RESSAM DOKTOR NURAN SAY İLE RÖPORTAJ...

ZAMBAK KARABAY

Nuran Hanım G.Ü. Resim-iş Eğitimi bölümünde vermiş olduğu dersler yanı sıra sergiler, makale, kitap, bildiri, konferans, proje, alan araştırmaları, hakemlik görevleriyle de bilimsel ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir. GESAM ve SAKÜDER üyesi, özgün eser TÜBİTAK ödülü sahibidir.

Sayın Nuran Say hocam öncelikle bana sizinle röportaj yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim...Evet...

Bu fırsatı bana verdiğiniz için ben size teşekkür ederim.

Merhaba Nuran Say Hocam... Nasılsınız? Sanat yaşamınız ve Sanatçı kimliğinizle okuyucularımıza kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Merhaba, Zambak Hanım… İyiyim. Siz Nasılsınız?

Çocuklukta başlayan serüvenin, eğitim hayatıyla pekiştiği son derece şanslı ve keyifli yaşam biçimi tanımlamasını yapmak isterim.

1986-1987 İstanbul M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Ana Sanat Dalından mezun oldum.

1987-1988 öğretim yılında G.Ü. G.E. F. Resim-İş Eğitimi Bölümüne, Tekstil Tasarım ve Temel Tasarım derslerini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak atandım.

1990-1991 yılında G.Ü. S.B.E. Resim-İş Eğitimi A.B.D Marmaris Yöresi Kirkitli Düz El Dokumaları konulu Yüksek Lisans.

1998-1999’da Niğde Bor İlçesi Bekdik Kilimleri isimli tez ile Doktora programını tamamladım. Resim Eğitimi Konusunda uzmanlaşarak, 2002-2003 Yılında Yrd. Doç. Dr. Kadrosuna atandım.

Bölümde verdiğim derslerin yanı sıra, Ankara, Kastamonu, Çankırı, Alanya, İstanbul, Gaziantep, Bulgaristan, Gürcistan da 17 kişisel resim sergisi açtım. Yurt içi ve Florida, Venedik, Paris, Tiran, Ürdün, gibi yurt dışında çok sayıda karma resim sergisine katıldım. Kültür Bakanlığı DÖSİM Uzmanlar Kurulu üyeliği, AKM Arış ve Gazi Eğitim dergisi, hakem kurul üyeliği yaptım. Yurt içi ve dışında özel, resmi kurum ve kuruluşların koleksiyonlarında çalışmalarım bulunmakta. Halen makale, kitap, bildiri, konferans, proje, alan araştırmaları, hakemlik görevleriyle bilimsel ve sanatsal çalışmalarıma devam etmekteyim. GESAM ve SAKÜDER üyesiyim. Özgün eser TÜBİTAK ödülü sahibiyim.

Sanatçı olarak sanatınızı yapmaya ne zaman başladınız? Sizi çok yönlü sanatçı olma kimliğine yönlendiren ne olmuştu?

Almış olduğum eğitim. Çizim ilkelerini öğrenmekle başlar. Önce bakmayı, sonra görmeyi, bilmeyi, yorumlamayı, paylaşmayı öğütler. Ana Sanat Dalınız ne olursa olsun önce resim yapmanız gerekir. Eğitiminiz bittikten sonra doku ile birleştirip iki boyutlu yüzeylere fonksiyon kazandırmak işiniz olur. Bunu eğitim alan tüm arkadaşlarınız yapar. Kendinize sormaya başlarsınız. Ben bunu sürekli tekrar ederek mi, mutlu olacağım? Yoksa daha derinlere inip fark yaratarak mı? Cevap; okuduğum Tekstil Tasarımı içinde saklıdır. Dokumanın en başından başlayıp, kirkitli dokumaları araştırmaya ve alana çıkmaya karar verdim.Yaptığım çalışmalar, Türk kültürünü bilmeden dokumaları çözmenin pekte mümkün olmadığına, hele hele Ön Türk yaşama biçimi yanı sıra inancından bi haber olmanın bezeme (motif) çözümünün ve yüzeyde dağılım biçimlerinin anlaşılır olmasının olanaksızlığını, bu konuyu çalışmamın gerekliliğini pekiştirdi. Ben dokuma sanatı eğitimi almıştım. Teknik yeterliliğim vardı ama kültürel bilgi olmadan yeni duygu düşünce geliştirmem olmazdı. Karar verdim. Bu yönde bilimsel çalışmalar yapmalıydım. Elbette alanda çalışmak uzun sürdü. Okumak, yazmak, çizmek, biriktirmek kolay değildi. Tüm zorluğuna rağmen beni ata kültürüm besledi, geliştirdi, olgunlaştırdı. Hayranlığımı arttırdı. Renklerin karışımı, dokunun matematiği, kullanıldığı yerin zamanlaması, kutsallığı, büyüledi. Ama bütün bu güzellikler günümüz gençleri tarafından öğrenilmiyor, hatta unutturuluyordu. Doğaya karşı dayanıksız oldukları için de kaybolmalarına göz yumuluyordu. Anlatmak, yazmak, sunmak, çizmek, yaşatmak istedim. Ortaya bu çalışmalar çıktı.

Ne tür sanat eserleri yapıyorsunuz? Felsefi olarak temanız nedir?

Ben bir Türk kadınıyım. Ata kültürümün inanç ve davranış biçimlerini önemsiyorum. Dünya’ya bırakmak istediğim, tıpkı onların bize bıraktıkları gibi biz buralarda yaşadık, bunlara inandık, sizleri geleceğe bıraktık sizde geleceğe bizi taşıyın ve kendinizi bırakın görevini aldım. Gibi hissediyorum. Son birkaç yıldır yaptığım çalışmalar, dokumalar ve onları üreten kadın atalarımla ilgili. Onlar ıstar tezgahlarında ipleri boyayıp dokuyarak tüm hayatlarını anlattılar. Ben çizdiğim her sureti, onların emeğiyle birleştirip yaşatmaya çalıştım.

Eserlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler var mı? Malum temalar manevi olarak değerli...

Sanatın etkili bir araç olduğuna inanırım. Ortaya çıkardığım her duygu ve düşünceyi, anlamı ilham kaynağımdır. En iyi bildiğim ise kendi kültürüm de, kadın olmak. Türk kadını, önce ana dır. Ana; üreten, seven, koruyan, besleyen, büyüten, yücelten, özgür, geleceğe umut olan, sahip çıkan, saygı duyulan demektir.

İlham kaynağım bu kadınlar. İnançları, yaşama biçimleri, güçleri, verdikleri güven duyguları. Yüzlerinde yansıyan yaşanmışlıkları.

Türkiye’de eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz? Olumlu dönüşüm malum olmazsa olmaz...

Her sergim ilgi görür. Çalışmalarımdaki teknik farklılık dikkat çekiyor. Konusu ilgiyi artırıyor. Tekrar izlemeye gelip sorular soran, resim karşısında düşünen hayret eden çok kişi tanıdım. Eserleri evlerinde de görmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla.

Eserlerinizi nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

Resim kurallarına uygun renk, biçim, leke, teknik düzen taşımak. Kadını ve gücünü hissettirmek. Geleceğe benden öncekilerin ürettiklerini, inandıklarını, aktarmak için hazırladığım, önemli alan ve büyüklüğe sahip ürünler sunmak.

Siz ülkemizi sanatınız ile yurt dışında temsil eden bir sanatçı olarak gelecek nesillere nasıl bilgiler veriyorsunuz?

Dünya, farklılıklarıyla heyecan yaratmakta. Her yaşanmışlık görülmeye, öğrenilmeye değer. Aidiyet duygusunun yarattığı yapı sizi özel kılar. Benim doğduğum coğrafya, atalarımdan kalan bilgilerle harmanlandığında merak uyandıran, özenilen yaşanmak istenilen bir kültür bütünü. Gençlere; devam etmesi adına, aktarmaya çalıştığım bu.

Sanatınıza dair duyarlılıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu – Olumsuz...

Çok olumlu...

Sanatınızı icra ederken tema oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Elbette. Bilgi oluşturmak için uzun süre araştırmak gerek. Okumak, görmek, yazmak, anlatmak, içselleştirmek lazım. Birikimsiz ortaya ürün çıkartamazsınız. Hiç bir şey ben yaptım oldu olmaz. Olsa da, kalıcılığı yoktur.

Ülkemizi defalarca yurtdışında temsil ettiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Geri dönüşü verimli oluyor mu?

Evet her seferinde eserlerim gittiği yerde bulunan koleksiyonlarda yerini aldı. İnsanlara farklı geliyor. Kültürümün özgünlüğünü yansıttığı söylüyorlar.

Çok yönlü Mesleğiniz ile ilgili çalışmalarınızla geleceğe yönelik neler düşünüyorsunuz?

Ömrüm oldukça, araştırmaya, üretmeye, kalıcı eserler üretmeye devam edeceğim. İçerik hep kendi yaşadıklarım ve biriktirdiklerimle ilgili olacak. Geçmişi günümüze aktarmak, geleceğe ilham olmak. İstiyorum. Kadın atalarım gibi.

Kendinize ait bir çalışma mekanınız var mı? Sanatınızı icra etmek için mekan gerekli mi?

Var. Mekan gerekli.

Eserleriniz özel koleksiyonlarda yurt dışında da sergilere katılım sağlıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Şanslı olduğumu. Her çalışana kısmet oluyor mu? Bilmiyorum.

Geleneksel Sanatlarda kendinize rol model olarak örnek aldığınız bir sanatçı var mı?

Kadın atalarımın ürettikleri ve kendi suretleri...

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir? Bu konuda destek başarılı olmaya etken midir?

Paylaşmak. Olmazsa olmazlarımdan. Sizin bu söyleşiniz gibi. Bana enerji verdiniz.

Eserlerinizle karma ve solo sergilere katılım sağlıyorsunuz... Sanatseverlerin eserlerinize dair yorumları nasıl oluyor?

Merak uyandıran ilginç çalışmalar, diyerek başlayan; Neden, niçin, nasıl, nerede, ne zaman sorularını yanıtlıyorum. Güzel tepkiler dönüyor. Konuştukça, heyecanlandıklarını hissediyorum.

Siz eserlerime baktığınız da ne düşünüyorsunuz?

Sanat eserlerinizin tanıtımı faydalı oluyor mu? Temanız ile verdiğiniz mesaj önemli...

Olduğunu düşünüyorum. Merak ettiklerini davranışlarıyla gösteriyorlar.

Sizin çok yönlü sanatçı olmanız da en önemli faktör ne olmuştu?

Doğduğum ülke ihtiyacı ve yaşadığım her an...

Türkiye’deki sanat eğitimine dair eğitim sektörü ne durumda? Faydalı oluyor mu? Bize bu konuda görüşlerinizi açıklar mısınız?

Eğitimin gerekliliği tartışılmaz. Gelişen dünya şartlarında, yeni beğeni, olanak ve ihtiyaçların, aktifleşmesini sağlayan, düzenlemeler bütünü, bitmeyen bir süreçtir. Araştırmaların uygulama alanlarında, yer bulması da desteklenmelidir. Çalışmalar engelsiz yaşanırsa başarılı olur. Eğitim ve öğretim devamlılığı sürekli gelişen büyüyen sonsuzluğu hedefleyen bir süreçtir.

Görevlerinizi icra ederken çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu? Size bu konularda destek olan kurumlar var mı?

Evet gerekli. Çalıştığım kurum. Benzeri kuruluşlar.

Tüm yerküreyi etkileyen Corona Virüs yaşama dair her konuda sıkıntı yarattı... siz sanat camiiasına etkilerini değerlendirir misiniz? Bu bağlamda gelecek günler için gekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir sergi projeniz var mı? Okuyucularımıza bu konuda bilgi verirseniz muhakkak faydalı olacaktır...

Dünyamız çok zor günler yaşamakta. Bizler evlerinde oturabilen şanslı guruplardan biriyiz. Şikayet etme şımarıklığını gösterme lüksümüz yok. Sağlık çalışanlarımız, tüm bilgi ve birikimleriyle, bedenen, ruhen, çoook büyük özveride bulunarak hizmet vermekteler. Hekimlere toplum olarak çok saygı duyan bir millet olduğumuzu biliyorum ama görüldü ki onlar bunu fazlasıyla zaten hak eden bir gurup özel ve güzel insanlar. Bu yüzden sizin bana teklifiniz çok değerli geldi. Hazırladığınız projeye dahil olup, sanat yapan dostlarımla katkı sunmayı görev bildim. Salgın bittiğinde resimlerimizle onların evlerine konuk olmak gurur verici olacak. Umarım çok başarılı paylaşım sergisi yapıp denizdeki kum tanesi kadar Sağlık Çalışanlarımıza gönül katkımız olur. Oldukça fazla duyarlı ressam arkadaşım çağrımıza cevap verdi. Çığ gibi büyümeyi diliyorum.

Son olarak mesleğiniz ve aktiviteleriniz ile ilgili eklemek istedikleriniz nelerdir?

Size Teşekkür ediyorum. Benim en iyi bildiğim şey çok çalışmak. Onu yapabilme iznini, Tanrımdan istiyorum.