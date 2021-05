Ramazanda sağlıklı leziz tarifler

FUNDA AKOSMAN ERMAN

COVİD-19'a karşı bağışıklık güçlendirmek için özel besinler tavsiye eder misiniz?

Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Özellikle maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, greyfurt, portakal, kivi, çilek ve enginar yüksek miktarda C vitamini, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini, havuç, ıspanak, domates, brokoli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler ise A vitamini türevi olan ''BETA KAROTEN'' içerir. Ayrıca vücuttaki ÇİNKO oranını dengelemek amacıyla, en çok çinko'nun Hindi etinde bulunduğu bilinir ve hindi etini sıklıkla tüketmeliyiz.

Sarımsaktan vazgeçmeyelim. İçerdiği ''ALLİCİN'' sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı bir diğer koruyucu besin ''zencefil'dir.

Bu arada en önemli faktörlerden birisi de kendi bedenimizi iyi tanımamız, alarjik reaksiyonlarımızı bilmemiz ve tetkik ve tahliller neticesinde besinleri tüketmemiz önem arzetmektedir.

İftar da neler yememizi önerirsiniz, uzun süren açlık sonrasında

İftar sofralarınızda iftariyelik dediğimiz kahvaltılıklar bulundurun veya çorba gibi hafif yiyeceklerle başlayıp, 20 dakika sonra az yağlı bir et yemeği yada sebze yemeği devam edin. Bir sefer de büyük porsiyonlar yerine, aralıklarla küçük porsiyonlar tercih ederek midenizi ve bedeni yormadan dengeli ve sağlıklı bir beslenme ile güzel bir Ramazan ayı geçirmenizi önerebilirim.

Sahur da nasıl beslenelim?

Öncelikle sahur öğününüzü atlamayın.

Süt, yoğurt, yumurta ve tam tahıllı ekmekten oluşan hafif bir kahvaltı yada zeytinyağlı sebze yemeklerini tercih edin.

İftar ve sahur arası sıvı tüketiminizi ihmal etmeyin. Bütün gün aç olacak bir vücutun besinler kadar suya da ihtiyacı olduğunu göz ardı etmeyelim. Taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve az şekerli kompostalar da takviye edici sıvı tüketiminize yardımcı olacaktır.

Pratik ve güzel tarifleriniz var mı? Ramazan için bizlere önereceğiniz?

İftar sofralarımızın başlangıcı ''ÇORBALAR'' diyorsak eğer, Terbiyeli Tavuk Çorbası, Sebze Çorbalarıdır. Hem besleyeci hemde mideyi rahatlatan çorbalardır. Bir diğer tavsiye edeceğim çorba da ''PANCAR ÇORBASI''dır.

Pancar, bağışıklığı güçlendirici özelliği ile sindirim sistemini düzenler ve kan basıncını dengeler.

PANCAR ÇORBASI

MALZEMELER:

* 2 ad orta boy pancar

* 2 ad havuç

* 2 ad patates

* 1 ad kırmızı soğan

* 3 diş sarımsak

* 4 yemek kaşığı zeytinyağ

* Tuz

* 250 ml kemik suyu

* 1,5 lt sıcak su

HAZIRLANMASI:

Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.

Tencereye aldığınız zeytinyağ ilavesiyle sebzeleri soteleyin.

Tuz, kemik suyu ve sıcak suyu ekleyerek sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Hepsini rondodan geçirerek pürüzsüz bir kıvama getirin.

Üzerine kraton ekmeklerle ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Şimdi tam zamanı olan ''BEZELYE''ile bir yemek hazırlıyalım. Ve hindi eti kullanarak ''çinko'' ihtiyacımızı da alalım.

HİNDİLİ TAZE BEZELYE

MALZEMELER:

* 1 kg taze bezelye (ayıklanmış)

* 250 gr hindi göğüs (küp doğranmış)

* 1 ad kuru soğan

* 2 ad havuç

* 2 ad domates

* 1 tatlı kaşığı domates salçası

* 1 çay bardağı zeytinyağ (100ml)

* Tuz-Karabiber

* 3 su bardağı su

ÜZERİNE:

* Dereotu

HAZIRLANMASI:

Tencerenize zeytinyağını alın ve küp doğranmış hindi etlerini kavurmaya başlayın.

Kuru soğanı küçük doğrayın ve hindi etinin rengi döndüğünde soğan ekleyerek kavurmaya devam edin.

Havuçları küp doğrayarak ekleyin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp doğrayın.

Havuçları, domatesleri de ilave ederel birlikte 5 dakika daha kavurun.

Salçayı, tuzu, karabiberi ve suyunu vererek kapağını kapatarak orta ateşte pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...

SOS'LU ANTRİKOT

MALZEMELER:

* 4 büyük dilim Antrikot

* 3 yemek kaşığı zeytinyağ

* 1 yemek kaşığı soya sosu

* 1 büyük diş halka doğranmış sarımsak

* 1 dolu çay kaşığı hardal

* Kaya tuzu

* 1'er çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, kişniş, kekik ile etlerinizi marine ederek 2 saat buzdolabında dinlendirin.

SEBZELER:

* 2 ad havuç

* 6-7 ad baby mısır (konserve)

* 2 ad kapya biber

* 1 paket arpacık soğan

* 4 diş sarımsak

* 4 yemek kaşığı zeytinyağ

* 1 yemek kaşığı toz şeker

SOS:

* 2 yemek kaşığı domates salçası

* 1 yemek kaşığı biber salçası

* 3 su bardağı su

HAZIRLANMASI

Etleriniz buzdolabında dinlenirken tavaya zeytinyağ alın ve arpacık soğanları şeker ilavesiyle soteleyin.

Daha sonra julyen kesilmiş havuçları ve kapya biberi soteleyin.

Etleri kızdırılmış döküm tavada 4er dakika arkalı önlü pişirin ve tepsiye alın.

Üzerlerine sotelediğiniz sebzeleri yerleştirin.

Sos malzemelerini bir kasede karıştırın ve üzerlerine gezdirin.

Yağlı kağıdı ıslatın ve suyunu sıktıktan sonra tepsinin üzerine kapatın.

185 derece de ısıtılmış fırında 50 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle...

Tatlı yiyip mutlu hissedip bu zor günleri aşmamızda yardımcı olacak özel tarifleriniz var mı?

Şeker insanların hayatında olmazsa olmaz bir maddedir. Zararlı bir madde olarak görülse de bedenin şekere de ihtiyacı vardır. Aşırıya kaçılmadığı sürece, enerji verir, beyin fonksiyonlarının çalışmasına yardım eder. Genetik yapımız nedeniyle hele ki Ramazan ayında şerbetli tatlılara meyilli olan bir millet olsak da, biz yine de şeker ihtiyacımızı sütlü tatlılardan yana seçelim. Özellikle oruç tutanlar için iftar sonrası sütlü ve meyveli tatlılar tercihimiz olsun.

Onun için hem görüntüsü hem lezzeti hemde sütü ve meyveyi bir arada kullanabileceğiniz bir muhallebi yapalım.

SÜRPRİZ VİŞNELİ MUHALLEBİ

MALZEMELER:

MUHALLEBİ İÇİN:

* 150 gr toz şeker

* 60 gr mısır nişastası

* 500ml süt

* 1 paket vanilya

İÇ KISIM MEYVELİ PELTE İÇİN:

* 1 çay bardağı toz şeker

* 1 çay bardağı nişasta

* 6 çay bardağı vişne suyu

ÜZERİNE:

* Hindistan cevizi

* Toz Antep Fıstığı

HAZIRLANMASI:

Bu tatlıyı hazırlamak için 22cm çapında yuvarlak cam kase kullanınız.

Muhallebiyi ve vişne peltesini aynı anda pişireceğiz.

Bir tencereye muhallebi malzemelerini alarak karıştırın.

Diğer tencereye de pelte malzemelerini alarak karıştırın.

Her ikisini de orta ateşe alarak karıştırarak kıvam alarak pişmelerini sağlayalım.

Bu arada kalıp olarak kullanacağınız cam kasenizi soğuk sudan geçirin.

Önce muhallebiyi kaseye aktarın.

Vişne peltesinin de parmak kalınlığında akacak şekilde ,muhallebinin tam orta kısmına aktarın.

Böylelikle vişneli pelte muhallebinin iç orta kısmında kalacaktır.

Kasenizin üzerini strech'le kapatın ve 1 gece buzdolabında bekletin.

Daha sonra servis tabağınıza ters çevirin ve üzerini istediğiniz her hangi bir malzeme ile süsleyiniz.

Dilimler halinde ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Sevgiyle

BAHARIN MÜJDECİSİ HIDIRELLEZ

Hıdrellez de bereket için hamur mayalayıp, yemekler pişirilmesi tavsiye olunur, siz neler yapmamızı söylersiniz?

Hızır ve İlyas Peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Ülkemizde ve Balkanlar da birbirinden güzel gelenekler yapılmaktadır. Bunlardan biri de sabak ezan saati yaprak üzerlerinden toplanan ''ÇİĞ SUYU'' toplanarak yoğurt mayalanması ve bu yoğurdun ayranı ile iki ayrı kasede un ilavesiyle hamur yoğurularak mayalanmaya bırakılmasıdır. Bu hamurlardan birisi ''VARLIK diğer ''DARLIK'' hamurudur.. Doğal maya ile yapılan bu hamurlar 5 Mayıs günü mayalanır ve üzerleri örtülerek cam önüne bırakılır, ertesi gün hangisi daha güzel mayalandıysa o yıl o evin bererekti olup olmayacağına inanılır. Yine aynı hamur tekrar yoğurularak en pratik hamur işi olan ''PİŞİ'' yapılarak kızartılır ve konu komşu deniz kenarına gidilerek piknik gibi yapılarak yenir.

Bunun yanı sıra yine 5 Mayıs 24.00'den sonra gül dalına kırmızı kese içine konulan para, dala bağlanır, dilekler dilenir. Gülün altındaki toprağa da dileğin resmi kabaca çizilir ve o gece Hızır ile İlyas'ın elinin değmesi beklenir. 6 Mayıs sabah ezanı ile kırmızı keseler toplanarak cüzdanlara konur, çizilen dilekler kontrol edilir ve eve girilince ılık süt içilir.

Bu sayede Hızır-İlyas Aleyhisselamın Allahın izniyle evlere bereket taksim ettiği ve işlerimize bereret ineceği, zorlukların, hastalıkların bertaraf olacağına inanılır.

Bu ritüeller belki de zorlu geçirdiğimiz şu günler de maneviyatımızı düzeltmemize de yarayacaktır. İnanarak yapılan dualar, dilekler her zaman kişinin kendi içinde yaşayacağı huzuru ve rahatlamayı sağlayacaktır.

Her yazımın altında belirttiğim gibi hep ve her zaman, her ne olursa ''SEVGİYLE''

Sürçi-lisan ettiysem affola...*