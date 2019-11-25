RESSAM ADİFE CANDEMİR GÜNGÖR İLE SANATINA DAİR SÖYLEŞİ...

ZAMBAK KARABAY

Merhaba AdifeYİ Hanım...Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Ressam olarak okuyucularımıza kendinizi tanıtır mısınız?

Çorum doğumluyum. Emekli öğretmenim. Yozgat öğretmen okulu Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimlerini bitirdim. Sonrasında resim yapmaya başladım. 1988 yılından beri İstanbul’da pek çok karma sergiye katıldım. Kişisel sergiler açtım halen kendi atölyemde çalışmalarıma devam etmekteyim.

Resim yapmaya ne zaman başladınız? Sizi resim yapma sanatına yönlendiren ne olmuştu?

Resim yapmaya küçük yaşlarda başladım öğretmen okulunda eğitmenlerimin yönlendirmesi ile çalışmalarımı sürdürdüm. İl çapında yapılan resim çalışmalarında pek çok birincilikler aldım bu başarılarım benim resim sanatına yönlenmemde etkili olmuştur.

Ressam olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek daha mı ön planda oluyor? Siz eğitim aldınız mı?

Ressam olmak için mutlaka yetenekli olmak gerekir. Eğitim almadan kendi kendini yetiştiren ressamlar var ancak yetenek+eğitim+çalışmak ressam olmanın temelini oluşturur. Birde hayal gücü olmalıdır. Ben öğretmen okulu çıkışlı olmanın avantajlarını hep artıya çevirdim. Okulda resim ve sanat tarihi dersleri benim resimle buluşmamın öncüsü oldu. Okul yıllarında soyut resme yöneldim daha sonra ressam Arzu Dağaşan ve Murat Erkan atölyelerine devam ettim. Prof. F. Fuat Acaroğlu'ndan temel resim dersleri aldım.

Ressam olarak etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Ressam olarak etkilendiğim Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Burhan Uygur dünya sanat tarihinde beni etkileyen ressamlar Paolo Picasso, Claude Monet ve Gustav Klimt

Ne tür resimler yapıyorsunuz?

Soyut resimler yapıyorum. Resimlerimdeki tema genellikle Kadın ve toplumsal olaylar üzerine kurulmuştur. Bir eğitimci olarak Anadolu’da ve şehirlerde gözlemlediğim olayları resmediyorum. Kadının yaşam içindeki sorunlarını vurgulamaya çalışıyorum.

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

Resimlerimin konusu hayatın kendisidir. Yaşanmışlıklarım, gözlemlerim hissettiklerim ve etkilendiğim insanlar kısaca yaşamımdaki her şeyden faydalanıyorum.

Siz tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz ve çalışmalarınızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

Ben tarzımı özgün çalışma olarak tanımlıyorum. Başka birinden alıntı veya çalıntı yapmadan kopya çekmeden sadece kendimin ürettiği ve sadece kendime ait olan kendime öz olan eserler üretiyorum. İmzamı taşıyan çalışmalarımda vermek istediğim mesaj ise toplumun haksızlığa uğrayan her kesimin sorunlarını resmederek dikkat çekip tepkimi göstermektir.

Kullanacağınız malzemeler ve boya çeşitleri neye göre şekilleniyor?

Kullanacağım malzemeler ve boya çeşitleri resmin temasına göre değişebiliyor bu pastel boya veya yağlı boyadır malzemelerim tuval ve yağlı boyadan ibarettir.

Sanatınız icra ederken tema oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Hayır... tema sıkıntısı çekmiyorum. Fakat detay yapmam gerektiğinde uzun araştırmalar yapıyorum. Özgün tarzım bunu gerektiriyor.

Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Resim sanatı ülkemizde batı dünyasına göre çok geç başlamıştır. Bu nedenle yeterli gelişim gösterememiştir. Kültürel zenginliklerimizin çok olmasına rağmen gerekli ilgi ve bilgi gösterilmemiştir. Günümüzde ise sanatçıların özverili çalışmaları ve çağdaş resmi yakalama arzuları yeni bir soluk getirmektedir. Tabiki devlet desteği ile daha da iyileştirilebilir.

Etkilendiğiniz veya örnek aldığınız sanatçılar varmı?

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Burhan Uygur

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Günde şu kadar zaman harcamalıyım” gibi bir düşünce ile mi sanatınızı icra edersiniz? Yoksa vakit değerlensin mi diyerek resim yaparsınız?

Kendimi resim yapmam için şartlandırmam kendiliğinden gelişen resim yapma isteğimin önüne geçemiyorum. Zaman mefhumu hiç gözetmiyorum sabahladığım çok olmuştur gecenin doğurganlığında sonucu en çok ben merak ederim. Eskiz olmadan tuvale aktarırım asla vakit değerlensin diye resim yapmadım yapmamda resim benim kendimi ifade biçimimdir.

Kendi eserlerinizin satışından gelir sağlıyor musunuz? Malum Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde inanılmaz sayıda bu konuda sanatını icra eden kesim var...

Eserlerim ilgi görüyor bir çok koleksiyoner ve sanatseverlerin koleksiyonlarında eserlerim var. Ben taklitten kopyadan ve alıntılardan uzak kendi adımı verdiğim eserler üretiyorum. Buda beni bir çok ressamdan ayırıyor.

Yaptığınız eserlerin başarılı olabilmesi için sizce olmazsa olmaz koşul nedir? Olmazsa olmazı insanların kalplerine mi hitap etmeli?

Benim en önemli olmazsa olmazım hissetmemdir. Duygularıma düşüncelerime hayat felsefeme uymasıdır. Etkilenmeliyim akıl süzgecimden geçirip özgün ve özgür firmamla kendi resim anlayışım içinde çalışmaktır mutlaka özgün olmalı. Resimlerime bakanların yorumlayabilmesi kendisinden bir şeyler bulması düşündürmesidir.

Resimlerinizin tanıtımını nerelerde yapıyorsunuz ve faydalı oluyor mu?

Eserlerimin tanıtımı karma ve solo sergilerle sanat galerilerinde yapıyorum. Sosyal medya paylaşımları ile de pek çok insana ulaşabiliyorum. Şimdi ise GALERİ MAVİST’te eserlerimi huzur içinde sergiliyorum.

Solo sergi açtınız mı? Sergilerde sizinde etkilendiğiniz sanatçılar oluyor mu?

Evet kendi adımı verdiğim özgün çalşmalarım ile 3 kişisel solo sergi açtım.

Yurdışında sergiler yaptınız mı? Daha fazla ilgi nerede oldu?

Hayır açmadım ama teklifler var. Fransa ve İtalya’dan teklifler var ilerleyen zamanlarda değerlendireceğim.

Ressam camiiasında malum sosyal projelere katkı sağlayan resim sergileri yapılırken sanatçıya destek oluyor mu?

Çok yeterli olmasada destek var.

Türkiye’de resim sanatına duyarlılık ne durumda? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Malum son yıllarda inanılmaz bir akım var...

Türkiye de Resim sanatına duyarlılık belli çevrelerde var. Eğitimli ve aydın kesimde bunu görebiliyoruz. Fakat bu yeterli değildir. Sergi gezerek sanatı ve sanatçıyı destekliyorlar ama bu kadarı yetmiyor. Sanata daha çok destek olmalıyız. Devletin de desteğine ihtiyacımız var.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz yeni bir proje veya sergi var mı?

Evet yeni projeler var çok yakında başlayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Sergilerim ben resim yaptığım sürece devam edecek.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Gelişen Türk resminin dünya resim sanatına yetişebilmesidir. Bunun için biz ressamlara özgün eserlerle çok çalışmak düşüyor.

Bu güzel sohbet için sevgili Zambak Hanım size ve Önce VATAN gazetesine teşekkür ediyorum.