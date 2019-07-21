RESSAM ALİ KOZLUK İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ

ZAMBAK KARABAY

Merhaba Ali bey...Nasılsınız? Ressam olarak okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Öncelikle sorularınız cevaplamaya başlamadan önce size ve gazetenize teşekkür ederim…Ben Tekstil tasarımcıyım ve tekstil ile yıllarca uğraşan biriyim. Bunun yanında heykel ve ahşap oyma ve diğer uğraşlarım var. Hayat felsefem bir konuda kalmamı engelliyor. Her sanatsal konuya ilgim var ve yeteneklerim normal insanlardan farklılık gerektiriyor. Akademik resim eğitimi almadım çocukluğumdan gelen bir yetenek. Yıllar geçtikçe daha fazla yeteneğim olduğunu keşfettim..

Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapma sanatına yönlendiren ne olmuştu?

Çocukluğumdan beri resim yaparım ama profesyonel olarak 2000 yılından itibaren başladım. İdeolojik resimler yapardım buda beni siyasi bakışımdan dolayı dünyaya bakışımda farklı bir yere koyuyordu. Daha iyi resim yapmaya beni iten oluşum oldu…

Resim yapmak için eğitim aldınız mı? Yetenek mi yoksa eğitim mi eser yapabilmek için ön planladır?

Resim eğitimi almadım doğuştan gelen bir yetenek sanırım…Bence yetenek önemli yıllarca resim eğitimi alabilirsiniz ama resim yapmak yetenek gerektirir…

Bir ressam olarak etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Elbette etkilendim dünya çapında o kadar ressam var ki hangisini söyleyim birini söylersem diğerine haksızlık olur Ama inanılmaz derecede çok ressam var…

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Felsefi olarak temanız nedir?

Benim için resmin türü yok her türlü resim çalışmalarını incelerim ama bana yakın olan hiperrealistik çalışmalardır. Felsefi olarak bu aralar şamanları kullanıyorum. Gelecekte daha farklı çalışmalarda yapmak istiyorum…

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir? Temalarınızı nasıl buluyorsunuz?

Konu seçerken aslında o anki duygusal durumuma göre değişiyor ve şekilleniyor…fakat tema da o günkü duruma göre değişiyor...

Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

Realistik çalışmalarım var ve ben bu çalışmaları seviyorum. Ressam çağının aynasıdır. Yaşadığı ülke de idolojik anlamda hayata bakışı sıradan insanlardan farklıdır. Ressamın yükü ve sorumluluğu vardır toplumsal gelişmesinde katkısı olmalıdır.Yaşadığı çağın öncüleridir ressamlar ve bu yüzden zamanlarında pek anlaşılmazlar bazen…

Kullanacağınız malzemeler ve boya çeşitleri neye göre şekilleniyor?

Kullandığım malzemelerde değişim oluyor. Zaman zaman her gün yeni şeyler öğreniyorum. Bunları yeni tekniklerle harmanlıyorum...

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız sanatçılar var mı? En çok beğendiğiniz Türk sanatçılar kimler ve neden?

Var tabii ki o kadar çok var ki...Türk sanatçılardan kendime yakın bulduğum çok değerli ressam dostlar var...ve bu arkadaşlarımla fikir alışverişimiz var. Sürekli yorumlarını dinliyorum ve yeni fikirler üreterek sürekli konuşuyoruz...

Eserlerinizi nerede yapıyorsunuz?

Resimleri evde yapıyorum evi işgal ettim bu sayede diğer çalışmalarımı atölyede devam ediyorum.

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız sanatçılar var mı? Sanatınıza dair beğendiğiniz sanatçılar kimler ve neden?

Jose Luis Corella benim etkilendiğim ve en beğendiğim sanatçıdır…Realistik çalışmalarımda bana ilham veren önemli bir ressamdır...

Yaptığınız sanat eserlerinden kazanabiliyor musunuz?

Ben öncelikle sanatın para karşılığından yapılmasına karşıyım ama yaşamak için gerekli olsa da parayı hiç sevemedim. Türkiye şartlarında maalesef sanatçılar fazla kazanamıyor. Son on altı yıldır bu daha da kötü duruma geldi...Ben bir sosyalistim paralı kapital dünyaya karşıyım o yüzden bu gibi şeylere önem vermem.

Türkiye’de sizin temanızdaki sanat eserleri nasıl değerlendiriliyor?

Çok güzel sanatçı dostlar var ve sürekli sosyal medyada ve sergilerde buluşur konuşuruz...aynı tema ve çalışmaları yakından takip ediyorum ve inanılmaz ressam ve çalışmalar mevcut…

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir? Olmazsa olmazı insanların kalplerine mi hitap etmeli.

Yaptığım eserin öncelikle beni etkilemesi gerekir olmazsa olmaz koşulsa ışıkları doğru kullanmak anatomi tabii ki…Duygusal bir insanım beni etkiliyorsa diğer insanlarıda etkiliyor.

Resim sanatı öğrenilecek bir şey midir? Yoksa yetenek mi daha ön planda?

Bence öğrenilebilir ama yetenekte şart ve sabır gerektirir…

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa aman vakit değerlensin mi diyerek resim yaparsınız?

Kendimi resim yapmak için şartlandırmam yapmaya başlayınca durmaksızın sabahlara kadar devam eder. Vakit değerlendirmek için resim yapmam bir konu ve çizim için günlerce araştırma ve inceleme yaparım. Sonunda pişmanlık duyacağım bir çalışma hiç olmaz…hoş olur...

Eserlerlerinizi yaparken çektiğiniz zorluklar var mı? Olur ya şimdi sanatınızı icra ederken maddi ve manevi harcamalar da önemli...

Tabii ki var, isteyipte yapamadığım onca çalışma var ve olanaklar iyi olsa dünya çapında güzel şeyleri yaratabilecek eserler çıkacakken maddi imkansızlıklar yüzünde yapamıyorum. O yüzden Türkiye’de sanat gelişemiyor zaten imkansızlıklarla mücadele ediyoruz biz ressamlar. Bizleri destekleyecek kurumlar ve devlet olsa biz sanat konusunda çok ileri seviyeye gelmiş olurduk...Türkiye’de sanatın önünü hep sağ yönetimleri eliyle önü tıkanmıştır. Türkiye Aydınlanma dönemini tamamlayamadan önü tıkanmıştır… Köy Enstitüleri kapatılmasaydı bu ülke bu zamanda çok ileri seviyede olurdu. Bir ülkede sanat ve bilim gelişemiyorsa o ülke geri kalmaya mahkümdur.

Resimlerinizin genel teması nedir? Türkiye’de sizin temanız nasıl bir tepki alıyor?

Ben tema olarak baskıcı dönemde olduğumuz için çoğunlukla kadın temaları üzerinde yoğunlaştım. Bazen niye nü çalışmalar yapıyorsun eleştirisi oluyor bende toplumsal baskılara inat ressam farkını bu şekilde dile getirmeli düşünüyorum.Türkiye şu dönemde zor bir süreçten geçiyor ama umudumu yitirmedim bu günlerin sonunda güzel şeyler olacak inanıyorum.

Türkiye’de sizin temanızdaki eserlere bakış nedir?

Aydın kesimlerde güzel eleştiriler alıyorum. Diğer kesimleride fazla kafaya takmıyorum yoluma inatla devam ediyorum.

Resimlerinizin tanıtımını nerelerde yapıyorsunuz ve faydalı oluyor mu?

Çok sayıda karma sergilere katılıyorum ve zaman geçtikçe güzel şeyler olmaya başladı. Fazla galerilerle çalışmıyorum sadece bu dönem Galeri Mavist ile yola devam ediyorum. Galeri Mavist Sayın Sevinç Lüleci bu konuda çoğu galeriden farklı olarak sanatçıya destek çıkıyor. Hocaların ve Akademisyenlerin olduğu bir ortamın biz ressamlara destekleri çok fazla.

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir? Sizin sanatınız öğrenilecek bir şey midir? Yoksa yetenek mi daha ön planda?

Şu an devam eden bir sergim var Galeri Mavist’de 40 üzerinde eserim var. Olmazsa olmaz dediğim şey bir çalışmaya başladığımda onu en iyi bir şekilde yapmaktır. Bunun içinde haftalarca hatta aylar gerekli oluyor. Fırçayla tek tek işlemek lazım tuvale. Eserlerimi görenler orda çok büyük emek olduğunu bilirler. Eğitim almak önemli günümüzde gençler bu konuda daha iyi imkanlara sahip ama gördüğüm şey de gençler sabırlı değil. Biraz sabır ve zamanla öğrenecekleri çok şeyler var bizlere sordukları çoğu konuyu ve bilgiyi onlarla paylaşıyoruz. Onlarda bunların üzerine katarak daha güzel şeyler yapacaklar eminim. Yetenekli olmakta buna eklenince tabii ki daha güzel oluyor.

Solo sergi açtınız mı? Sergilerinizdeki eserleriniz sanatseverlerden tarafından nasıl değerlendirildi?

Sergim devam ediyor ve uzatıldı. Galeri Mavist’de gelmek isteyip de gelemeyen dostlar ve sanatseverler gelmeye devam ediyor. Sanatseverler her ziyaretlerinde inanılmaz duygularla ayrılıyorlar. Bu da beni daha iyi motive ediyor. Demek ki; insanların duygularına hitap ederek, düşüncelerine sanatla dokunabilmişim.

Sizin tasarımlarınıza nereden ulaşılabilir?

Sosyal medya üzerinde sayfalarım mevcut. Sanatçı ve sanatseverler bana tüm sayfalarımda eklemeler yaparak ulaşabilirler.

Ressam olarak olmak isteyenlere ne önerirsiniz?

Öncelikle ressam olmak Türkiye’de çok zor ama imkansızlıklara inanmayan biri olarak çok istersen başaramayacağın bir şey yoktur. Çok incelesinler ve okusunlar akademik eğitim yanı sıra ressamlarla diyalog kursunlar ve bunun yanı sıra ekonomik anlamda yapacakları ek bir işleri mutlaka olsun.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Yakın zamanda yeni çalışmalar yolda bu çalışmalarda bir üst seviyeye ulaşmak için çok önemli teknikler kullanacağım. Ressamın her gün yeni şeyleri öğrenmesi gereklidir oldum tamam deme şansı yoktur. Ressamın her yaptığınız resimde ve zamanın içinde öğrenecek çok şeyi vardır. Zamanın yüzünüzde bıraktığı izler gibi ressamında fırçasında izler taşır yarınlara ve ilerleyen zaman gibi ressamda tuval de ilerlemesini sürdürür.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Son olarak ressamlara dokunun göreceksiniz ki hayatınız değişecek. Ressamlar toplumların aynasıdır. Bir zaman sonra sizlerin dokunuşlarının onun tuvalindeki renklerle buluştuğunu göreceksiniz. Bir aynada kendinize baktığını göreceksiniz ve sonsuz bir akışın rengi olacaksınız. Ressam dostlarınız ve arkadaşlarınız yoksa büyük bir kayıp hayatınızda o yüzden kendinize bir iyilik yapın. Bu hafta bir karar verin gidin bir ressamı ziyaret edin ve merhaba deyin. Giderken ufak bir tüyo, hediye olarak ona fırça alın. Göreceksiniz çocuk gibi bir sevinçle karşılayacak sizleri…

Bu güzel sanatsal sohbet için Zambak Hanım öncelikle size ve gazetenize teşekkür ederim...sanatla kalın saygılar.