parçaları çizerdim çok iyi notlar almama rağmen mutlu olmazdım.

Ressam olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek daha mı ön planda oluyor? Siz eğitim aldınız mı?

Eğitim...çocukluğumdan beri resim yapıyorum...Fakat ara vermek durumunda kaldım...Halk Eğitim Kursları’nda resim yapmaya tekrar başlayarak kendimi daha da geliştirdim. Ve 4 yıldır yağlıboya tablo çalışıyorum. İlk sergim Karma Sergi olan “Mesafeler” adlı sergiye Luna Sanat Galerisi’nde küratörlüğünü Serdar beyin yaptığı sergiye davet alarak 5 eserim ile katılarak oldu. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Birde sizi orada tanıdım. Şu an kendimi tanımlama fırsatı buldum. Size teşekkür ederim.

Ressam olarak etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Ben bütün resim sanatçılarını beğeniyorum. Herbirinin eserleri çok değerli. Yerli ve çok değerli sanatçılarımızdan Devrim Erbil, Nuri İyem, Bedri Baykam, Abidin Dino, Mübin Orhan...yabancı sanatçılardan Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Vımcent Van Gogh,Paul Cezanne...daha kimler?...

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Temanız nedir?

Benim elimde fırçam olsun inanın her türden resim yapmayı seviyorum. Ama özelliğim doğa ve kadın...

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir? Temalarınızı nasıl buluyorsunuz?

Tabii ki doğa ve yaşamın her anındaki kadınlar...rengarenk kadınlar...

Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

Abartılı ama özgün kompozisyonlarla somut bir tarzda resimlerimi yapıyorum. Işık ve gölge çok önemli yaptığım her tabloda. Amacım renklerle mutluluk duygusu uyandırmak ve enerji yaymak...

Kullanacağınız malzemeler ve boya çeşitleri neye göre şekilleniyor?

Öncesinde gözlem yapıyorum...kara kalem ile genel hatları çiziyorum. Sonrasında ilk rengi girmeye başlayınca arkası geliyor.

Sanatınız icra ederken karakter oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Hayal kurmak, hayal kurmazsanız özgür olursunuz çevrenizden etkilenmezsiniz. Siz neyi isterseniz onu yansıtırsınız tuvalinize...

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız sanatçılar var mı?

Bu çok önemli bir soru!..Evet ilk resim yapan insanlar doğadan ve yaşamlarından gözlem yaparak doğal yetenekleriyle resim yaptılar. Bende eğitim almadım. Ancak günümüzde resim yapmak isteyen herkes eğitimini alarak resim yapabilir. Çünkü resim matematik gibi enstrüman çalmak gibi öğrenilebilen bir sanat. Ve geliştirilebilir bir sanat. Bence iyi bir ressam olmak için yetenek ve eğitim bir bütün. Okullarda resim dersleri boşa geçmesin ki öğretmenler öğrencilerindeki yeteneği keşf etsinler.

Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Türkiye’de resim yapan sanatçının her eseri değerli. Emek, zaman ve maddi bir gider var. Kısaca sanata evet kültür – sanata ülkemizde gerçek değer var mı diye sorgulanmalı. Her sanatçının eseri elbette kendine göre değerli. Diğer tarafta ki sanata verilen değer sanatseverler tarafından değerli olmalı.

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa vakit değerlensin mi diyerek resim yaparsınız?

Bir tabloya başladığım zaman her gün düzenli vakit ayırıp çalışırım bazen kurumasını beklerken diğer bir tabloya başlarım. Resim yapmaya geç başlamışken her günün resimle geçmesini istiyorum. Hatta “ paletim hiç kurumasın” istiyorum. Ailemi ve özel işlerimi ihmal etmeden kalan bütün zamanımda resim yapmak istiyorum.

Kendi eserlerinizin satışından gelir sağlıyor musunuz? Malum Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde inanılmaz sayıda bu konuda sanatını icra eden kesim var...

İşin gerçeği bu güne kadar hiç ticari kaygı ile resim yapmadım. Benden kalıcı bir iz olsun diye tablolarımı hep hediye yaptım. Bundan sonra düşünüyorum belki resim malzemeleri temin edip çocuklara ve gençlere imkan yaratırım.

Resimlerinizin tanıtımını nerelerde yapıyorsunuz ve faydalı oluyor mu?

Ben evimde çalışıyorum. Bir atölyem olursa daha da verimli çalışabilirim tabii ki. Birde sanat malzemeleri daha ekonomik olsa!..Özellikle hevesi olup imkanı olmayan gençler ve çocuklar için...Gençlere destek olursa belki dünya çapında başarılı ressamlar kazanacağız.

Solo sergi açtınız mı? Sergilerde sizinde etkilendiğiniz sanatçılar oluyor mu?

Henüz solo sergi açılışı yapmadım. İlerleyen zamanda eserlerimin tanıtımını sunmak istiyorum. Katılım sağladığım seçici sergilerde feyz aldığım sanatçılar elbette oluyor. Gelişim sürecimi eser yaparak devam ettiriyorum...katıldığım sergidekeki eserlerim büyük beğeni aldı. Kendimi geliştirmeye eser yaparak devam edeceğim.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Bana gelen teklifleri değerlendiriyorum ve katılım sağlamak istediğim sergiler var. Projelerim elbette var. Gün gün değerlendirmeler yapıyorum. Kendi gelişimim ve eserlerimin tanıtımı elbette önemli.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Sosyal medyada instagramda gulersipahiart üzerinden tablolarımı paylaşıyorum. Sergilere katılmayı da seviyorum. Bir kişisel sergi açmak istiyorum. Bunun için henüz bir tarih belirlemedim. Teması Doğa Sanat ve Keman Çalan Kadını dahası Kasnağında Nakış İşleyen Kadını da kendi tarzımda rengarenk büyük tuvallere çalışmak istiyorum.

Bu arada Zambak hanım Sosyal Sorumluluk Projesi için 54 sanatçı arasından seçilerek 16 sanatçı arasında bende seçilerek 4 eserim ile katılımcı olacağım.

Bana kendimi tanıtıma fırsatı verdiğiniz için Zambak Hanım size de teşekkür ediyorum.