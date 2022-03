Ramazan için hazırlandılar

Nur yüzlü bu şahane kadının zorlu hayat şartlarında nasıl kendini yetiştirip mucize gibi güzellikler yarattığına şahit olun, kadın girişimcilerimize örnek olması adına lütfen okuyun. Özellikle kendi mayasıyla yaptığı beyaz peynire bayıldım hele hikayesini duyunca çok daha değerli oldu benim için… Mücadeleci azimli yılmayan kadınlarımızı çok seviyorum ve daima yanlarındayım. Muhteşem bir paketle evime geldi ürünler hepsi birbirinden lezzetli, tek neden, sadece her şeyin kendi bahçelerinden doğal ortamdan elde edilmesi değil tamamen inanarak sevgiyle üretilmesi bence. Şiddetle tavsiye ediyorum, ben de yaparım ama acukasına da özellikle bayıldım. Nur yüzüne, aydınlık aklına, kocaman sevgi dolu yüreğine, becerikli saygı duyulası ellerine emeğine sağlık, Sofya’nın Arka Bahçesi bizim özümüzden gelen bir cennet, tanışmanız için aracı olduğuma mutluyum, iyi ki varsınız güzel insanlar, hayat dayanışmayla kolaylaşıyor. Şimdi de Ramazan için hazırlıklarını bize anlattılar ve çok duyarlı bir davranış ile de askıda satışları ile özellikle de Ramazan duyarlılığına uygun bir ruhla hazırlanmışlar...

Diğer yıllara nazaran bu yıl erkenden başladık stok yapmaya. Ramazanda hem oruç tutup hem üretim yapmak baya zahmetli ve zor oluyor, tabi bu yıl kendimizi hazırladık hem ramazan başlangıcı için hem bayram için ama beklediğimiz bir talep var. Siparişler bazen beklentimizin çok üzerine çıkıyor ve biz o zaman gece gündüz çalışıp siparişlerinizi yolluyoruz.

O dönemlerde uyumadan çalıştığımız hatta şöyle demek daha doğru oluyor bizde iftar sahur karışıyor. Üretici olarak bu ayı hakkıyla icra etmek çok kıymetli bu yüzden bol bol erişte kesip stoklarımızı doldurduk, peynirde bu mümkün değil maalesef çünkü ortalama bir haftalık stok yapabilecek kapasitemiz var. Bu yüzden daha çok günlük üretim yöntemi ile çalışıyoruz, sizler bu sayede taze üretilen süt tadında şifalı peynirlerimizi yediğinizde başka bir peynir tüketemiyoruz diyorsunuz, ben de bunun haklı gururunu yaşıyorum.

Ramazan ayı boyunca 3 paket oluşturduk, 1 tanesi askıda paket yöntemi ülke şartlarımız malum komşu komşunun külüne muhtaç sözünü yaşacağımız bir dönemdeyiz. Siz isteyin, ödemenizi yapın, biz sizin için sizin dilediğiniz kişiye veya sizin için biz ihtiyaç sahibine yolluyoruz;

Bu fikir benim için çok eski günlere özlemimle gelişti.

Sanırım sene 95-96 yılları idi ki kalbimde aklımda kalan en güzel yıllardır. Küçük bir mahallede yaşardım, baba yok anneyi terk etmiş. Anne kendi imkanları ile bakkallık yapıyor, babaanne var, evde iki kardeş. İmkanlar dar ama Allah’tan gelenekler süperdi imkan olsa o yıllara ışınlanmak isterim ahhh akşam iftar vakti geldiğinde tüm komşular burun hakkı koktu diye birbirine birer tabak yemek gönderirdi. Bizde yok ya annem her gün bulgurla bir şeyler yapardı kısır, mercimekli köfte, meyhane pilavı, yalancı köfte ve inanın her gün bizim soframızda tavuk yemeği de olurdu. Etli yemekte düşünün 7-8 komşu her gün açık büfe gibi olurdu bizim gariban semralin sofrası biz de doya doya yerdik.